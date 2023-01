Putin puka bocznymi drzwiami. Turcja jest gotowa go wpuścić, dostarczając rosyjski gaz Europie

Na antenie tureckiej telewizji TVNET przekonywał, że już w tej chwili jego kraj może dostarczyć do państw europejskich od 30 do 40 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie . Jak podkreślił, potencjał jest znacznie większy, bowiem Turcja dzięki kolejnym umowom w kilka lat może dystrybuować na rynek UE nawet 100 mld m sześc. gazu.

Cytowany przez Azerską Agencję Prasową APA minister Donmez wyjaśniał, że Turcja i Rosja podpisały długoterminowe kontrakty na dostawy gazu ziemnego, które biorą pod uwagę zmienność cen surowca na świecie . Wyjaśnił również, że Turcja nie przyłącza się do zachodnich sankcji , ponieważ groziłoby to wpisaniem na "czarną listę" i koniecznością poszukiwania nowych dostawców. Poza tym nie zamierza ingerować w relacje biznesowe między sprzedającym a kupującym.

Putin puka bocznymi drzwiami

Ankara od miesięcy prowadzi również rozmowy z USA o zwiększeniu zakupu amerykańskiego LNG, o czym więcej pisaliśmy tutaj. Według raportu BP "Statistical Review of World Energy" z 2022 r. Amerykanie są drugim co do wielkości dostawcą skroplonego gazu do Turcji. W 2021 r. Ankara kupiła od USA 4,5 mld m sześc. LNG. Do tej pory tylko algierskie kontrakty były większe - Turcy kupili tam nieco ponad 6 mld m sześc. skroplonego gazu.