Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora gamingowego

Hydra Games: Liczy, że domknie proces upublicznienia spółki jeszcze w tym roku, poinformował ISBtech prezes Kamil Kurkowski. Liczy ponadto na komercyjny sukces produkcji The Last Show of Mr. Chardish, co ma być katalizatorem ostatniego etapu upublicznienia spółki. Źródło: ISBnews, ISBtech

CD Projekt: Noble Securities zakłada sprzedaż 18,8 mln kopii gry "Cyberpunk 2077" w IV kw. 2020 roku, podał broker. Według niego, w ciągu 12 miesięcy po premierze liczba sprzedanych kopii wzrośnie do 27 mln. Źródło: ISBnews

Feardemic: Spółka zależna Bloober Team wyda grę "Darq: Complete Edition" na konsole nowej generacji - PlayStation 5, Xbox Series X|S i Nintendo Switch na początku 2021 r., podał Bloober Team. Źródło: ISBnews

All in! Games: Gra "Ghostrunner", która 27 października miała udaną premierę na PlayStation 4, Xbox One i PC, zadebiutuje na Nintendo Switch 10 listopada, informują wydawcy tego tytułu. Źródło: ISBtech

Forestlight Games: Producent i wydawca gier na PC i konsole, którego udziałowcem jest notowany na GPW PlayWay, prezentuje na platformie Steam najnowszą odsłonę jednego ze swoich autorskich tytułów: "Wedding Designer". W najbliższych dniach na Steam pojawi się m.in. zaktualizowane demo tytułu. Symulator agencji zajmującej się organizacją eventów w niezwykłych i nietypowych miejscach, dedykowany jest nie tylko młodym parom, ale i miłośnikom designu, czy pasjonatom architektury wnętrz. Produkcja trafi na rynek w II kw. 2021. Wcześniej studio wyda bezpłatny prolog gry, która liczy ponad 11 tys. zapisów na Top Wishlist platformy Steam. FLG chce zadebiutować na rynku NewConnect w połowie 2021 roku. Źródło: ISBtech

Movie Games: Notowany na NewConnect producent i wydawca gier rozpoczyna działalność w segmencie gier Indie Premium. Spółka nabyła 31% udziałów w spółce, skupiającej 14-osobowy zespół Brave Lamb Studio. Team pracuje obecnie nad grą "Field Hospital", będącej połączeniem gatunków survivala ekonomicznego oraz RTS z elementami RPG. Rozgrywka polega na zarządzaniu szpitalem polowym, leczeniu i rekonwalescencji rannych żołnierzy w trakcie dramatu I wojny światowej. Movie Games wesprze zespół w pracach nad grą oraz zostanie globalnym wydawcą tytułu. Źródło: ISBtech

QubicGames: Podpisał z All In! Games umowę współpracy wydawniczej w ramach której, spółka wesprze All In! Games w promocji i dystrybucji 4 gier na konsoli Nintendo Switch w Ameryce Północnej, Europie i Japonii w okresie od 1 listopada 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku. Spółki również przeprowadzą wspólne kampanie promocyjne w Ameryce, Europie i Japonii. Źródło: ISBtech

Forever Entertainment: Miał 1,6 mln zł skonsolidowanego zysku operacyjnego w III kw. 2020 r. wobec 1,4 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 8,2 mln zł wobec 4 mln zł, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Źródło: ISBnews

Mill Games: Akcelerator rozwoju dla zespołów gamingowych z Rumunii podpisał pierwszy list intencyjny. Spółka negocjuje warunki wsparcia finansowego oraz współpracy przy produkcji gry Moroi. Po zakończeniu negocjacji oba podmioty zamierzają podpisać umowę. Źródło: ISBnews

Atomic Jelly: "Truck Mechanic: Dangerous Paths", projekt producenta i wydawcy gier z grupy PlayWay, zadebiutuje na Steam w II kw. 2021. To produkcja hybrydowa, łącząca w sobie kilka gatunków gier. Głównym elementem tytułu jest praca mechanika oraz jazda ciężarówką po niebezpiecznych trasach Ameryki Południowej. Spółka nie wyklucza wcześniejszego udostępnienia darmowego prologu gry. Współwydawcą projektu jest PlayWay. "Truck Mechanic: Dangerous Paths" to trzeci tytuł z portfolio produkcyjnego spółki. Do tej pory studio wydało "Project Remedium" oraz "303 Squadron: Battle of Britain". Atomic Jelly liczy na debiut na rynku NewConnect jeszcze w tym roku. Źródło: ISBtech

