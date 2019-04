Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Płatności elektroniczne: W ramach Programu Polska Bezgotówkowa zostało zainstalowanych już ponad 150 tys. terminali płatniczych w całej Polsce, poinformowała Fundacja Polska Bezgotówkowa. Wśród beneficjentów Programu są mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i podmioty administracji publicznej. Źródło: ISBnews

Telekomunikacja: Polska współtworzy europejską czołówkę państw z najwyższymi wzrostami w rankingach wykorzystania szybkiej łączności z internetem poprzez sieci światłowodowe, według najnowszej edycji analizy "Europe Broadband Status" FTTH Council oraz IDATE DigiWorld. Źródło: ISBnews

Płatności elektroniczne: Polskie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) do rozliczeń z partnerami biznesowymi i płatności realizowanych przez pracowników coraz częściej korzystają z instrumentów bezgotówkowych, takich jak przelewy i karty płatnicze. Rosnące znaczenie kart płatniczych widać w rozliczeniach, jakie przedsiębiorcy prowadzą ze swoimi dostawcami. 34% ankietowanych uiszcza tego typu płatności za pomocą firmowej karty, wynika z badania Mastercard "Przedsiębiorca w bezgotówkowym świecie", które dotyczy korzystania z firmowych kart płatniczych. Źródło: ISBnews

Cyberbezpieczeństwo: Według raportu F-Secure celem atakujących sektor energetyczny są nie tylko zyski, ale też działania o charakterze szpiegowskim czy wywieranie nacisków politycznych. Punkt dostępu do zakładowej sieci stanowią często pracownicy, którzy padają ofiarami tzw. spear phishingu. Efektem może być zablokowanie kontroli nad urządzeniami, a nawet całkowity paraliż systemów. Źródło: spółka

Trendy: 47% istniejących obecnie zawodów może zniknąć do 2030 roku. Ustąpią one miejsca nowym profesjom, kształtowanym przez 32 czynniki zmian - prognozują eksperci, autorzy raportu Pracownik Przyszłości zrealizowanego przez Infuture Hatalska Foresight Institute na zlecenie firmy Samsung. Źródło: spółka

Przemysł 4.0: Według najnowszego badania Siemens Financial Services w najbliższym czasie ponad połowa producentów na świecie przejdzie na model Przemysłu 4.0. Duże przedsiębiorstwa mają na to 5-7 lat, natomiast w sektorze MŚP zostało 9-11 lat. Jeśli nie zrobią tego w tym czasie, dogonienie konkurentów może stać się niemal niemożliwe. Źródło: spółka

Sport: Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, zakłady sportowe czy e-sport - między innymi te trendy będą miały największy wpływ na przemysł sportowy w nadchodzących miesiącach. Jak zauważają w raporcie ,,Deloitte's sports industry starting lineup - Trends expected to disrupt and dominate 2019" eksperci firmy doradczej Deloitte, branża sportowa dynamicznie się zmienia za sprawą osiągnięć technologicznych, przemian społecznych i kulturowych. W najbliższym czasie tematy takie jak psychika sportowców czy kompleksowe podejście do fanów będą dominować na forum, a piłka nożna zyska na popularności w Stanach Zjednoczonych. Źródło: spółka

Cyfryzacja: Aż 87% polskich pracodawców w wyniku cyfryzacji chce zwiększyć lub utrzymać obecną liczbę pracowników, tylko 7% firm przewiduje redukcje etatów. Najwięcej rąk do pracy będzie potrzebnych w obsłudze klienta, IT i produkcji przemysłowej. Zmniejszenia liczby pracowników można się spodziewać w administracji i zarządzaniu biurem - potwierdza opublikowany dziś raport ManpowerGroup ,,Rewolucja umiejętności 4.0. Czy roboty potrzebują ludzi?". Spośród 6 przeanalizowanych przez ManpowerGroup branż najwięcej zmian w wyniku automatyzacji procesów przewidują polscy pracodawcy z sektora produkcji przemysłowej - 30% firm deklaruje, że będzie powiększać swoje zespoły, podczas gdy 21% planuje je redukować. Cyfryzacja doprowadzi do zmian w zatrudnieniu w IT, gdzie 11% przedsiębiorstw deklaruje wzrost, a 1% spadek zatrudnienia, w obsłudze klienta (9% vs. 4%), HR (3% vs. 0%), finansach i księgowości (4% vs. 3%). W administracji i zarządzaniu biurem w wyniku automatyzacji więcej firm będzie redukować niż powiększać

zespoły - 19% vs. 4%. Źródło: spółka

Rynek telekomunikacyjny: UKE rozpoczęło prace nad przygotowaniami do przetargu na częstotliwości z zakresu 3,6-3,8GHz. Źródło: Trigon

