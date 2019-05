Ten Square Games miało 10,36 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r.

"Najważniejsza gra w portfolio Ten Square GamesSquare Games - hitowa gra 'Fishing Clash' wygenerowała przez pierwsze trzy miesiące bieżącego roku przychód w wysokości 37,5 mln zł, co oznacza prawie pięciokrotny wzrost w porównaniu do I kw. 2018, kiedy wyniosły 7,6 mln zł. Jednocześnie dynamicznie wzrosła średnia miesięczna liczba aktywnych użytkowników (MAU) dla tej gry. Obecnie wynosi ok. 2 mln użytkowników, wobec 1,2 mln w I kw. 2018" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.