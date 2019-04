Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BIZNES I FINANSE: RYNEK

5G: Wdrożenie technologii 5G - jeśli będzie następowało ewolucyjnie - nie powinno stwarzać większych trudności, bowiem jest ona kontynuacją 4G. Rządy krajów i operatorzy powinni zastanowić się, jak najefektywniej wykorzystać tę zmianę, uważa CEO Huawei Polska Tony Bao. Źródło: ISBnews

Rynek zamówień jedzenia online: Rośnie w tempie do 50% rocznie, a jego wartość to niemal 0,9 mld zł, wynika z raportu PizzaPortal.pl "Klikasz i jesz. Raport o rynku dostaw jedzenia w Polsce". Dziś jedzenie w Polsce zamawia prawie 25 mln osób, które z każdym rokiem przeznaczają na ten cel większe środki. Szacuje się, że za pięć lat prawie połowa jedzenia będzie zamawiana przez internet, a rynek osiągnie wartość ok. 6 mld zł. Źródło: ISBnews

Cyberbezpieczeństwo: Skutki cyberprzestępczości dotknęły 68% badanych firm w Polsce w 2018 r. a jednocześnie wzrost lub znaczący wzrost liczby prób cyberataków zanotowała 1/4 firm, natomiast ich spadek odnotowało zaledwie 8% przedsiębiorców. wynika z najnowszego badania firmy doradczej KPMG. Źródło: ISBnews

Cyberbezpieczeństwo: 44% firm inwestuje więcej środków w wykrywanie oraz zapobieganie cyberatakom niż w narzędzia reagowania na zagrożenia. Jednak zapory sieciowe i standardowe zabezpieczenia urządzeń końcowych są omijane nawet przez 10% incydentów. Badacze z F-Secure wskazują na istotną rolę procesu zarządzania detekcją i reakcją (ang. Managed Detection and Response) w skutecznej ochronie przed ukierunkowanymi atakami. Źródło: spółka

E-gospodarka: Digital Society Index (Indeks Społeczeństwa Cyfrowego) 2019 wydany przez Dentsu Aegis Network ujawnia kryzys zaufania do gospodarki cyfrowej. Pomimo powszechnego uznania użyteczności usług cyfrowych, wiele podstawowych potrzeb, m.in. psychologicznych i społecznych związanych z transformacją cyfrową, wciąż nie jest spełnione. Wraz z rosnącym brakiem zaufania do technologii cyfrowych skłania to konsumentów do ponownego przejęcia kontroli nad swoimi cyfrowymi doświadczeniami, co ma istotne konsekwencje dla biznesu. Mniej niż 50% badanych uważa, że ich potrzeby cyfrowe są zaspokajane, a tylko jedna trzecia jest zdania, że technologia cyfrowa stworzy miejsca pracy. Zaledwie 45% ludzi wierzy, że przedsiębiorstwa chronią ich prywatność. Niemal połowa osób na całym świecie zmniejsza częstotliwość publikowania informacji online, a jedna piąta aktywnie ogranicza czas spędzany w sieci. Co trzeci badany twierdzi, że cyfryzacja ma negatywny wpływ na ich zdrowie i jakość życia. Dwie trzecie osób uważa, że

pozytywne skutki technologii cyfrowych (np. dostęp do informacji, wydajność i wybór) przeważają nad negatywnymi (np. cyberprzestępczość) - dziś i w ciągu najbliższych 5-10 lat. Źródło: spółka

Sztuczna inteligencja: AI jest dziś wykorzystywana niemal w każdej branży, w tym w finansowej. 81% respondentów badania przeprowadzonego przez SAS oraz stowarzyszenie GARP (Global Association of Risk Professionals) dostrzega pozytywne efekty implementacji tej technologii. Najważniejsze wnioski z badania SAS oraz GARP: Najwięcej korzyści przynosi wykorzystanie AI: w procesie automatyzacji (52% odpowiedzi), scoringu kredytowego (45% odpowiedzi) oraz przygotowywania danych (43%odpowiedzi). Oczekiwania względem wykorzystania sztucznej inteligencji są bardzo wysokie. Respondenci wskazują wzrost produktywności (96% odpowiedzi), szybsze wyniki analizy danych (95%odpowiedzi) oraz większe wsparcie procesów decyzyjnych (95% wskazań). Zdaniem 52% respondentów przeszkodą stojącą na drodze do jeszcze powszechniejszego wykorzystania AI jest brak odpowiednich umiejętności. Źródło: spółka

