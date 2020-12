Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora gamingowego

CD Projekt: Sony Interactive Entertainment (SIE) zdecydowało o usunięciu do odwołania ze sprzedaży w PlayStation Store cyfrowej wersji gry "Cyberpunk 2077". Jak wskazano w komunikacie decyzja podjęta została po konsultacjach spółki z przedstawicielami SIE dotyczących umożliwienia realizacji zwrotu gry osobom, które zakupiły ją w wersji cyfrowej poprzez PlayStation Store i chciałyby dokonać jej zwrotu. Wszystkie dotychczas sprzedane poprzez PlayStation Store cyfrowe egzemplarze gry pozostają dostępne do użytkowania przez dotychczasowych nabywców. Gracze mogą niezmiennie nabywać pudełkową wersję gry w sprzedaży bezpośredniej lub wysyłkowej. Źródło: ISBnews

PunkPirates: Nakłady finansowe poniesione przez spółkę na produkcję i wydanie gry "DANGER! Escape Lab" zwróciły się w ciągu dwóch dni od uruchomienia sprzedaży. PunkPirates był współproducentem i wydawcą tytułu. Źródło: ISBnews

JR Holding: Spółka zawarła umowę współpracy ze spółką Ekipa. JR Holding zainwestuje w spółkę oraz doprowadzi do jej upublicznienia na rynku NewConnect lub rynku regulowanym GPW poprzez odwrotne połączenie ze spółką publiczną. Źródło: ISBnews

T-Bull: Spółka zawarła z Ekipą list intencyjny, zgodnie z którym strony zamierzają współpracować w zakresie produkcji, wydawania i promocji gier na różnych platformach dystrybucji. List intencyjny przewiduje podpisanie umowy ramowej precyzującej zasady współpracy do 31 stycznia 2021 r. Źródło: ISBnews

Movie Games Mobile: Spółka z grupy Movie Games - rozpoczęła negocjacje w sprawie potencjalnego połączenia ze spółką Infoscan, aby wejść na NewsConnect. Infoscan prowadzi działalność od 2007 r. Spółka rozwija urządzenie zdalnie diagnozujące zaburzenia oddychania podczas snu oraz urządzenia z dziedziny telemedycyny. Jest notowana na rynku NewConnect od 2015 r. Infoscan prowadzi działalność od 2007 r. Spółka rozwija urządzenie zdalnie diagnozujące zaburzenia oddychania podczas snu oraz urządzenia z dziedziny telemedycyny. Jest notowana na rynku NewConnect od 2015 r. Źródło: ISBnews

WeirdFish: Spółka planuje zadebiutować na rynku NewConnect w 2021. WeirdFish to działający w branży gier wideo niezależny producent gier na komputery osobiste i konsole. Spółka specjalizuje się w tworzeniu wysokiej jakości projektów typu Sandbox. Firma powstała w 2019 roku w Warszawie. Źródło: ISBnews

All in! Games: Spółka zawarła z firma Ekipa list intencyjny, na podstawie którego strony rozpoczęły negocjacje zmierzające do współpracy przy stworzeniu i wydaniu gry. All In! Games ma pełnić rolę wydawcy, odpowiedzialnego za sprzedaż, marketing i wsparcie przy projektowaniu gry. Źródło: ISBnews

Noobz from Poland: Spółka złożyła dokument informacyjny na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) i liczy, że zadebiutuje na rynku NewConnect w I kw. 2021 r. Źródło: ISBnews

PlayWay: Spółka PlayWay, Rafał Cymerman i Robert Lewandowski podpisali umowę na mocy której została założona nowa spółka RL9sport Games S.A. Celem spółki jest tworzenie, marketing i sprzedaż gry "Football Coach the Game" na komputery PC, konsole oraz urządzenia mobilne. PlayWay objął 50% akcji spółki, za co wnosi pomoc działów odpowiedzialnych za marketing i sprzedaż. Rafał Cymerman objął 30% akcji, za co zobowiązuje się stworzyć zespół produkcyjny oraz przeprowadzić pełny proces developmentu oparty na know-how zebranym przy tworzeniu własnej gry 'Liga Polska Manager 95' wraz z wykorzystaniem później zdobytej wiedzy, a także społeczności swojej gry. Robert Lewandowski objął 20% akcji. Źródło: ISBnews

Bloober Team: Gra "The Medium" uzyskała certyfikację na platformę Xbox Series X. W ocenie spółki sprzedaż gry na wskazanej platformie może mieć wpływ na wyniki finansowe za rok 2021 i kolejne okresy. Źródło: ISBnews

Creepy Jar: Sprzedaż gry "Green Hell" studia Creepy Jar na platformie Steam przekroczyła poziom 1,5 mln sztuk. Jednocześnie Creepy Jar poinformowało, że według stanu na dzień 14 grudnia 2020 r. lista graczy nadal oczekujących na zakup "Green Hell" na platformie Steam (wishlista) przekroczyła 1 mln osób. Źródło: ISBnews

