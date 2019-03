Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Rynek pracy: Co piąty Polak obawia się, że w ciągu 10 lat jego miejsce pracy zniknie z powodu rozwoju technologii, wynika z raportu firmy doradczej Deloitte "Voice of the Workforce in Europe". To nieznacznie więcej niż w bogatszych i bardziej zaawansowanych technologicznie krajach. Z drugiej strony, specjaliści zauważają, że automatyzacja zwiększy produktywność pracowników, a przez to przyczyni się do wzrostu wynagrodzeń. Źródło: ISBnews

AI: Niemal 90% Polaków korzysta na co dzień z rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję, równocześnie aż 70% z nas wciąż wyobraża sobie sztuczną inteligencję jako humanoidalnego robota znanego z filmów science-fiction, wynika z badania "Sztuczna inteligencja w życiu Polaków" zrealizowanego przez agencję badawczą Maison & Partners na zlecenie Huawei. Źródło: ISBnews

AI: Aż 36,4% przedstawicieli szybko rosnących polskich firm, notujących dwucyfrowy wzrost, zamierza zainwestować w AI już w ciągu najbliższych 12 miesięcy, wynika z raportu "AI Pulse" stworzonego na zlecenie koncernu Microsoft. Źródło: ISBnews

IT: Wydatki na technologie wzrosły w Polsce (firmy, instytucje publiczne i klienci indywidualni) o 900 mln USD (7,4% r/r) do 12 mld USD w 2018 r., wynika z analiz międzynarodowej firmy doradczej IDC. W najbliższych latach również należy spodziewać się wzrostów, przede wszystkim w tych obszarach, które są fundamentalne dla budowania przewagi firm na rynku, poinformowała dyrektor zarządzająca IDC Ewa Lis-Jeżak. Źródło: ISBnews

Finansowanie: Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) i PKO Leasing ogłosiły nową umowę gwarancji InnovFin w ramach programu Horyzont 2020 oraz Planu Inwestycyjnego dla Europy. W ramach umowy PKO Leasing udostępni polskim innowacyjnym przedsiębiorcom blisko 257 mln zł (60 mln euro) preferencyjnego finansowania w formie leasingu i pożyczek. Źródło: ISBnews

Legislacja: Prezydent Andrzej Duda podpisał znowelizowaną ustawę o opłatach abonamentowych, której celem jest zrekompensowanie mediom publicznym utraty (w latach 2018 i 2019) wpływów z opłat abonamentowych, podała Kancelaria Prezydenta. Źródło: ISBnews

Legislacja: Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) wysłała petycję do Ministra Cyfryzacji w sprawie ograniczenia wytwarzania i obrotu replikami dokumentów polskich i zagranicznych oraz usprawnienia dostępu do rejestrów państwowych dla niektórych kategorii podmiotów o szczególnym statusie zaufania publicznego w celu potwierdzenia tożsamości. Według ChronPESEL.pl tylko w 2017 roku dokonano 47 tys. wyłudzeń na skradzione dane osobowe o łącznej wartości nawet 3 mld. zł. Źródło: spółka

Cyfryzacja: Z corocznego raportu CGI 2018-2019 Insights to Action dotyczącego cyfrowej transformacji wynika, że 94 proc. menedżerów wyższego szczebla w przedsiębiorstwach przemysłowych dąży do optymalizacji procesów operacyjnych. Dla 91 proc. z nich priorytetem jest budowanie procesów cyfrowych i pełna integracja IT w ramach organizacji. 67 proc. respondentów deklaruje, że dysponują klarowną strategią przemian cyfrowych, a 85 proc. z nich zamierza w najbliższych trzech latach inwestować w rozwiązania pozwalające na analizy predykcyjne. Źródło: spółka

AI: Blisko 73% dziennikarzy ma pozytywne nastawienie do AI i z ciekawością czeka na to, co jeszcze przyniesie faktyczne wprowadzenie tej technologii. Taki sam procent jest zdania, że sztuczna inteligencja wpłynie pozytywnie na ich codzienność lub znacznie ją odmieni. To wyniki z przeprowadzonego przez agencję PR d*fusion communication badania pt. ,,Czy leci z nami robot?", dotyczącego postrzegania tego zagadnienia wśród przedstawicieli polskich mediów. Źródło: spółka

