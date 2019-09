Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Trendy: IBM uważa, że aby Polska nadążała za rozwojem technologicznym na świecie powinna stawiać szczególnie na trzy obszary: architektury chmury hybrydowej, sztuczną inteligencję i kapitał ludzki, poinformował dyrektor generalny IBM Polska Jarosław Szymczuk. Źródło:ISBnews

Cyberbezpieczeństwo: Dane w polskich firmach i podmiotach publicznych nie są należycie chronione, co wynika z małej świadomości zagrożeń z tym związanych. Pracownicy nie są szkoleni, uświadamiani zwłaszcza w obszarze cyberzagrożeń. Ludzie je bagatelizują, tymczasem coraz częściej dochodzi do incydentów z nimi związanych. Niejasne jest też zdefiniowanie roli inspektora danych osobowych w firmach. Ponadto badania wskazują, że często giną pendrive'y z zapisanymi danymi - wskazuje ekspert cyberbezpieczeństwa, Tomasz Surdyk. "W naszym kraju musimy sobie zadać pytanie, czy systemy IT są należycie zabezpieczone i jaka jest świadomość w tym zakresie osób przetwarzających dane osobowe. RODO narzuca konieczność wyznaczenia inspektora ochrony danych, zwłaszcza w podmiotach publicznych, ale pozostaje pytanie jaki jest jego poziom wiedzy i doświadczenia, zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa IT. Czy inspektor ochrony danych posiada wiedzę specjalistyczną, dzięki której kontroluje pracę informatyków w obszarze

bezpieczeństwa? Dlaczego? Ponieważ w Polsce wymieniona funkcja często jest wykonywana przez osobę, która tej wiedzy nie posiada, a jej rola ogranicza się do wprowadzenia procedur, bez zrozumienia tego, jakie zabezpieczenia należy faktycznie wprowadzić w systemach IT" - mówił Surdyk podczas konferencji nt. cyberbezpieczeństwa firmy Kingston Technology. Źródło: ISBtech

Informatyzacja: Stefan Kamiński, prezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Sekcja Dostawców Fiskalnych Urządzeń Rejestrujących, w komentarzu o konsultacjach prowadzonych przez Ministerstwo Finansów dotyczących projektu rozporządzenia pozwalającego wprowadzić na polski rynek oprogramowanie do rejestracji sprzedaży w tablecie czy telefonie bez konieczności kupowania osobnego urządzenia jakim jest kasa fiskalna. Kasy mające postać oprogramowania powinny zapewniać porównywalny poziom bezpieczeństwa jak sprzętowe kasy online, które przed wprowadzeniem do obrotu są weryfikowane w procesie homologacji w Głównym Urzędzie Miar. Tymczasem projekt rozporządzenia nie zakłada wymogu homologacji w przypadku kas mających postać oprogramowania. Skutki mogą być katastrofalne. Aplikacje udostępniane podatnikom mogą charakteryzować się licznymi błędami w działaniu co spowoduje, że będą nieodporne na ewentualne nieuczciwe praktyki. Źródło: ISBtech

Automatyzacja: Wkracza do coraz większej liczby branż, mimo to 74% polskich pracowników sądzi, że nigdy nie zostaną zastąpieni przez maszyny, wynika z raportu ADP "Workforce View in Europe 2019". Źródło: ISBnews

Cyberbezpieczeństwo: W Polsce nastąpił gwałtowny wzrost ataków hakerskich. Obecnie nasz kraj zajmuje 19. miejsce w rankingu bezpieczeństwa sieciowego - wyprzedzają nas m.in. Słowenia, Cypr i Malta. W sierpniu hakerzy rozpoczęli zakrojoną na szeroką skalę kampanię przeciw urządzeniom IoT, zagrażając zarówno firmom jak i użytkownikom indywidualnym - takie wnioski płyną z danych firmy Check Point Software Technologies, dotyczących bieżących zagrożeń w cyberprzestrzeni. Zespół badawczy Check Point ostrzega organizacje przed nowym wariantem Mirai IoT Botnet - Echobotem, który przeprowadził szeroko zakrojone ataki na szereg urządzeń IoT. Po raz pierwszy zaobserwowany w maju 2019 roku, Echobot wykorzystał już ponad 50 różnych podatności, powodując gwałtowny wzrost wykorzystania "Command Injection Over HTTP", co przełożyło się na ataki na 34% organizacji na całym świecie. Źródło: spółka

