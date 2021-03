Operacje stop, zabiegi stop. Ministerstwo Zdrowia zaciąga hamulec bezpieczeństwa

Konrad 31 min. temu zgłoś do moderacji 527 0 Odpowiedz

Czyli jeśli nie mam COViD'a, to nie mogę korzystać ze służby zdrowia, za którą co miesiąc są mi zabierane pieniądze? Rozumiem solidarność, ale czy ten promil ludzi wymagających hospitalizacji naprawdę wyłącz całą służbę zdrowia? A może nie trzeba było mówić lekarzom, że jak chcą spadać z PL to niech spadają? A co z ludźmi czekającymi 2-3 lata na zabieg? Poczekają jeszcze 2 i zdechną? Czy mamy iść sobie prywatnie, bo zakładam, że za własną KASĘ zaraz się znajdzie chętny konował, który pokroi i jeszcze po głowie poklepie. Cóż, możemy sobie pisać, PiS i tak ma większościowe poparcie i może robić sobie eksperymenty społeczne jak chce. I nic nas, Polaków, nie obchodzi że w innych krajach mają takie albo inne restrykcje. Przestańmy się porównywać do innych, a zacznijmy do siebie samych. Bo porównując to co się u nas dzieje jest praktycznie z dnia na dzień coraz gorzej i to nie przez wirusa, a leśnych dziadów za lejcami tego, hehe, "państwa".