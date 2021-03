Trend wzrostowy na warszawskiej giełdzie może osłabnąć. Ryzykiem trzecia fala

Obroty na warszawskim parkiecie w lutym spadły w porównaniu do stycznia aż o 20 proc. i wyniosły około 25 mld zł. Nadal jest to jednak wartość wyższa od ubiegłorocznej o 45 proc.

"Zakładamy jednak, że z perspektywy obrotów giełdowych znajdujemy się w pewnym ‘nowym reżimie’ od momentu rozpoczęcia się ubiegłorocznej recesji, kiedy to na rynku pojawiło się dużo nowych inwestorów indywidualnych” – zauważają zarządzający w Skarbiec TFI.

W lutym na warszawskiej giełdzie kontynuowany był trend z poprzednich miesięcy, a spółki małe i średnie radziły sobie lepiej od dużych. Indeks WIG20 skupiający największe spółki, spadł o 2,1 proc. Z kolei indeks małych spółek sWIG80 wzrósł o 3,8 proc. a indeks średnich spółek mWIG40 poszedł w górę o 5 proc. Natomiast liderzy tych wzrostów, w porównaniu do ubiegłego roku, są relatywnie nowi.

Zobacz także: Reforma OFE to rewolucja w emeryturach. Co stanie się z pieniędzmi?

"Uważamy, że po silnych wzrostach sektorów wczesno-cyklicznych może teraz dojść do pewnego osłabienia tego trendu” – uważają zarządzający Skarbiec TFI.

Ich zdaniem, powrót wiadomości o trzeciej fali koronawirusa (np. twardy lockdown na Węgrzech) może osłabić sentyment do szybkiej normalizacji w gospodarce.

Choć początkowo przeważały negatywne zaskoczenia, to ostanie półtora tygodnia to zdecydowanie przewaga pobijania prognoz. Niemniej jednak do finalnego podsumowania sezonu wyników przyjdzie nam jeszcze poczekać ponad miesiąc czasu.