Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora gamingowego

PlayWay: Uruchomił platformę Need for Game Idea. Platforma została udostępniona graczom w skali globalnej. Dostęp do usługi jest darmowy po wcześniejszej rejestracji oraz założeniu konta użytkownika. W dniu premiery Platformy planowane jest rozpoczęcie dystrybucji tokenów PWay przez spółkę zależną PWay.

PlayWay odnotował 128,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 16,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zawiązanie spółki MeanAstronauts z kapitałem zakładowym 105,5 tys. zł. Założyciele spółki wniosą do nowego podmiotu osiem projektów, z których najbardziej rokujące zostaną wdrożone do produkcji. Wkrótce nastąpi prezentacja m.in. takich gier jak Bullfrog oraz City of Atlantis Źródło: ISBtech, ISBnews, Trigon

CD Projekt: Poinformował o wprowadzeniu sześciodniowego tygodnia pracy na kilka tygodni przed planowaną premierą gry. W ocenie analityków zrodziło to ,,niesłuszne" obawy o kolejne opóźnienie premiery.

Ponadto pojawił się raport firmy M Science, która szacuje, że pre-ordery na "Cyberpunk 2077" są o ponad 30% niższe niż preordery na grę "Red Dead Redemption 2" na 68 dni przed premierą. Analitycy zaznaczają, że nie znana jest jednak metodologia raportu. thegamer.com wskazuje, że raport nie obejmuje pre-orderów zakupionych przed 12 miesiącami, co miałoby podważać wiarygodność szacunków M Science, gdyż bardzo wysoka sprzedaż pre-orderów miała miejsce w okolicy czerwca i lipca 2019 - po konferencji E3.

Sześciu członków zarządu sprzedało łącznie 17,7 tys. akcji po 405,00-405,15 zł sztuka. Sześciu członków zarządu objęło łącznie 404,6 tys. akcji serii M po 22,35 zł oraz łącznie 2,96 mln akcji serii M po 25,70 zł w ramach realizacji programu motywacyjnego. Źródło: spółka, media, Trigon

Simfabric, Movie Games: Ustalenie terminu premiery gry "Lust for Darkness" na konsolę PS4 na dzień 16 listopada 2020 roku. Cena gry to 12,99 euro. Źródło: spółka

7Levels: Planuje pozyskać z emisji akcji 2,5-4 mln zł na produkcję nowej gry, rozwój działalności wydawniczej oraz zwiększenie zatrudnienia. Źródło: ISBtech

Gaming Factory: W II kw. 2020 przychody wyniosły 1,1mln zł (przychody netto 0,5mln zł; zmiana stanu produktów +0,6mln zł), EBIT 350tys. zł, zysk netto jedn. dominującej 0,19mln zł. W sklepach Steam i Microsoft odbyła się premiera "Commander '85" - najnowszego projektu notowanego na GPW producenta i wydawcy gier komputerowych - Gaming Factory. Producentem gry jest studio The Moonwalls. Rolę współwydawcy pełni Ultimate Games. Źródło: ISBnews

People Can Fly: Prospekt emisyjny został złożony w KNF, a do końca roku spółka chce zadebiutować na GPW. W ramach debiutu na giełdzie planowane jest zarówno podwyższenie kapitału, jak i sprzedaż akcji przez akcjonariuszy. Wspólnie z wydawcą - Square Enix, finalizowane są prace nad nową grą z segmentu AAA, shooterem - zatytułowanym Outriders. Tytuł jest praktycznie gotowy. Data premiery zależy od Square Enix. Spółka pracuje także nad kolejną grą AAA. Grę tworzy studio w Nowym Jorku. Źródło: Trigon

Vivid Games: Odnotował 1,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 0,98 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Huuuge Inc.: Producent i wydawca gier typu free-to-play działający na rynku gier mobilnych ogłosił powołanie na stanowisko Dyrektora Finansowego p. Grzegorza Kania (wcześniej w Agorze). Źródło: ISBtech

T-Bull: Odnotował 1,09 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2020 r. wobec 0,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Artifex Mundi: Odnotowało 4,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2020 r. wobec 1,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Creepy Jar: Premiera "Green Hell" na konsoli Nintendo Switch będzie miała miejsce 8 października br., podała spółka. Źródło: ISBtech

Gaming Factory: Odnotował 0,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 0,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