CD Projekt: Spółka zaprezentuje strategię rozwoju na kolejne lata w I kwartale 2021 r., poinformował prezes Adam Kiciński. Zaznaczył, że twórcy koncentrują się w okresie do końca grudnia, w styczniu i lutym na dostarczeniu poprawek do "Cyberpunk 2077", które mają poprawić jakość gry na konsolach wcześniejszej generacji oraz PC. Zarząd CD Projekt zaznaczył, że nie zachęca do zwrotu nabytej gry, ale dania deweloperowi szansy. Jak wskazano, oddanie gry jest opcją dla gracza, ale władze CD Projekt wierzą, że jednak fani poczekają wersję gry po poprawkach, które mają wyeliminować zdecydowaną większość problemów. Zarząd zaznacza, że mimo błędów grę da się przejść w obecnej wersji. Źródło: ISBnews

No Gravity Games: Na 15 grudnia 2020 r., na godz. 10:00 gra "Splashy Cube", której premiera na platformie Nintendo Switch miała miejsce 11 grudnia 2020 roku, wygenerowała sprzedaż, która zapewniła pełen zwrot wydatków na produkcje Gry, stworzenie portu i wydanie Gry. Źródło: spółka

Cherrypick Games: W związku z uchybieniami terminów spłat przez Kuu Hubb Oy, spółka postanowiła podjąć formalne kroki dotyczące żądania i wyegzekwowania pełnej kwoty zobowiązania od Kuu Hubb zgodnie z warunkami ugody (9 mln zł wraz z odsetkami i kosztami prawnymi), w tym zamierza wystąpić o nadanie przez sąd klauzuli wykonalności wyrokowi w całości. Źródło: spółka

Play2Chill: Akcje spółki zadebiutowały 16 grudnia br. na rynku NewConnect. Do obrotu wprowadzonych zostało 2 870 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A i B o wartości nominalnej 0,10 zł każdy. Podstawowa działalność spółki obejmuje produkcję gier przeznaczonych na komputery stacjonarne jak również konsole. Obecnie głównym filarem działalności spółki jest produkcja gier z kategorii indie premium (o budżetach 800 tys. zł i wyższych). Play2Chill ściśle współpracuje z grupą PlayWay, która jest jej największym udziałowcem. Źródło: spółka

No Gravity Games: Łączne przychody ze sprzedaży gier: "Destropolis", której premiera na platformie Nintendo Switch miała miejsce 25 listopada 2020 r. i "Picklock" (debiut na Nintendo Switch 26 listopada br.) przekroczyły kwotę 90 000 zł na dzień 16 grudnia. Oznacza to, że obie gry wygenerowały sprzedaż, która zapewniła już zwrot wszystkich wydatków poniesionych przez emitenta na ich produkcję, stworzenie portu i wydanie. Źródło: spółka

Forever Entertainment: Zakończony został proces certyfikacji gry "Binarystar Infinity" na Nintendo Switch, której premiera na Nintendo Switch odbędzie się w ciągu najbliższego miesiąca. Źródło: spółka

Play2Chill: Ponad 20 tys. zapisów zgromadziła gra spółki "Aztec Empire". Od 17 września br. zapowiedź tytułu jest dostępna na platformie Steam. Łącznie wszystkie gry Play2Chill zgromadziły ponad 100 tys. zapisów. Gra "Aztec Empire" to symulator budowania i zarządzania miastem, jest skoncentrowany wokół trzech głównych obszarów - ekonomicznego, militarnego i religijnego. Źródło: Spółka

Unseen Silence: Warszawskie studio gamedevowe założone przez Ignacego i Piotra Kurkowskich rozpoczęło ofertę publiczną akcji. W ramach oferty spółka wyemituje do 33,9 tys. akcji serii B o łącznej wartości do 1 000 050 zł. Środki z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie prac nad grą "Ultra Mega Cats" oraz prace koncepcyjne nad nowymi projektami. Zapisy na akcje trwają do 29 grudnia br. Źródło: spółka

Game Island: Producent gier survivalowych z Wrocławia, przygotowujący się do pozyskania w ramach oferty preIPO 2,5 mln zł, zapowiedział na platformie Steam swój najnowszy survival - "The Day After". W grze studio pokaże świat po katastrofie naturalnej i postawi graczy przed trudnymi wyborami i wyzwaniami. Grę można już dodawać do swojej listy życzeń. Jest to dedykowana na komputery PC produkcja realizowana przez Game Island - spółkę zależną od The Dust. Źródło: spółka