Technologie mobilne: Zebra Technologies zaprezentowała wyniki najnowszego badania ,,Future of Field Operations Vision Study" dotyczące przyszłości działań operacyjnych w terenie z użyciem technologii mobilnych. Z ankiety wynika, że inwestycja w technologię mobilną stanowi priorytet dla 36 proc. organizacji i staje się coraz ważniejsza również dla kolejnych 58 proc. przedsiębiorstw, którym zależy na zaspokajaniu szybko zmieniających się i stale rosnących wymagań klientów. Ankietowane organizację planują inwestycje w innowacyjne technologie i urządzenia mobilne klasy korporacyjnej, co ma zaowocować poprawą wydajności pracowników mających kontakt z klientem i zwiększeniem zadowolenia klientów w takich obszarach, jak zarządzanie flotą, usługi świadczone w terenie, potwierdzenia dostaw i obsługę bezpośrednich dostaw do sklepów. ,,Postrzeganie inwestycji w technologię mobilną przez podmioty prowadzące działalność operacyjną w terenie - szczególnie w dobie e-commerce - dynamicznie się zmienia. Z naszych badań

wynika, że organizacje borykające się z wyzwaniami gospodarki ,,na żądanie" wdrażają transformacyjne, przełomowe technologie, takie jak rzeczywistość rozszerzona czy inteligentne etykiety, aby poprawić widoczność, zintegrować dane i zyskać przewagę konkurencyjną" -- twierdzi Jim Hilton, dyrektor ds. strategii marketingowej, produkcji, transportu i logistyki w firmie Zebra Technologies. Źródło: spółka

Reklama TV: Analizę domu mediowego Codemedia wskazuje, że w 2018 roku najaktywniejszą marką w telewizji był Lidl, który zaliczył spory, 21% wzrost zakupu GRP w porównaniu z rokiem ubiegłym. Na trzech kolejnych pozycjach uplasowały się Plus, Orange oraz T-Mobile i to właśnie branża telekomunikacyjna wygenerowała największy, bo aż 44%, udział w zestawieniu TOP10. Pomimo wyraźnego wzrostu zanotowanego przez lidera, czołówka w rankingu najaktywniejszych marek w telewizji 2018 roku pozostaje bez zmian w stosunku do 2017. Spadek liczby GRP o 12% nie strącił Plusa z drugiej pozycji, a Orange obronił najniższe miejsce na podium powtarzając wynik z ubiegłego roku. Największy konkurent lidera - Biedronka, z 1% spadkiem, uplasowała się na 5. pozycji. Źródło: spółka