Prognozy: Na przestrzeni kilku najbliższych lat krajobraz technologiczny zmieni się diametralnie - prognozuje firma doradcza IDC. Sztuczna inteligencja stanie się wszechobecna, coraz częściej będziemy wykorzystać cyfrowych asystentów w domu i w pracy. Dzięki nowym narzędziom powstanie nowa grupa programistów, która będzie tworzyć kod bez potrzeby pisania skryptu. To wszystko wymusi ma firmach zupełnie inne podejście do zakupu i wdrażania technologii - zwracają uwagę analitycy IDC. Pięć najważniejszych prognoz IDC: Aplikacje będzie można tworzyć znacznie szybciej; aplikacje zyskają głos, będziemy pracować wydajniej; szyfrowanie danych staje się powszechne; dane będą przetwarzane coraz częściej tam, gdzie powstają; korzystanie w wielu chmur i konsolidacja w megaplatformy. Źródło: spółka

Hazard online: Mijają 2 lata od nowelizacji ustawy hazardowej, która unormowała rynek gier losowych w Polsce. Za grę w nielegalnym kasynie może zapłacić zarówno organizator, jak i sam gracz - nawet do 3,6 mln zł kary. "Wprowadzone w nowelizacji ustawy zmiany miały na celu nie tylko regulację rynku, ale też dobro graczy. Nowe przepisy wpływają na rynek i minimalizują ryzyko związane z oszustwami, którym mogą padać gracze. Jednym słowem stoją po stronie gracza - zaznacza Tomasz Mogiła z Playtech. Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów wartość legalnego rynku hazardu w Polsce w 2017 wynosiła 12,9 mld zł - o 22% więcej niż rok wcześniej (10,5 mld zł w 2016). Na świecie na gry w internecie przypada 9 proc. wartości całej branży hazardowej wartej ok. 495 mld USD. Według analiz do 2021 roku przychody z legalnego hazardu w sieci w Polsce podwoją się w stosunku do aktualnego stanu. Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Fyte: Powiązana kapitałowo z Morgan Philips Group spółka zajmująca się cyfrową rekrutacją, wchodzi do Polski, poinformowała ISBnews Head of Fyte w Polsce Anna Kowalczyk. Źródło: ISBnews

ML System: Po przeskalowaniu biznesu w ubr., w tym roku będzie pracował nad marżą, poinformował ISBnews prezes Dawid Cycoń. Źródło: ISBnews

Creepy Jar: Chce na miesiąc przed premierą "Green Hell" podać dokładną datę wakacyjnego debiutu rynkowego ostatecznej wersji gry, poinformował ISBnews prezes Krzysztof Kwiatek. Creepy Jar chce w tym roku rozpocząć produkcję kolejnej po "Green Hell" gry w obszarze survival, poinformował ISBnews Krzysztof Sałek, lead programmer Creepy Jar. Źródło: ISBnews

Forever Entertainment: Liczy, że zaplanowana na 2019 ponad dwukrotnie większa r/r liczba premier, w tym gier o bardzo wysokiej jakości, przełoży się odpowiednio na tegoroczne wyniki, wynika z wypowiedzi prezesa Zbigniewa Dębickiego dla ISBnews. Źródło: ISBnews

Brand24: Kończy prace nad prospektem w związku z przejściem na GPW z NewConnect i planuje go złożyć w ciągu kilku tygodni, poinformował ISBnews prezes Michał Sadowski. Źródło: ISBnews

Huawei: Polska ma stać się ważnym ośrodkiem koncernu w zakresie badań i rozwoju, poinformował szef Business Solutions Huawei CBG Polska Witold Walczak. Źródło: ISBnews