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Operator Chmury Krajowej: Do końca roku będzie dysponował kapitałem wysokości 100 mln zł wobec 25 mln zł obecnie. Spółka prowadzi rozmowy z 20 podmiotami instytucjonalnymi i korporacyjnymi, licząc na pierwsze przychody jeszcze w tym roku, poinformował ISBnews wiceprezes PKO Banku Polskiego Adam Marciniak. Źródło: ISBnews

PKO Bank Polski: W związku z wejściem PSD2 - chce mocniej zdywersyfikować obszary przychodów. Bank zamierza współpracować z największymi graczami technologicznymi na świecie, takimi jak Google, Microsoft, Amazon, Facebook, IBM czy Apple nazywanymi grupą firm GAFA lub GANDALF, a ostatnio G MAFIA, poinformował ISBnews wiceprezes Adam Marciniak. Bank planuje kolejne nowości w ofercie - w tym roku chce m.in. przeprowadzić pilotaż usługi "Talk to IKO" - bankowego asystenta głosowego. Źródło: ISBnews

Asseco South Eastern Europe (Grupa ASEE): Wypracowało szacunkowo skonsolidowaną EBITDA na poziomie ok. 35,4 mln zł (ok. 8,2 mln euro), co oznacza wzrost o ponad 48% r/r i skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej na poziomie ok. 20,6 mln zł (ok. 4,8 mln euro), co oznacza wzrost o ponad 57% r/r oraz skonsolidowany zysk netto na poziomie ok. 17,7 mln zł (ok. 4,1 mln euro), co oznacza wzrost o ponad 57% r/r, podała spółka. Źródło: ISBnews

PlayWay: Odnotował 47,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 15,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

4fun Media: Odnotowało 7,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 7,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 4fun Media planuje dalsze wzrosty w 2019 roku i latach kolejnych, poinformował prezes Ross Newens. W tym roku grupa szykuje inwestycje w segmencie DOOH (cyfrowa reklama zewnętrzna) i oczekuje co najmniej 15 mln zł ze sprzedaży w sektorze e-commerce. Źródło: ISBnews

Asseco Business Solutions (Asseco BS): Odnotowało 15,43 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 14,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Huawei: Udział w rynku tabletów w Polsce wzrósł o 8 pkt proc. r/r do 44,6% w marcu w ujęciu ilościowym, podała spółka na podstawie danych GfK Polonia. Skumulowane dane za ostatnie 12 miesięcy (kwiecień 2018-marzec 2019) dla całego rynku tabletów pokazują wzrost udziału Huawei do 37,3% w ujęciu ilościowym i wzrost do 32,6% w ujęciu wartościowym (analogicznie z 23,6% i 20,2% w okresie kwiecień 2017-marzec 2018), według danych GfK Polonia. Źródło: ISBnews

SAP Polska: Prezes Kinga Piecuch obejmie od maja funkcję Head of General Business and Global Channel SAP w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym Austrii, podała spółka. Źródło: ISBnews

Wasko: Odnotowało 6,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 9,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

ABC Data: Na skutek weryfikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz jednostkowego sprawozdania finansowego, zmianie uległa wartość odpisu z tytułu przeszacowania aktywów netto przeznaczonych do zbycia, podała spółka. Powyższa zmiana polega na zmniejszeniu odpisu z tytułu przeszacowania aktywów z pierwotnej kwoty 14 998 tys. zł do kwoty 5 548 tys. zł. Oznacza to, że ABC Data szacuje skonsolidowaną stratę netto na 69,5 mln zł. Źródło: ISBnews

PMPG Polskie Media: Odnotowały 2,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 5,69 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Uber: "Robi porządek" z partnerami i wprowadza szkolenia dla kierowców, podano w komunikacie. Źródło: ISBnews

Sare: Odnotowało 0,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 2,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Billon Solutions: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na wydawanie pieniądza elektronicznego oraz świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji pieniądza elektronicznego przez spółkę, podała Komisja. Źródło: ISBnews