Bezpieczeństwo: Jak wynika z danych Oferteo.pl, 26% osób budujących w 2018 roku dom nie zastosowało w nim żadnego zabezpieczenia antywłamaniowego. Z kolei wyniki analizy CBOS ukazują powszechne przekonanie wśród Polaków, że ich miejsce zamieszkania i najbliższa okolica są bezpieczne. Deklaruje tak aż 93% respondentów. Ci spośród badanych przez Oferteo, którzy zdecydowali się na zabezpieczenia, najczęściej wybierali alarmy (80%), kamery (64%) oraz antywłamaniowe rolety, okna lub drzwi (63%). Na pełną obsługę firmy ochroniarskiej zdecydowało się 27% ankietowanych. Wyniki badania wskazują również na popularność rozwiązań z kategorii smart home (inteligentnego domu) w zakresie bezpieczeństwa. Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Cyfrowy Polsat: Zakłada 1,3-1,5 mld zł skorygowanych wolnych przepływów gotówkowych w bieżącym roku, poinformowała członek zarządu ds. finansowych Katarzyna Ostap-Tomann.Szefowa finansów grupy Cyfrowego Polsatu ocenia, że EBITDA (bez uwzględnienia Netii) w tym roku może być na podobnym poziomie r/r, poinformowała członek zarządu ds. finansowych Katarzyna Ostap-Tomann. Cyfrowy Polsat spodziewa się wzrostu wskaźnika capex/przychody do 11% w tym roku, poinformowała członek zarządu ds. finansowych Katarzyna Ostap-Tomann. Plany Cyfrowego Polsatu na 2019 rok obejmują przede wszystkim dalszy rozwój i umacnianie pozycji i wartości na rynku medialno-telekomunikacyjnym, wzrost liczby świadczonych usług oraz klientów programu smartDOM, poinformował prezes Tobias Solorz. Cyfrowy Polsat odnotował 71,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. (wg MSSF15) wobec 168,1 mln zł zysku (wg MSR18) rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Ten Square Games: W ciągu kilku tygodni "wpuści" graczy do swojej najnowszej produkcji "Golf Rush". Ponadto pracuje nad grą outdoorowo-symulacyjną, dwoma tytułami dedykowanymi kobietom i prototypuje trzy kolejne projekty, poinformował prezes Maciej Popowicz. Ten Square Games podtrzymuje swoje plany na ryku chińskim, poinformował wiceprezes Arkadiusz Pernal. Ten Square Games celuje w awans swojego sztandarowego tytułu "Fishing Clash" do pierwszej setki zestawienia Top Grossing Google, wynika z wypowiedzi prezesa Ten Square Games Macieja Popowicza. Ten Square Games odnotowało 36,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2018 r. wobec 8,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Kino Polska: Zamierza pracować nad dalszym umacnianiem pozycji na rynku mediowym w 2019, co w konsekwencji umiejscowi grupę na piątym miejscu wsród największych grup mediowych w Polsce, ze średniorocznym udziałem na poziomie 3% w oglądalności widowni komercyjnej (16-49), poinformował prezes Bogusław Kisielewski. Kino Polska odnotowało 36,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 15,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Allegro: Chce kontynuować "bardzo szybki" wzrost biznesu i napędzać go innowacjami, poinformował prezes Francois Nuyts. Wskazał, że firma nadal rozgląda się za potencjalnymi akwizycjami.Źródło: ISBnews

Carrefour, Google: W nawiązaniu do globalnego partnerstwa strategicznego, zapowiedziały bliską współpracę w Polsce, podał Carrefour. Jej głównym celem jest wzmocnienie pozycji Carrefoura w cyfrowych kanałach sprzedaży oraz zbudowanie lepszych doświadczeń zakupowych dla polskich konsumentów. Źródło: ISBnews

Sare: Odnotowało 725 tys. zł skonsolidowanego zysku netto (wobec 2 832 tys. zł rok wcześniej) i 4 279 tys. zł skonsolidowanej EBITDA (wobec 5 700 tys. zł rok wcześniej) w 2018 r., podała spółka, prezentują szacunkowe dane. Źródło: ISBnews

Qubic Games: Odnotował 1,77 mln zł zysku netto w 2018 r. wobec 0,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Asbis Enterprises: Szacunkowe skonsolidowane przychody za luty 2019 r. wyniosły ok. 153 mln USD i były o ok. 13% niższe w skali roku, podała spółka. Przychody wypracowane w lutym 2019 r. są zgodne z oczekiwaniami firmy. Źródło: ISBnews

Cherrypick Games: Odnotował 0,74 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej w 2018 r. wobec 4,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

CI Games: Uzyskało przychody z dystrybucji cyfrowej na poziomie 3,9 mln zł w IV kw. 2018 r. wobec prognozowanych 3,26 mln zł, podała spółka. CI Games po przeprowadzeniu testu na utratę wartości prac rozwojowych dotyczących produkcji gry "Sniper Ghost Warrior 3", podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego na utratę wartości prac rozwojowych w wysokości 12,2 mln zł, podała spółka. Źródło: ISBnews

Revolut: Podpisał umowę najmu nowego biura w Krakowie, podała spółka. Na siedzibę spółka wybrała kompleks biurowy Podium Park. Nowa siedziba Revolut o łącznej powierzchni przeszło 5 300 m2 pomieści ponad 700 stanowisk pracy, co łączy się z faktem, że spółka chce stworzyć "setki dodatkowych etatów" w polskiej branży fintech. Firma planuje przeprowadzkę w czerwcu 2019 roku. Źródło: ISBnews

Varsav Game Studios: W 2018 spółka wypracowała blisko 0,23 mln zł przychodów i stratę netto na poziomie 3 mln zł. Studio dokonało aktualizacji swojej strategii - wspólnym mianownikiem realizowanych projektów będzie tworzenie gier z innej perspektywy. Źródło: spółka

