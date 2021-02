Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora gamingowego

CD Projekt: Spółka stała się celem cyberataku, z którego powodu część wewnętrznych systemów grupy została narażona na szwank. Nieznany sprawca uzyskał dostęp do części danych, jednak nie obejmują one danych osobowych użytkowników. "Wczoraj odkryliśmy, że staliśmy się celem cyberataku, z którego powodu część naszych wewnętrznych systemów została narażona na szwank. Nieznany sprawca uzyskał nieautoryzowany dostęp do naszej wewnętrznej sieci, zebrał pewne dane należące do grupy kapitałowej CD Projekt i pozostawił wiadomość z żądaniem okupu" - czytamy na profilu spółki na Twitterze. Choć część urządzeń została zaszyfrowana, backupy grupy pozostają w stanie nienaruszonym. CD projekt zabezpieczył już infrastrukturę i rozpoczął przywracanie danych. Spółka zapewniła, że nie spełni żądań atakującego. Źródło: ISBnews

Cherrypick Games: Spółka podpisała umowę z Forestlight Games na wydanie jednej ze swoich najpopularniejszych gier "My Spa Resort" w wersji na Nintendo Switch. "Gra 'My Spa Resort' dostępna na urządzeniach mobilnych cały czas wzbudza duże zainteresowanie. Gra przeszła już kilka aktualizacji. Dywersyfikacja działalności o nowe kanały sprzedaży jest jednym z naszych kluczowych założeń, dlatego podjęliśmy decyzję o dystrybucji tytułu w wersji na konsolę Nintendo Switch. W tym zakresie podpisaliśmy umowę z Forestlight Games, które zajmie się wydaniem 'My Spa Resort"' - powiedział prezes Cherrypick Games Marcin Kwaśnica. Źródło: ISBnews

Play2Chill: Spółka zanotowała ponad 0,2 mln zł przychodów netto ze sprzedaży w IV kw. 2020 r. ub. To wynik o 15% wyższy r/r. Narastająco, od stycznia do grudnia, przychody netto ze sprzedaży Play2Chill wyniosły prawie 0,7 mln zł w porównaniu z niespełna 0,48 mln zł osiągniętymi w 2019 r. (wzrost o 44,6%). Studio przygotowuje się do premiery swojego flagowego tytułu "Motorcycle Mechanic Simulator 2021". Premiera gry w wersji na PC planowana jest w połowie roku. Źródło: ISBnews

Bloober Team: Spółka podpisała z austriacką firmą Koch Media umowę na dystrybucję gier "The Medium" oraz "Observer: System Redux" w wersji pudełkowej, na całym świecie z wyłączeniem Japonii."Gry w wersji pudełkowej pojawią się w sprzedaży w tym roku. W ocenie spółki, sprzedaż gier będzie mieć wpływ na jej wyniki finansowe". Źródło: spółka

QubicGames: Spółka zawarła umowę wydawniczą z ZeptoLab UK Ltd. Umowa obejmuje portowanie i dystrybucję trzech gier na platformie Nintendo Switch: "Om Nom Run", "Pudding Monsters" i "Om Nom Merge". Planowany termin wydania gier przewidywany jest na drugie półrocze 2021. "ZeptoLab jest twórcą znanych na całym świecie gier i kreskówek z sympatyczną postacią Om Nom. Gry ZeptoLab zostały pobrane ponad 1,5 miliarda razy na urządzenia mobilne" - podała spółka. Źródło: ISBnews

PrimeBit Games: Spółka podpisała list intencyjny z autorem książek "Krew Kamienia" oraz "Serce Lodu" Arkadym Saulskim w sprawie współpracy przy produkcji nowych gier realizowanych na ich podstawie. "Książki te powstały z inspiracji gry 'Clash', której druga odsłona jest obecnie produkowana przez spółkę. Dzięki temu produkcja oparta byłaby w tym samym świecie fantasy. Podpisanie właściwej umowy spodziewane jest w ciągu 2 miesięcy" - podała spółka. Źródło: ISBnews