Huawei Consumer Business Group Polska: Rozpoczął realizację kompleksowej oferty swoich urządzeń dla biznesu, łącznie z finansowaniem sprzętu, poinformował szef departament koordynujący ofertę biznesową Business Solutions Huawei CBG Polska Witold Walczak. Źródło: ISBnews

Techland: Osiągnął przychody na poziomie 182,7 mln zł, a zysk netto wyniósł 101,4 mln zł w 2018 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. Nakłady Techlandu na produkcję nowych gier wyniosły w ubiegłym roku ok. 50 mln zł. Firma pracuje obecnie nad grą "Dying Light 2", kontynuacją uznanego na całym świecie tytułu, oraz prowadzi prace nad drugim projektem klasy AAA. Źródło: ISBnews

Ten Square Games: Miał szacunkowo 45,2 mln zł przychodów w I kw. 2019 r, co oznacza wzrost o 213% w skali roku oraz o 8,7% w ujęciu kwartalnym, podała spółka. Źródło: ISBnews

QubicGames: Wyda w tym roku co najmniej 24 gry, a nowa strategia wzmocni pozycję światowego wydawcy gier Indie Premium, podała spółka. Źródło: ISBnews

Movie Games: Odnotowało 528,75 tys. zł zysku netto w 2018 r. wobec 400,47 tys. zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

LiveChat Software: Miał 26 714 klientów korzystających z płatnego rozwiązania LiveChat według stanu na 1 kwietnia, podała spółka. W marcu liczba klientów wzrosła o 335 firm netto. Źródło: ISBnews

CD Projekt: Oleg Klapovskiy złożył rezygnację z pełnionej przez niego funkcji członka zarządu, ze skutkiem na dzień odbycia najbliższego walnego zgromadzenia, podała spółka. Źródło: ISBnews

Qumak w upadłości: Sławomir Połukord zrezygnował z funkcji prezesa, a Konrad Pogódź zrezygnował z funkcji członka zarządu, podał syndyk masy upadłości Qumak Piotr Duda. Źródło: ISBnews

Action w restrukturyzacji: Odnotował 23,18 mln zł skonsolidowanej straty netto przypadającej akcjonariuszom, podała spółka. Wyniki są niezaudytowane. Źródło: ISBnews

Artifex Mundi: W ramach prowadzonego procesu przeglądu opcji strategicznych podjął decyzję o zamknięciu wybranych projektów gier oraz projektów rozwojowych, w tym: "Demiurg", "Insection", "Spellblade", "Mighty Machines", "Bladebastards" i "AMClub" oraz konsekwentnym dokonaniu odpisu wartości zamkniętych projektów w aktywach w wysokości 8,5 mln zł, podała spółka. Wartość dokonanego odpisu odpowiada 100% wartości bilansowej zamkniętych projektów. Artifex Mundi odnotował 10,5 mln zł skonsolidowanej straty w 2018 r. przy 20,1 mln zł przychodów, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Źródło: ISBnews

Giełda Papierów Wartościowych (GPW): Planuje uruchomienie GPW Tech - kolejnej inicjatywy strategicznej grupy kapitałowej GPW, podała giełda. Projekt GPW Tech zakłada rozwój samodzielnej spółki technologicznej specjalizującej się w rozwiązaniach IT dla rynku kapitałowego. Powołanie spółki GPW Tech planowane jest na III kwartał 2019 r. Źródło: ISBnews

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji: Nowym prezesem Izby został Andrzej Dulka. Źródło: spółka

Atende: Część z produktów przeszła proces komercjalizacji w 2018 r., czego efekty w postaci zwiększonych przychodów powinny być widoczne już w 2019 roku, podała spółka. ,,Zamierzamy kontynuować dotychczasową praktykę tworzenia nowych, innowacyjnych produktów i usług, z przeznaczeniem na rynek polski, ale także z ukierunkowaniem na rynki zagraniczne. Liczymy na to, ze rok 2019 okaże się rokiem przełomowym w zakresie wchodzenia z naszymi innowacyjnymi produktami na rynki globalne" - zapowiada prezes Roman Szwed. Źródło: spółka