DeGenerals, Grupa INC: Rozpoczęli współpracę. Studio odpowiedzialne jest za jedną z najbardziej cenionych gier w portfolio Grupy PlayWay - "Tank Mechanic Simulator". Dom Maklerski INC będzie pośredniczył w ofercie publicznej akcji spółki o łącznej wartości do 2,5 mln euro. Będzie to największa oferta spółki gamingowej DM INC w 2020 roku. Dodatkowo INC, jako autoryzowany doradca, wesprze DeGenerals w debiucie na rynku NewConnect. To kolejny projekt realizowany przez Grupę INC ze spółką, w której znaczącym inwestorem jest PlayWay. Źródło: ISBtech

Bloober Team: Gra "Observer: System Redux" uzyskała certyfikację na platformy Xbox Series X i Playstation 5 i będzie dostępna na premierę konsol, które zadebiutują na świecie w drugim tygodniu listopada (odpowiednio 10 i 12 listopada), podła spółka. Cena gry wyniesie 29,99 euro/USD. Źródło: ISBnews

Microsoft: W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą ograniczeń w handlu detalicznym wywołaną pandemią COVID-19, Microsoft pragnie zapewnić, iż ilości konsol Xbox Series X|S alokowane na polski rynek pozostaną bez zmian. Liczymy w związku z tym, że osoby, które złożyły zamówienia przedpremierowe, otrzymają konsole w terminie premiery, tj. 10.11.2020. Zakładamy też, że konsole Xbox Series X|S będą dostępne po premierze w sklepach internetowych oraz otwartych sklepach detalicznych.

Apple TV będzie dostępne na Xbox One oraz Xbox Series X|S już od 10 listopada. Jak informuje Microsoft, na konsolach nowej generacji znaleźć będzie można popularne aplikacje stworzone z myślą o rozrywce, które dostępne są dzisiaj na Xbox One. Wśród nich znajdą się: Netflix, Disney+, HBO Max, Spotify, YouTube, Amazon Prime Video, Hulu, NBC Peacock, Vudu, FandangoNow, Twitch, Sky Go, NOW TV, Sky Ticket. Źródło: ISBtech

T-Bull: Zawarł z inwestorem umowę wykonawczą dotyczącą współfinansowania projektu gry symulatorowej na PC, z możliwością portowania na konsole - "Projekt nr 4", podała spółka. Źródło: ISBnews

Grupa BoomBit: Łączne przychody wyniosły 12,64 mln zł w październiku 2020 r., co oznacza spadek o 11% m/m, podała spółka. Nakłady marketingowe wyniosły w tym okresie ok. 6,2 mln zł (-10% m/m), natomiast koszty prowizji platform 0,6 mln zł (-20% m/m). Źródło: ISBnews

ESL: Największa na świecie firma esportowa, świętuje 20 lat działalności w branży. Marka jest odpowiedzialna m.in. za organizację prestiżowych, międzynarodowych rozgrywek i turniejów, a także budowę najlepszych scen esportowych dla graczy na całym świecie. W tym miesiącu ESL zabierze swoją społeczność w podróż, aby przypomnieć najważniejsze i przełomowe momenty w 20-letniej historii firmy. Świętowaniu będzie towarzyszyła seria wydarzeń, których kulminacja przypadnie na 21 listopada, kiedy odbędzie się konferencja prasowa z udziałem założycieli ESL i gości specjalnych. "W ciągu ostatnich 20 lat byliśmy świadkami przekształcania się skromnej pasji kilku entuzjastów w globalny ruch na rzecz esportu i gamingu. Jesteśmy dumni, że w ramach ESL zbliżyliśmy ze sobą kibiców, zawodników i partnerów. Przyszłość branży rysuje się nad wyraz ekscytująco, a naszym celem będzie dalsze wnoszenie do niej innowacyjności i kreatywności w taki sposób, aby umożliwić większej liczbie osób rywalizowanie, świętowanie i celebrowanie

swoich pasji, jakimi są gaming i esport" - powiedział Ralf Reichert, Co-CEO w ESL. Źródło: ISBtech