Huuuge, Inc: Spółka podała, że stopa redukcja zapisów w transzy inwestorów indywidualnych w ofercie publicznej wyniosła ok. 96,96%. Po zakończeniu procesu budowania księgi popytu, dokonano przydziału 33 316 686 akcji oferowanych, tj. 11 300 100 nowych akcji oraz 22 016 586 akcji sprzedawanych. Cena maksymalna w ofercie została ustalona na 50 zł za akcję. Spółka uzyska wpływy z emisji akcji na poziomie około 150 mln USD (około 565 mln zł brutto) i planuje przeznaczenie ich na działalność związaną z przejęciami innych podmiotów oraz sfinansowanie dalszego długoterminowego wzrostu. Źródło: ISBnews

Movie Games: Spółka przygotowuje się do rozszerzenia działalności developerskiej oraz wydawniczej w segmencie AA, w związku z czym podpisał list intencyjny z firmą Platige Image. Oba podmioty zamierzają założyć spółkę, która będzie zajmować się produkcją gier z segmentu AA spełniających wizualne i narracyjne standardy jakości Platige Image. W ramach potencjalnej współpracy spółki założą nowe studio, które będzie odpowiedzialne za produkcję trzech gier o tematyce gangsterskiej osadzonych w różnych okresach historycznych, podano. Movie Games dostarczy nowemu studiu know-how produkcyjny i wydawniczy, natomiast Platige Image zaplecze potrzebne do realizacji wysokojakościowych grafik, animacji i doświadczenia na rynku licencji filmowych i serialowych. Źródło: ISBnews

Bloober Team: Spółka planuje rozpocząć dystrybucję gry "Layers of Fear VR" w wersji Sony PlayStation VR w I kw. 2021 r. "O dokładnej dacie premiery i cenie gry emitent poinformuje w najbliższym czasie. W ocenie spółki sprzedaż gry będzie mieć wpływ na jej wyniki finansowe" - podała spółka. Źródło: ISBnews

3T Games: Spółka planuje w tym roku przekształcić się w spółkę akcyjną i chce zadebiutować na NewConnect na początku przyszłego roku. "W tym roku chcemy przekształcić się w spółkę akcyjną, a na początku przyszłego roku planujemy debiut na NewConnect. Jeżeli chodzi o kolejną emisję akcji, to taką przeprowadziliśmy w grudniu ubiegłego roku. Kolejną emisję planujemy przy planowanym debiucie" - zapowiedział prezes Rafała Jelonek. Źródło: ISBnews

UF Games: Spółka kończy pracę nad dokumentem informacyjnym i liczy, że w ciągu najbliższych 3-4 miesięcy uda się jej zadebiutować na NewConnect, poinformował członek zarządu Mateusz Zawadzki. "Na chwilę obecną ostateczny dokument informacyjny do GPW nie został jeszcze złożony. Czekamy na uwagi do nieformalnego dokumentu, który poprawiamy i jak będzie wszystko gotowe, to wtedy złożymy już oficjalnie ostateczny dokumenty. Myślę, że w ciągu 3-4 miesięcy powinniśmy zadebiutować na NewConnect" - zapowiedział Zawadzki. Źródło: ISBnews

Ultimate Games: Spółka liczy, że uda się spółce wypłacić znacznie wyższą dywidendę za rok 2020 w porównaniu z poprzednimi latami, poinformował prezes Mateusz Zawadzki. W przyszłym roku spółka może przeznaczyć na wypłatę dywidendy nawet 75% zysku netto za 2021 r. dodał także. "Gotówka w spółce rośnie. Na koniec ubiegłego roku było to 21 mln zł wolnej gotówki w całej grupie i prawie 17 mln zł w samej spółce Ultimate Games. Patrząc na wyniki i poziom gotówki, zakładamy, że rekomendacja dotycząca wypłaty dywidendy za ubiegły rok będzie wyższa. Nie mogę powiedzieć, czy będzie to 1 zł czy 2 zł na akcję, ale na pewno będzie wyższa niż w ubiegłych latach" - zapowiedział Zawadzki. Źródło: ISBnews

