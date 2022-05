To nie były czcze pogróżki. Gazprom odcina Finlandię od gazu

Rosyjski Gazprom wstrzymał w sobotę o godzinie 7 rano dostawy gazu ziemnego do Finlandii - podała spółka Gasgrid, fiński państwowy operator systemu przesyłowego gazu ziemnego. Finowie nie zgodzili się wcześniej na to, by za surowiec płacić Rosjanom w rublach. Jest również jeszcze jeden powód. To odwet Moskwy za wszczęcie przez Helsinki procedury akcesyjnej do NATO.