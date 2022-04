To ostatnie dni na rozliczenie podatku giełdowego. Straty można przekuć w zyski

Podatek giełdowy. Pamiętaj o kosztach

Należy pamiętać, że zgodnie z zapisami w ustawie o podatku od osób fizycznych, dochód jest obliczany według zasady FIFO (first in, first out). Oznacza to, że do kosztów brane są w pierwszej kolejności papiery kupione wcześniej (ma to znaczenie w sytuacji, gdy np. akcje X w różnych okresach były kupowane po odmiennych cenach).