All In! Games: Odnotowało 6,32 mln zł jednostkowej straty netto w I półroczu 2020 r. wobec 3,01 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Oxygen: Głównymi założeniami nowej strategii jest skupienie się na analizie danych z gier własnych, doskonaleniu produktów i rozwoju działalności wydawniczej Oxygen. "Nasze gry cieszą się dużą popularnością w branży. W App Store otrzymaliśmy latem feature "The Game you love", mimo, że nie staraliśmy się o to w Apple - firma sama uznała, że produkcja jest tak wyjątkowa i dopracowana graficznie, że warto ją wypromować - mówi Edward Mężyk, prezes Oxygen. - Ogłosiliśmy niedawno współpracę z VooDoo, a przed nami jeszcze ustalenie ostatnich szczegółów z wydawcami Run the Beat w Azji i w Europie Środkowej. Cieszymy się, że możemy liczyć na wsparcie tak doświadczonych partnerów. Przed nami kolejne etapy launchu naszych produkcji i zapewne przyłożenie dźwigni finansowej, aby pomóc im odnieść sukces komercyjny - dodaje Mężyk. Źródło: ISBtech

QubicGames: Podpisał umowę, na mocy której zakupił od Vivid Games autorskie prawa majątkowe do całości marki Pocket Mini Golf. Wydawca gier specjalizujący się w produkcjach na konsolę Nintendo Switch zapowiada kolejne projekty wykorzystujące IP nowej marki. "Gra 'Pocket Mini Golf' okazała się hitem sprzedażowym na Nintendo Switch. W związku z tym, że gra stała się rozpoznawalna, postanowiliśmy pozyskać pełnię praw do tej marki. Uważamy, że posiada ona ogromny potencjał, który planujemy wykorzystać przez najbliższe lata - komentuje Jakub Pieczykolan, prezes QubicGames. Źródło: spółka

Mercedes-Benz: Ogłosił partnerstwo z Riot Games i podkreśla, że "społeczność jest najważniejsza". Luksusowa marka samochodów ze Stuttgartu została wyłącznym partnerem motoryzacyjnym wszystkich globalnych wydarzeń e-sportowych "League of Legends" organizowanych przez Riot Games. Ogłosiła to Bettina Fetzer, wiceprezes Mercedes-Benz AG ds. marketingu, podczas wydarzenia zapowiadającego Mistrzostwa Świata w "League of Legends 2020". Partnerstwo z Mercedes-Benz koncentruje się na społeczności zgromadzonej wokół "League of Legends". Producent jest m.in. sponsorem ceremonii wręczania trofeów na światowych imprezach dla profesjonalnych zespołów LoL. Źródło: ISBtech

Bloober Team, Forever Entertainment: Podpisali akt zawiązania spółki Fearful Entertainment, która ma specjalizować się w produkcji gier z gatunku horror na platformy Nintendo, podały spółki w osobnych komunikatach. Źródło: ISBnews

Live Motion Games: Udostępnił gameplay swojej najnowszej produkcji - "Chernobyl Liquidators Simulator". Wideo pokazuje zadania, jakie będą czekały graczy w ogarniętym katastrofą Czarnobylu. Inspirowane prawdziwą historią połowy lat osiemdziesiątych XX wieku wydarzenia składają się na produkcję z pogranicza gry symulacyjnej oraz survivalu. Wydawcą tytułu jest PlayWay, główny akcjonariusz spółki. Premiera zaplanowana jest w I połowie 2021 r. Źródło: spółka

Untold Tales: Portfolio spółki powołanej przez QubicGames, będzie skupiać się przede wszystkim na tytułach dla jednego gracza (zawierających tryb singleplayer), które będą opowiadać wyjątkowe historie. Zespół Untold Tales chce skoncentrować się na wydawaniu kilku produkcji rocznie na wybrane platformy. W najbliższym czasie za ich pośrednictwem na rynek trafią dwie gry, które są mocno rozpoznawalne w środowisku graczy. Pierwsza to "The Hong Kong Massacre", która zmierza na platformę Nintendo Switch, zaś druga to "Beautiful Desolation", która ukaże się na PlayStation 4 oraz Nintendo Switch. Untold Tales pracuje także nad trzecim, jak dotąd niezapowiedzianym tytułem, który zostanie wydany na PC i konsole. Untold Games S.A. to spółka zawiązana przez Qubic Games, której celem będzie prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie gier wideo na komputery PC/Mac oraz konsole, w tym konsole nowych generacji. Pierwsze projekty wydawnicze Untold Tales zadebiutują na Nintendo Switch i Sony PS4 w latach 2020-2021.

