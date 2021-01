Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora gamingowego

Ultimate Games: Spółka wstępnie zanotowała 16,7 mln zł jednostkowego zysku netto w 2020 r. Zysk z działalności operacyjnej szacowany jest na 7,7 mln zł. Przychody ze sprzedaży spółka szacuje na 16 mln zł, a przychody całkowite na 29 mln zł w 2020 r. Źródło: ISBnews

Two Horizons: Spółka rozpoczyna publiczną ofertą akcji, w ramach której planuje pozyskać 2,5 mln zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na realizację obecnie produkowanych symulatorów oraz przygotowanie kolejnych pre-produkcji. Spółka planuje debiut na NewConnect na przełomie 2021/2022. Źródło: ISBnews

CD Projekt: Spółka podjęła decyzję dotyczącą zmiany dotychczas obowiązującej dywersyfikacji inwestycji bieżących nadwyżek gotówkowych. "W ramach zmienionych założeń, spółka zakłada możliwość utrzymywania w dłużnych papierach wartościowych nie więcej niż 50% wartości bieżącej środków finansowych definiowanych jako suma łącznej wartości: środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, lokat bankowych powyżej 3 miesięcy, obligacji Skarbu Państwa RP, obligacji zabezpieczonych gwarancją Skarbu Państwa RP oraz obligacji rządów państw obcych wycenionych po kursie zawartych transakcji zabezpieczających typu forward" - podała spółka. Źródło: ISBnews

Mill Games: Spółka podpisała list intencyjny z dwoma rumuńskimi deweloperemi i negocjuje warunki wsparcia finansowego oraz współpracy przy produkcjach ich autorstwa. Mill Games jest także po rozmowach z ponad 10 zespołami oraz regularnie otrzymuje propozycje wydania tworzonych już gier od rumuńskich twórców. Podpisane listy intencyjne oraz prowadzone negocjacje są efektem udziału spółki w odbywającej się w listopadzie ubiegłego roku konferencji Dev Play 2020. Źródło: ISBnews

Live Motion Games: Spółka w drugiej połowie lutego br. przeprowadzi publiczną emisję akcji, z której środki przeznaczy na dalszy rozwój i finalizuje także prace nad dokumentem informacyjnym, który chce złożyć do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w związku z planowanym na I poł. br. debiutem na rynku NewConnect. Źródło: ISBnews

Immersion Games: Spółka pozyskała od inwestorów w IV kw. 2020 r. łącznie 4,5 mln zł, podała spółka. W ramach przeprowadzonej w grudniu emisji prywatnej objęte zostały wszystkie oferowane akcje spółki, a stopa nadsubskrypcji wyniosła 59%. Akcje nabyli inwestorzy prywatni oraz instytucje finansowe.W pierwszej połowie br. Immersion Games planuje wejść na rynek publiczny NewConnect. Źródło: ISBnews

Creepy Jar: Spółka planuje premierę pierwszej część darmowego dodatku pt. "Green Hell - Spirits of Amazonia" 28 stycznia 2021 r. "Spirits of Amazonia" jest ogromnym projektem, dlatego podzieliliśmy dodatek na trzy części. Do najważniejszych nowości jakie zaprezentujemy graczom należą m.in. większa mapa świata, nowe wątki fabularne, czy interakcje z tubylcami. Już w pierwszej części gracze dostaną to, co jest esencją dodatku, czyli system questów i zdobywania reputacji wśród tubylców" - powiedział prezes Krzysztof Kwiatek. Źródło: ISBnews

CD Projekt: Dom Maklerski BDM szacuje, że w całym 2021 r. grę "Cyberpunk 2077" nabędzie 12 mln graczy, co wraz z wydaniem jednego dodatku pozwoli CD Projektowi wygenerować 1,4 mld zł przychodów, podali analitycy. Źródło: ISBnews

Huuuge Inc.: Globalny producent i wydawca gier typu free-to-play - ogłosił zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji. Huuuge planuje ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych do obrotu na rynku podstawowym GPW w Warszawie. Spółka szacuje, że wpływy brutto z emisji nowych akcji wyniosą do ok. 150 mln USD. Wpływy netto z oferty zostaną przeznaczone przede wszystkim na sfinansowanie inicjatyw związanych ze wzrostem nieorganicznym, czyli potencjalnych akwizycji i inwestycji, oraz w drugiej kolejności dalszego długoterminowego rozwoju Huuuge poprzez rozwój nowych gier i marketing. Spółka szacuje, że wpływy brutto z emisji nowych akcji wyniosą do ok. 150 mln USD. Źródło: ISBnews

Movie Games: Spółka z grupy Movie Games - K&K Herbal zdecyduje 15 lutego br. o zmianie nazwy na True Games Syndicate, zmianie profilu działalności oraz siedziby. To jeden z elementów warunków term sheet zatwierdzonych przez Movie Games i K&K Herbal dot. połączenia K&K Herbal i True Games. K&K Herbal aktualnie jest w trakcie wygaszania swojej dotychczasowej działalności oraz jest poddawana badaniu stanu prawnego i finansowemu. Źródło: ISBnews

