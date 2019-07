technologie 47 minut temu

The Dust uzyskał 3 mln zł na finansowanie gry na motywach Cyklu Inkwizytorskiego

The Dust podpisał umowę inwestycyjną dotyczącą finansowania produkcji gry na motywach książek z serii "Cykl Inkwizytorski" autorstwa Jacka Piekary, podała spółka. Dzięki umowie spółka pozyska finansowanie o wartości 3 mln zł w formule project finance, wypłacane w transzach od lipca 2019 r. do stycznia 2022 r. W ramach umowy inwestor zobowiązał się do wsparcia finansowego prac nad grą przeznaczoną na platformy stacjonarne (PC, PS4/PS5, Xbox One). Wartość oraz częstotliwość transz będą uzależnione od harmonogramu oraz odbioru różnych etapów produkcji.