Wirtualna Polska: Otrzymała wsparcie na realizację projektu WP Blast. Jako jedyny z Polski trafił do grupy dużych projektów dofinansowanych w 6. edycji Google Digital News Innovation Fund. WP Blast będzie skierowany do młodych użytkowników. Źródło: spółka

Dell Technologies: Grupa zakończyła proces zmian w strukturze organizacji. Rozpoczął się on dwa lata temu od fuzji firm Dell oraz EMC. W skład grupy wchodzą obecnie: Dell, Dell EMC, Pivotal, RSA, Secureworks, Virtustream oraz Vmware. Celem zmian było zapewnienie możliwie najlepiej dostosowanej do potrzeb rynku, kompleksowej oferty, świetna współpraca poszczególnych elementów infrastruktury oraz szybkość dostarczenia kompletnego rozwiązania. Zmiany w strukturze organizacji umożliwiają grupie Dell Technologies utrzymanie pozycji lidera w branży IT, dzięki czemu może on zapewnić klientom kompleksową ofertę oraz rozwiązania ,,szyte na miarę". Jako jedna z czołowych firm na rynku, Dell Technologies regularnie monitoruje proces transformacji cyfrowej oraz angażuje się w szereg projektów wpływających na tempo przeprowadzanych zmian. Szerokie spektrum oferowanych produktów oraz skrócenie czasu pełnego wdrożenia architektury sprzętowej do minimum zapewniają klientom Dell Technologies oszczędności sięgające milionów

dolarów. Dzięki tak mocnej ofercie Dell Technologies pozostaje liderem w swojej branży. Potwierdzają to globalne wyniki finansowe grupy z ubiegłego roku - odnotowała ona 15% wzrost przychodów, które wyniosły 90,6 mld USD. Także w Polsce Dell Technologies z roku na rok umacnia swoją pozycję. Dell Technologies utrzymując jedną z najsilniejszych pozycji w branży IT na świecie, regularnie monitoruje zachodzący na rynku proces transformacji cyfrowej. Jej obecny stan w krajach EMEA doskonale obrazuje raport Digital Transformation Index. Wyniki badania pokazują, że tempo cyfryzacji w krajach rozwijających się przewyższa tempo transformacji krajów rozwiniętych. W porównaniu do wcześniejszej edycji badania, nastąpiła wyraźna zmiana wśród krajów będących liderami cyfrowej transformacji. Źródło: spółka

Mediacap: Przychody grupy w 2018 wyniosły 94,4 mln zł, co oznacza wzrost o 26% r/r. Zysk EBITDA wyniósł 7,3 mln zł (+35% r/r). Źródło: spółka Źródło: spółka

SAS: lider analityki biznesowej, zainwestuje 1 mld USD w rozwój sztucznej inteligencji w ciągu najbliższych trzech lat. Inwestycja obejmie między innymi nowoczesne oprogramowanie, edukację, usługi eksperckie i będzie stanowiła kontynuację dotychczasowych działań firmy w obszarach zaawansowanej analityki, uczenia maszynowego, deep learning, przetwarzania języka naturalnego czy rozpoznawania obrazu. Inwestycja SAS skupi się na trzech obszarach: Badania i rozwój (R&D) będą kontynuacją działań firmy na rzecz sztucznej inteligencji. Inicjatywy edukacyjne odpowiedzą na potrzeby klientów związane z lepszym rozumieniem korzyści płynących z wykorzystania AI (ang. Artificial Intelligence). Ostatnim obszarem będzie wsparcie ekspertów w optymalizacji procesów i uzyskaniu większego zwrotu z inwestycji związanych z prowadzonymi projektami. Źródło: spółka

Huawei: Ren Zhengfei, prezes i założyciel Huawei, podziękował amerykańskiemu rządowi za uświadomienie konsumentów w USA o istnieniu firmy. Stwierdził, że bez tak głośnej kampanii, większość osób w USA nie miałaby pojęcia czym jest Huawei. Źródło: spółka

uPaid Payment Solutions: Polski fin-tech, który dostarcza rozwiązania płatnicze bankom i partnerom na całym świecie, otwiera biuro w Nowym Jorku. Firma prowadzi obecnie projekty na 18 międzynarodowych rynkach, na 4 kontynentach. Nowy Jork będzie siedzibą drugiego regionalnego biura uPaid, po otwartym w 2017 roku biurze w Sofii. Rozwojem amerykańskiego oddziału pokieruje Tomasz Kupka, obecny Head of Business Development i członek zarządu. Źródło: spółka

