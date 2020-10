Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora gamingowego

7Levels: Opracowuje swoje autorskie projekty na wszystkie platformy, w tym konsole najnowszej generacji, poinformował ISBtech wiceprezes Krzysztof Król. "Nasz najnowszy, już czwarty autorski projekt [wcześniejsze to 'Castle of Heart', 'Jet Cave Adventures', 'Destrobots'], będzie grą zdecydowanie najbardziej zaawansowaną, która jednocześnie pochłonie największy budżet produkcyjny. W przeciwieństwie do trzech poprzednich tytułów, przy jego produkcji nie skupiamy się wyłącznie na Nintendo Switch. Gra już od samego początku opracowywana jest z myślą o wszystkich platformach, włączając w to konsole najnowszej generacji, które zadebiutują na rynku lada dzień. Nowy projekt wymaga ogromnej ilości pracy oraz zaangażowania, dlatego chcemy rozwijać nasz zespół i zatrudnić kilka dodatkowych osób, które mogłyby nam pomóc w realizacji nowych, niesamowitych pomysłów" - powiedział ISBtech Król. Źródło: ISBtech

CD Projekt: Premiera Cyberpunk 2077 na platformę Stadia ustalona na 19 listopada. Studio poinformowało również o rozpoczęciu przedsprzedaży tytułu za pośrednictwem Stadia Store.

W czwartym odcinku serii Night City Wire przedstawiono nowe szczegóły dotyczące gry Cyberpunk 2077, w tym wideo o pojazdach i stylach Night City, a także materiały zza kulis, teaser i podsumowanie oficjalnego konkursu cosplayowego. W grze pojawi się klasyczne Porsche 911. Źródło: ISBtech, Trigon, ISBnews

All In! Games: Podpisał list intencyjny z Red Dev Studio w sprawie współpracy przy produkcji i wydaniu gry o roboczym tytule "Projekt X" i kolejnych gier, podała spółka.

Obcokrajowcy wnoszą do polskich firm nie tylko wiedzę, umiejętności i bogate doświadczenie zawodowe, ale też różnorodność kulturową, która wpływa na zwiększoną kreatywność i świeże pomysły. Według wydawcy gier komputerowych All in! Games, polsko-zagraniczna mieszanka to klucz do sukcesu w nowoczesnej branży. ,,W naszej firmie mamy prawdziwą mieszankę kulturową. Częścią zespołu są osoby z Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, czy też USA, nie mówiąc o zewnętrznych partnerach mieszkających w różnych częściach globu. W przypadku osób z Unii Europejskiej formalności przy zatrudnieniu nie różnią się wiele od tych obowiązujących polskich pracowników. Sprawa jest bardziej skomplikowana, gdy ktoś posiada paszport kraju spoza Unii. Wtedy konieczne jest ubieganie się o pozwolenia na pracę, albo wizę, również dla partnera/partnerki, którzy relokują się z daną osobą" - powiedziała Paulina Mech, Head of HR w All in! Games. Źródło: ISBnews, spółka

Movie Games: Podpisało umowę z Humble Bundle Inc. umowę na tzw. "featuring" gry "The Beast Inside" w Humble Choice, podała spółka. W ramach współpracy Movie Games odnotuje w IV kwartale br. ponad 210 tys. USD dodatkowego przychodu.

Movie Games wraz ze swoimi partnerami biznesowymi wprowadzi w tym tygodniu na rynek 3 tytuły, podała spółka. "Lust From Beyond: Scarlet", czyli w pełni darmowe wprowadzenie do horroru autorstwa Movie Games "Lunarium", zostanie udostępnione 15 października na Steam. 16 października odbędą się premiery "Lust For Darkness" na konsolę PS4 oraz "Postal Redux" na Nintendo Switch.

