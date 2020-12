TSS Europe chce nabyć w ramach wezwania do 100% akcji Simple za 65 mln zł

"Zgodnie z listem intencyjnym, strony zawrą umowę inwestycyjną zgodnie z którą TSS ogłosi publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji spółki z zamiarem nabycia wszystkich akcji dotychczas wyemitowanych przez spółkę i podjęcia działań zamierzających do wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym (delisting), a akcjonariusze większościowi i akcjonariusze zarządzający zobowiążą się do odpowiedzi na wezwanie po spełnieniu określonych warunków wskazanych w umowie inwestycyjnej" - czytamy w komunikacie.