Pyramid Games: Podpisał umowę ze spółką Manager Games, która dotyczy produkcji, wydania oraz przekazania praw autorskich do gry "Car Mechanic Manager 2022". Pyramid Games stworzy grę w wersji na komputery stacjonarne, a Manager Games zajmie się jej wydaniem. Premiera tytułu planowana jest w 2022 roku. Lubelskie studio może liczyć na udział w zysku z projektu w wersji PC, jak również po ewentualnym wydaniu gry na inne platformy, w szczególności na konsole Sony, Microsoftu oraz Nintendo. Źródło: spółka

The Dust: Na Steam odbyła się prezentacja zwiastuna nowej gry - "Aquapark Renovator". Źródło: spółka

No Gravity Games: Zawarł umowę wydawniczą z GOG sp. z o. o., należącą do grupy kapitałowej CD PROJECT. Przedmiotem umowy jest wydanie gry Creepy Tale na platformie cyfrowej dystrybucji GOG.com. No Gravity Games zawarł umowy wydawnicze dot. gier: "Reversi Pro", "Minesweeper", "Four in a Row" i "Tic Tac Toe" na konsolę Nintendo Switch, Microsoft Xbox, Sony Playstation i PC. z Inlogic Software s.r.o. ze Słowacji. Źródło: spółka

Drageus Games: Otrzymał potwierdzenie od Microsoftu o ustaleniu daty wprowadzenia do sprzedaży gry "Sweet Witches" na konsolę Xbox na dzień 30 października 2020 roku. Drageus Games otrzymał potwierdzenie od Microsoftu o ustaleniu daty wprowadzenia do sprzedaży gry "Grood" na konsolę Xbox na dzień 23 października 2020 roku. Źródło: spółka

Red Dev Studio: Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w dniu dzisiejszym zakończone zostały prace nad grą "Drill Deal" w wersji na platformę Steam. Wydawca gry, Ultimate Games, który finansuje produkcję gry, podjął decyzję o zwiększeniu nakładów i sfinansowaniu, jeszcze przed premierą gry na platformie Steam, prac obejmujących: dodanie nowych mechanik; dodanie zawartości; przygotowanie wersji na wszystkie wiodące platformy dystrybucji (PC, Nintendo Switch, Xbox, PlayStation) w celu jednoczesnej premiery wszystkich wersji. Źródło: spółka

PunkPirates: Chce wprowadzać na rynek minimum 4 gry rocznie z premierą co kwartał, podała spółka. Źródło: spółka

Zdecydowano o rozszerzeniu swojej działalności wydawniczej i producenckiej. Dotychczasowa działalność, skoncentrowana na rynku wirtualnej rzeczywistości, została rozszerzona o produkcję i działalność wydawniczą gier na platformę Nintendo Switch. Nowa, dodatkowa działalność prowadzona będzie poprzez Ventures Hub sp. z o.o., która poprzez IQ Partners sp. z o.o. należy w 100% do emitenta. Jednocześnie została dokonana zmiana umowy spółki Ventures Hub obejmująca m.in. zmianę nazwy z dotychczasowej na Raion Games sp. z o.o., zmianę przedmiotu działalności na działalność związaną z produkcją gier, a także podwyższenie kapitału i skierowanie nowo utworzonych udziałów do nowych wspólników. Nowi wspólnicy jako zespół producencki są zaangażowani w projekt utworzenia dwóch gier tj. "DATENSHI" oraz "Lonely Island", do których prawa również nabyła Raion Games Sp. z o.o. Tym samym spółka pozyskała zarówno kompetentny zespół jak i prawa do ww. tytułów co umożliwi dokończenie ich produkcji. Źródło: spółka

Skinwallet: Zakończył I etap prac rozwojowych nad platformą Skinwallet Market, umożliwiający rozpoczęcie działalności operacyjnej. Skinwallet Market to platforma do handlu przedmiotami z gier bezpośrednio pomiędzy graczami. Model opiera się na świadczeniu usługi dostarczania platformy do handlu dobrami cyfrowymi z gier i czerpaniu zysków z pobierania opłat od przeprowadzonych transakcji w formie prowizji od wartości transakcji. Źródło: spółka

SimFabric: otrzymał od Partnera wydawniczego propozycję umowy wydawniczej. "Z punktu widzenia emitenta kilka punktów umowy wymaga jednak zmian, dlatego zarząd emitenta zdecydował [...] o dalszej negocjacji umowy" - czytamy w komunikacie. Źródło: spółka

Carbon Studio: Podpisał umowę wydawniczą na wydanie gry "Dreamo VR" w wersji na platformę Oculus Quest, ze studiem Hypnotic Ants Sp. z o.o. Źródło: spółka

