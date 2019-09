Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Rynek reklamy: Agora obniżyła swoje szacunki wzrostu całego rynku reklamy do 1,5-3,5% w 2019 r., ale podniosła swoje szacunki dla segmentu kinowego do 3-5% wzrostu, podała spółka. Źródło: ISBnews

E-bankowość: Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) rozliczyła w sierpniu 2019 r. w systemie Elixir 151,1 mln transakcji o łącznej wartości 462,2 mld zł. W systemie Euro Elixir, obsługującym rozliczenia krajowe i zagraniczne w euro, rozliczono 3,28 mln komunikatów o wartości 17,7 mld euro. W Express Elixir przetworzono 2,3 mln przelewów natychmiastowych o wolumenie obrotu wynoszącym 3,7 mld zł, podał KIR. Źródło:ISBnews

E-bankowość: W ramach Programu Polska Bezgotówkowa zostało zainstalowanych już ponad 200 tys. terminali płatniczych w całej Polsce, poinformowała Fundacja Polska Bezgotówkowa. Już co trzeci przedsiębiorca akceptujący płatności bezgotówkowe w Polsce otrzymał terminal płatniczy w ramach Programu. Źródło:ISBnews

Gospodarka: Dane gromadzone w różnego typu rejestrach administracyjnych mogą być używane również do analityki, niezbędnej do kształtowania polityki gospodarczej i społecznej, a przetworzone w odpowiedni sposób mogą wspierać rozwój gospodarczy, społeczny i naukowy kraju, zaś ich wartość wobec PKB może wzrosnąć do ok. 2% w 2025 roku z obecnych 1,2% PKB, podał Polski Instytut Ekonomiczny (PIE), powołując się na dane IDC. Źródło:ISBnews

Telekomunikacja: Podczas wizyty wiceprezydenta USA Michaela Pence'a podpisana została "Wspólna Deklaracja USA i Polski na temat 5G". Deklaracja ta dotyczy sieci, która będzie miała fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego. Polska i Stany Zjednoczone deklarują wzmocnienie współpracy w tym zakresie, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Źródło:ISBnews

Telekomunikacja: Firma Digital Care, największy w Polsce dostawca programów ochrony urządzeń mobilnych, przedstawiła bilans napraw zrealizowanych w okresie wakacyjnym. Wynika z nich, że Polacy podczas urlopów niszczyli swoje telefony średnio co minutę! Łącznie w czasie letnich miesięcy firma przyjęła aż 60 tysięcy zgłoszeń, a koszt najdroższej naprawy przekroczył 3000zł. Źródło:ISBnews

Cyberbezpieczeństwo: Check Point Research, zajmujący się analizą zagrożeń cyberbezpieczeństwa, ujawnił lukę w telefonach firm Samsung, Huawei, LG i Sony oraz innych telefonach z systemem Android, która powoduje, że użytkownicy są narażeni na zaawansowane ataki typu phishing. Zagrożonych może być nawet połowa z 2,5 miliarda użytkowników Androida. Źródło:ISBnews

Telekomunikacja: Aukcja 5G rozpocznie się na przełomie roku - UKE Źródło: Trigon

Telekomunikacja: Wykluczenia dostawców sprzętu 5G najprawdopodobniej nie nastąpią - Marcin Cichy (UKE) Źródło:Trigon

Telekomunikacja: W sierpniu lub we wrześniu przyszłego roku w jednym z miast powinna już działać sieć 5G - powiedział Rzeczpospolitej minister cyfryzacji Marek Zagórski. Źródło: spółka