Transition Technologies: Po raz kolejny utrzymuje założony, silny trend wzrostowy. Spółki Grupy Kapitałowej TT osiągnęły w roku 2018, zgodnie z wcześniejszymi prognozami, globalne przychody na poziomie ponad 300 mln zł, co stanowi ponad 15% wzrostu sprzedaży w porównaniu do poprzedniego roku. Przez cały 2018, spółka kontynuowała realizację kluczowych projektów w sektorze energetycznym i przemysłowym, notując dynamiczne zwiększanie sprzedaży w segmencie informatycznych usług outsourcingowych i Managed Services. W Polsce grupa staje się liderem usług outsourcingowych dla administracji publicznej i służby zdrowia. Coraz istotniejszą rolę odgrywają też segmenty IoT (Internet rzeczy), Virtual i Augmented Reality (wirtualna i rozszerzona rzeczywistość) oraz zastosowania nowych technologii w Medical Intelligence. Cała Grupa Kapitałowa TT SA realizuje strategię rozwijania zaawansowanych technologicznie produktów oraz budowy kompetencji w najbardziej dynamicznie rosnących kierunkach światowej informatyki Źródło:

spółka

F5: Koncepcja ,,Kapitału Aplikacji" odpowiedzią na ambicje multi-cloud i transformację cyfrową. ,,Kiedyś w biznesie królował kapitał ludzki. Następnie jego miejsce zajął kapitał informacji. Dziś dane pozostały realną wartością, ale już całą ich obsługę zapewniają aplikacje. W F5 twierdzimy, że prawdziwa wartość przedsiębiorstwa mieści się obecnie w jego danych i obsługujących je aplikacjach. Podczas dorocznego Forum F5 zastanawialiśmy się wspólnie nad możliwościami pełnego wykorzystania potencjału nowego kapitału firm, Kapitału Aplikacji, który jest głównym czynnikiem różnicującym i kreującym wartość dla nowoczesnego przedsiębiorstwa. Nasi goście: CIO i eksperci IT zgodnie twierdzą, że usługi aplikacyjne i kwalifikacje multi-cloud pozwalają na pełne wykorzystanie tego kapitału" - podał F5. Źródło: spółka

Emitel, Telewizja Polska: Rozpoczęły wspólną promocję MUX-8. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Ten Square Games: Nie wyklucza przejęć, czy współpracy kapitałowej z innymi studiami, wynika z wypowiedzi prezesa Ten Square Games Macieja Popowicza. Źródło: ISBnews

Wirtualna Polska Holding: Stała się mniejszościowym akcjonariuszem Teroplanu, właściciela serwisu e-podróżnik.pl, podała spółka. e-podróżnik.pl to największa polska platforma ułatwiająca planowanie podróży oraz zakup online biletów autobusowych i kolejowych. Za 13% akcji w spółce WP zapłaciła 7,7 mln zł. Źródło: ISBnews

Kruk: Złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek ws. przejęcia kontroli nad Wonga.pl oraz pośrednio w spółce Wonga Collections, podał Urząd. Źródło: ISBnews

Indata w upadłości: Giełda Papierów Wartościowych (GPW) wykluczyła akcje z obrotu z dniem 27 marca, podała giełda. Źródło: ISBnews

Cyfrowy Polsat: Nie podjął decyzji, "czy i kiedy" będzie zwiększał zaangażowanie w Netii, poinformowała członek zarządu ds. finansowych Katarzyna Ostap-Tomann. Źródło: ISBnews

Synerga.fund: Podpisała term sheet w sprawie połączenia z Alin Group prowadzącym działalność wydawniczą na rynku gier komputerowych i będącą w trakcie zmiany nazwy na All In! Games, podała Synerga.fund. Po połączeniu Synerga.fund zmieni nazwę i będzie prowadziła działalność w branży gier komputerowych jako wydawnictwo różnorodnych projektów przeznaczonych na konsole i komputery osobiste.Źródło: ISBnews