IDC: Ewa Lis-Jeżak objęła stery firmy w Polsce oraz krajach bałtyckich. Jako dyrektor zarządzający będzie odpowiedzialna za wzmocnienie pozycji firmy na administrowanych rynkach. Nowa dyrektor posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży nowych technologii, które zdobywała w takich przedsiębiorstwach jak m.in. Symantec czy Hewlett-Packard. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Red Dev Studio: Producent gier na platformy stacjonarne i mobilne z Olsztyna, złożyło dokument informacyjny do Giełdy Papierów Wartościowych. Spółka jest coraz bliżej debiutu na NewConnect, który planuje jeszcze w II kwartale 2019 roku. Źródło: ISBnews

Xopero: Fundusz Black Pearls VC zainwestował 1 mln zł w firmę tworzącą rozwiązania z dziedziny ochrony danych, która rozwija własny zestaw narzędzi natychmiastowego przywracania danych, podał fundusz. Źródło: ISBnews

MIT Enterprise Forum CEE: Akcelerator adresowany do startupów technologicznych z Polski oraz czternastu krajów Europy Środkowo-Wschodniej, otworzył rekrutację do jesiennej edycji programu, poinformował MIT Enterprise Forum CEE. Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w projekcie mogą składać aplikacje do 30 czerwca 2019 roku. Około 25 najlepszych startupów, wyłonionych do udziału w programie, przejdzie kompleksowy trzymiesięczny proces akceleracji, otrzyma dofinansowanie na rozwój działalności w kwocie do 200 tys. zł, a także zyska szansę na nawiązanie komercyjnej współpracy z czołowymi polskimi i międzynarodowymi przedsiębiorstwami. Źródło: ISBnews

Apple, Google: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) dołączył do międzynarodowego apelu w sprawie sklepów z aplikacjami, podał urząd. 27 instytucji zrzeszonych w Międzynarodowej Sieci Ochrony Konsumentów (International Consumer Protection and Enforcement Network - ICPEN) domaga się, aby koncerny umożliwiły dostawcom aplikacji przejrzyste informowanie klientów o zasadach uzyskiwania i wykorzystywania ich danych. Źródło: ISBnews

Asseco Poland: Akcjonariusze zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 26 kwietnia br. o przeznaczeniu 3,07 zł na akcję na dywidendę z zysku za 2018 r. oraz dodatkowo z kapitału zapasowego, wynika z projektów uchwał na ZWZ. Źródło: ISBnews

The Dust: Podpisał list intencyjny z inwestorem, który deklaruje gotowość do udziału w finansowaniu produkcji gry bazującej na Cyklu Inkwizytorskim, czyli serii powieści autorstwa Jacka Piekary, podała spółka. Kwota finansowania ma sięgnąć do 3 mln zł. Źródło: ISBnews

MedApp: Rozpocznie przygotowania do przejścia z NewConnect na główny rynek GPW. Debiut na głównym rynku pozwoli Spółce zwiększyć płynność akcji oraz umożliwi ekspozycję na szerszą grupę inwestorów. Dodatkowo spółka planuje uruchomienie w tym roku sprzedaż na rynkach zagranicznych systemu CarnaLife do wykrywania nieprawidłowości sygnałów EKG oraz CarnaLife Holo. Bardzo duże znaczenie w ekspansji zagranicznej ma współpraca spółki z Microsoft w obszarze ochrony zdrowia. Źródło: spółka

Bridgestone Europe NV/SA: Spółka zależna Bridgestone w regionie EMEA, największego na świecie producenta opon i wyrobów z gumy, ogłosiła dzisiaj, że sfinalizowała proces przejęcia TomTom Telematics, wiodącego dostawcy rozwiązań cyfrowych dla flot w Europie, za kwotę 910 mln euro. Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Unified Factory w restrukturyzacji: Otrzymał z Netii protokół odbioru prac potwierdzający konfigurację systemu w środowisku informatycznym operatora telekomunikacyjnego, podała spółka. Źródło: ISBnews