Badanie: Wyniki badania IDC przeprowadzonego na zlecenie Microsoft wskazują, że 63% polskich menedżerów potwierdza wzrost zapotrzebowania na stanowiska, które wymagają szerokiego użycia systemów i aplikacji IT. Szczególny popyt na nowych pracowników występuje w firmach, które wykorzystują rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Z raportu wynika również, że największe braki umiejętności cyfrowych występują w obszarze zastosowania chmury obliczeniowej, cyfrowego bezpieczeństwa, dostosowania wymagań biznesowych i IT oraz przetwarzania dużych zbiorów danych (Big Data). Brak pracowników o wysokich umiejętnościach cyfrowych w szczególności dotyka obszarów działań operacyjnych, finansów oraz sprzedaży. ,,Wyścig po cyfrowe talenty już się rozpoczął. Potrzeby w tym obszarze są wywołane zjawiskiem cyfrowej transformacji, które opanowało niemal każdą organizację. Rodzime firmy są generalnie świadome potrzeby transformacji, jednak niewiele z nich osiągnęło zaawansowane stadium cyfrowych zmian. Właśnie dlatego

potrzebują one zarówno liderów transformacji, jak i osób, które będą w stanie ją zrealizować" - przekonuje Cecylia Szymańska-Ban, Dyrektor ds. sektora edukacji w polskim oddziale Microsoft. Źródło: spółka

Cyberbepieczeństwo: Fortinet przedstawił wnioski ze swojego kwartalnego badania zagrożeń informatycznych. Wynika z niego, że cyberprzestępcy nieustannie szukają nowych okazji na ataki w przestrzeni cyfrowej i z coraz większą wprawą wykorzystują sposoby na unikanie wykrycia oraz techniki antyanalityczne. Z kolei indeks krajobrazu zagrożeń (Threat Landscape Index) jest wyższy o 4% w porównaniu z poprzednim rokiem. Za wzrost wskaźnika odpowiada przede wszystkim wzmożona aktywność eksploitów i innych rodzajów złośliwego oprogramowania. Wśród najpopularniejszych metod ataków wciąż znajduje się ransomware. Oprogramowanie to stanowi poważne zagrożenie, czego dowodzą liczne ataki na infrastruktury miejskie czy lokalne jednostki samorządowe. Cyberprzestępcy szukają też nowych sposobów na przejęcie kontroli nad urządzeniami w domach i przedsiębiorstwach. Niekiedy są to urządzenia, na które nie zwraca się uwagi przy tradycyjnym zarządzaniu środowiskiem IT. Źródło: spółka

TV: 8K Association (8KA), międzybranżowa grupa działająca na rzecz rozwoju ekosystemu 8K, opracowała specyfikację, którą powinny spełniać telewizory 8K. To najnowszy i najwyższy standard produkcji telewizorów oraz zestaw parametrów niezbędnych do tworzenia i dystrybucji treści o rozdzielczości przekraczającej 33 miliony pikseli. To aż czterokrotnie więcej niż w technologii UHD / 4K, która obecnie dominuje na rynku, podał Samsung. Źródło: spółka

Cyberbepieczeństwo: Application Protection Report 2019 od F5 Labs wskazuje, że formularze online, jak strony logowania i koszyki zakupów, są coraz częściej przejmowane przez cyberprzestępców polujących na personalne dane finansowe (PFI). Formjacking przesyłający dane z przeglądarki internetowej klienta do lokalizacji kontrolowanej przez atakującego, pozostaje jedną z najczęstszych taktyk ataków. Stanowił aż 71% wszystkich analizowanych naruszeń danych w sieci w 2018, a w ostatnich dwóch latach wybija się na dominującą metodę ataków iniekcyjnych. Tylko 83 incydenty przypisywane atakom formjacking wpłynęły w 2019 r. na bezpieczeństwo niemal 1,4 mln kart płatniczych. Najwięcej ataków (49%), które zakończyły się powodzeniem, wystąpiło w handlu detalicznym, 14% dotyczyło usług biznesowych zaś 11% skoncentrowało się na sektorze przemysłowym. Branża transportowa była atakowana tą metodą najczęściej (szczególnie personalne dane finansowe), stanowiąc aż 60% wszystkich kradzieży powiązanych z kartami

kredytowymi. Źródło: spółka

Comarch: Odnotował 20,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 10,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Wartość portfela zamówień Comarchu jest wyższa r/r o ok. 10%, wynika z wypowiedzi wiceprezesa Konrada Tarańskiego. Comarch prowadzi działania przygotowawcze do budowy data center w USA, poinformował wiceprezes Konrad Tarański. Źródło: ISBnews