Praca w gamingu: W Polsce jest 16 mln graczy, a pod względem generowanych przychodów (541,5 mln USD, z czego sam eksport generuje blisko 96% tej kwoty) znajdujemy się na 20. miejscu na świecie. Dziś polskie studia, w których powstają gry, stają się jedną z sił napędowych krajowej gospodarki. W Polsce jest ich nieco ponad 400 i już teraz zatrudniają ok. 10 tys. pracowników. W porównaniu do zeszłego roku obserwuje się ok. 7% wzrost zatrudnienia programistów gier. W tej chwili na portalach rekrutacyjnych i ogłoszeniowych można znaleźć blisko 300 ofert pracy na stanowiska związane z game developmentem. Najpopularniejszymi stanowiskami w branży gier są obecnie: Unity i Unity3D Developerzy, Game Project Managerowie i Graphic Designerzy. Lokalizacjami, w których ofert zatrudnienia jest szczególnie dużo są: Gdańsk, Katowice i Poznań. Junior, zazwyczaj na UoP lub umowie zlecenie, zarabia 4-6 tys. zł brutto. Programista gier na poziomie mid otrzymuje średnio 7-11 tys. zł netto przy kontrakcie B2B, a na poziomie

senior 12-18 tys. zł netto, podaje Kodilla.com. Źródło: ISBtech

PlayWay: Spółka zależna Play2Chill zaprezentowała grę "Far North Survival" na platformie Steam w wersji PC. Play2Chill zadebiutował na NewConnect. Źródło: ISBtech

7Levels: Producent i wydawca gier ogłosił datę premiery gry "Jet Kave Adventure" na komputerach osobistych oraz konsolach nowej generacji Xbox X|S oraz Xbox One. Pierwszy autorski tytuł spółki, który zadebiutuje na innej niż Nintendo Switch platformie wejdzie do sprzedaży 15 stycznia 2021 w cenie 14,99 euro/USD. Natomiast 11 grudnia 2020 w ramach działalności wydawniczej studia na Nintendo Switch pojawiło się "Warplanes: WW1 Sky Aces". Źródło: ISBtech

Gameparic: Spółka z grupy PlayWay Group ogłosiła grę "NecroCity" z gatunku city-building economic strategy. Źródło: spółka

RD Games: Pracuje nad grą "Tune My Car". Będzie to realistyczny symulator mechanika samochodowego, którego celem będzie poprawianie wyglądu i parametrów różnorodnych samochodów. Źródło: spółka

Detalion Games: GPW podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji producenta gier z Grupy PlayWay prawdopodobnie jeszcze w tym roku zadebiutuje na giełdzie. Źródło: spółka

HP Inc, marka OMEN: Zaprezentowały innowacje obejmujące zmiany (w tym nowy rozbudowany zestaw funkcji) w platformie OMEN Command Center, która od teraz będzie znana pod nazwą OMEN Gaming Hub. Na tegorocznym wydarzeniu The Game Awards zapowiedziano pierwszą grę stworzoną przez studio OMEN Presents, czyli inicjatywę HP zorientowaną na współpracę z producentami gier, której celem jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań z myślą o grach na PC. Źródło: ISBtech

Polyslash: Notowany na rynku NewConnect krakowski producent gier oraz twórca tytułu "We.The Revolution", wspólnie z Console Labs przeniesie grę "Mech Mechanic Simulator" na konsole nowej generacji. Obie spółki zawarły umowę na podstawie której Console Labs będzie odpowiedzialny za porting gry na platformy PS5 oraz Xbox Series X|S. Ponadto partner przygotuje również wersję gry na konsole starszej generacji, a więc PS4, Xbox One oraz Nintendo Switch. Źródło: spółka

Black Rose Projects: Działająca od dwóch lat w branży gamedev spółka, w związku z planowanym debiutem na rynku NewConnect, rozpoczęła procedurę przekształcenia w spółkę akcyjną. Firma specjalizuje się w portowaniu gier na konsole Nintendo Switch i Xbox One. W przyszłorocznych planach studia jest także produkcja autorskich projektów w wersji na komputery stacjonarne. Źródło: spółka

Microsoft Xbox: Fani gry Grounded mogą teraz skorzystać z polskiej wersji językowej. Rozszerzenie obejmuje również 8 innych języków, a także dodatkowe aktualizacje w planszach gry, nowe elementy tworzenia broni i zabudowań oraz reakcje owadów. Źródło: spółka

Ten Square Games: Cały czas czeka na certyfikację w Chinach, zastanawia się nad wejściem na platformy Nintendo Switch. Źródło: BDM

ESL: Intel Extreme Masters Katowice 2021 zostanie rozegrany (16-28 lutego 2021) jedynie z osobistym udziałem zawodników. Posiadacze biletów mogą zatrzymać bilety do kolejnej edycji lub ubiegać się o zwrot środków. Źródło: ISBtech

Zagranica: Microsoft: konsole Xbox stały się fundamentem naszej strategii; Ubisoft szykuje się do zapowiedzi nowej gry. Beta produkcji pojawiła się w sklepie Microsoftu; PS5 może dokonać dużych ogłoszeń nowości na TGA; Ghost of Tsushima grą roku TGA 2020 według graczy. Źródło: BDM