Bloober Team: Feardemic - spółka zależna Bloober Team - wyda grę "One Shell Straight to Hell" na platformę PC 9 lutego 2021 r., podał Bloober Team. Cena gry została ustalona na poziomie 19,99 USD/18,99 euro /18,99 GBP, poinformowano. Źródło: ISBnews

HubStyle/ 3R Games: Sąd zarejestrował połączenie i zmianę nazwy HubStyle na 3R Games, podała spółka. Tym samym na warszawskiej giełdzie pojawiła się nowa spółka gamingowa z Grupy PlayWay. Spółka łączy kompetencje studia deweloperskiego z ponad 10-letnim doświadczeniem w produkcjach VR/AR oraz produkcję i kompetencje wydawnicze Grupy PlayWay. Źródło: ISBnews

7Levels: Studio specjalizujące się w tworzeniu i wydawaniu gier na Nintendo Switch ogłosiło, że gra "Football Cup 2021" zadebiutuje 4 lutego. na terytorium Europy, Australii oraz Ameryki Północnej. Cena gry wyniesie 9,99 EUR/USD. Źródło: spółka

Play2Chill: Spółka zapowiedziała nowy tytuł w swoim portfolio wydawniczym - "Restoration Master". Rekreacyjna gra, w której głównym zadaniem gracza będzie renowacja zabytkowych przedmiotów, ma ukazać się w pierwszej kolejności w wersji na PC. Jej producentem jest zespół FrogVille Games. Źródło: spółka

DeGenerals: Spółka nawiązała współpracę z RedDot w zakresie wspólnej promocji "Tank Mechanic Simulator" oraz "Car Mechanic Simulator 2018". Jej efektem będzie darmowy dodatek "Military DLC" - dodatek do CMS, który będzie dostępny dla wszystkich spośród 1,5 mln posiadaczy wersji PC tytułu. Źródło: spółka

ShockWork Games: W ramach przygotowań do premiery gry "Your Dead Majesty" uruchomiona została karta Steam gry. Jednocześnie wydawcy (Destructive Creations i No Gravity Games) pozytywnie ocenili potencjał sprzedażowy gry i podjęli decyzję o równoczesnym wydaniu jej nie tylko na platformie Steam, ale również w wersji pudełkowej dla konsol PS4 i Switch. W chwili obecnej trwają prace nad certyfikacją gry oraz wyprodukowaniem fizycznych egzemplarzy gry. Źródło: spółka

Pyramid Games: Zarząd spółki podpisał umowy z uczestnikami programu motywacyjnego przyjętego na lata 2020-2023. W jego ramach maksymalnie 30 członków zespołu obejmie akcje spółki, pod warunkiem spełnienia poszczególnych celów związanych z jego realizacją. Założeniem programu jest finalizacja co najmniej 6 projektów oraz wypracowanie zysku netto w wysokości 10 mln zł w latach 2020-2022. Źródło: spółka

Manager Games: Spółka zakończyła kolejny etap prac dedykowany przygotowaniu konsolowych wersji gry "Drill Deal - Oil Tycoon". Premiera tytułu na Nintendo Switch, Xbox i PlayStation planowana jest na przełomie lipca i sierpnia br. W tym samym czasie projekt będzie dostępny na PC. Wishlista osób zainteresowanych grą na Steam przekroczyła ponad 13 tys. zapisów. Wczesna wersja tytułu, pod nazwą "Drill Deal: Borehole Alpha" w zaledwie tydzień została pobrana przez 38 tys. graczy i zgromadziła społeczność 1,5 tys. fanów. Do chwili obecnej zagrało w nią ponad 75 tysięcy graczy. Źródło: spółka

Ultimate Games: Spółka zawarła list intencyjny (term sheet) z innymi podmiotami w zakresie inwestycji polegającej na zawiązaniu spółki Ultimate Licensing sp. z o.o.,której głównym przedmiotem działalności będzie pozyskiwanie na rzecz emitenta praw licencyjnych do portowania gier komputerowych na różne urządzenia, w tym konsole i urządzenia mobilne. Źródło: spółka

Forever Entertainment: Data premiery gry "Green Hell" na platformie Nintendo Switch w Japonii została ustalona na 10 lutego 2021 r. Przedsprzedaż gry rozpocznie się 28 stycznia 2021 r. W najbliższym czasie spółka planuje wydać kolejne gry na rynku japońskim. Źródło: spółka

Carbon Studio: "The Wizards Enhanced Edition" - najpopularniejsza gra z portfolio Carbon Studio - czwarty rok z rzędu znalazła się w zestawieniu TOP listy bestsellerów gier VR na świecie platformy Steam. W brązowej kategorii po raz pierwszy pojawiła się także najnowsza część serii - "The Wizards Dark Times". Podczas zimowej wyprzedaży Steam, gracze zakupili 10 tys. sztuk obu wyróżnionych produkcji. Obecnie spółka pracuje nad najważniejszym tytułem w portfolio produkcyjnym - "Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall". W 2021 roku studio planuje trzy premiery. Źródło: spółka