Elektroniczny Sąd Polubowny "Ultima Ratio": Rozpoczął działalność, poinformował Robert Szczepanek, współzałożyciel Ultima Ratio. Arbitrzy gotowi do wydawania kilku tysięcy wyroków miesięcznie. Źródło: ISBnews

Orange: Światłowód o prędkości 1Gb/s. dostępny dla ponad 3,5 mln gosp. domowych. Źródło: ISBnews

Movie Games: Traktuje długofalowo strategiczną współpracę z Discovery, podała spółka. Pierwszym krokiem było podpisanie umowy uruchamiającej produkcję gry "Alaskan Truck Simulator", kolejnym - wykorzystanie formatu "Mythbusters". Źródło: ISBnews

Asbis Enterprises: Szacunkowe skonsolidowane przychody za marzec 2019 r. wyniosły ok. 147 mln USD i były o ok. 10% niższe w skali roku, podała spółka. Przychody wypracowane w marcu 2019 r. są zgodne z oczekiwaniami firmy. Źródło: ISBnews

EastSideCapital: Ogłosił zmianę strategii pod nową nazwą - Falcon Games, podała spółka. Spółka rozpocznie działalność na rynku gamingowym. W pierwszej kolejności skoncentruje się na współprodukcji i produkcji tytułów przeznaczonych na komputery stacjonarne oraz działalności w branży wydawniczej. Na czele spółki stanął nowo powołany prezes zarządu - Marcin Kostrzewa. Do końca 2019 r. spółka chce wydać pierwsze projekty zewnętrznych producentów gier oraz ułożyć stabilny harmonogram wydawniczy na lata 2020-2021. Źródło: ISBnews

The Dust, T-Bull: Wspólnie przygotują grę mobilną na podstawie 'Cyklu Inkwizytorskiego' autorstwa polskiego pisarza fantasy Jacka Piekary, podano w komunikacie. Spółki podpisały list intencyjny, a szczegółowe warunki umowy mają zostać uzgodnione do końca roku. Źródło: spółka

Huawei: Guo Ping, Rotating Chairman koncernu, zwrócił uwagę, że firmy amerykańskie są światową czołówką w wielu dziedzinach. Jednak w dobie Internetu możliwe jest, aby inne kraje - m.in. Polska, Austria, Turcja czy Chiny - objęły przywództwo w niektórych obszarach. ,,W erze cyfryzacji i inteligentnych technologii kraje powinny prowadzić szeroko zakrojoną, globalną współpracę, aby wykorzystywać mocne strony innych podmiotów i czynić swoje produkty oraz rozwiązania bardziej konkurencyjnymi" - powiedział Rotating Chairman Huawei.

"W Huawei rozumiemy, że bezpieczeństwo cybernetyczne jest ważne dla ogółu społeczeństwa. Dlatego też jesteśmy gotowi stale poprawiać nasze rozwiązania w tym obszarze. W tym celu Rada Dyrektorów Huawei podjęła decyzję o zainwestowaniu 2 mld USD w stworzenie niezawodnych procesów bezpieczeństwa cybernetycznego w ciągu najbliższych pięciu lat. Zakończyliśmy już projektowanie ogólnego planu dla tego przedsięwzięcia" - dodał szef Huawei. Źródło: spółka

Kodilla.com: Szkoła programowania przeszkoliła już ponad 2000 osób. ,,Po tę formę nauki sięga coraz więcej ludzi. Nie ma tu żadnej reguły, jeśli chodzi o wiek, doświadczenie zawodowe, wykształcenie czy profesję. [...] To właśnie poprzez IT ten system edukacyjny się zaczął zmieniać. Rozwój technologii to rozwój nowych potrzeb i możliwości. Otaczamy się elektroniką, poruszamy się w chmurach obliczeniowych, skracamy dystans. Jednocześnie chcemy też zmieniać coś w sobie i dostajemy taką szansę bez konieczności wychodzenia z domu, zapisywania się na wieloletnie studia, spędzania wielu godzin na kursach stacjonarnych. Tradycyjna edukacja to przeżytek, a naturalnym kierunkiem jest zawodowe szkolnictwo głównie w trybie online. Warto z niego korzystać także podczas podejmowania decyzji o zmianie zawodu, bo wyznaczają go programiści, a na nich na rynku wciąż jest ogromne zapotrzebowanie" - stwierdził założyciel szkoły programowania Maciej Oleksy. Źródło: spółka