Lidl Polska: Uruchomi sklep internetowy, podała spółka. Klienci będą mogli kupić w nim produkty przemysłowe m.in. tekstylia, akcesoria kuchenne, AGD, sprzęt elektroniczny czy narzędzia, podała spółka. Obecnie sklep znajduje się w fazie testów. Źródło: ISBnews

Google: Rozwija w Polsce usługę Asystenta w głosowych zakupach online (voice commerce), poinformował product marketing manager Michał Długosz. Pierwszymi firmami w kraju, które wykorzystają tą usługę są Pyszne.pl i FlixBus. Źródło: ISBnews

Enea Operator: Wspólnie z Politechniką Poznańską oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, uruchomiła projekt badawczo-rozwojowy wykorzystujący technologię rzeczywistości wirtualnej (VR). W efekcie prac powstanie system, którego celem będzie zwiększanie kompetencji pracowników służb technicznych Enei Operator przy zastosowaniu gogli wirtualnych, podała spółka. Łączny budżet projektu wynosi 6,4mln zł, w tym 3 mln zł dotacji. Źródło: ISBnews

QubicGames: Zawarł z firmą Fat Dog Games umowę wydawniczą, określającą szczegóły wydania gry "Warlocks 2:God Slayers" na konsolę Nintendo Switch, podała spółka. Źródło: ISBnews

PKO Bank Polski: We współpracy z Migam "RKPK" Sp. z o.o. s.k.a. wprowadził usługę polskiego tłumacza migowego online we wszystkich oddziałach i agencjach banku, podał PKO BP. Źródło: ISBnews

Shoper: Rozwija narzędzie oparte na sztucznych sieciach neuronowych, które skanuje sklepy internetowe i rozpoznaje odstępstwa od normy. Algorytm bierze pod uwagę kilkaset zmiennych i ocenia, na ile dany sklep wyróżnia się i wymaga, by przyjrzeć mu się pod kątem potencjalnie nieuczciwych praktyk - opowiada Dariusz Brzeziński, Manager Działu Obsługi Klienta w Shoper. Źródło: spółka

Avaya Holdings Corp.: Przedstawiła kolejne systemy umożliwiające szerszą integrację z Google Cloud Contact Center AI. Integracja ta pozwala wykorzystać pełny potencjał funkcji sztucznej inteligencji (AI) obu firm, zapewniając wyższy poziom obsługi klientów i większą produktywność pracowników. Źródło: spółka

Huawei: P30 lite to smartfon fotograficzny z potężną optyką, opierającą się na obiektywie o rozdzielczości aż 48MP. Choć ,,najmłodszy" w serii P30 - obok modeli Huawei P30 i P30 Pro - oferuje szereg innowacji fotograficznych z wyższej półki: szerokokątny obiektyw, zaawansowany sensor o wysokiej czułości oraz stabilizację obrazu wspomaganą przez sztuczną inteligencję. Przedni aparat telefonu jest wyposażony w potężny obiektyw o rozdzielczości 24MP opracowany z myślą o fanach selfie. Smartfon będzie dostępny w Polsce w rekomendowanej cenie 1599 zł. Źródło: spółka

Liferay, Inc.: Firma tworząca oprogramowanie, które wspiera przedsiębiorstwa w kreowaniu doświadczeń cyfrowych poprzez rozwiązania internetowe i mobilne. Firma regularnie aktualizuje swoją platformę open-source i dodaje do niej narzędzia oferujące przedsiębiorcom nowe możliwości. Liferay Commerce 1.1 to narzędzie do szybkiego zaprojektowania spersonalizowanych doświadczeń cyfrowych dla kontrahentów B2B, które jest już dostępne we wszystkich krajach. Źródło: spółka

Banki Spółdzielcze SGB: Rozwijają swoją aplikację mobilną dla Klientów, tym razem ułatwiony został dostęp do Portfela SGB poprzez dodanie logowania biometrycznego. Źródło: spółka

