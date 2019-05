The Dust w czerwcu przedstawi szczegóły gry na motywach Cyklu Inkwizytorskiego

"The Dust, notowany na NewConnect producent gier wideo i mobilnych, zapowiada organizację wydarzenia otwartego dla graczy oraz fanów twórczości Jacka Piekary, podczas którego przedstawi szczegóły związane z produkcją gry na PC oraz konsole stacjonarne osadzonej w świecie Cyklu Inkwizytorskiego" - czytamy w komunikacie.

W marcu spółka poinformowała, że podpisała umowę dająca jej prawa do zbudowania gier opartych na twórczości Jacka Piekary "Ja, inkwizytor". Będzie to największy projekt realizowany do tej pory przez wrocławskie studio The Dust, podała spółka.

"Projekt opierający się o tak bogatą twórczość Jacka Piekary będzie z pewnością największym z dotychczas realizowanych przez spółkę. Zeszły rok był kluczowy nie tylko dlatego, że podjęliśmy decyzje o zakupie praw do Inkwizytora, ale przede wszystkim ze względu na zespół. W poprzednim roku zbudowaliśmy kluczowy team i zrealizowaliśmy kilka projektów, podczas których testowaliśmy rozwiązania w zarządzaniu projektami, efektywność zespołu i aspekty techniczne. Cała praca pozwoliła nam zbudować na tyle silny zespół z kompetencjami w grach na urządzenia stacjonarne, że zapadła decyzja o zakupie praw. Bez odpowiedniego zespołu i kluczowych osób nie podjęlibyśmy się takiego wyzwania. Z resztą zapraszam na konferencję, już w pierwszej połowie czerwca będzie można nas poznać osobiście i dowiedzieć się więcej o planowanym przedsięwzięciu" - skomentował prezes Jakub Wolff, cytowany w komunikacie.

Projekt zakłada realizację gry na konsole oraz komputery stacjonarne. Na nim będzie się skupiać uwaga spółki oraz będzie on wymagał największych nakładów finansowych. Uzupełnieniem portfolio ma być gra mobilna, dostosowana i zaprojektowana specjalnie pod platformy iOS i Android. Spółka zapewnia, że będzie to odrębna produkcja, tworzona we współpracy z zewnętrznym partnerem, a nie port gry przeznaczonej na PC i konsole stacjonarne na urządzenia mobilne.

Na początku kwietnia spółka poinformowała o podpisaniu listu intencyjnego z inwestorem zainteresowanym dofinansowaniem projektu w wysokości nawet 3 mln zł. Studio nie planuje przeprowadzać emisji akcji.

"To nasza największa produkcja, której budżet jest faktycznie spory. Ma on równie wysoki potencjał co zauważają również zgłaszający się do nas inwestorzy. W obecnej chwili kończymy negocjacje umowy, która zapewni finansowanie produkcji przez ponad 2 lata. Jestem przekonany, że tym razem nie będziemy przedłużać listu intencyjnego, jak w przypadku negocjacji z Jackiem Piekarą. Ponadto rozpoczęliśmy współpracę z wiodącą firmą consultingową na rynku polskim i na świecie w kontekście pozyskania różnego rodzaju wsparcia dla firm np. Go to Brand, GameINN itd. Nie planujemy emisji akcji w celu pozyskania kapitału, mimo że mamy już kilku zainteresowanych inwestorów. Zakładając sukces obecnych rozmów z inwestorem, nie potrzebujemy w obecnym momencie dodatkowego wsparcia. Dodatkowo jesteśmy w kilku przetargach advergamingowych, z których zysk umożliwi finansowanie projektu. Odnośnie budżetu oraz planowanego harmonogramu prac powiemy więcej na konferencji w czerwcu" - ocenił Wolff.

Prezes The Dust przyznał, że to właśnie na projekcie związanym z Cyklem Inkwizytorskim spółka będzie się skupiać przede wszystkim. Zaznacza jednak, że spółka zamierza kontynuować działalność advertgamingową oraz produkcji gier własnych.

"Do tej pory byliśmy kojarzeni z grami reklamowymi na zamówienie tzw. advergamingiem i produkcjami pod własnym szyldem na urządzenia mobilne w modelu F2P. Z pierwszego nie rezygnujemy, bo każdy projekt realizowany dla klientów czegoś nas uczy, a po drugie pozwala spółce gromadzić z wypracowanego zysku kapitał na inne, większe projekty własne. Mamy kilku klientów zainteresowanych współpracą w kontekście gier reklamowych i szkoleniowych, dlatego nadal utrzymujemy zespół który będzie opracowywał tego typu projekty. Całkowicie również nie rezygnujemy z produkcji gier własnych na platformy mobilne. Obecnie spółka koncentruje się bardziej na platformach stacjonarnych, ale ma w planach również produkcje mobilne, czego przykładem może być 'Together' na platformę Nintendo Switch, albo wersja mobilna gry opartej o Cykl Inkwizytorski realizowana w kooperacji ze spółką T-Bull" - dodał prezes.

Poza grami osadzonymi w świecie stworzonym przez Jacka Piekarę spółka pracuje również nad innymi tytułami. W najbliższym czasie rozpocznie certyfikacje dwóch tytułów: 'Together' na Nintendo Switch oraz 'Frankenstein' na PSVR.

The Dust specjalizuje się w produkcji gier na urządzenia mobilne w dwóch modelach: gry reklamowe na zlecenie (tzw. advergaming) oraz gry własne dystrybuowane w modelu F2P (free-to-play). Spółka jest notowana na rynku NewConnect od kwietnia 2018 r.

T-Bull to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i dystrybucją gier mobilnych. Specjalizuje się w tworzeniu gier mobilnych opartych na modelu płatności Free-to-Play (F2P). W sierpniu 2018 r. spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW.

