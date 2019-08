Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Venture capital: Łączne inwestycje na polskim rynku venture capital przekroczyły poziom 550 mln zł w I połowie 2019 r. To ponad dwukrotnie więcej niż w całym roku 2018, wynika z najnowszej analizy funduszu Inovo Venture Partners (Inovo VP). "Rekordowy wynik rundy DocPlannera bezsprzecznie wywindował kwartalne wyniki całego rynku. Nadchodzą już jednak kolejne mega rundy. W lipcu, czyli już w III kw., byliśmy świadkami kolejnej inwestycji w Brainly - 30 mln USD od Naspers, Runa Capital oraz Manta Ray. W najbliższym czasie duże rundy mogą zebrać też m.in PerfectGym, Elmodis oraz Booksy. W dalszej perspektywie w ich ślady powinny pójść m.in. PackHelp oraz Infermedica. Widać, że polski rynek wreszcie dojrzał" - skomentował partner w funduszu Inovo Venture Partners Michał Rokosz. Źródło: ISBnews

Sztuczna inteligencja: KMPG wskazuje, że istnieje bezpośredni związek pomiędzy szerokim wykorzystaniem technologii z zakresu inteligentnej automatyzacji a wynikami finansowymi - więcej niż jedna trzecia menedżerów uważa, że inteligentna automatyzacja jest sposobem na zwiększenie przychodów w przyszłości. Wielu z nich upatruje w IA również szansy na poprawę jakości obsługi klienta. Na szybkie tempo adopcji robotyzacji procesów biznesowych wskazują obserwacje rynku w Polsce, a przede wszystkim odpowiedzi respondentów globalnego badania KPMG, z których aż 71% zadeklarowało, że wykorzystuje lub planuje wykorzystać w ciągu najbliższego roku rozwiązania IA na potrzeby różnych funkcji lub obszarów operacyjnych. Ponad połowa (51%) badanych przedstawicieli firm wskazała, że rozwiązania robotyzacji procesów już są wykorzystywane na poziomie całego przedsiębiorstwa lub będą wykorzystywane w ciągu najbliższego roku. Źródło: spółka

Cyfryzacja: Firmy rozwinięte cyfrowo wprowadzają zdecydowanie więcej innowacji niż pozostali uczestnicy rynku, a wdrażane rozwiązania są o wiele bardziej zaawansowane niż w przypadku organizacji będących na wcześniejszym etapie cyfryzacji. Z badania "Accelerating Digital Innovation Inside and Out" przeprowadzonego przez MIT Sloan Management Review i firmę doradczą Deloitte wynika, że dyrektorzy i menedżerowie aż 3/4 przedsiębiorstw dojrzałych cyfrowo uważają, że ich organizacje zapewniają wystarczające zasoby na rozwój innowacyjności firmy, podczas gdy podobnie myślą dyrektorzy jedynie z 15% przedsiębiorstw dopiero zaczynających przygodę z transformacją cyfrową. Źródło: spółka

NCBR: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołał Wojciecha Kamienieckiego na stanowisko dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), a jego kadencja potrwa cztery lata, podało NCBR. Źródło: ISBnews

Nomi Biotech Corporation: Polsko-japońska spółka biotechnologiczna, specjalizująca się w projektowaniu i wytwarzaniu innowacyjnych nutraceutyków pozyskała finansowanie wysokości 1 mln zł od funduszu Black Pearls VC. Startup wprowadził już na rynek pierwszy produkt - preparat alcorythm(R), podała spółka. Nomi Biotech celuje w wart obecnie blisko 100 mld USD rynek napojów funkcyjnych i opracowuje preparaty, które m.in. wspierają ludzki organizm w walce z negatywnymi efektami spożywania alkoholu czy nadmiaru powszechnego w produktach spożywczych cukru. Źródło: ISBnews