Agora: Odnotowała 6,22 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej (w ujęciu zgodnym ze standardem MSSF 16) w II kw. 2019 r. wobec 0,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

CD Projekt: Na obecną chwilę planuje dostarczyć grę "Cyberpunk 2077" w kwietniu 2020 r., następnie chce udostępnić darmowe DLC do tej gry, a po tym - tryb multiplayer, podała spółka. Źródło: ISBnews

Creepy Jar: Gra ,,Green Hell" studia zostanie dziś oficjalnie udostępniona, podała spółka. Liczy, że cykl życia gry to minimum 4 lata, tym bardziej, że trwają zaawansowane prace nad trybem co-op, a także wersjami konsolowymi. Źródło: ISBnews

R22: Odnotowało 11,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku finansowym 2018/2019 (zakończonym 30 czerwca 2019) wobec 6,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Ailleron: Odnotował 2,7 mln zł skonsolidowanego zysku z działalności operacyjnej w I poł. 2019 r. wobec 3,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane. Źródło: ISBnews

Sare: Odnotowało 0,67 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I-II kw. 2019 r. wobec 1,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Grupa OEX: Odnotowała 5,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-II kw. 2019 r. wobec 4,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

BoomBit: Osiągnął w sierpniu przychody w wysokości 5,5 mln zł, co oznacza wzrost o 17,2% względem lipca, podała spółka. Grupa systematycznie rozwija portfolio gier GaaS, utrzymując poziom wydatków na User Acquisition, których efekt będzie widoczny w przychodach za kolejne miesiące. Źródło: ISBnews

Drago Entertainment: Wprowadzi do końca roku pięć tytułów na platformę Steam, podała spółka. Drago zaprezentuje dziś na Steam grę "Gas Station Simulator", podało Movie Games w odrębnym komunikacie. Premiera gry będzie miała miejsce w 2020 r. Źródło: ISBnews

Wasko: Odnotowało 2,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 9 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Comp: Odnotował 2,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 54,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Ultimate Games: Odnotował 1,84 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2019 r. wobec 0,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Action w restrukturyzacji: W zaktualizowanej prognozie finansowej zakłada osiągnięcie 12,78 mln zł EBITDA w 2019 r., a także 17,52 mln zł na tym poziomie w 2020 r. oraz 16,93 mln zł w 2028 r. przy przychodach w tych latach odpowiednio na poziomach: 1,592 mld zł, 1,590 mld zł i 1,593 mld zł, podała spółka. Źródło: ISBnews

CreativeForge Games (CFG): Spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej PlayWay, ogłosiła strategiczne kierunki rozwoju na najbliższe miesiące. Studio skoncentruje się na działalności produkcyjnej gier taktycznych i strategicznych oraz na działalności wydawniczej, zarówno gier z grupy kapitałowej PlayWay, jak również tytułów spoza grupy, podała spółka. W ramach założeń strategii rozwojowej spółka zakłada maksymalizację swoich aktywów w oparciu o zyski pochodzące z już wydanych produkcji oraz całkowitą spłatę zaciągniętych pożyczek do końca marca 2022 r. Źródło: ISBnews

Kool2Play: Chce wejść na NewConnect na przełomie I i II kwartału 2020 r., podała spółka. W planach produkcyjnych spółki znajdują się obecnie trzy tytuły: top-down shooter "Uragun", action adventure "City of Minds" i strategia o nazwie kodowej "Odbudowa". Źródło: ISBnews

ATM: Po wynikach za I poł. br. uważa, że realizacja całorocznych prognoz dla 2019 roku, zakładających 148 mln zł przychodów i 58,5 mln zł EBITDA, jest bardzo wysoce prawdopodobna, podała spółka. Źródło: ISBnews

LiveChat Software: Miał 28 255 klientów korzystających z płatnego rozwiązania LiveChat według stanu na 1 września, podała spółka. W sierpniu liczba klientów wzrosła o 242 firm netto. Źródło: ISBnews

Bloober Team: Gra "Blair Witch" odnotowała najlepsze otwarcie w historii, podała spółka. Developer liczy na szybki zwrot z inwestycji. Źródło: ISBnews

