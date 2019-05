The Dust ma list intencyjny dot. produkcji aplikacji mobilnych dla PKP PLK

"Naszym najważniejszym projektem jest realizacja gry na podstawie twórczości Jacka Piekary, jednak projekty realizowane na zlecenie są także ważne, ponieważ pozwalają nam na dywersyfikację produktową i zapewnienie finansowania bieżącej działalności spółki. Zamówienie dla PKP Polskie Linie Kolejowe będzie kolejnym realizowanym przez nas projektem w branży kolejowej. W ubiegłym roku, w konsorcjum z naszą spółką dominującą, tj. Me & My Friends, stworzyliśmy trzy aplikacje mobilne na zlecenie Urzędu Transportu Kolejowego" - powiedział prezes The Dust Jakub Wolff, cytowany w komunikacie.