Cherrypick Games: Na konto notowanego na NewConnect producenta i wydawcy gier mobilnych, trafiło 900 tys. zł (200 tys. euro) zabezpieczone dotychczas na rachunku fińskiego komornika w związku z dochodzeniem roszczeń warszawskiego studia w sporze z Kuu Hubb Oy. Przedmiotem rozpoczętego w sierpniu 2019 roku postępowania przed Trybunałem Arbitrażowym w Helsinkach był brak płatności przez fińskiego dewelopera za nabycie praw do gry My Hospital od Cherrypick Games. Pierwsza transza zaległych należności w kwocie ponad 3,3 mln zł (750 tys. euro) trafiła w minionym miesiącu na konto bankowe spółki. Dwie pozostałe raty Kuu Hubb Oy ma obowiązek uregulować kolejno do 15 listopada br. (250 tys. euro) oraz do 15 grudnia br. (1 059 707 euro). Źródło: spółka

7Levels: Ogłosił datę premiery "Warplanes: WW1 Sky Aces" na konsoli Nintendo Switch. Gra autorstwa polskiego Home Net Games zadebiutuje już 11.12 na rynkach Europy, Australii oraz Ameryki Północnej a jej cena wyniesie 9,99 EUR/USD. Źródło: spółka

Iron VR: "Holy Chick! an Escape Room Game" - pod taką nazwą ukaże się pierwsza autorska gra producenta gier wideo w wirtualnej rzeczywistości. Spółka zależna Carbon Studio rozpoczęła właśnie prace nad przygodowym tytułem, opartym o model rozgrywki Escape Room. Docelowo gra zadebiutuje na większości popularnych platformach VR, z początku na PC VR w Q1 2021. Jednocześnie Iron VR przygotowuje się do kampanii crowdinvestingowej. Niebawem studio ogłosi tytuły gier z portfolio Movie Games, które przeniesie do wirtualnej rzeczywistości. Źródło: ISBtech

BTC Studios: Spółka zaprezentowała aktualizację planów: "Taffy: Feed the Kitty" na Android, iOS - globalna premiera gry i start kampanii marketingowej 20 października 2020; "Sadie Sparks' Magic Match" na Android, iOS - określenie terminu premiery i rozpoczęcia kampanii marketingowej gry na październik 2020 LATAM/listopad 2020 EU; "Taffy's Food Run" Android, iOS - wydanie planowane wstępnie na przełom 2020/2021; "Sadie Sparks - Magic Words" Android, iOS - wydanie planowane na 2020/2021; "Smooth Wheel" - ostateczne fazy testów przed oficjalną premierą gry.

BTC Studios ma list intencyjny zThai Dong Company Limited (wietnamskie studio deweloperskie). Strony oświadczyły zamiar nawiązania współpracy przy tworzeniu gry "Castle Heroes: Idle Defense". Źródło: spółka

No Gravity Games: Na dzień 1 listopada, na godz. 23:00. gra "Wallachia: Reign of Dracula", której premiera na platformie Nintendo Switch miała miejsce 29 października 2020 roku, wygenerowała sprzedaż, która zapewniła zwrot wszelkich wydatków na produkcje portu i wydanie gry. Źródło: spółka

Falcon Games: Prace nad grą "Psycho Wolf" zostały zakończone. Wydawcą gry jest Ultimate Games. Datę premiery gry ustalono na 20 listopada. Źródło: spółka

Artifex Mundi: W październiku szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów grupy wynosiły łącznie 2 157 tys. zł. Źródło: spółka

Crowd Dragons: Spółka zależna Varsav Game Studios podjęła decyzję o zmianie strategii. Spółka zależna stanie się studiem zależnym od emitenta, wyspecjalizowanym w tworzeniu gier o tematyce okołowojennej. Pierwszym projektem, którego realizacją zajmie się spółka zależna będzie produkcja gry nawiązującej do problematyki psychiki żołnierzy. Źródło: spółka

ShockWork Games: Zawarł z inwestorem prywatnym umowy o finansowanie prac nad produkcją gry "Nadir". Na podstawie umowy emitent pozyskał 100 000 zł w zamian za udział inwestora w przychodach z gry. Źródło: spółka

