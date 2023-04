Turcji marzy się wielki handel gazem. Wśród wymienionych dostawców Rosja oraz Iran

Co ważne, surowce z dwóch pierwszych krajów są niemile widziane przez Zachód, ze względu na napaść zbrojną na Ukrainę oraz łamanie praw człowieka. Kraje UE - poza wyjątkami w postaci np. Węgier - starają się odciąć od rosyjskich paliw, by ograniczyć dochody Kremla. Co za tym idzie - prowadzenie nielegalnej inwazji na sąsiedni kraj.