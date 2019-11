Totalizator Sportowy może przekazać do budżetu 1 mld zł z podatku od gier w 2019

Znowelizowana ustawa o grach hazardowych dała Totalizatorowi Sportowemu możliwość rozwoju w nowych obszarach. Spółka uruchomiła sieć salonów gier na automatach oraz jedyne legalne kasyno online. Udostępniono sprzedaż gier liczbowych w Internecie, a także sprowadzono do Polski Eurojackpot, dzięki któremu Polacy co tydzień mają szansę zagrać o dziesiątki milionów złotych.

"Jesteśmy w okresie największej i najszybszej transformacji w ponad 60-letniej historii spółki. Narzuciliśmy sobie bardzo ambitny plan, bo w dwa-trzy lata chcemy wypracować to, co firmom podobnym do naszej w innych krajach zajmowało od 5 do 7 lat. Dziś patrząc na wyniki jesteśmy dumni, że nam się to udaje" - powiedział prezes Olgierd Cieślik, cytowany w komunikacie.