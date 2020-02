Twisto wprowadził funkcję cashback w ponad 850 sklepach

"Cashback to kolejna funkcjonalność, której wprowadzenie obiecaliśmy, kiedy Twisto debiutowało w Polsce. Konsekwentnie realizujemy plan uczynienia z Twisto ulubionej aplikacji w telefonie klienta, która pozwala użytkownikowi płacić, jak i kiedy chce, a dodatkowo na najbardziej korzystnych warunkach" - powiedziała chief growth offficer w Twisto Renata Salata, cytowana w komunikacie.

Cashback jest dostępny dla wszystkich klientów i obejmuje najbardziej popularne w Polsce sklepy i serwisy. Aby skorzystać z usługi, należy wejść do aplikacji Twisto lub zalogować się do konta online i stamtąd przejść na stronę sklepu, a następnie dokonać zakupu. W zależności od wybranego sprzedawcy, cashback zostanie zrealizowany w terminie od dwóch do kilku tygodni. Zwrot nastąpi w formie punktów Twisto, które mogą być przeznaczone na dowolny zakup. Jeden punk ma równowartość 1 zł.