FinAi: Do zarządu dołączyła Małgorzata Maroszek, która objęła stanowisko Chief Commercial Officer i będzie odpowiadała za obszary sprzedaży i marketingu. Do firmy dołączyli również Kamila Michnowska, Head of E-commerce Distribution i Przemysław Grzymała, Head of Sales. Źródło: spółka

Veeam: W I kwartale 2019 roku firma odnotowała 16% wzrost łącznej wartości zamówień r/r. Liczba nowych klientów wzrastała o 4000 użytkowników miesięcznie, aby ostatecznie przekroczyć pułap 343 000 konsumentów. Roczne przychody odnawialne zwiększyły się o 30% r/r, co odzwierciedla sukces nowego modelu cen subskrypcji wprowadzonego dla wszystkich nowych produktów Veeam, w tym pakietu Veeam Availability Suite 9.5 Update 4. Od chwili jego ogólnego udostępnienia na początku pierwszego kwartału został pobrany 200 000 razy. Źródło: spółka

Grape Up: Usługa ,,Platform as a Service", tzw. PaaS, polegająca na udostępnieniu programistom wirtualnego środowiska pracy w chmurze, jest coraz bardziej powszechna wśród międzynarodowych korporacji i lokalnych firm. Przedsiębiorstwa, które już wdrożyły jakieś rozwiązanie PaaS, szybko przekonują się o związanych z tym korzyściach i inwestują w nią jeszcze więcej - to wnioski z najnowszych badań zrealizowanych wśród firm w Europie, USA i Azji przez firmę badawczą ClearPath Strategies na zlecenie Cloud Foundry Foundation (CFF). Firmy wykorzystują platformy PaaS przede wszystkim do migracji starych aplikacji do chmury łącząc to z ich istotną (40 proc.) lub niewielką (30 proc.) przebudową. Zaledwie co czwarta firma używa tego typu platformy do tworzenia nowych aplikacji, które działają i mogą być rozwijane w pełni w środowisku chmury. ,,Firmom bardziej opłaca się dokonać migracji istniejących aplikacji do chmury i wówczas je modernizować zgodnie z wytycznymi architektury natywnej cloudowo niż przepisywać

złożone aplikacje od nowa - jest to oszczędność finansowa i operacyjna" - wyjaśnia Artur Witek, wiceprezes Zarządu Grape Up, jedynej polskiej firmy, która należy do Cloud Foundry Foundation. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

CD Projekt: Akcjonariusze zdecydują 23 maja br. o wypłacie łącznej kwoty 100,92 mln zł z zysku za ub.r. do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy, co oznacza wypłatę w wysokości 1,05 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał na zwyczajne walne, zaplanowane na 23 maja. Źródło: ISBnews

KnowledgeHub: Uruchomił nowy fundusz, który zainwestuje 62 mln zł w ponad 40 spółek w ciągu 4 lat na początkowym etapie ich rozwoju, podał fundusz. Swoje środki zaangażowali w niego prywatni inwestorzy oraz PFR Ventures. KnowledgeHub będzie największym funduszem działającym w ramach programu Starter uruchomionym przez PFR Ventures. Źródło: ISBnews

Airbus Polska, Cleanproject, SatRevolution: Wraz z PwC Polska uruchamiają pierwszą edycję programu akceleracji dla startupów z szeroko rozumianej branży kosmicznej - Future Space Accelerator, podał PwC. Źródło: ISBnews

11bit studios: Akcjonariusze zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 r., wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 23 maja. Źródło: ISBnews

Orange Polska: Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2018 rok wysokości 1 004 149,76 zł oraz zysku z lat ubiegłych w kwocie 598 705 137,63 zł na kapitał rezerwowy, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. ISBnews

Red Dev Studio: Planuje debiut na rynku NewConnect przed końcem czerwca 2019 roku, poinformował portal FindFunds.pl. Źródło: ISBnews

SatRevolution: Planuje przeprowadzić emisję crowdfundingową na kwotę ok. 4 mln zł na platformie Crowdway, poinformował prezes Grzegorz Zwoliński. Z ośrodka NASA na wyspie Wallops w USA wystrzelony na orbitę został satelita spółki - Światowid. ,,Jest to nasza technologia demonstracyjna. Żeby wysłać Światowida na orbitę nasz zespół musiał pokonać drogę pełną prób i błędów - nauczyć się jakie rozwiązania działają, jak maksymalnie zoptymalizować nasze technologie. Samo wysłanie Światowida na orbitę było dowodem, że potrafimy projektować, budować oraz wysyłać nanosatelity w przestrzeń kosmiczną" - opowiada Grzegorz Zwoliński, prezes SatRevolution. Źródło: ISBnews, spółka