Logitech: Ogłosił Slim Folio Pro - wielofunkcyjną, podświetlaną klawiaturę z obudową dla nowego 11-calowego i 12,9-calowego iPada Pro(R) 3. generacji. Wykorzystując 20-letnie doświadczenie w pisaniu na klawiaturze i wyobrażając sobie najlepiej sprzedający się produkt Slim Folio dla iPada Pro, Slim Folio Pro zapewnia komfortowe pisanie na iPadzie Pro, z niezawodną funkcją parowania Bluetooth(R), w ochronnej obudowie, do pracy w każdym miejscu. Źródło: spółka

Green Caffe Nero: Odpowiadając na zmieniające się nawyki technologiczne Polaków, Green Caffe Nero umożliwia klientom płacenie za zamówienia i zbieranie pieczątek lojalnościowych za pomocą jednej, prostej w obsłudze aplikacji na smartfony. Źródło: spółka

DHL Supply Chain: Rozpoczęło intensywną rekrutację do obsługi swoich centrów logistycznych. Twarzą kampanii zostali piłkarze klubu piłkarskiego Bayern München i Robert Lewandowski. Źródło: spółka

Daimler AG: Wraz z Grupą Zhejiang Geely Holding (Geely Holding), będące niemiecką i chińską grupą motoryzacyjną, ogłosiły dziś utworzenie spółki joint venture o zasięgu światowym i proporcji udziałów 50/50, która stanie się właścicielem, operatorem, a także będzie odpowiadać za dalszy rozwój marki smart - pioniera wśród małych samochodów miejskich, jako lidera samochodów elektrycznych klasy premium. Źródło: spółka

Vienna Life: Jest pierwszym towarzystwem na rynku ubezpieczeń życiowych, które zdecydowało się na podpisywanie dokumentów online w Polsce. Do tego celu wybrała platformę Autenti. Źródło: spółka

Huawei: FreeLace, bezprzewodowe słuchawki do noszenia na szyi, którym wystarcza 5 minut ładowania, by działały przez aż 4 godziny - to nowość od Huawei, zaprezentowana 26 marca w Paryżu podczas globalnej premiery smartfonów z serii P30. Huawei FreeLace będą dostępne na polskim rynku w maju w cenie 339 zł. Źródło: spółka

Expondo: W dzielnicy Nowy Kisielin w Zielonej Górze firma uruchamia sieć eksperckich studiów wizualnych i niweluje kolejną barierę zakupów w internecie. Na 1 tys. m2 powierzchni otwarto specjalistyczne studia fotograficzne i filmowe. ,,Już wkrótce klient, który zapyta o działanie naszego urządzenia, w ciągu 24 godzin otrzyma zwrotnie film video, w którym specjalista z danej dziedziny zaprezentuje wszystkie jego funkcjonalności. W studiach codziennie powstaje nawet siedem materiałów video oraz zdjęciowe portfolio produktowe z fotografiami packshotowymi i obrotowymi (360°). Zielona Góra jest nowoczesnym europejskim centrum kreacji wizualnej w segmencie e-commerce" - mówi Jacek Powałka, dyrektor Działu Marketingu w expondo. Źródło: spółka

Tax Care: Udostępnił właśnie przedsiębiorcom nowe, bezpłatne narzędzie do prowadzenia zdalnej księgowości. Dzięki nowej funkcjonalności Chmury Faktur od dziś wszyscy przedsiębiorcy w Polsce mogą przy pomocy telefonu wystawiać faktury swoim kontrahentom lub fotografować i gromadzić w chmurze obliczeniowej papierowe dokumenty kosztowe. Chmura Faktur zadebiutowała w lutym 2018 roku jako bezpłatne narzędzie do prowadzenia księgowości mikroprzedsiębiorstw online. Obecnie z platformy korzysta ponad 43 tys. przedsiębiorców. Dotychczas wystawili oni w Chmurze blisko 700 tys. faktur, co średnio daje ponad 50 tys. faktur miesięcznie. Źródło: spółka

Tagi: technologie, media , telekomunikacja , giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące