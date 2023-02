To był trudny egzamin dla inwestorów. Oto 3 lekcje na przyszłość

1. Dywersyfikacja popłaca

Gdy rynek wpada w panikę, to tanieją nawet silne fundamentalnie spółki. Obserwowaliśmy to na warszawskiej giełdzie, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę na początku 2022 r. Wyprzedaż dotknęła praktycznie całego rynku. Wynikało to z faktu, że inwestorzy wycofywali swoje środki z rejonu, który był najbliżej działań zbrojnych. Co więcej, ucieczka kapitału w kierunku bezpiecznych aktywów, czyli głównie do dolara, spowodowała jego gwałtowne umocnienie w stosunku do euro, funta, jena i wielu innych walut, w tym także złotego.