Transfer z Pekao do mBanku. Marek Lusztyn dostał zgodę KNF

KNF kazała na decyzję czekać trochę czasu, choć raczej nie mogła mieć wątpliwości co do kompetencji Lusztyna, bo wcześniej przez kilka lat (od 2017 roku) zarządzał ryzykiem w Pekao.

Co więcej, po rezygnacji z funkcji prezesa Pekao przez Michała Krupińskiego w listopadzie 2019 roku został też prezesem.

Bankiem Pekao Lusztyn kierował do 22 kwietnia 2020 roku, kiedy to na stanowisku prezesa zastąpił go Leszek Skiba.