Orange Polska: Miasteczko Orange w Warszawie pozostanie główną siedzibą przez kolejne 14 lat, podała spółka. Operator podpisał z właścicielem budynku umowę o przedłużeniu najmu. Źródło: ISBnews

11 bit studios: Przychody ze sprzedaży gry "Children of Morta", której premiera w wersji na komputery PC miała miejsce 3 września br. o godz. 15.00, przekroczyły "z istotną nawiązką" nakłady poniesione na stworzenie i wydanie tego tytułu, podała spółka. Źródło: ISBnews

Agora: Grupa Agora zakłada otwarcia 5-6 restauracji do końca roku, poinformował członek zarządu Tomasz Jagiełło. Grupa dostrzega pozytywne perspektywy dla segmentu kinowego z obiecującym repertuarem. Źródło: ISBnews

LG Electronics: Dr I. P. Park, prezes oraz dyrektor ds. technologii firmy, podzielił się wizją przyszłości sztucznej inteligencji, z hasłem przewodnim Anywhere is Home. dr Park zaprezentował koncepcję inteligentnego uczenia się, umożliwiającej automatycznym odkurzaczom unikanie utknięcia w narożnikach oraz omijanie przeszkód. Takie innowacyjne funkcje będą realizowane przez opracowany przez LG procesor z algorytmem sztucznej inteligencji LG Neural Engine przeznaczony do zastosowań w różnych urządzeniach, który został wprowadzony w tym roku. Jednocześnie, firma LG prowadzi badania nad zróżnicowaniem sposobów interakcji użytkownik-urządzenie, wykraczających poza rozpoznawanie mowy, tak aby poszerzyć możliwości korzystania z cyfrowych technologii w życiu codziennym. W ramach tych działań są prowadzone prace nad innowacjami, takimi jak inteligentny moduł Vision Pack, analizujący obraz z kamery i wykorzystujący łączność z chmurą. Dr Park zademonstrował szafę parową LG Styler z modułem Vision Pack, który wizualnie

rozpoznaje ubrania i rekomenduje odpowiednie funkcje oraz ustawienia. Ponadto, dr Park pokazał urządzenie LG ThinQ Fit, powstałe w wyniku ewolucji inteligentnego lustra Smart Mirror, które wykorzystując kamery 3D wykonuje precyzyjne pomiary ciała użytkownika, aby utworzyć realistyczny awatar do wirtualnego przymierzania ubrań. Dr Park podkreślił też znaczenie otwartości w odniesieniu do partnerstwa i współpracy, ponieważ, inwestycje firmy LG ukierunkowane na otwartość platform sztucznej inteligencji oraz łączności mają kluczowe znacznie dla zwiększenia kompatybilności oraz różnorodności innowacji. Zgodnie z tą filozofią, aby przyspieszyć rozwój technologii sztucznej inteligencji, firma LG udostępniła niedawno platformę LG ThinQ zewnętrznym partnerom i programistom. Źródło: spółka

Nationale-Nederlanden: Od września odpowiedzialność za obszar IT będzie sprawował Andrzej Miron. Jako członek zarządu Nationale-Nederlanden ds. technologii oraz CIO (Chief Information Officer) będzie koordynował i nadzorował wdrażanie nowych technologii oraz cyfrowych systemów wspierających biznes. Źródło: spółka

TestArmy CyberForces: Paweł Wałuszko, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa, wskazuje że 74 proc. firm doświadczyło naruszenia ochrony danych w wyniku niewłaściwie zabezpieczonych urządzeń mobilnych. Pomimo tego nadal ok. 30 proc. dyrektorów i osób zarządzających oraz ok. 55 proc. pracowników średniego i niższego szczebla używa służbowych telefonów do celów prywatnych. Dlatego tylko połączenie szkoleń pracowników z wiedzy o cyberbezpieczeństwie z regularnym audytem urządzeń mobilnych może przynieść rezultaty i chronić firmy przed naruszeniami spowodowanymi niewłaściwym wykorzystaniem smartfonów. Źródło: spółka