Programy lojalnościowe: W opinii uczestników programów lojalnościowych w B2B główną motywacją do udziału w konkretnym programie są nagrody (39 proc.). O tym, jak ważną rolę odgrywają, świadczy także fakt, że zbyt mały wybór nagród i niejasne zasady uczestnictwa to elementy, które najczęściej były wskazywane jako zniechęcające do udziału w programie (kolejno 50 proc. i 48 proc.). W dobie koncentracji na kliencie uczestnicy programów oczekują od organizatora atrakcyjnych gratyfikacji, podaje badanie ,,Kompas lojalności w B2B. Oczekiwania uczestników a rzeczywistość" zrealizowane przez IRCenter na zlecenie Sodexo Benefits and Rewards Services Polska. Źródło: spółka

IT: Przeciętne zarobki programistów w Polsce przekraczają 8000 zł, a mimo to specjalistów wciąż brakuje. Aż 39% firm deklaruje, że jest w stanie dostosować się do wolnych terminów informatyka i poczekać na realizację zlecenia. Serwis Oferteo.pl publikuje wyniki raportu na temat rynku pracy programistów. Wynika z niego, że przedsiębiorstwa zlecają specjalistom przede wszystkim stworzenie dedykowanego oprogramowania, a języki programowania, których znajomość jest najczęściej oczekiwana to C/C++, PHP oraz JAVA. Źródło: spółka

Telekomunikacja: Mieszkańcy bardziej preferują dostęp do szybkiego Internetu niż lepsze połączenia komunikacyjne z pobliskimi miejscowościami, urzędnicy chcą pracować zdalnie, a dla przedsiębiorców ważniejsza jest szybkość łącza niż jego cena. To jedynie wybrane wnioski, które udało się uzyskać w trakcie pierwszej edycji badania #RegionyNEXERY przeprowadzonego przez NEXERĘ we współpracy z agencją badawczą GfK. Hurtowy operator telekomunikacyjny postanowił sprawdzić jaką rzeczywistą rolę odgrywa Internet w życiu codziennym, prowadzeniu biznesu oraz interakcjach z urzędami dla respondentów z 4 regionów: Kujaw z Pomorzem i Mazowszem, Warmii i Mazur, Łódzkiego oraz Świętokrzyskiego. Łącznie, w badaniu udział wzięło 1649 mieszkańców, 403 przedsiębiorców oraz 187 pracowników administracji publicznej. Źródło: spółka

Kryptowaluty: Jak wynika z badania przeprowadzonego przez SW Research dla Darb Finance kryptowaluty to dobra inwestycja. Zdecydowana większość osób, która w nie zainwestowała, odnotowała zysk. Znaczna część Polaków inwestuje w waluty cyfrowe drobne kwoty. 42% osób przeznaczyło na ten cel poniżej 2 tys. zł. Jednak rodacy nie boją się przeznaczyć na ten cel także większych kwot - co dziesiąta osoba zainwestowała ponad 10 tys. zł. Źródło: spółka

Telekomunikacja: Sieć 5G zarządzana przez 1 polskiego operatora - program PiS Źródło: Trigon

Telekomunikacja: RFBenchmark opublikował raport podsumowujący stan Internetu mobilnego w Polsce. Sierpniowy ranking powstał na podstawie 142994 testów użytkowników aplikacji mobilnej. Orange zajął pierwsze miejsce w kategorii średniej szybkości pobierania oraz średniej szybkości wysyłania danych. T-Mobile tym razem wyprzedził Orange w klasyfikacji najniższej wartości ping. Źródło: spółka

Telekomunikacja: W okresie od stycznia do czerwca tego roku, konsumenci na całym świecie zakupili smartfony warte 210 mld euro. Utrzymuje się dynamiczny wzrost z zeszłego roku i według prognoz konsumenci w 2019 roku mają wydać bilion euro na techniczne dobra konsumpcyjne, z czego ok. 43 proc. przeznaczone zostanie na smartfony o coraz wyższych specyfikacjach. W Polsce, w porównaniu z krajami Europy zachodniej, nadal większą popularnością cieszą się produkty z niższych półek cenowych. Spośród czterech segmentów rynku telefonii komórkowej (smartfony, telefony komórkowe, urządzenia do noszenia takie jak, np. smartwatche oraz pozostałe dodatki, np. ładowarki) największy (w pierwszym kwartale 2019 r. stanowił aż 91 proc. wartości rynku rynku) i najbardziej istotny jest segment smartfonów, w którym wartość sprzedaży (a także obrotów) w 2018 r. w stosunku do 2017 wzrosła prawie o 10 pkt. procentowych. Zmiany technologiczne oraz wzrost dostępności produktów z wyżej wymienionego segmentu sprawiają, że Polacy coraz