Falcon Games: Spółka zamierza kontynuować produkcję gier, stopniowo zwiększając wielkość i liczbę realizowanych projektów o 2-4 rocznie w latach 2021-2022 i nie wyklucza pozyskania dodatkowych środków poprzez emisję akcji. "W latach 2021-2022 spółka zamierza kontynuować produkcję gier, zarówno w celu odsprzedaży projektów na etapie preprodukcji, jak i w celu ich wydania, stopniowo zwiększając wielkość i liczbę realizowanych projektów. Portfolio wydanych gier zwiększy się w tempie 2-4 tytułów rocznie. Celem na najbliższe dwa lata jest podniesienie rentowności prowadzonej działalności oraz zwiększenie jej skali, a także budowa własnego zespołu produkcyjnego, zdolnego do wielotorowej pracy nad kilkoma projektami równocześnie. Niewykluczone, że dalszy rozwój będzie wymagał pozyskania dodatkowych środków poprzez emisję akcji, co pozwoli na skokowe zwiększenie skali działalności" - podała spółka. Źródło: ISBnews

QubicGames: Spółka zależna - Untold Tales - zawarła ze studiem z Serbii kontrakt wydawniczy, który dotyczy gry z gatunku 2D puzzle platformer. Gra będzie wydana na komputery PC oraz konsole w II kwartale 2021 r. Według spółki, podpisana umowa jest ważnym elementem budowy planu wydawniczego Untold Tales na lata 2021/22, a gra jest produktem wpisującymi się w portfolio Untold Tales - oferuje rozgrywkę dla jednego gracza opartą na ciekawej historii. Źródło: spółka

Ultimate VR: Spółka na platformie FindFunds uruchomiła 6 lutego kampanie crowdinwestingową. Jej celem jest pozyskanie od społeczności 825 tys. zł na realizację przyjęte strategii, która zakłada bezpośrednią współpracę z Ultimate Games i Gaming Factory oraz systematyczną rozbudowę portfolio. Spółka zajmie się przystosowanie gier obu spółek do technologii wirtualnej rzeczywistości. W przyszłym roku Ultimate VR chce dołączyć do grona firm notowanych na NewConnect. Źródło: spółka

Two Horizons: Producent gier symulatorowych wchodzący w skład grupy tworzonej przez notowaną na NewConnect spółkę The Dust, zapowiedział najnowszą produkcję - "Camping Builder". Tytuł skupi się na zarządzaniu kempingiem w tropikalnej lokacji, który dostarczy swoim gościom niezapomnianych wrażeń. Źródło: spółka

Vivid Games: Niespełna 2 mln zł przychodów wypracowała spółka w styczniu bieżącego roku, wynika ze wstępnych wyników finansowych opublikowanych. Nowy prezes Vivid Games Jarosław Wojczakowski zapowiada, że bieżący rok to kontynuacja stabilnego wzrostu. W kalendarzu premier na 2021 rok znajdują się już 3 nowe tytuły i kilka gier, które będą wydane na konsoli Nintendo Switch, w tym kultowy Real Boxing 2. Źródło: spółka

SimFabric: Spółka ustaliła datę premiery gry "Saboteur SiO" na konsolę PS4 w sklepie PlayStation Store na 12 lutego 2021 r. Cena gry będzie wynosić 8,99 euro. Gra jest kontynuacją legendarnej serii gier "Saboteur", stworzonej w latach 80-tych przez brytyjskiego twórcę Clive'a Townsenda na komputery 8-bitowe. Źródło: spółka

No Gravity Games: Spółka podała, że gra "Golden Force" na dzień 8 lutego 2021 roku, na godz. 10:00, wygenerowała sprzedaż, która zapewniła pełen zwrot wydatków na stworzenie portu i jej wydanie. Premiera gry na platformie Nintendo Switch miała miejsce 28 stycznia 2021 r. Źródło: spółka

Sonka: Spółka ma umowę z RedDeerGames, której przedmiotem jest współpraca w zakresie stworzenia gry "Clumsy Rush X Astro Bears Spinoff" w wersji na konsole Nintendo Switch. Premiera gry planowana jest na drugi kwartał 2021 r. Źródło: spółka