Ultimate Games: Zawarł z PlayWay umowę, na mocy której spółka odpłatnie przejęła od PlayWay prawa do ponad 20 gier znajdujących się na koncie wydawniczym PlayWay (w tym prawa do 100% przychodu) wraz z prawem do wydania kolejnych edycji tychże gier, podał Ultimate Games. Źródło: ISBnews

Cyfrowy Polsat: Szacuje, że wybór ryczałtu w wysokości 3% podstawy opodatkowania jako formy opodatkowania okresów odsetkowych obligacji jednorazowo obciąży linię "Koszty finansowe, netto" w skonsolidowanym rachunku zysków i strat grupy łączną kwotą 70,1 mln zł, pomniejszając tym samym skonsolidowany zysk netto w II kwartale 2019 r. Źródło: ISBnews

Action: Zawarł z częścią wierzycieli spółki pisemne porozumienie, na podstawie którego uzgodniona została treść propozycji układowych mających być wyłącznym przedmiotem głosowania nad układem, podała spółka. Dla realizacji celu powołanego porozumienia, tj. zapewnienia, że przedmiotem głosowania będą wyłącznie propozycje układowe, a sygnujący je wierzyciele oddadzą głos za propozycjami układowymi, strony uzgodniły również, że spółka dokona zmiany swych, złożonych w sądzie, propozycji układowych z 21 września 2018 r. poprzez ich zastąpienie aktualnymi propozycjami układowymi. Z kolei wierzyciele wycofają poparcie dla własnych propozycji układowych z 1 października 2018 r., tak aby nie były one przedmiotem głosowania nad układem. Źródło: ISBnews

Comarch: Otrzymał od banku CaixaBank, oddział w Polsce, informację o wpłynięciu oświadczenia od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o odroczeniu wykonania żądania wypłaty kwoty 24,2 mln zł do 16 sierpnia 2019 roku, na czas prowadzenia rozmów ugodowych, wynika z komunikatu Comarchu. Wcześniej, tj. pod koniec czerwca br. Comarch otrzymał od banku CaixaBank, oddział w Polsce, informację o wpłynięciu oświadczenia od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o odroczeniu wykonania żądania wypłaty kwoty 24,2 mln zł do 6 sierpnia 2019 roku, na czas prowadzenia rozmów ugodowych. Źródło: ISBnews

Bloober Team: Otrzymał dofinansowanie w wysokości do 20,16 mln zł w na realizację projektu "Wzrost konkurencyjności firmy Bloober Team na rynku światowym dzięki opracowaniu innowacyjnej technologii niezbędnej do tworzenia gier fabularnych z gatunku horror/thriller. Źródło: ISBnews

Sygnity: Przedłużyło na kolejne dwa lata umowę z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) na obsługę i rozwój autorskiego oprogramowania dla urzędów pracy - SyriuszStd za blisko 37 mln zł. Źródło: ISBnews

LiveChat Software: Miał 28 013 klientów korzystających z płatnego rozwiązania LiveChat według stanu na 1 sierpnia. W lipcu liczba klientów wzrosła o 456 firm netto. Pozytywny wpływ na podane wyniki miało skrócenie darmowego okresu płatnego (trial) LiveChat z 30 do 14 dni. Sama liczba klientów ma jednak coraz mniejsze znaczenie dla wyników finansowych LiveChat Software. Źródło: ISBnews

Asseco Business Solutions:Odnotowało 14,06 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2019 r. wobec 14,5 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 17,4 mln zł wobec 17,89 mln zł zysku rok wcześniej. Spółka podał, że wzrost EBITDA o 7,57% do poziomu 48 482 tys. zł w porównaniu do okresu porównywalnego wynika z głównej mierze z zastosowania od 1 stycznia 2019 roku MSSF 16, który spółka wdrożyła bez przekształcenia danych porównywalnych. Spowodowało to wzrost amortyzacji związany z aktywami z tytułu prawa do użytkowania nieruchomości. Jak poinformował dyrektor finansowy spółki Mariusz Lizon Asseco BS powinno utrzymać poziom marży netto wysokości 24% w 2019 roku, podobnie jak w latach 2017-2018. Udział dywidendy w zysku netto Asseco Business Solutions (ABS) w przyszłym roku powinien być wyższy niż w dwóch ostatnich latach. Źródło: ISBnews

InPost:Rozbudowuje centralną sortownię w parku magazynowym P3 Piotrków o ponad 3 000 m2, podała spółka. To kolejna inwestycja InPost w infrastrukturę - firma jeszcze w tym roku uruchomi dwie sortownie w nowych parkach logistycznych - 7R Park Sosnowiec oraz 7R Park Warszawa, a także nowoczesny obiekt w parku logistycznym MLP Poznań West. InPost jest obecny w parku P3 Piotrków od 2009 r. Po rozbudowie będzie miał do dyspozycji 80 doków oraz 7 bram z poziomu "0". Powiększenie powierzchni umożliwi też zainstalowanie trzeciego sortera. Dzięki temu wolumeny obsługiwanych przesyłek oraz zatrudnienie zwiększą się o 20%. Źródło: ISBnews

One More Level: Zapowie swój nowy tytuł podczas targów Gamescom, które odbędą się w sierpniu br. w Kolonii. Gra została zgłoszona przez jej wydawcę - All In! Games - do plebiscytu Gamescom Awards 2019 w pięciu kategoriach. Nowy tytuł będzie przeznaczony na komputery PC oraz konsole PS4 i Xbox One. Zarząd spółki liczy na dobre przyjęcie nowej gry i rozpoczęcie budowania społeczności dzięki pokazaniu jej na targach Gamescom. Źródło: ISBnews

Sescom: Otrzymał rekomendację Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) dotyczącą dofinansowania dla projektu "Platforma Business Intelligence firmy Sescom do inteligentnego zarządzania nieruchomościami i oszczędzania energii" na kwotę 2 199 575 zł w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, podała spółka. Wsparcie finansowe projektu umożliwi przeprowadzenie dalszych prac nad funkcjonalnościami analitycznymi autorskiego narzędzia klasy Business Intelligence Emitenta - SES BI. Koszt całkowity projektu wynosi 3 195 275 zł, z czego rekomendowane dofinansowanie pokrywa ok. 69% nakładów zaangażowanych w realizację projektu. Źródło: ISBnews

The Dust: Zaktualizowana strategia rozwoju na lata 2019-2022 zakłada m.in. dywersyfikację ryzyka działalności poprzez utworzenie trzech specjalizacji opartych o produkcję własnych gier, portowanie własnych gier na inne platformy oraz wprowadzenie programu motywacyjnego opartego o akcje, podała spółka. Źródło: ISBnews

Ultimate Games: Akcje spółki zadebiutowały 30 lipca na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych. Na otwarciu kurs akcji wzrósł wobec ceny odniesienia o 2,16% i wyniósł 23,7 zł. "Jesteśmy na początkowym etapie rozwoju. Z mojej perspektywy najważniejsze są premiery, która są zapowiedziane. Zarówno II półrocze jak i przyszły rok powinny być mocne" - zapowiedział prezes spółki Mateusz Zawadzki. Źródło: ISBnews

STX Next: Planuje akwizycje w Polsce, Europie Zachodniej oraz krajach Beneluksu. Pierwsze przejęcie, do końca 2019 roku, chce sfinansować ze środków własnych, zaś na kolejne planuje pozyskać kapitał z debiutu na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych (GPW), poinformował ISBnews.tv prezes Maciej Dziergwa. Źródło: ISBnews

Revolut: Uruchomi w Europie platformę do bezprowizyjnego handlu akcjami 300 spółek notowanych na amerykańskich giełdach New York Stock Exchange i NASDAQ. Revolut udostępni usługę stopniowo, w pierwszej kolejności użytkownikom kart Metal, a następnie, w ciągu kolejnych tygodni, wszystkim użytkownikom aplikacji. Użytkownicy kart Metal będą mieli do dyspozycji 100 bezprowizyjnych transakcji w comiesięcznym odnawialnym limicie, użytkownicy kart Premium 8 takich transakcji, a kart Standard 3 transakcje bez prowizji w miesiącu. Górny limit wartości pojedynczej transakcji to 1000 USD. Nie ma natomiast progu minimalnego. Użytkownik ma możliwość kupowania ułamków akcji nawet za symbolicznego 1 USD. Źródło: ISBnews