rzadziej sięgają po telefony komórkowe starej generacji. Jest to jedyny segment rynku, którego wartość od lat systematycznie spada (w pierwszym półroczu stanowi ona już zaledwie niespełna 2 proc. rynku). Choć smartwatche i pozostałe urządzenia do noszenia (prawie 4 proc. wartości rynku w pierwszym kwartale) nadal są relatywnie mało istotne w kontekście całego rynku telefonii komórkowej, to właśnie w tym segmencie obserwujemy najbardziej dynamiczny wzrost. W ubiegłym roku liczba sprzedanych sztuk wyniosła sto sześćdziesiąt razy więcej niż w roku 2013, a pomiędzy rokiem 2017 i 2018 wzrost sprzedaży był ponad dwukrotny. Źródło: GfK

Zortrax: Odnotował 24,3 mln zł przychodów za okres styczeń-lipiec 2019 r., co oznacza wzrost o 38% r/r, poinformował ISBnews prezes Rafał Tomasiak. Spółka planuje premierę nowej drukarki 3D podczas TCT Show 2019 r. w Birmingham. Źródło: ISBnews

Milton Essex: spółka rozwijająca projekt urządzenia do diagnostyki alergii wykorzystującego sztuczną inteligencję - chce pozyskać finansowanie na jego globalną komercjalizację i wejść na NewConnect jeszcze w tym roku, poinformował ISBnews CFO i wiceprezes Radosław Solan. Źródło: ISBnews

E.Leclerc Polska: Chciałby w przyszłości wypracować formułę sklepu online, którą mógłby zaproponować wszystkim sklepom swojej sieci, poinformowali przedstawiciele spółki. Obecnie 13 polskich sklepów E.Leclerc, które posiadają ofertę e-zakupów, generują w tym kanale średnio 3% sprzedaży. E.Leclerc Polska planuje uruchomienie aplikacji mobilnej dla klientów w 2020 r., poinformowała szef komunikacji Edyta Tkaczyk. Testy aplikacji mogą rozpocząć się jeszcze w br. Źródło: ISBnews

Asseco South Eastern Europe: Rada nadzorcza powołała Kostadina Slavkoskiego na stanowisko członka zarządu, ze skutkiem od 1 października 2019 r., podała spółka. Źródło: ISBnews

7Levels: Ocenia, że gra "Jet Kave Adventure", która dziś debiutuje na Nintendo Switch ma "duży potencjał sprzedażowy", podała spółka. Źródło: ISBnews

Creepy Jar: Planuje wydać grę Green Hell" w wersji na konsolę Nintendo Switch na przełomie 2019 i 2020 r., a na PS4 i Xbox One - w 2020 r., podała spółka. Creepy Jar zaktualizował planowane działania związane z dalszym rozwojem gry w związku z premierą jej pełnej wersji - 5 września br. - na platformie Steam (PC). Źródło: ISBnews

LG: Otworzył w Warszawie swój pierwszy w Europie Brand Store, podała spółka. LG Brand Store jest kolejnym kanałem sprzedaży produktów producenta, obok sieci partnerskich i sklepu online marki. Źródło: ISBNews

T-Bull: Miał 5,3 mln pobrań gier w sierpniu 2019 r., co oznacza wzrost o 17% m/m, podała spółka. Źródło: ISBNews

PlayWay: Lista graczy oczekujących na zakup wszystkich gier z grupy kapitałowej - tzw. "Steam outstanding wishlist" przekroczyła liczbę 6 mln, podała spółka. Źródło: ISBnews

Simple: Odnotowało 0,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 0,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Samsung: Szacuje, że w Polsce sprzedano ok. 100 tys. oczyszczaczy powietrza, wobec 2 mln w Korei Płd. Tymczasem zanieczyszczenie powietrza w Polsce jest podobne jak w kraju z którego pochodzi koncern. To w ocenie Samsunga daje potencjał wzrostu na polskim rynku, ale realizację misji społecznej. Dlatego koncern wprowadza do Polski gamę oczyszczaczy jako swoją nową kategorię produktową. Źródło: ISBtech