Art Games Studio: Warszawski producent i wydawca gier wideo, liczy, że zadebiutuje na rynku NewConnect jeszcze w maju br., podała spółka. Źródło: ISBnews

Wirtualna Polska Holding, Innc Limited: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy pod nazwą Digitics, podał Urząd. Źródło: ISBnews

ATM Grupa: Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 0,22 zł na akcję, podała spółka. Źródło: ISBnews

Cyfrowy Polsat: Przydzielił 1 mln obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł, podała spółka. Źródło: ISBnews

Vercom: Akcjonariusze spółki zależnej R22 zdecydowali o przeznaczeniu łączną kwotę 8 mln zł, podał R22, który otrzyma z tego tytułu kwotę 5,99 mln zł. Źródło: ISBnews

Signify: Dokonał akwizycji WiZ Connected, firmy, która stworzyła zintegrowany ekosystem oświetleniowy WiZ oparty na technologii Wi-Fi. Włączenie systemu WiZ do swojej oferty, umożliwi Signify wzmocnienie na pozycji, dzięki wejściu na rynek inteligentnego oświetlenia opartego na Wi-Fi. Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Bloober Team: Premiera gry "Layers of Fear 2" studia nastąpi 28 maja 2019r., podała spółka. Źródło: ISBnews

Draw Distance: Marka iFun4all planuje wkrótce wprowadzić grę "Ritual: Crown of Horns" do Steam Early Access, podała spółka. Pełna wersja gry ukaże się jeszcze w tym roku. Źródło: ISBnews

Ultimate Games: Ustalił datę premiery gry "Thief Simulator" na platformę Nintendo Switch na 16 maja br., podała spółka. Źródło: ISBnews

Klabater: Ogłosił nowy tytuł w portfolio wydawniczym. Dzięki zawarciu umowy z rosyjskim studiem Mandragora Games spółka wyda kontynuację gry Skyhill. Nowa gra - SKYHILL: Black Mist - zadebiutuje w wersji na komputery stacjonarne i konsole jesienią br. Pierwsza część serii zadebiutowała w 2015 roku, w kolejnych latach Skyhill ukazał się na konsolach - Play Station 4 i XboxOne. Przez ten czas projekt zgromadził wokół siebie dużą społeczność graczy i osiągnął dobry wynik sprzedażowy - gra sprzedała się w nakładzie 200 tys. egzemplarzy. Niedawno gra doczekała się także wydania na platformę Nintendo Switch. Źródło: spółka

One More Level: Rozpoczął sprzedaż gry ,,God's Trigger", której wydawcą jest firma Techland. Źródło: spółka

Axis: Wraz z nową, siódmą, generacją procesora ARTPEC, firma otwiera nowy rozdział w pracach nad super-inteligentnymi systemami zabezpieczeń. Potężne możliwości obliczeniowe oznaczają większą funkcjonalność monitoringu, zwłaszcza w obszarze analityki brzegowej, ale nie tylko. Potencjał procesora ARTPEC7 pozwala na uzyskiwanie obrazu o jeszcze lepszej jakości, optymalizację cyberochrony i kompresji, a zarazem na pełniejsze wykorzystanie istniejących technologii. Źródło: spółka

LC Corp: Wdraża system wspierający zarządzanie i obsługę techniczną budynków komercyjnych. Pierwszym obiektem z portfolio firmy, w którym uruchomiona została platforma Singu FM firmy Velis Real Estate Tech, jest wrocławski Sky Tower. System zapewniający nową jakość w zarządzaniu nieruchomościami zostanie teraz zaimplementowany w Arkadach Wrocławskich, a następnie w pozostałych obiektach firmy. Źródło: spółka

Fortinet: Rozszerzył ofertę SD-WAN o nowe rozwiązania, w tym pierwszy w branży specjalizowany układ scalony ASIC SD-WAN, który pomoże firmom w budowaniu bezpiecznych sieci. Zapewnia on bardzo szybką identyfikację ponad 5000 rodzajów aplikacji, których dane przesyłane są przez sieć rozległą oraz optymalizację ich transferu. W efekcie można liczyć napłynne korzystanie z kluczowych dla firmy aplikacji. Źródło: spółka