Movie Games i Grupa INC uruchamiają spółkę joint venture - Mill Games. Będzie ona pełniła rolę akceleratora rozwoju dla niezależnych studiów developerskich z Rumunii dostarczając im know-how, relacje biznesowe o międzynarodowym charakterze oraz finansowanie niezbędne do produkcji gier. Spółka będzie oferowała rumuńskim podmiotom z branży gamingowej finansowanie w wysokości nawet do 1 mln dolarów na realizację konkretnej gry. Źródło: ISBtech, spółka

T-Bull: Podjął uchwałę w sprawie rozszerzenia strategii rozwoju spółki na lata 2020-2022, podała spółka. Rozszerzone założenia przewidują m.in. produkcję 2-3 mobilnych gier free-to-play rocznie oraz produkcję i wydanie 5 gier symulatorowych na PC i konsole we współpracy z inwestorem.

T-Bull zawarł z inwestorem umowę ramową dotyczącą współfinansowania pięciu gier symulatorowych na PC i konsole, podała spółka. Źródło: ISBtech

GameDesire: Łączy siły z Gaming na Giełdzie. W ramach serii darmowych prelekcji online zatytułowanych Mobile Academy inwestorzy otrzymają dawkę wiedzy na temat największego rynku branży gier wideo. ISBtech jest partnerem medialnym wydarzenia online. Źródło: ISBtech

BTC Studios: Przygotował nowy logotyp oraz identyfikację wizualną. Nowym brand hero marki BTC Studios został Bitzee. Zmiany mają na celu poprawienie rozpoznawalności marki wśród głównych grup docelowych - dzieci i rodziców. "Zbliżamy się do globalnych premier naszych pierwszych gier, dlatego chcieliśmy mieć pewność, że nasz wizualny branding odzwierciedla aktualną misję i wartości firmy. I tak narodził się Bitzee, gwiazda nowego logo naszej firmy. [...] Bitzee uosabia oddanie i ambicję BTC Studios w branży gier, aby dostarczać najwyższej jakości gry mobilne i konsolowe dla wszystkich grup wiekowych" - powiedział Derrick Ogrodny z BTC Studios.

BTC Studios zamierza w perspektywie kolejnych miesięcy przeprowadzić premierę łącznie 7 gier ze swojego portfolio, mających obejmować zarówno mobilne produkcje dedykowane posiadaczom konsoli Nintendo Switch oraz urządzeń z Androidem i iOS. Gry ukażą się w ramach inkubacji projektów własnych oraz na mocy umów licencyjnych, podpisanych z developerami w 2019 i 2020 roku - m.in. z międzynarodowym producentem telewizyjnym i dystrybutorem Cyber Group Studios, która produkuje popularne animowane seriale, takie jak Sadie Sparks czy Taffy. Źródło: ISBtech

Iron VR: Spółka zależna Carbon Studio - planuje przeprowadzenie emisji akcji w formule crowdinvestingu jeszcze w tym roku, a jej debiut na rynku NewConnect planowany jest na 2021 r., podała spółka. Źródło: ISBnews

Sylen Studio: Niezależne studio gamingowe, zakończyło prywatną emisję akcji pozyskując 1,75 mln zł, podała spółka. Łącznie od początku roku spółka pozyskała z prywatnych emisji 4,25 mln zł, które zostaną przeznaczone na finalizację gry "Dream of Gods" i na rozwój już rozpoczętej produkcji gry "Komornik". Źródło: ISBnews

Bloober Team NA: Spółka zależna od Bloober Team, podpisała umowę z Epic Games Inc. na podstawie której Epic Games Inc. będzie realizowało sprzedaż wersji elektronicznej gry "Blair Witch" na urządzenia PC w Epic Games Store, podała spółka.