Legimi: Zarząd podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia, w ramach kapitału docelowego, emisji od 26 820 do 250 000 akcji serii G na okaziciela o wartości nominalnej równej 0,1 zł każda akcja i łącznej wartości nominalnej do 25 000 zł, podała spółka. Próg emisji nie będzie niższy niż 100 000 euro. Cena emisyjna akcji została ustalona na kwotę 16 zł.Źródło: ISBnews

Vivid Games: Będzie miał blisko 2 mln zł nowych środków finansowych na rozwój portfolio oraz marketing i promocję nowych tytułów, podała spółka. Środki będą pochodziły ze sprzedaży przez członków zarządu na rzecz inwestora instytucjonalnego łącznie 1,5 mln akcji, podano także. Źródło: ISBnews

R22: Akcje spółki od kilku dni są notowane w indeksie małych spółek sWIG80. Firma stawia sobie za cel awans do indeksu średnich spółek mWIG40 w ciągu 2 lat, poinformował prezes i założyciel spółki Jakub Dwernicki. Podtrzymał też deklarację odnośnie planu podwojenia skali biznesu w ciągu 2 lat. Źródło: ISBnews

iPOS.SA: Spółka zamknęła rundę finansowania pozyskując 1 550 500 zł od inwestorów prywatnych oraz instytucjonalnych na rozwój innowacyjnego rozwiązania w modelu SaaS w handlu detalicznym, które jest alternatywą dla kas fiskalnych. W związku z nadchodzącymi zmianami w przepisach wprowadzających obowiązek wymiany kas fiskalnych na tzw. kasy online, iPOS w latach 2019-2020 spodziewa się skokowego zainteresowania swoim produktem, podała spółka. Źródło: ISBnews

Wirtualna Polska Holding, INNC Limited: Złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie wspólnego przedsiębiorcy Digitics, podał Urząd. Źródło: spółka

TalentMedia: Spółka zależna Mediacap, podpisała umowę na podstawie której zakupił 1 660 udziałów spółki LT Group (LifeTube), stanowiących 79,05% udziałów w kapitale spółki, podał Mediacap. Sprzedającym był NGU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Wartość transakcji wyniosła 9,3 mln zł, a płatność została rozłożona na raty. Źródło: ISBnews

ABC Data: Termin zakończenia zapisów w wezwaniu na sprzedaż akcji został wydłużony do 17 kwietnia z 18 marca, podało Santander BM jako podmiot pośredniczący. Źródło: ISBnews

Cyfrowy Polsat: Dokonał rewizji polityki dywidendowej i zamierza w okresie 2019-2021 zarekomendować wypłatę dywidendy w łącznej kwocie nie niższej niż 2,79 zł w przeliczeniu na jedną na akcję w trzech równych kwotach, czyli po co najmniej 0,93 zł na akcję do wypłaty w każdym roku w tym okresie, podała spółka. Źródło: ISBnews

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Polski Standard Płatności (PSP): Operator systemu BLIK, uruchomił nową funkcję - płatności powtarzalne. Usługa dostępna jest obecnie w dwóch bankach - ING Bank Śląskim oraz Banku Pekao. Można z niej skorzystać, aby opłacać zobowiązania u ubezpieczyciela LINK4, a do końca marca u operatora telekomunikacyjnego Play. Wkrótce udostępnią ją kolejni partnerzy, podał PSP. Źródło: ISBnews

7Levels: Jest zadowolony z premiery gry "Golf Peak" na Nintendo Switch. Gra uzyskała oficjalne wsparcie w kanałach Nintendo, poinformował wiceprezes 7Levels Krzysztof Król. Źródło: ISBnews

Getin Noble Bank (GNB): Uruchomił środowisko testowe API - "GetinAPI", w którym zainteresowane współpracą licencjonowane fintechy mogą już testować integrację systemów swoich usług z bankiem. To krok, który przybliża Getin Noble Bank do wdrożenia innowacyjnej koncepcji "otwartej bankowości", zawartej w dyrektywie PSD2, podał bank. Źródło: ISBnews