Klabater: Zawarł z amerykańską spółką Big Heart, LLC. umowę, na mocy której strony ustaliły zasady wzajemnej współpracy w zakresie wydania i dystrybucji gry "Castle on The Coast" oraz zasady współpracy w zakresie adaptacji i wydania gry przez Klabater na platformy konsolowe: Microsoft (Xbox ONE, Xbox Series X), Nintendo (Switch), Sony (PlayStation 4, PlayStation 5). Na podstawie umowy, Klabater jest podmiotem wyłącznie uprawnionym do wydania gry oraz jej adaptacji. Umowa została zawarta na okres pięciu lat. Źródło: spółka

Road Studio: Producent i wydawca gier związanych z tematyką drogi i podróży 9 lutego 2020 roku rozpoczął przyjmowanie zapisów na akcje w ramach I transzy emisji akcji skierowanej do indywidualnie oznaczonych, co do zasady większych inwestorów. Od 16 lutego 2020 roku będą przyjmowane przez spółkę zapisy na akcje w II transzy, a warunki emisji akcji w ramach I i II transzy zostały zaprezentowane na platformie Crowdconnect.pl i stronie Road Studio. Zamiarem spółki jest pozyskanie środków w łącznej wysokości do 2 mln zł, które będą przeznaczone na sfinalizowanie prac nad nowymi projektami o tematyce motoryzacyjnej, połączonej z motywem podróży i zwiedzania świata. Spółka deklaruje, że będzie to ostatnia emisja akcji przed planowanym debiutem na rynku NewConnect, który może mieć miejsce jeszcze w 2021 r. Źródło: spółka

Atomic Jelly: Akcje producenta i wydawcy gier komputerowych z Grupy PlayWay zadebiutowały 9 lutego w alternatywnym systemie obrotu NewConnect. Atomic Jelly jest 374 spółką notowaną na NewConnect oraz trzecim tegorocznym debiutantem. Do obrotu wprowadzonych zostało łącznie 2 582 500 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Źródło: spółka

Gaming na YT: IQS przeprowadził badanie znajomości polskich twórców gamingowych - YouTuberów i streamerów na Twitchu. Według niego 63% osób w badanej grupie graczy w wieku 9-55 ogląda przynajmniej jeden polski kanał gamingowy. To niemal 11 milionów osób z populacji graczy w Polsce szacowanej przez IQS w badaniu Game Story na 17 284 000 osób. Źródło: ISBtech

4FM: W nowej grze 4Factory Manager (4FM) głównym zadaniem będzie umiejętne zarządzanie produkcją. To gra symulująca zarządzanie rzeczywistymi procesami produkcyjnymi, wykorzystująca nowatorski model rozgrywki oparty na interakcji świata wirtualnego ze światem rzeczywistym z zastosowaniem koncepcji przemysłu 4.0. Proponowana koncepcja gry jest innowacją w skali międzynarodowej i ma szansę na wyróżnienie się na rynku gier strategiczno-ekonomicznych, podała spółka. Źródło: ISBtech

Symulatory: Pomimo sukcesów gier takich, jak "Cyberpunk 2077" czy "The Medium", to symulatory są najpopularniejszymi produkcjami tworzonymi w Polsce. Przyczyn tego można upatrywać w przejrzystym cyklu produkcyjnym oraz łatwej skalowalności projektów - po ukończonej "bazie", gry mogą być rozwijane w nieskończoność, jak ma to miejsce w przypadku gier takich, jak "Euro Truck Simulator 2" czy "Train Simulator". Dodatkową motywacją do tworzenia gier reprezentujących ten gatunek są wyniki sprzedażowe polskich tytułów takich, jak "Green Hell" - gra autorstwa Creepy Jar była jednym z największym polskich sukcesów ostatnich lat. Od premiery w 2019 roku ponad 1,5 mln użytkowników pozyskało grę na platformie Steam, a wraz z premierą trybu kooperacyjnego w kwietniu 2020 notowania spółki poszły mocno w górę. W ostatnich tygodniach Creepy Jar chwalił się udanym startem darmowego dodatku "Spirits of Amazonia", dzięki któremu produkcja powróciła do pierwszej dziesiątki globalnych bestsellerów Steam. W międzyczasie powstają

kolejne symulatory, które muszą znaleźć swój sposób, aby wyróżnić się spośród konkurencji. Wśród nich znajduje się gra odzwierciedlająca hobby składania modeli - "Model Builder", która zadebiutuje w tym roku na PC. Źródło: ISBtech