Bloober Team ogłosił rozpoczęcie programu skupu akcji własnych, zgodnie z którym chce nabyć w I transzy nie więcej niż 2% akcji w kapitale zakładowym po cenie nie niższej od 30 zł za jedną akcję i nie wyższej niż 200 zł, podała spółka. Źródło: ISBnews

SimFabric: Premiery gier "Farm Mechanic Simulator" i "Truck Mechanic Simulator" na Nintendo Switch zostały ustalone została na 23 X, podała spółka. Źródło: ISBnews

Atomic Jelly: Złożył wniosek o wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku publicznym i czeka na zatwierdzenie dokumentu informacyjnego firmy przez GPW. Producent i wydawca gier wideo liczy na debiut na rynku NewConnect jeszcze w tym roku. Źródło: ISBtech

Pyramid Games: Podpisał umowę z Humble Bundle Inc., na mocy której gra "Rover Mechanic Simulator" ukaże się w abonamencie Humble Choice. Tytuł będzie dostępny dla subskrybentów od 6 listopada do 4 grudnia br. Źródło: ISBtech

Gaming Factory: Premiera "Pangeon" na XboxOne 4 listopada. Źródło: ISBnews

Creepy Jar: Gra "Green Hell" od czasu rozpoczęcia sprzedaży na platformie Nintendo Switch zwróciła wszystkie koszty produkcji portu, podał Forever Entertainment. Ponadto spółka podała, że w najbliższym czasie planuje wydać "Green Hell" na rynku japońskim. Źródło: ISBnews

CreativeForge Games: Finalizuje produkcję gry "Raiders!". Gra z gatunku strategia/zarządzanie będzie udostępniona 23 października.

CreativeForge Games zawarł umowę ze Slitherine Software UK LTD z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Przedmiotem zawartej umowy jest wydanie przez partnera gry stworzonej przez emitenta. Z tytułu zawartej umowy spółce przysługuje wynagrodzenie w wysokości 50% zysku netto tj., przychodów ze sprzedaży gry pomniejszonych o koszty i opłaty związane z wykonaniem umowy.

Spółka zaprezentowała na Steam grę "Monster Domain", pierwszą od G-DEVS. Źródło: spółka

ECC Games: Do siedziby spółki wpłynęły umowy ograniczające możliwość podejmowania określonych działań, dotyczących rozporządzania akcjami spółki, działań mających na celu podwyższenie kapitału zakładowego lub działań zmierzających do emisji nowych akcji (umowy lock-up). Umowy te zostały podpisane przez podpisane przez akcjonariuszy Piotra Wątruckiego oraz Jakuba Traczyk, spółkę oraz Ipopema Securities. Akcjonariusze, spółka oraz Ipopema Securities ustalili okres obowiązywania ograniczeń na 6 miesięcy liczony od dnia zawarcia przedmiotowych umów. Źródło: spółka

No Gravity Games: Zgodnie z prezentowanym planem wydawniczym, w IV kwartale 2020 roku premierę powinno mieć łącznie 15 nowych gier (na 17 platformach - dwie gry będą wydane na dwóch platformach), a w I kwartale 2021 kwartale kolejnych 14 premier (na 16 platformach, "Body of Evidence" zostanie wydane na trzech platformach). Każda z platform gry jest liczona osobno, jako osobna premiera. Oznacza to, że dana gra może być liczona kilka razy w harmonogramie premier, osobno dla każdej platformy. Łącznie, zgodnie z prezentowanym planem wydawniczym, w całym roku 2020 premierę powinno mieć 27 gier, licząc każdą platformę osobno.

No Gravity Games podpisało porozumienie w sprawie objęcia emisji akcji Red Dev Studio w ramach kapitału docelowego. Emitent obejmie 142857 akcji serii C w cenie 2,1 zł za akcję. Łączna wartość inwestycji to 299 999,7 zł. Inwestycja ma na celu sfinansowanie produkcji gry "Lovecraft Tales", w ramach założeń poczynionych w liście intencyjnym z dnia 1 lipca. Umowa zostanie podpisana do końca października 2020 roku. Źródło: spółka

Art Games Studio: Data premiery gry "Alchemist Simulator" w wersji na PC w sklepie Steam ustalona na 23 października 2020 r. Spółka jest producentem gry. Źródło: spółka

Forever Entertainment: Data premiery gry "Sparkle 4 Tales" na platformie Xbox One ustalona na 11 listopada m.in. w USA, Europie i Rosji.