Beesfund: Największa platforma crowdfundingowa w Europie Środkowej, powołał nową radę nadzorczą. W jej skład weszli Michał Cieciórski (były wiceprezes GPW), Michał Kozicki (były prezes HBO Polska) i Paweł Zylm (były prezes BRE Ubezpieczenia). Będą oni wspierać Beesfund w tworzeniu rynku MTF, rozwoju w nowych sektorach i ekspansji międzynarodowej. W ubiegłym roku Beesfund przeprowadził emisje udziałów 13 spółek, które zebrały w sumie 26 mln złotych. W pierwszej połowie 2019 roku Beesfund przeprowadził 16 emisji, na łączną kwotę blisko 16 mln złotych. Źródło: ISBnews

Play: Jako pierwszy operator w Polsce wprowadził do oferty smartfon 5G. W sprzedaży dostępny będzie Huawei Mate 20 X 5G obsługujący najnowszy standard przesyłu danych. Spółka podała, że wprowadzenie telefonu 5G do oferty Play związane jest z dynamicznym rozwojem sieci, która korzystając z najnowszych rozwiązań mobilnych, nieustannie udoskonala swoje usługi. Nie tak dawno Play uruchomiło sieć 5G Ready, która umożliwia najwyższą prędkość transmisji danych we własnej sieci, co potwierdzają niezależne rankingi speedtest.pl. Obecnie operator przygotowuje się do komercyjnego uruchomienia usługi 5G. W tym celu prowadzi testy w Toruniu.Źródło: spółka

Ultima Ratio: Elektroniczny sąd polubowny rozpoznał już pierwsze sprawy. Średnia wartość pozwów złożonych przez firmy wyniosła 18 tys. zł. Pierwsze sprawy, którymi zajął się Ultima Ratio dotyczyły między innymi rozliczeń firm w zakresie najmu powierzchni handlowej. Wśród firm pozywających była znana firma działająca na rynku branży nieruchomości komercyjnych Rank Progress S.A. Źródło: ISBnews

Movie Games: Odnotowało ponad 80 tys. graczy oczekujących na premierę gry "Alaskan Truck Simlulator", podała spółka. Produkcja będzie łączyła symulator kierowcy ciężarówki z grą survivalową. Łączna liczba graczy, która zapisała się na wishlisty czterech gier, nad którymi pracuje obecnie Movie Games, wyniosła ponad 175 tys. osób. Do najważniejszych tytułów należą: 'Demolish &Build', 'Slice, Dice & Rice', 'Phantaruk', 'Esport Manager', 'Car Mechanic Manager', 'Hotel Dracula', 'Robot Squad Simulator', 'Ships. Źródło: ISBnews

SGB-Bank oraz banki spółdzielcze zrzeszone w Spółdzielczej Grupie Bankowej rozpoczęły udostępnianie swoim klientom usługi Google Pay ora płatności BLIK. Udostępnienie usługi BLIK i Google Pay to pierwszy etap mobilnego przyspieszenia w sektorze bankowości spółdzielczej - SGB pracuje równolegle nad kolejnymi usługami w tym obszarze, już wkrótce planuje wprowadzenie Apple Pay i Garmin Pay. Źródło: ISBnews

Bank Pocztowy i EnveloBank: rozpoczęły udostępnianie swoim klientom usługi Google Pay, podał Bank Pocztowy. Usługa umożliwia bezpieczne i wygodnie płacenie telefonem wszędzie tam, gdzie akceptowane są płatności zbliżeniowe - w sklepach, w internecie i niektórych aplikacjach mobilnych, a także wypłacanie gotówki telefonem z bankomatów wyposażonych w czytnik zbliżeniowy. Źródło: ISBnews