Play Communications: Cena akcji w procesie budowy przyspieszonej księgi popytu (ABB) dotyczącej sprzedaży akcji spółki przez Kenbourne oraz Tollerton została ustalona na 30,5 zł, podał Play. Kenbourne i Tollerton, którzy posiadają odpowiednio 30,04% i 29,14%, a razem ok. 59% wszystkich akcji Play Communications, ogłosił rozpoczęcie przyspieszonego plasowania do 23 082 237 akcji operatora, stanowiących do 9,08% kapitału i głosów, podano w komunikacie. Źródło: ISBnews

Payten, Sonet: Spółka zależna Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE), zawarła umowę nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Sonet společnost s.r.o. i 50% udziałów w kapitale zakładowym spółki Sonet Slovakia s.r.o., w której pozostałe 50% udziałów posiada Sonet společnost s.r.o. za łączną kwotę 4 mln euro powiększoną o uzgodnioną umownie nadwyżkę gotówkową netto na dzień zamknięcia transakcji w kwocie 1,42 mln euro oraz o ewentualne płatności warunkowane osiągnięciem celów finansowych spółek Sonet do maksymalnej wysokości 350 tys. euro, podało Asseco SEE. Źródło: ISBnews

Private Equity Managers, ATM: PEM ocenia, że proces wyjścia z inwestycji w ramach spółki ATM jest już na zaawansowanym poziomie, podano w komunikacie. PEM analizuje ponadto co najmniej jeden proces wyjścia z inwestycji subfunduszu MCI.TechVentures. Źródło: ISBnews

Fundusze VC PFR Ventures: Podpisały umowy z 22 startupami na ponad 100 mln zł, podał Polski Fundusz Rozwoju (PFR). Źródło: ISBnews

Games Operators: Złożył prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), wynika z informacji na stronie urzędu. Źródło: ISBnews

Komputronik: Akcjonariusze zdecydują o emisji obligacji zamiennych na akcje serii G o wartości nominalnej do 97 939,4 zł zł, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie, zwołane na 19 września br. Źródło: ISBnews

The Dust: Zawarł z inwestorem umowę wykonawczą, na podstawie której inwestor sfinansuje częściowy koszt opracowania i wydania gry na platformy stacjonarne PC, pod roboczym tytułem "Projekt No. 2", podała spółka. Źródło: ISBnews

Surfland Systemy Komputerowe: Pozyskał nowego inwestora finansowego - fundusz kapitałowy Beskidzkie Biuro Inwestycyjne. Spółka zrealizowała także pierwszy etap projektu rozbudowy infrastruktury IT w polskim oddziale międzynarodowej firmy specjalizującej się w produkcji urządzeń i systemów automatyki przemysłowej. Źródło: spółka

Bloober Team: Zakończono prace nad grą "Layers of Fear" w wersji iOS (smartfony i tablety), podała spółka. Premiera tej produkcji na platformie App Store planowana jest na IV kwartał 2019 r. Źródło: ISBnews

Bloober Team: Podpisał umowę z DDM Games Limited na wydanie, marketing i dystrybucję gry "Layers of Fear" w wersji na smartfony i tablety operujące na systemie IOS, na platformie App Store firmy Apple, na rynku japońskim, podała spółka. Źródło: ISBnews

Jujubee: Ustaliło datę premiery gry "Deep Diving VR" na platformie PC na 12 września 2019 r., podała spółka. Podstawowa cena gry wyniesie 19,99 USD. Źródło: ISBnews

Art Games Studio: Po 3 dniach sprzedaży gry "Unlucky 7" zanotowała ok. 2 tys. pobrań w kanałach online, podała spółka. Źródło: ISBnews

SGB, SGB-Bank: Klienci 195 banków spółdzielczych mają możliwość korzystania z usługi Apple Pay. Aplikacja Apple Wallet, obsługująca płatności Apple Pay, umożliwia przechowywanie w niej kart pokładowych, debetowych, kredytowych i lojalnościowych oraz biletów, podał SGB Bank. To kolejna, po BLIK-u i Google Pay usługa umożliwiająca korzystanie z płatności mobilnych przez klientów banków ze Spółdzielczej Grupy Bankowej. Źródło: ISBnews

