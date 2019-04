TUI Poland inaugurował rejsy czarterowe z lotniska Warszawa/Modlin

"W dniu 25 kwietnia wystartował z Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa/Modlin pierwszy rejs czarterowy TUI Poland do Hammametu w Tunezji. Rejsy będą wykonywane w czwartki w okresie od 25 kwietnia do 10 października br. Już 29 maja nastąpi inauguracja kolejnych rejsów czarterowych TUI Poland. Klienci tego biura podróży będą mogli polecieć do Antalii w Turcji. Rejsy będą odbywać się w środy i soboty, również do października. 3 czerwca uruchomione zostaną rejsy do Tirany w Albanii i będą obsługiwane w każdy poniedziałek do końca września" - czytamy w komunikacie.