Grupa H88: Spółka do której należą m.in. serwisy hostingowe Domeny.pl, Hekko.pl, Kei.pl czy Linuxpl.com - została uznana przez Ministerstwo Cyfryzacji (MC) za operatora usługi kluczowej w sektorze infrastruktury, polegającej na prowadzeniu autorytatywnego serwera DNS. Ta administracyjna decyzja ministerstwa zbiegła się w czasie z wdrożeniem w grupie H88 kliku nowych istotnych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo klientów - systemu DNS Anycast, a wcześniej także (we współpracy z NASK) usługi ,,registry lock" dla domeny .pl. Źródło: spółka

WarSaw Games: Producent i wydawca gier, rozpoczął kampanię marketingową projektu Counter Terrorist Agency na Kickstarterze. Spółka chce pozyskać 10 tys. dolarów kanadyjskich. Wydanie tytułu zaplanowano w IV kwartale br. Źródło: spółka

Oppo: Wprowadził na europejski rynek produkty ze swojej najnowszej serii: Reno. Ma się wyróżniać m.in. wysuwanym aparatem, dziesięciokrotnym hybrydowym zoom oraz panoramicznym ekranem bez wcięć. "Reno stanowi siłę napędową dla przyszłego rozwoju smartfonów Oppo, jak również integralną część strategii rozwojowej marki Oppo na świecie" - skomentował Alen Wu, Dyrektor Sprzedaży Międzynarodowej Oppo. Seria Reno to trzy modele: Reno 5G, Reno 10x Zoom oraz Reno. Wszystkie wersje produkowane są w dwóch nowych kolorach: Zielony i Czarny. Źródło: spółka

InterContinental Shenzhen, Shenzhen Telecom, Huawei: Podpisały strategiczną umowę o współpracy na rzecz stworzenia pierwszego na świecie smart hotelu 5G. Projekt, poprzez wprowadzenie pierwszej w branży hotelarskiej sieci 5G typu end-to-end ze zintegrowanymi terminalami i aplikacjami w chmurze, ma umożliwić gościom InterContinental Shenzhen dostęp do najwyższej jakości innowacyjnych rozwiązań oraz luksusowych usług. Źródło: spółka

Asseco Poland: Dołączyło do grona najemców Imagine, kompleksu biurowego powstającego w Łodzi. Biura firmy zostaną umiejscowione w Budynku A, zajmując w nim 1730 m2 powierzchni. Źródło: spółka

Poczta Polska: Zakończyła proces wdrożenia Microsoft Dynamics AX. System integruje się z 26 innymi systemami już działającymi w przedsiębiorstwie i pozwala na sprawniejsze działanie 1300 użytkownikom. Obecnie system obsługuje około 10 mln transakcji księgowych miesięcznie, a w szczytowych okresach zapewnia księgowanie około 1 mln transakcji dziennie. Źródło: spółka

Huawei: W I kw. 2019 roku koncern wypracował 179,7 mld CNY przychodu, 39% więcej r/r. Marża netto w tym okresie wyniosła około 8%. Huawei Y5 2019 to nowy smartfon w portfolio marki, który pojawi się w sprzedaży w Polsce 29 kwietnia w rekomendowanej cenie 549 zł. Smartfon wyróżnia się niemal bezramkowym ekranem i obudową imitującą skórę, w kolorze brązowym lub czarnym. Źródło: spółka

Intel: Wprowadza na rynek najpotężniejszą generację mobilnych procesorów Intel Core w historii: nowe procesory Intel Core 9. generacji serii H, opracowane z myślą o rosnących wymaganiach graczy i twórców cyfrowych treści, którzy chcą wykraczać poza dostępne dotąd poziomy wydajności. Źródło: spółka

Meizu: Zaprezentowało swój nowy, flagowy smartfon Meizu 16s, który został wyposażony w procesor Snapdragon 855 z układem graficznym Adreno 640. W Polsce dostępna będzie wersja 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej w dwóch wariantach kolorystycznych: białym i czarnym. Co dla wielu użytkowników może być ważne - telefon posiada moduł NFC. Źródło: spółka

Tagi: technologie, media , telekomunikacja , giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące