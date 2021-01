Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora gamingowego

Game Island: Spółka rozpoczyna publiczną ofertą akcji, w ramach której planuje pozyskać 1,5 mln zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na realizację obecnie zapowiedzianych gier oraz przygotowanie kolejnych pre-produkcji. Spółka planuje debiut na NewConnect na przełomie 2021/2022. Game Island zajmuje się produkcją gier z gatunku survival. Spółka zapowiedziała dwa tytuły: "Deadly Desert" oraz "The Day After". Źródło: ISBnews

T-Bull: Spółka zawarła umowę ramową z Ekipa Games (Ekipa Friza), zgodnie z którą T-Bull zrealizuje dla Ekipy Friza co najmniej dwie gry. "Ich wydawcą, przy wsparciu doradczym emitenta, będzie Ekipa Friza, z zastrzeżeniem, że podczas ich publikacji oraz we wszystkich informacjach marketingowych i promocyjnych podpisane będą oba podmioty, tj. Ekipa Friza i T-Bull" - podano w komunikacie. Do realizacji każdego projektu zawarta zostanie odrębna umowa wykonawcza określająca szczegóły danej gry, w tym budżet, harmonogram oraz platformy dystrybucyjne, na jakie będzie ona dedykowana. Źródło: ISBnews

Image Power: Spółka złożyła dokument informacyjny do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) i liczy na debiut na rynku NewConnect w I kw. 2021 r. Największym zapowiedzianym tytułem studia jest "Offroad Mechanic Simulator". Obecnie prowadzone są rozmowy ze spółką z grupy PlayWay na temat współpracy przy tym tytule. W bieżącym developingu jest jeszcze "Archer", z kolei "Yacht Mechanic Simulator" znajduje się w najbardziej zaawansowanej fazie produkcji. Pod koniec stycznia wystartuje kampania na Kickstarterze, która ma pomóc udoskonalić projekt. Premiera gry planowana jest na połowę 2021 r. Źródło: ISBnews

Bloober Team: Średnia ocen w recenzjach gry "The Medium", której premiera przypadła 28 stycznia wynosiła 76%, natomiast jej producent - Bloober Team liczy na dalszy wzrost ocen. "Pierwsze recenzje gry, które spływają z całego świata, sugerują, że mamy do czynienia z najlepszą dotychczas grą Bloober Team. Obecna średnia (76%) z pewnością może jeszcze wzrosnąć, ponieważ pojawia się coraz więcej opinii głoszących, iż mamy do czynienia z grą wybitną, nie tylko pod względem artystycznym, ale także technicznym" - podano w komunikacie. Źródło: ISBnews

Bloober Team: Podsumowanie premiery gry "The Medium" - Średnia ocena gry wynosi na Metcritic 71/100 dla wersji Xbox S/X oraz 76/100 dla wersji na PC. Bazowa cena gry wynosi 49,99 EUR / 49,99 USD. Na Steam wystawiono 210 recenzji, z czego 74% są pozytywne. Ilość graczy w peaku 2 765 - Gra jest obecnie na 14 miejscu listy bestsellerów Steam. Źródło: Trigon

Forever Entertainment: Spółka rozpoczęła sprzedaż limitowanej pudełkowej wersji gry "Green Hell" w sklepie Forever Limited. "Wydanie fizyczne gry 'Green Hell' będzie dostępne w dwóch różnych edycjach których cena została ustalona na 39,99 euro i 59,99 euro (plus koszt wysyłki) i będzie dostępna w sprzedaży wysyłkowej na całym świecie" - podała spółka. "Green Hell" to symulator przetrwania w dżungli amazońskiej. Jego producentem jest Creepy Jar. Źródło: ISBnews

Huuuge, Inc.: Spółka opublikowała prospekt i rozpoczęła 27 stycznia ofertę publiczną od procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Cena maksymalna w ofercie została ustalona na 50 zł za akcję. "Oferta obejmuje publiczną subskrypcję do 15 000 000 nowo wyemitowanych akcji spółki oraz publiczną sprzedaż do 18 350 000 istniejących akcji. Spółka oczekuje uzyskania wpływów brutto z emisji nowych akcji na poziomie do ok. 150 mln USD (ok. 565 mln zł). W oparciu o ustaloną cenę maksymalną można szacować, że całkowita wartość oferty publicznej Huuuge może wynieść do ok. 1,5 mld zł, co oznacza, że będzie to największa oferta firmy z branży gier w historii GPW" - podano w komunikacie. Proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych zaplanowano w dniach 27 stycznia - 4 lutego 2021 roku. Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje w dniach 28 stycznia - 3 lutego. Źródło: ISBnews

Huuuge Inc.: Spółka nie planuje wypłaty dywidendy za 2021 r. "W związku z tym, że uzyskamy również przychody z oferty nowych emisji akcji, to w pierwszym roku - 2021 nie przewidujemy wypłaty dywidendy, ale jesteśmy otwarci. Zobaczymy, co przyszłość przyniesie" - powiedział prezes Anton Gauffin podczas wideokonferencji. Źródło: ISBnews

Huuuge Inc.: Spółka analizuje około 60 firm, producentów gier na urządzenia mobilne, pod kątem ewentualnych przejęć. "Mamy około 60 firm różnych firm, które nas interesują jako potencjalne podmioty do przejęcia w - jak wspominaliśmy - przedziale od 20 do 300 mln USD. Są to wszystko producenci gier na urządzenia mobilne, nie są na konsole. To jest naszym zdaniem dobre dopasowanie do naszego kierunku jako spółki" - powiedział senior corporate strategy director w Huuge Inc Jon Bellamy podczas wideokonferencji. Źródło: ISBnews

Brave Lamb Studio: Spółka wchodzące w skład grupy Movie Games, zakończyła emisję akcji serii B, pozyskując od inwestorów ponad 1,2 mln zł, podało Movie Games. Spółka po osiągnięciu wyceny na poziomie 55 mln zł zamierza zadebiutować na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie. "Dzięki środkom pozyskanym z emisji możemy sfinansować początkowe prace nad 'Field Hospital', czyli naszą flagową produkcją. Aktualnie jesteśmy w trakcie tworzenia mechaniki gry oraz systemu ekonomii, a także stylem graficznym gry" - powiedział główny producent Studia Brave Lamb Studio Michał Dziwniel. Źródło: ISBnews

Brave Lamb Studio: Spółka wchodząca w skład Grupy Movie Games, producent gier w segmencie Indie Premium, przeniesie grę "Field Hospital" na konsolę Xbox Series X. Korporacja Microsoft zaakceptowała grę w procesie submisji na konsole nowej generacji sygnowane marką Xbox. Na tej podstawie "Field Hospital" został przyjęty w poczet gier, które mogą być developowane na platformę Xbox, a Brave Lamb Studio otrzymał status formalnego developera programu Xbox. Źródło: spółka

Play2Chill: Spółka wraz z innymi podmiotami podpisała akt założycielski FrogVille Games w której emitent objął 80 udziałów co stanowi 40% udziału w kapitale zakładowym FrogVille Games, a pozostałe 26% udziałów objęli deweloperzy oraz 34% udziałów inwestorzy finansowi. Spółka podjęła decyzje o produkcji gry "Restoration Master". Projekt zostanie w całości sfinansowany i zrealizowany przez FrogVille Games, na rzecz którego nieodpłatnie przeniesiono prawa autorskie do wskazanej gry. Emitent będzie wydawcą gry. Strony nie uzgodniły jeszcze przyszłego podziału wpływów ze sprzedaży tego projektu. Ponadto FrogVille Games zajmie się produkcją trzech prototypów autorskich produkcji, których szczegóły zostaną opublikowane w późniejszym terminie. "Powołanie spółki zależnej tożsamej z naszą działalnością to dla nas ważny krok do przyspieszenia produkcji i dostarczania większej liczby gier, co jest jednym z kluczowych założeń rozwoju naszej spółki" - powiedział prezes Tomasz Róziecki. Źródło: spółka

No Gravity Games: Spółka podpisała umowę wydawniczą dot. gry "Flippin Kaktus" na platformę PC, Nintendo Switch, Microsoft Xbox i Sony Playstation z Evgeny Khoroshilov (deweloper). "Flippin Kaktus" to pełna bardzo dynamicznej akcji platformówka w stylu retro z bogatą fabułą, interesującą historią i latynoamerykańskimi lokacjami. Planowana premiera gry to II kw. 2021 r. Źródło: spółka

Duality: Spółka zawarła umowy z 505 Games SPA, której przedmiotem jest współpraca w zakresie publikacji gry "Unholy" w wersji na PC oraz konsole Sony PlayStation i Microsoft Xbox. Strony nie wykluczają również możliwości rozszerzenie umowy o inne platformy. Na podstawie umowy spółka zobowiązana jest do stworzenia gry, natomiast 505 odpowiedzialny jest za jej wydanie oraz dystrybucję. Z tytułu realizacji umowy Duality przysługuje określona w umowie kwota wynagrodzenia stałego w wysokości ok. 3,31 mln zł (728 870 euro). "Pozwoli to na znaczne rozbudowanie zawartości gry, wprowadzenie nowych rozwiązań oraz udoskonalenie już istniejących. Co istotne, Unholy powstanie co najmniej na wszystkie trzy kluczowe platformy. Premiera planowana jest na 2022 r." - podała spółka. Źródło: spółka

Forever Entertainment: Spółka ustaliła premierę gry "Binarystar Infinty" na platformie Nintendo Switch i PC Steam na 4 lutego br. Gra ukaże się na terenie Europy, Rosji, obu Ameryk, Nowej Zelandii, Australii i Japonii. Cena ustalona została na 4,99 euro/USD. Źródło: spółka

Prime Bit Games: Nie spełnił się warunek wejścia umowy w życie z Softes z siedzibą w Rzeszowie. Warunkiem wejścia umowy było zawarcie pomiędzy Softes a ARP umowy o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego "Sieć Otwartych Innowacji", co ostatecznie nie nastąpiło. Źródło: spółka

No Gravity Games: Spółka podpisała umowę wydawniczą dotyczącą gry "Blandville" na platformę Nintendo Switch, Microsoft Xbox i Sony Playstation ze spółką No Gravity Development. Gra "Blandville" to indie horror. Gra zostanie wydana na początku II kw. 2021 r. Źródło: spółka

Intelligent Gaming Solutions: Spółka podpisała list intencyjny z Caffeine Games Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Spółki zamierzają podjąć współpracę w celu połączenia wiedzy, doświadczenia, zasobów ludzkich celem rozwoju obu stron na rynku gier wideo i aplikacji rozrywkowych. Źródło: spółka

No Gravity Games: Cena emisyjna akcji serii J została określona na kwotę 12 gr za jedną akcję. 31 grudnia 2020 r. walne zgromadzenie spółki zdecydowało o emisji do 18 775 000 akcji serii J z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Źródło: spółka

Forever Entertainment: Zaktualizowany harmonogram premier przewiduje wydanie w I kw. br. 8 gier na Nintendo Switch, 5 - na Nintendo Switch Japan, 2 - na PC, 3 - na Xbox One i 4 - na PS4. Źródło: spółka

7Levels: Zawarł umowę o udzielenie licencji ze studiem Home Net Games Teresa Dymek (licencjodawca) na grę "Space Commander: War and Trade" celem wydania gry na platformę Nintendo Switch. Działania wydawnicze, dystrybucyjne i promocyjne Gry na platformie Nintendo Switch będą prowadzone przez 7Levels we własnym zakresie i na własny koszt. Umowa została zawarta na okres 3 lat z automatycznym przedłużaniem na czas nieoznaczony. Data premiery oraz cena gry zostaną ustalone w późniejszym terminie. Źródło: spółka

CD Projekt: Wydał patch 1.1 do Cyberpunk 2077 dla wersji gry na komputery PC, konsole oraz Google Stadia. Lista poprawek obejmuje m.in. większą stabilność rozgrywki czy poprawę optymalizacji i błędów na konsolach starej generacji. Spółka udostępiła również hotfix 1.11. Aktualizacja przywraca losowość przedmiotów i naprawia błąd, który wpływał na holocall niektórych użytkowników z Takemurą w zadaniu Down on the Street. Źródło: spółka, Trigon

CD Projekt: Elon Musk po publikacji wyników Tesli wskazał, że w nowym modelu samochodu można zainstalować na komputerze grę Cyberpunk. Później opublikował tweet w którym wskazał jak bardzo zachwycony jest tą grą, co doprowadziło do gigantycznego rajdu cenowego na akcjach CD Projektu. Źródło: XTB

CI Games: Pracuje nad grą "Sniper Ghost Warrior Contracts 2" i chciałby wydać ją na jak najszerszą liczbę platform - poinformował w komunikacie prezes Marek Tymiński. Premiera gry planowana jest na drugi kwartał, a obecnie trwają testy i wprowadzane są poprawki. Źródło: spółka, BDM

Detalion Games: Zaprezentował nowy projekt "Highway Builder". Źródło: spółka

MeanAstronauts: Zaprezentował nowy projekt "Robin Hood". Źródło: spółka

Creepy Jar: W czwartek odbyła się premiera pierwszej części najnowszego dodatku do gry "Green Hell - Spirits of Amazonia". Jest to największe dotychczasowe rozwinięcie gry, która do tej pory sprzedała się w ponad półtora miliona egzemplarzy na platformie Steam, a liczba użytkowników posiadających ją na swojej liście życzeń (Steam wishlist) szacowana jest na ponad milion osób. Już w pierwszej części gracze dostaną to, co jest esencją dodatku, czyli system questów i zdobywania reputacji wśród tubylców. Źródło: spółka

EA Sports: Ogłosiło ekskluzywną współpracę z Paris Saint-Germain w "EA Sports FIFA 21". Tego samego dnia została zaprezentowana i wydana czwarta kolekcja Paris Saint-Germain x Jordan Brand. Kolekcja jest już dostępna w sprzedaży dla graczy Volta Football w "FIFA 21". Od 2 lutego czwarty pakiet PSG będzie dostępny w trybach FIFA Szybki Mecz i w Trybie Kariery. Źródło: ISBtech

Zagranica: Valve pracuje nad wieloma grami. Firma chce opracować więcej gier single-player; Microsoft, Amazon i Google szukają nowych studiów. Sony także chce wzmocnień; PS5 wróciło do sprzedaży; Valve ostrzega: gry mogą podrożeć; PS Plus na rok jest dwukrotnie tańsze od Xbox Live Gold. Źródło: BDM

technologie media telekomunikacja