Europa: Grupa ubezpieczeniowa udostępniła dwa rozwiązania, umożliwiające likwidacje szkód za pomocą telefonów komórkowych: aplikację mobilną dla zdarzeń komunikacyjnych oraz system "Foto Inspektor" dla szkód z pozostałych typów ubezpieczeń, podała spółka. W najbliższym czasie Europa zamierza m.in. uruchomić rozwiązania, które pozwolą na automatyzację przyjmowania zgłoszeń szkodowych. Źródło: ISBnews

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ): Udostępnił środowisko testowe dla dostawców usług płatniczych, oddając do dyspozycji wszystkich certyfikowanych dostawców usług płatniczych tzw. TPP testowy interfejs API umożliwiający bezpieczne i łatwe korzystanie z usług finansowych udostępnionych przez bank, podał BOŚ. Źródło: ISBnews

Getin Noble Bank (GNB): Planuje na ten rok wprowadzenie nowych rozwiązań do bankowości mobilnej. W kwietniu bank zaoferuje m.in. możliwość zakupu podróżnej polisy ubezpieczeniowej przy użyciu smartfona. Dostawcą usługi będzie jedna z wiodących firm ubezpieczeniowych w kraju. W najbliższych tygodniach bank przeprowadzi również integrację ApplePay z aplikacją mobilną banku, poinformował ISBnews.tv członek zarządu GNB Tomasz Misiak. Źródło: ISBnews

Nethone: Startup dołączył do akceleratora Plug and Play w grupie Travel & Hospitality, podała spółka. Warszawska firma dołączyła do 17 startupów i przedsiębiorstw w ramach 3-miesięcznego programu, który zakończy Summer Summit 2019.Źródło: ISBnews

PKO Bank Polski: Wdrożył pilotażowo kolejne rozwiązanie dla małych i średnich firm e-Prawnik. Narzędzie opracowane przez startup TuPrawnik pozwala firmom na szybką, kompleksową i całkowicie zdalną konsultację prawną u jednego z wielu specjalistów, podał bank. Źródło: ISBnews

Faktoria: Spółka należąca do Grupy Nest Banku - podpisała umowę o współpracy z Brutto.pl - spółką specjalizującą się w finansowaniu faktur dla sektora MSP. Brutto.pl będzie rozwijać ofertę produktową dostępną na platformie spółki o nowe produkty finansowe ofertowane przez Faktorię, podano w komunikacie. Źródło: ISBnews

Cherrypick Games: Zawarł z włoską firmą Bending Spoons umowę o udzielenie wyłącznej licencji w zakresie publikacji, marketingu i sprzedaży czterech wydanych przed 2017 rokiem gier na platformie stworzonej przez licencjobiorcę. Cherrypick Games otrzyma od partnera 110 tys. USD. Źródło: ISBnews

Klabater: Gra "We.The Revolution" z portfolio wydawniczego spółki zadebiutowała na komputerach PC, Mac i Linux w sklepach Steam i GOG. Źródło: spółka

Elmodis: Znalazł się wśród firm zakwalifikowanych do programu Polskie Mosty Technologiczne w naborze na rynki azjatyckie z rozwiązaniem pozwalającym obniżyć koszty produkcji oraz zmniejszyć ilość awarii i nieplanowanych przestojów w japońskich fabrykach. Źródło: spółka

Comarch: Zawarł umowę z Phillips na wdrożenie systemu klasy SFA (Sales Force Application) do wsparcia współpracy przedstawicieli handlowych z sieciami handlowymi oraz dystrybutorami. Źródło: spółka

Atende: Bank Spółdzielczy w Toruniu wdraża unikalny system cyfrowej obsługi klientów w oparciu o technologię blockchain. Jest to pierwszy lokalny bank w Polsce, który podjął decyzję o wykorzystaniu technologii blockchain. Źródło: spółka

Firmy prowincji Zhejiang: Międzynarodowe Targi Sprzętu Oświetleniowego Światło 2019 odbyły się już 27 raz, w tym roku ich część stanowiły targi Zhejiang International Trade Exhibition (Poland). Impreza miała miejsce 13-15 marca br. w Centrum EXPO XXI w Warszawie. Odkąd chińscy wystawcy stali się częścią targów Światło to wystawa stała się największą w Europie Środkowo-Wschodniej. Wydarzenie ma także bardzo duży wpływ na branżę oświetleniową. Dzięki niemu chińscy przedsiębiorcy mogą znaleźć partnerów biznesowych na polskim rynku. Źródło: spółka

