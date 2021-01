InPost zadebiutował na giełdzie. Akcje na dużym plusie

Przypomnijmy, że przedział cenowy akcji w ofercie publicznej wynosi 14-16 euro, ale ostatecznie były sprzedawane według górnego limitu. W porównaniu do tej wartości obecnie notowania są blisko 30 proc. wyżej.

Giełda Euronext odnotowuje kurs otwarcia na poziomie 19 euro. W porównaniu do tej wartości InPost jest około 8 proc. na plusie.

Przy obecnej wycenie akcji wartość całego paczkomatowego i kurierskiego biznesu to ponad 10 mld euro, czyli grubo ponad 45 mld zł.

Niektórzy obserwatorzy mieli wątpliwości czy to nie za wysoka wycena, bo kilka lat wcześniej, gdy akcje InPostu były na GPW, były wielokrotnie mniej warte. Wzrosty w debiucie pokazują, że inwestorzy nie podważają tak wysokiej wyceny.

Lekkie zamieszanie z datą debiutu nie wpłynęło negatywnie na inwestorów. A przypomnijmy, że InPost z powodu znaczącego popytu ze strony inwestorów skrócił czas trwania oferty publicznej i przyspieszył termin debiutu na giełdzie w Amsterdamie o dwa dni . Pierwotnie miało do niego dojść w piątek.

Celem wejścia na giełdę w Amsterdamie jest wzmocnienie profilu, rozpoznawalności i wiarygodności marki za granicą. Ma to m.in. szerzej otworzyć drzwi do ekspansji paczkomatów do nowych krajów.