PKO Bank Polski: Wdrożył kolejne rozwiązanie e-Windykacja dla małych i średnich firm ułatwiające im prowadzenie biznesu, podał bank. Narzędzie opracowane przez startup Vindicat pozwala firmom na samodzielne monitorowanie płatności i efektywne odzyskiwanie należności z niezapłaconych faktur. Vindicat znalazł się w gronie startupów, które zdecydowały się rozwijać pod skrzydłami Let's Fintech with PKO Bank Polski! Źródło: ISBnews

ITMAGINATION: Opracował system, który analizuje w czasie rzeczywistym ruch i kolejki w sklepie. Oparte o sztuczną inteligencję rozwiązanie przewiduje ruch w sklepie, pomaga w optymalizacji zatrudniania i efektywnego rozmieszczania towarów na półkach. "Celem biznesowym produktu, który stworzyliśmy, jest wsparcie sklepu od strony operacyjnej oraz poprawa odczucia konsumentów poprzez niwelowanie kolejek. Wykorzystywane w nim algorytmy oparte o sztuczną inteligencję analizują dane w czasie rzeczywistym, kiedy i dlaczego tworzą się kolejki i jak rozkłada się ruch w sklepie. Dodatkowo możemy również sprawdzić efektywność rozmieszczania towarów na poszczególnych półkach, a w dłuższej perspektywie eliminować negatywne odczucia związane z doświadczeniem robienia zakupów w danym punkcie" - mówi data science team manager w ITMAGINATION Łukasz Dylewski. Źródło: spółka

BNP Paribas Bank Polska: Uruchomił GOonline - nową bankowość elektroniczną. GOonline ma pełnić rolę zarówno asystenta w codziennych czynnościach, jak i doradcy-podpowiadacza. Wprowadzono wiele funkcjonalności, które pomogą w szybkim zrozumieniu własnych finansów i produktów oraz dobieraniu usług do aktualnych potrzeb. Możliwości dopasowywania interfejsu przez detale takie jak: przypisywanie wydatkom własnych tagów, czy czasowe blokowanie karty, po bardzo prosty sposób szybkiego kontaktu z doradcą w razie potrzeby. Standardowa skrzynka nadawczo-odbiorcza została zamieniona na czat, doskonale zdając sobie sprawę, że tempo i aktualność komunikacji ma dla klientów kluczowe znaczenie. Źródło: spółka

Asseco Data Systems: Przyspieszyło obsługę programów 500+ i 300. W lipcu b.r. Asseco przetworzyło już blisko 300 tys. wniosków złożonych w sposób elektroniczny - trzykrotnie więcej niż w lipcu ubiegłego roku. System Rodzina+, dedykowany do obsługi świadczeń ,,Rodzina 500+" i ,,Dobry Start" funkcjonuje w 9 największych polskich miastach. W związku z rozszerzeniem w 2019 r. grupy beneficjentów objętych programem ,,500+" konieczna była modyfikacja systemów IT tak, aby mogły sprawnie obsłużyć większą, niż dotychczas liczbę wniosków. "Pomimo bardzo krótkiego czasu na wdrożenie, wszystkie potrzebne modyfikacje zostały ukończone z sukcesem, a przepustowość systemu potwierdza liczba przetworzonych dotychczas wniosków. Pracownicy urzędów odpowiedzialnych za obsługę świadczeń korzystają z usprawnień, takich jak np. automatyzacja rejestracji wniosków i wysyłania decyzji za pomocą e-maili opatrzonych podpisem elektronicznym. W efekcie skraca to średni czas procesu obsługi wniosku z 12 do 4 dni" - mówi wiceprezes Asseco