Multimedia Polska: Wprowadziła do swojej oferty komercyjnej ,,giga szybki" internet 1,2 Gb/sek. Źródło: spółka

Google: Prezentuje usługę do streamingu gier w chmurze - Google Stadia Źródło: spółka

Poly: Firma zawarła sojusze z trzema gigantami rynku technologicznego: MS Teams (telefony Poly CCX 500 i CCX 700 pozwalają Microsoft Teams na bezpośrednie połączenie z telefonem stacjonarnym), Google (telefon PLantronics VVX 250, 350 i 450 OBi Edition to pierwsze telefony IP certyfikowane dla Google Voice) oraz Amazon (integracja dwóch rozwiązań Amazon Web Services (AWS) - Amazon Chime i Alexa for Business - z telefonem konferencyjnym Trio). Źródło: spółka

Fortinet: W rezultatach testu grupowego Advanced Endpoint Protection (AEP), przeprowadzonego przez NSS Labs rozwiązanie FortiClient wykazało 100% skuteczności w blokowaniu eksploitów, nieznanych zagrożeń i szkodliwego oprogramowania HTTP przy braku wyników fałszywie dodatnich. W rezultacie otrzymało rangę ,,Recommended" po raz trzeci z rzędu. Żródło: spółka

HP: Odświeża serię Pavilion i prezentuje nowe monitory 4K oraz QHD. Nowoczesne wzornictwo, szeroka gama kolorów i komfortowa klawiatura 3D - HP Pavilion x360 14 i HP Pavilion x360 15 zyskały na elegancji i funkcjonalności. Ponadto, na nowy poziom rozrywki wprowadzą użytkowników monitory HP 27f 4K oraz HP 34f QHD, podał producent. Źródło: spółka

Grape Up: Zrealizował projekt dla Cincom Systems, wiodącego dostawcy usług IT z USA. W ramach projektu Grape Up dokonał migracji do chmury kluczowego rozwiązania Cincom, a także przeszkolił pracowników amerykańskiej firmy tak, aby mogli oni samodzielnie rozwijać własne produkty w środowisku chmury. To kolejny tego typu projekt polskiej firmy w USA. Źródło: spółka

KP Labs: Budowa Intuiton-1, polskiego satelity z wysokowydajną jednostką obliczeniową do aplikacji sztucznej inteligencji i zaawansowanymi przyrządami do obserwacji Ziemi, wkracza w kolejną fazę. Realizująca projekt Intuiton-1 gliwicka firma podpisała umowę, o wartości ponad 500 tys. funtów ze Clyde Space. Przedmiotem umowy jest dostarczenie platformy satelitarnej i umieszczenie satelity na niskiej orbicie okołoziemskiej. Szkocka spółka będzie odpowiedzialna za infrastrukturę niezbędną do poprawnego działania ładunku głównego, a także elementy takie jak m.in. system sterowania, komunikacji, zasilania, kontroli położenia. Źródło: spółka

Avaya Holdings Corp.: Globalny lider w dziedzinie rozwiązań usprawniających procesy komunikacji i współpracy, rozszerzyła swoją ofertę rozwiązań wideokonferencyjnych o nowe produkty zaprojektowane z myślą o niewielkich salach konferencyjnych - Avaya IX Huddle Cameras i Avaya IX Collaboration Unit. Źródło: spółka

Inea: Zarząd spółek FIBEE I oraz FIBEE IV postanowił zamknąć bez rozstrzygnięcia postępowania o wybór generalnych wykonawców w ramach działań związanych z trzecim konkursem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W Bazie Konkurencyjności opublikowane zostały nowe postępowania przetargowe dotyczące wszystkich obszarów konkursowych. Źródło: spółka

Huawei: Mate X, składany smartfon marki, otrzymał pierwsze na świecie oznaczenie CE dla urządzenia obsługującego sieć 5G oraz stał się pierwszym telefonem obsługującym 5G z certyfikatem dopuszczenia na rynek Unii Europejskiej. Certyfikat został przyznany przez TÜV Rheinlan, co podkreśla pozycję Huawei jako lidera technologii 5G. Źródło: spółka