Play2Chill: Ponad 17 tys. użytkowników platformy Steam, w ciągu 72 godz., zagrało w udostępnione w miniony czwartek darmowe demo flagowego projektu Play2Chill - "Motorcycle Mechanic Simulator 2021". W tym czasie gra odnotowała wzrost wishlisty o 13 tys. nowych zapisów i awansowała o 87 pozycji w zestawieniu global wishlists. Premiera pełnej wersji na PC planowana jest w pierwszej połowie 2021 roku. Źródło: spółka

ConsoleWay: Spółka z grupy Ultimate Games specjalizująca się w portowaniu gier na konsole w styczniu br. sfinalizuje łącznie 9 portów. Od kliku dni dostępne są już m.in. tytuły: "Dead Grond", "Hed The Pig", "Danger Gazers". Już niebawem, debiut będzie mieć również popularna gra taktyczna "All Walls Must Fall". Spółka stawia na dynamiczny rozwój działalności. W ramach przeprowadzonej w grudniu prywatnej emisji akcji ConsoleWay pozyskało od inwestorów 1 mln zł. Do końca br. studio chce dołączyć do grona firm notowanych na NewConnect. Źródło: spółka

K&K Herbal: Rada Nadzorcza przyszłego True Games Syndicate, w najbliższym czasie zmieni swój skład. Do organu najprawdopodobniej dołączy Wojciech ,,Sokół" Sosnowski, znany raper oraz inwestor w spółce True Games. RN uzupełnią również Mateusz Wcześniak, Maciej Nowak, Wojciech Iwaniuk oraz Marcin Stosio. Nowi Członkowie RN będą musieli zostać zatwierdzeni przez NWZ, które odbędzie się 15 lutego br. Źródło: spółka

ESL Gaming: Zaprezentował kalendarz esportowych wydarzeń na rok 2021. Większość turniejów esportowych organizowanych przez ESL i DreamHack zostanie rozegrana w środowisku studyjnym i transmitowana online. Niewykluczone są jednak wydarzenia z udziałem publiczności, gdy obostrzenia epidemiologiczne ulegną rozluźnieniu. Mowa tu m.in. o turnieju ESL One Cologne powered by Intel, który odbędzie się w lipcu 2021 roku. Pod koniec tego roku firma planuje także organizację festiwalu DreamHack. Źródło: spółka

Polyslash: Opublikował na platformie Steam wersję demo gry Mech Mechanic Simulator. Wersja demonstracyjna pozwoli graczom już teraz zapoznać się z rozgrywką oferowaną przez produkcję. Jednocześnie Polyslash oraz Console Labs rozpoczęły prace nad konsolowymi wersjami Mech Mechanic Simulator. Premiera gry na PC odbędzie się jeszcze w I kwartale br. Źródło: spółka

Moonlit: Gra "Model Builder" dzięki zaangażowanej społeczności rozrosła się do większych niż zakładano rozmiarów. "To wydłużyło czas produkcji, ale pozwoliło nam rozwinąć skrzydła i wspiąć się na wyżyny naszych możliwości jako studia. Niebagatelny wpływ na podjęcie decyzji o rozwoju gry w tym kierunku miały również liczne rozmowy z wydawcami, które wykrystalizowały nam wizję stworzenia gry kompletnej, umożliwiającej uzyskanie nie tylko dobrej sprzedaży na starcie, ale również wieloletniego 'ogona sprzedażowego'. Świadczenie gry jako usługi, po którą chętnie sięgają nowi gracze, a powracający mają masę powodów aby sprawdzać nowości jest naszym nadrzędnym celem. Zaczynając drugi rok pracy nad grą jesteśmy pełni nadziei, że nasz finalny produkt będzie wszystkim czego wymagają nawet najbardziej wymagający odbiorcy - i nie myślimy tutaj jedynie o środowisku modelarskim, ale również o graczach mainstream" - powiedział w rozmowie z ISBtech prezes Michał Gardeła. Źródło: ISBtech

Sony Interactive Entertainment: Trwa Styczniowa Wyprzedaż w PlayStation Store. To idealny moment dla wszystkich tych, którzy chcą rozbudować swoją bibliotekę o największe hity dostępne w PlayStation Store albo zostać subskrybentem PS Plus, podano w informacji. Źródło: spółka

Bloober Team: Termin premiery gry ,,One Shell Straightto Hell" na platformę PC ustalony na 9 lutego 2021 roku. Źródło: spółka

Movie Games: Przesunięcie terminu premiery gry ,,Lust From Beyond" na 25 lutego 2021 roku. Źródło: spółka

Play2Chill, FrogVille Games: Zaprezentowali na Steam nową grę "Restoration Master". Źródło: spółka