Data Systems Jarosław Jastrzębski. Źródło: spółka

Bank Pekao: Udostępnił płatności zbliżeniowe Garmin Pay i Fitbit Pay, podał bank. Opcja płacenia zegarkiem jest możliwa po podłączeniu karty Mastercard Banku Pekao. W obu przypadkach wymagane jest zainstalowanie specjalnej aplikacji (Garmin Connect lub Fitbit) na telefonie - są one dostępne w Google Play bądź App Store. Po instalacji należy połączyć z nią zegarek i dodać kartę, za pomocą której będzie można korzystać z opcji płacenia zegarkiem. Dodana karta będzie widoczna zarówno na ekranie telefonu, jak i zegarka. Źródło: ISBnews

PKO BP: Profil Zaufany za pośrednictwem serwisów transakcyjnych banku utworzyło 670 tys. klientów, co przekłada się na 26-proc. udział w zakładaniu Profili Zaufanych w rynku bankowym. Do momentu uruchomienia możliwości zakładania Profili Zaufanych w serwisach PKO Banku Polskiego - iPKO i Inteligo, z opcji tej korzystało zaledwie kilka procent Polaków, z czego większość stanowili urzędnicy. Dziś Profil Zaufany mają już 4 miliony obywateli. Zdecydowana większość z nich, bo 2,5 mln, utworzyła swój PZ właśnie przez banki. Źródło: ISBnews

Medicover: Zdecydował się - jako pierwszy na rynku medycznym w Polsce - na wdrożenie usługi podpisywania dokumentów online. Wybrał do tego celu platformę Autenti. Na początku narzędzie będzie wykorzystywane do podpisywania umów z dostawcami usług medycznych. Medicover wybrał ten obszar ze względu na stale rosnącą liczbę dostawców oraz dynamiczny rozwój współpracy z obecnymi już partnerami, co wiąże się z dużą liczbą przygotowywanych i podpisywanych obustronnie dokumentów. Rocznie jest ich kilka tysięcy w zaledwie jednym procesie. Po pierwszych tygodniach współpracy z Autenti już ponad połowę umów z nowymi dostawcami Medicover podpisuje na platformie Autenti, a liczba ta cały czas rośnie. Dzięki podpisowi elektronicznemu obieg wewnętrzny dokumentów został skrócony aż o dwa tygodnie, co jest dodatkową wartością w sytuacji, w której placówki i działy Medicover odpowiadające za kontakty z dostawcami, rozproszone są po całym kraju. Źródło: spółka

LifeTube i TalentMedia: Na bazie 5-letniego doświadczenia i analizy dotychczasowych działań z twórcami internetowymi, stworzyli pierwszą, wspólną ofertę: 4 najbardziej efektywne rodzaje kampanii z influencerami. Do każdego agencja i sieć proponują również standard badawczy opracowany z IQS*, pozwalający sprawdzić efektywność prowadzonych działań. Źródło: spółka

T-Bull: Gra Top Speed 2 trafia już do Apple App Store. Razem z premierą na urządzeniach iOS, Top Speed 2 w trybie multiplayer otrzymuje możliwość rozgrywki multiplatformowej. Oznacza to, że poziom rywalizacji znacząco rośnie. Wszyscy kierowcy, na których telefonach gra jest już dostępna mogą grać razem w wielkim wyścigu o najlepsze lokaty i wyniki czasowe. Źródło: spółka

Shoper: Dostarczający oprogramowanie dla ponad 13 tys. sklepów internetowych, udostępnił w swoim systemie nową metodę płatności - Google Pay. Już połowa transakcji w sklepach korzystających z oprogramowania Shoper jest finalizowana za pomocą szybkich płatności online - wynika z Raportu Płatności 2019. To spory wzrost w porównaniu z podobnym badaniem sprzed dwóch lat i wg firmy doskonały prognostyk przed wprowadzeniem na tej platformie Google Pay. Źródło: ISBnews

Alior Bank: Otrzymał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na działanie jako zewnętrzny dostawca (ang. TPP - third party provider), podał bank. Otwiera to drogę do dalszego rozwoju banku i świadczenia nowych usług cyfrowych dla klientów dzięki wykorzystaniu możliwości, jakie daje unijna dyrektywa PSD2. Źródło: ISBnews

