TSG jest gotów kontynuować rozmowy nt. akwizycji w Europie w czasie pandemii

"W przypadku planowanych akwizycji, jesteśmy skupieni na rynkach europejskich, nie tylko na Polsce. Jeżeli chodzi 'timing', to my się nie spieszymy, chcemy to przeprowadzić dobrze. Pomimo pandemii udało nam się otworzyć kilka dialogów z podmiotami i jesteśmy gotowi je dalej prowadzić" - powiedział Zużałek podczas wideokonferencji.