Ultimate Games: Koszty gry "Ultimate Fishing Simulator" na urządzenia VR wraz z dodatkami DLC zwróciły się w ciągu 3 godzin od premiery, która miała miejsce 30 sierpnia (w formule wczesnego dostępu), podała spółka. Ultimate Games zakończył proces certyfikacji gry "Car Mechanic Simulator 2015" na Nintendo Switch, podała spółka. Planowana data premiery gry to 27 września 2019 r., przy czym spółka zastrzega, że data ta może ulec zmianie. Źródło: ISBnews

Prime Bit Games: W ramach realizacji umowy ramowej z Fintech, zawarł dwie umowy na realizację gier mobilnych, podała spółka. Źródło: ISBnews

Babbel: Twórca aplikacji do nauki języków na świecie, ogłasza nową odsłonę swojego wielokrotnie nagradzanego produktu. Źródło: spółka

One More Level: Otrzymał od All in! Games - wydawcy jej najnowszej gry ,,Ghostrunner" - parametry potencjału sprzedażowego tej produkcji. Wydawca gry rozważa zwiększenie jej budżetu przedsprzedażowego oraz produkcyjnego z uwagi na bardzo duże zainteresowanie. Źródło: spółka

ECC Games: Marcin Prusaczyk, dotychczas pełniący funkcję dyrektora finansowego w spółce, powołany na stanowisko członka zarządu. Źródło: spółka

Sharp: W czasie targów IFA 2019, firma pokazała największy na świecie model wyświetlacza ciekłokrystalicznego o rozdzielczości 8K i rozmiarze 120 cali. Źródło: spółka

Fujitsu: Według najnowszego rankingu Canalys Candefero EMEA Vendor Benchmark jest najlepszym dostawcą w kanale partnerskim. Zestawienie porównuje jakość działania vendorów IT na podstawie informacji od partnerów w regionie EMEA. Fujitsu zajęło pierwsze miejsce w prawie wszystkich 10 kategoriach rankingu. Źródło: spółka

Logitech: Prezentuje nową odsłonę myszy - MX Master 3. Swoją premierę ma też całkowicie nowa klawiatura MX Keys. Źródło: spółka

ESL, DreamHack: Spółki będące częścią MTG, ogłaszają nowy cykl ESL Pro Tour, który połączy ponad dwadzieścia turniejów i lig w Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). ESL Pro Tour będzie największą serią rozgrywek w 20-letniej historii CS:GO. Łączna pula nagród na rok 2020 wyniesie ponad 5 milionów dolarów, a zmagania odbędą się na pięciu różnych kontynentach. Źródło: spółka

AVM: Przedstawia na IFA nowe produkty - pierwszy na świecie wielofunkcyjny, domowy router sieciowy dla nowej generacji technologii mobilnej 5G - FRITZ! Box 6850 5G; trzy nowe routery wspierające WiFi 6: przeznaczone dla sieci światłowodowych FRITZ!Box 5550 i FRITZ!Box 5530 oraz dla sieci kablowych FRITZ!Box 6660 Cable; nową generację repeaterów Mesh WiFi: cztery urządzenia FRITZ!Repeater 3000, 2400, 1200 i 600; trzy nowe produkty dla technologii inteligentnego domu: inteligentna żarówka FRITZ!DECT 500 LED bulb, aplikacja FRITZ!App Smart Home, inteligentny przycisk FRITZ!DECT 440 smart button; nową wersję FRITZ!OS 7.12 dla wielu modeli FRITZ!Box, FRITZ!Repeater i FRITZ!Powerline. Źródło: spółka

Społeczności: Rafał Barański, senior traffic manager spółki, wskazuje że sporządzany kwartalnie raport ,,Viewability Benchmark Report" firmy Meetrics pokazuje, że wskaźnik viewability (widoczności) w Polsce sukcesywnie rośnie. Chociaż wskaźnik ten w II kwartale tego roku zanotował spadek o jeden punkt procentowy, w porównaniu z I kwartałem tego roku, z 59% do 58%, to i tak jest on o 4 punkty procentowe wyższy niż w IV kwartale 2018 roku (w III kw. 2018 wynosił 53 proc., a w II kw. 50). Do góry poszybowała również widoczność reklam wideo wyświetlanych w kampaniach typu display i w II kwartale tego roku wyniosła aż 60% - dla porównania w IV kw. 2018 było to 49%. Źródło: spółka

