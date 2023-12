Dobra informacja z giełdy. Padł rekord wszech czasów

Na giełdzie rekord, w przemyśle poprawa nastrojów

Historycznie istniały dość wyraźne zależności między zachowaniem PMI a cenami akcji na GPW . Z reguły dołki PMI to, w przybliżeniu, dołki na giełdzie (tak było choćby przed rokiem, jak i po wybuchu pandemii), a szczyty przemysłowego barometru to zwykle szczyty na rynku akcji.

Czy PMI jest już w niebezpiecznej strefie "szczytowania"? Dobra wiadomość jest taka, że ciągle spory dystans dzieli go od wartości, przy których koniunktura lubiła zakręcać w dół – historycznie było to mniej więcej od 55 pkt wzwyż. Listopadowa wartość to tymczasem dopiero 48,7 pkt. Teoretycznie zatem jest tu jeszcze sporo miejsca na dalszą poprawę.