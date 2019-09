Trolejbus Solarisa weźmie udział w testach tzw. drogi elektrycznej

"Droga elektryczna będzie wykorzystywać komunikację bezprzewodową do identyfikacji zbliżających się pojazdów elektrycznych. Po ich wykryciu włączona zostanie moc w segmentach szyn znajdujących się bezpośrednio pod pojazdem. Energia może być dostarczana tylko przez jeden konkretny segment szyny, z którym zainstalowany w pojeździe odbiornik się połączy i odbierze przekazywaną przez nią energię. We wszystkich innych segmentach szyny ładowania - zlokalizowanych przed oraz za poruszającymi się pojazdami - zasilanie będzie wyłączone. Dzięki temu ten rodzaj ładowania będzie można bezpiecznie instalować zarówno w miastach, jak i na autostradach. Jedną z głównych zalet tego rodzaju ładowania, nazywanego również ładowaniem 'in motion charging', jest to, że pojazd nie musi być wyposażony w dużą liczbę baterii trakcyjnych. To z kolei owocuje zmniejszeniem masy i kosztów zakupu oraz eksploatacji pojazdu elektrycznego. Pozwala to ponadto wydatnie zaoszczędzić czas, ponieważ w tym rozwiązaniu nie ma konieczności postoju na

uzupełnienie energii w bateriach" - czytamy dalej.