Abstra: Producent treści wideo na YouTube w Polsce rozpoczął ekspansję na rynek audio, tworząc Storia by Abstra. To pierwszy tego typu podmiot w Polsce, łączący kompetencje w dziedzinie tworzenia treści video z realizacją podcastów. W ramach Storia by Abstra powstanie portfolio dedykowanych podcastów video, a także kierowana do partnerów komercyjnych usługa ,,podcast as a service" oraz platforma do współpracy dla twórców Storia Podcast Network. Źródło: spółka

Huawei: W pierwszej połowie 2019 roku w Europie użytkownicy urządzeń mobilnych Huawei, dzięki specjalnej platformie, pobrali prawie 61 milionów tapet oraz motywów. Polacy z cyfrowej galerii Huawei pobrali aż 3,5 miliona motywów i tapet, co plasuje nasz kraj na 7. miejscu na Starym Kontynencie. Dzięki tej platformie artyści, graficy i twórcy sztuki mogą dzielić się swoimi dziełami z odbiorcami na całym świecie. To forma promocji wykorzystywana także do popularyzacji dzieł klasyków czy atrakcyjnych kierunków turystycznych. Źródło: spółka

Samsung: Ogłosił wprowadzenie na rynek Galaxy Fold - urządzenia, które tworzy nową kategorię technologii mobilnej. Począwszy od 6 września Galaxy Fold będzie dostępny w Korei, a w późniejszym terminie w wybranych krajach, m.in. we Francji, Niemczech, Singapurze, USA i Wielkiej Brytanii, w wersji Cosmos Black i Space Silver. Ponadto na wybranych rynkach urządzenie będzie gotowe na obsługę 5G, dzięki czemu użytkownicy będą mogli korzystać z najnowszego standardu łączności sieciowej. Źródło: spółka

TCL: Zaprezentował na targach IFA 2019, kompletny asortyment nowych innowacyjnych rozwiązań i inteligentnych produktów. Propozycje posiadają zintegrowaną funkcję sztucznej inteligencji (AI) i obejmują telewizory, produkty audio oraz smartfony. Firma zaprezentowała dziś również plany wprowadzenia trzech nowych serii telewizorów, mających zapewnić klientom inteligentne i jeszcze bogatsze doświadczenia rozrywki. Źródło: spółka

Multimedia Polska: Przygotowała ofertę pod marketingowym hasłem Internet Idealny w Każdym Wymiarze, oferując: łącza o przepływności od 120Mb/s - do nawet 1,2 Gb/s, aktywacja zawsze tylko 19 zł; stały niski koszt abonamentu np. za 120 Mb/s -- 39 zł, a za 300 Mb/s 49 zł, każdy nowy klient, każdy kto zdecyduje się na przejście do Multimediów, przez 6 miesięcy nie będzie płacił abonamentu oraz w tym czasie otrzyma bezpłatny dostęp do serwisu HBO GO. Źródło: spółka

First Data, Visa, Samsung: Spółka należąca do Fiserv, światowego dostawcy technologicznych rozwiązań do płatności i usług finansowych, wspólnie z Visa oraz Samsung Electronics zaprezentują podczas targów IFA 2019 najnowsze rozwiązanie -Software Point of Sale (SoftPOS) - terminal płatniczy w aplikacji. Źródło: spółka

Philips: OLED+984 oraz OLED+934 to flagowe modele TV, które swoją premierę mają podczas targów IFA. Za wyjątkową jakość obrazu odpowiadają procesor Philips P5 trzeciej generacji oraz najnowsze panele OLED, zaś dźwięk na audiofilskim poziomie zapewnia system audio od Bowers & Wilkins. Źródło: spółka

H2O Creative: Pod hasłem ,,Pełne kobiecej mocy" wprowadza na rynek nową markę alkoholi dla kobiet - SHE z portfolio BZK Alco. Źródło: spółka