Comarch: W siedzibie głównej firmy w Krakowie powstała Strefa Innowacji, czyli przestrzeń w której produkty i usługi spółki informatycznej zostały zaprezentowane w sposób multimedialny. Na poszczególnych stoiskach można zapoznać się z możliwościami zastosowania systemów informatycznych i technologicznych Comarch, w tym telediagnostyki oraz monitoringu telemedycznego, rozwiązań z zakresu e-mobility, sklepu przyszłości i innych, w tym uwzględniających IoT, 5G, sztuczną inteligencję a także rozwiązania Virtual Reality. Źródło: spółka

Braintri: Zmienia nazwę na Neontri i rusza na podbój amerykańskiego rynku. Rebranding sygnalizuje nową strategię firmy zmierzającą do ekspansji międzynarodowej opartej na własnych innowacyjnych produktach. Pierwsze zagraniczne biuro Neontri zostanie otwarte w Karolinie Północnej, stanowiącej drugie po Nowym Jorku centrum finansowo-technologiczne USA. ,,Otwarcie biura w Stanach Zjednoczonych wraz z rebrandingiem rozpoczyna nowy etap w działalności naszej spółki. Po 6 latach dynamicznego rozwoju biznesowego w Polsce oraz realizacji kilku prestiżowych projektów międzynarodowych chcemy trwale zaistnieć za granicą. Amerykańskie biuro jest pierwszym przystankiem na drodze do realizacji tego celu. Kierunki ekspansji, które rozważamy w dalszej perspektywie, obejmują Wielką Brytanię oraz Bliski Wschód" - mówi Maciej Stępień, CEO i współzałożyciel Neontri. Źródło: spółka

Huawei: Założyciel koncernu Ren Zhengfei w wywiadzie udzielonym dziennikarzom brytyjskiego tygodnika The Economist stwierdził, że jego firma jest gotowa sprzedawać licencje na technologię 5G. Odniósł się także do sankcji, jakie na Huawei nałożyły rząd USA i po raz kolejny podkreślił, jak ważne dla firmy jest cyberbezpieczeństwo. Podczas wywiadu założyciel Huawei powiedział, że ,,do końca sierpnia przychody Huawei wzrosły o 19,7%, a zyski były podobne do ubiegłorocznych. Tempo wzrostu spadło z około 30% na początku roku, do 23% na koniec czerwca, a obecnie do 19,7%." Brak wzrostu zysków w dużej mierze wynika ze zwiększania wydatków na strategiczne dla Huawei inwestycje. Firma zatrudniła na całym świecie kilka tysięcy nowych pracowników: wysokiej klasy specjalistów i naukowców, którzy pomogą przezwyciężyć sankcje nałożone na Huawei przez rząd Stanów Zjednoczonych. ,,Już udało nam się załatać wiele ,,dziur", naprawa kolejnych zajmie nam jeszcze trochę czasu, ale nie stoimy w miejscu i już we wrześniu

pokazaliśmy najszybszą na świecie platformę sztucznej inteligencji, klaster AI, składający się z 1024 procesorów Huawei Ascend" - kończy Ren Zhengfei. Źródło: spółka

Canon: Mija 25 lat od rozpoczęcia przez koncern działalności w Polsce. Budowana od ponad 80 lat na świecie i 25 lat w Polsce pozycja lidera w zakresie rozwiązań obrazowania sprawiła, że produkty Canon są dziś obecne w wielu branżach - od profesjonalnej fotografii czy kinematografii, przez druk produkcyjny, po kamery sieciowe i obrazowanie medyczne. Ta dywersyfikacja oferty dla konsumentów oraz firm jest kluczem do globalnego i lokalnego sukcesu Canon. W portfolio firmy można znaleźć zarówno duże korporacje, jak i małe jednoosobowe przedsiębiorstwa z niemal wszystkich regionów Polski. ,,W ciągu ostatnich dwóch dekad technologie obrazowania zmieniły się nie do poznania. Dziś żyjemy w kulturze obrazów, które są już nieodłączną częścią naszego życia, biznesu, procesów postępu. Dlatego jako specjaliści od obrazowania pragniemy być partnerem zarówno dla firm działających na rynku B2B, jak i indywidualnych konsumentów, którzy technologie foto, video oraz druku chcą wykorzystywać w codziennym życiu. Jako Canon