W KRS zarejestrowano podwyższenie kapitału spółki UF Games. Kapitał zakładowy wynosi 345 tys. zł, a Forever Entertainment ma 45,22% udziałów. Źródło: spółka, Trigon

Playway: Wraz z 2 osobami fizycznymi zawiązał nową spółkę Silk Road Games, w której PlayWay ma 50%. SilkRoad Games planuje zajmować się dystrybucją gier komputerowych emitenta oraz innych podmiotów na terenie Chin kontynentalnych. Źródło: spółka

Vivid Games: Vivid Games zanotował 0,21 mln zł zysku netto we wrześniu 2020 roku oraz 2,02 mln zł zysku netto narastająco w okresie styczeń-wrzesień, podała spółka, prezentując wstępne wyniki. Spółka podtrzymała też prognozę na 2020 rok. "Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za wrzesień 2020 spodziewane są na poziomie 1,83 mln zł (20,24 mln zł narastająco od stycznia 2020). Skonsolidowany zysk netto za wrzesień 2020 spodziewany jest na poziomie 0,21 mln zł (narastająco 2,02 mln zł zysku od stycznia 2020)" - czytamy w komunikacie. Źródło: ISBnews

Bored Games: Zawarł umowę o współpracy z Grupą MAC. W skład konsorcjum wchodzi również studio developerskie, Sargon Games. Bored Games wspólnie z Sargon Games będzie odpowiadać za tworzenie dla grupy kapitałowej MAC gier planszowych oraz wspierać ją w zakresie doradztwa dotyczącego rynku gier planszowych i ich możliwego wykorzystania w edukacji. Źródło: ISBtech

Simfabric: Premiery gier "Farm Mechanic Simulator" i "Truck Mechanic Simulator" na Nintendo Switch zostały ustalone została na 23 X, podał SimFabric. Cena dla obu gier będzie wynosić 27,99 euro za sztukę. Źródło: ISBnews

Punch Punk Games, Klabater: Wprowadziły do sprzedaży grę "This is the Zodiac Speaking" na PC, PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Źródło: spółka

Duality Games: Zapowiedziało wydanie swojej gry "Barn Finders" w wersji VR w II połowie 2021 roku. Źródło: spółka

Riot Games: "Valorant" doczekał się kolejnej, dużej aktualizacji. Trzeci Akt wprowadza do gry nowości, które nadadzą nowe tempo rozgrywce, głównie za sprawą wprowadzenia mapy Icebox, utrzymanej w zimowym klimacie. Icebox jest piątą mapą w grze i zawiera kilka kluczowych wąskich przejść, w których gracze będą musieli ostrożnie rozgrywać swoje starcia. Kluczową nowością jest dodanie w niej tyrolek, które pozwolą zajmować graczom taktyczne pozycje oraz szybciej poruszać się po mapie. Źródło: ISBtech

Omen: Gamingowa marka HP, we współpracy z firmą Intel oraz ESL Polska poinformowała o starcie turnieju "Kuźnia Talentów", przeznaczonego dla graczy "Counter-Strike: Global Offensive" oraz "League of Legends". Amatorskie zespoły będą miały okazję zawalczyć o nagrody pieniężne z puli wynoszącej aż 30 000 zł (po 15 000 zł na każdą grę). Oprócz tego dla najlepszych formacji przewidziano także upominki rzeczowe w postaci sprzętu gamingowego Omen. Otwarte zapisy do obydwu rozgrywek rozpoczynają się już dzisiaj, a pierwsze turnieje kwalifikacyjne "Kuźni Talentów" "Counter Strike: Global Offensive" i "League of Legends" odbędą się odpowiednio 16 oraz 17 października. Źródło: ISBtech

