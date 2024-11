Zadyszka polskich akcji. Tylko korekta czy coś więcej? [WYKRES TYGODNIA]

To, że rozwój sytuacji na GPW nie jest tak dramatyczny, jak wtedy, wynika po prostu z braku aż tak negatywnych zdarzeń. Owszem, inwestorzy boją się implikacji wyborów prezydenckich w USA, ale to nie to samo, co atak Rosji na Ukrainę w lutym 2022, połączony z eksplozją inflacji i agresywnymi podwyżkami stóp procentowych. Być może i tym razem rynek akcji w całej swojej dalekowzroczności dostrzega już jakieś symptomy schłodzenia w gospodarkach, ale przynajmniej na razie nie mamy do czynienia z takimi szokami ekonomicznymi jak w 2022.