Polska, jesteśmy jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek technologicznych świata, koncentrujemy się na wspieraniu lokalnego biznesu i polskich firm, które mają potencjał, aby odnosić sukcesy także na zagranicznych rynkach. Widzimy się w roli dostawcy najwyższej klasy rozwiązań na miarę potrzeb i ambicji naszych klientów" - mówi Joanna Stankiewicz, Corporate Communication&Marketing Services Manager, Canon Polska. Źródło: spółka

Intel, ESL: Po raz kolejny zorganizują Intel Extreme Masters (IEM) w Katowicach, które odbędzie się w weekend - 28 lutego do 1 marca 2020 roku. Oprócz udziału w Intel Grand Slam, tegoroczny IEM Katowice, na arenie Spodka, zaprezentuje pierwsze Mistrzostwa CS:GO organizowane przez ESL, w ramach ESL Pro Tour. Podczas IEM Katowice 2020 odwiedzający będą mogli śledzić zmagania w Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), odwiedzić IEM Expo oraz wziąć udział w wielu atrakcjach. Przez cały tydzień rozgrywek 16 najlepszych drużyn CS:GO z całego świata, będzie walczyć o pulę nagród o wartości 500 tys. USD, tytuł pierwszego w historii Master Champion oraz punkty w rankingu Intel Grand Slam.,,W Katowicach nie tylko pamiętamy, ale również tworzymy historię esportu. Intel(R) Extreme Masters będzie bardzo wyjątkowy pod tym względem," powiedział Michał Blicharz, wiceprezes Pro Gaming w ESL. ,,Kiedy w 2013 roku wydarzenie miało miejsce po raz pierwszy, rozpoczęła się era mega turniejów esportowych. Teraz, wraz z pierwszym w

historii Masters Championship ESL Pro Tour zapoczątkujemy kolejny etap". IEM Katowice 2020 będą pierwszymi rozgrywkami Master Championship, jakie odbędą się w ramach ESL Pro Tour. Rywalizacja na najwyższym poziomie, z najlepszymi graczami na świecie, w ramach cyklu, który liczy ponad dwadzieścia turniejów rozgrywanych na całym świecie.Źródło: spółka

Loando Group: W sierpniu pośredniczyło w udzieleniu ponad 21 tys. pożyczek online. Większość zobowiązań zaciągnięto za pomocą urządzeń mobilnych. Z usług Loando Group korzystały głównie młode (25-34 lat) kobiety, absolwentki szkół średnich, zamieszkujące miasta do 250 tys mieszkańców. Aż 87% klientów porównywarek pożyczkowych zrzeszonych w Loando Group spłaciło swoje zobowiązania, których termin ostatecznej realizacji został wyznaczony na sierpień 2019.Źródło: spółka

SAP: Według badań koncernu i IDC, 54% użytkowników SAP planuje wdrożenie rozwiązań S/4 HANA w ciągu najbliższych 3 lat. Więcej niż 7 na 10 menedżerów zamierza zrealizować wdrożenie w chmurze. W najbliższych latach rewolucja czeka wielu spośród ponad 400 tys. klientów SAP - w tym championów polskiej gospodarki, korzystających z rozwiązań globalnego giganta rynku oprogramowania dla firm.Źródło: spółka

RTB House: Aleksander Baryś nowym dyrektorem finansowym firmy. Źródło: spółka

WP: Na jesień planuje kilkanaście programów wideo, produkcje dedykowane klientom, nowe layouty serwisów i dynamiczna personalizacja reklam TV w usłudze WP Pilot. WP w 2020 będzie korzystać z najnowocześniejszego studia wideo wśród polskich wydawców internetowych.Źródło: spółka

Festiwal Cyfryzacji: Startuje 1 października. W trakcie 10 dni Festiwalu Cyfryzacji, odbędzie się m.in: Noc Innowacji - 5.10.2019 r. W Warszawie, Łodzi, Płocku i Wrocławiu 5 października otworzą się drzwi centrów badawczo - rozwojowych i najnowocześniejszych magazynów w Polsce. Będzie można podpatrzeć, nad czym głowią się pracownicy firmy Ericsson czy Polsat Games. Cyfrowe Zniżki - 01.10.2019 do 10.10.2019 r. W trakcie trwania festiwalu firmy partnerskie będą oferować zniżki i promocje na swoje produkty i usługi. Cyfrowy Bohater - 01.10.2019 do 10.10.2019 r. Fundacja Digital Poland wraz z partnerami w czasie trwania Festiwalu Cyfryzacji uruchomi akcję charytatywną.Źródło: spółka

