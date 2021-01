Trzeci dzień rajdu. CD Projekt odrabia straty

W środę przed południem notowania CD Projektu idą w górę ok. 10 proc. Jest to zdecydowanie największy wzrost wśród spółek należących do indeksu WIG20.

Cena akcji producenta gier znajduje się blisko 330 zł, co oznacza odrabianie strat po spadku, do jakiego doszło po premierze gry "Cyberpunk 2077”, która miała miejsce 10 grudnia 2020. Kilka dni wcześniej notowania spółki wzrosły do rekordowego poziomu 464 zł za akcję, natomiast kilka dni po premierze – spadły do ok. 240 zł.