Agora: Wraz z SFS Ventures s.r.o. (jako kupujący) oraz Czech Radio Center a.s. (CRC) (sprzedawca) dokonali ustalenia ostatecznej ceny sprzedaży nabytych 40% udziałów w Eurozet, zgodnie z postanowieniami przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym Eurozet, podała spółka. Ostateczna cena sprzedaży 400 udziałów w kapitale zakładowym Eurozet wyniosła w wyniku zastosowania mechanizmu korekty ceny 130 673 268 zł. W odrębnym komunikacie Agora podała, że podjęła uchwałę o zamiarze wykonania opcji kupna wszystkich udziałów w kapitale zakładowym spółki Eurozet posiadanych przez SFS Ventures s.r.o. z siedzibą w Pradze (Republika Czeska) zgodnie z postanowieniami umowy wspólników z dnia 20 lutego, podała spółka.Źródło:ISBnews

AB: Uchwaliło programu skupu do 3 237 528 akcji własnych za maksymalnie (wraz z kosztami nabycia) 15 mln zł, podała spółka. Źródło: ISBnews

Komputronik: Większościowi akcjonariusze kontrolujący spółkę nie poprą projektów uchwał przewidujących upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału i emisję obligacji zamiennych, wynika z komunikatu spółki. Źródło:ISBnews

Maxcom: Wraz z osobą fizyczną zawiązał spółkę pod firmą Wisko, podano w komunikacie. Przedmiotem działalności zawiązanej spółki będzie produkcja i sprzedaż akcesoriów do telefonów komórkowych. Źródło:ISBnews

Better Collective: Zbigniew i Mateusz Juroszek - właściciele Grupy STS oraz Atal - za pośrednictwem spółki Betplay International dokonali inwestycji kapitałowej w firmę, która opiera działalność na systemach partnerskich dedykowanych operatorom z branży iGaming, poinformowali inwestorzy. Wartość transakcji wyniosła ok. 1 mln euro. Źródło: ISBnews

Adepto: Spółka należąca do Sare pozyskała nowych inwestorów: Opoka Ventures, zespół specjalistów odpowiedzialny za realizację projektów private equity w funduszach zarządzanych przez Opoka TFI i White Morecra Limited obejmą łącznie 60% udziałów jednej ze spółek z grupy kapitałowej Sare, podała spółka. Źródło:ISBnews

InPost: Wprowadził usługę kompleksowej obsługi procesów magazynowych na potrzeby rynku B2C e-commerce, podała spółka. W ramach InPost Fulfillment przedsiębiorca może skorzystać m.in. z przestrzeni magazynowej InPost - zlokalizowanej tuż obok sortowni InPost, co skraca do minimum czas wysyłki, zautomatyzowania procesu przetwarzania zamówień oraz ich finalnego kompletowania i nadawania w magazynie przez dedykowany zespół pracowników. Źródło: ISBnews

BNP Paribas Bank Polska: Wprowadził system elektronicznej komunikacji z klientami spełniający wymogi trwałego nośnika, podał bank. Autentyczność i aktualność dokumentów będzie potwierdzana unikalnym kodem Hash, udostępnianym przez bank dzięki zastosowaniu technologii blockchain. Rozwiązanie zostało opracowane przez KIR we współpracy z IBM oraz Accenture. Źródło:ISBnews

CD Projekt Red: Zapowiedział trzeci dodatek do gry "Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana" pod tytułem "Żelazna Wola" na 2 października, podała spółka. Źródło: ISBnews

PKO Bank Polski: Ubezpieczenia komunikacyjne są dostępne w aplikacji mobilnej IKO, od kilku tygodni można je kupić również poprzez iPKO, podał bank. To jeden z najprostszych sposobów zakupu ubezpieczenia OC, AC, NNW i Car Assistance. Korzystający z oferty mają możliwość wyboru optymalnej kosztowo oferty od różnych towarzystw ubezpieczeniowych. Źródło: ISBnews

ASM Group: Wraz z partnerem ECE uruchomiło innowacyjną przestrzeń sprzedaży detalicznej, podała spółka. Spółka stworzyła stacjonarny park doświadczeń "It's All About Stories" łączący formuły pop-up, concept store i lokalizację eventową. Zlokalizowany w centrum handlowym w Essen, umożliwia markom prezentację swoich produktów w stylu showroomów oraz zmianę asortymentu w 8-tygodniowych interwałach tematycznych. Źródło: ISBnews

Asseco Data Systems: Dostarczyło Krukowi rozwiązanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podała spółka. Źródło: ISBnews

Platige Image: Otrzymał podpisaną przez drugą stronę tj. Capcom Co., Ltd. z siedzibą w Japonii umowę ramową w ramach której otrzymał pierwsze zlecenie na wyprodukowanie i dostarczenie filmu animowanego z elementami animacji 3D do gry komputerowej. Termin realizacji zlecenia przypada na kwiecień 2020 r. Z tytułu realizacji prac objętych zleceniem Emitent otrzyma wynagrodzenie rzędu 5% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Platige Image za rok 2018. Źródło: spółka

3DGence: Śląski producent drukarek 3D (spółka Michała Sołowowa) na stałe obniżył ceny swoich drukarek profesjonalnych i otworzył sklep internetowy. Źródło: spółka

Brother: Wprowadza na polski rynek kolorową drukarkę etykiet VC-500W. To kompaktowe rozwiązanie, które pozwala w szybki i wygodny sposób tworzyć trwałe i estetyczne etykiety do oznaczania materiałów biurowych, jak również drukować fotografie panoramiczne i kompozycje artystyczne. Urządzenie wyróżnia obsługa taśm w rolce oraz termiczny silnik druku, który nie wymaga atramentu. Źródło: spółka

Konica Minolta: Rozszerzyła ofertę sprzętu drukującego z nowej rodziny bizhub i-Series o cztery kolejne modele: monochromatyczne drukarki A4 bizhub 4000i oraz bizhub 5000i, a także urządzenia All in One (AIO) bizhub 4020i i bizhub 5020i. Urządzenia z nowej serii umożliwiają m.in. drukowanie bezpośrednio z urządzeń mobilnych i mogą być wykorzystywane w biurach każdej wielkości. W sprzedaży będą dostępne we wrześniu br. Urządzenia poszerzają portfolio maszyn A4 mono w Konica Minolta. Drukarki bizhub 3602P, 4402P, 4702P oraz bizhub 3622 i 4422 nadal są w sprzedaży."Źródło: spółka

nazwa.pl: Wprowadza do swojej oferty zaawansowane zabezpieczenia SPF, DKIM i DMARC, chroniące użytkowników poczty elektronicznej przed tzw. e-mail spoofingiem, czyli podszywaniem się przez osoby trzecie pod ich adresy email. To kompleksowe rozwiązanie objęło około 25% domen funkcjonujących w polskim Internecie, znacznie podwyższając poziom bezpieczeństwa w sieci i wyznaczając tym samym kierunek rozwoju dla innych firm hostingowych. Źródło: spółka

Huawei: Ruszył oficjalny sklep internetowy huawei.pl. Z tej okazji koncern przygotował wiele atrakcyjnych promocji na produkty marki - m.in. flagowy model smartfona Huawei Mate 20 Pro za 1499 zł. Źródło: spółka

SatRevolution: Pracuje nad nowym bio-satelitą, który może okazać się przełomowym urządzeniem dla medycyny i biotechnologii. Zbada zachowanie komórek rakowych i limfocytów T, a także wzrost grzybów w kosmosie - bio-nanosatelita to nowy projekt, nad którym spółka pracuje wraz z czterema wrocławskimi uczelniami. Dzięki badaniom możliwe będzie opracowanie nowych terapii medycznych, dowiemy się też więcej na temat przyszłości człowieka i jego działań poza ziemską orbitą. Źródło: spółka

Tide Software: Uruchomił system antyfraudowy, który pozwala namierzyć i zablokować wszystkie wiadomości SMS, zawierające niebezpieczne linki.Tylko w ciągu ostatniego roku skala całego phishingu wzrosła aż o 40%. Co ciekawe ponad 80% tego rodzaju cyberprzestępczości była wymierzona w firmy świadczące usługi: finansowe, email, w chmurze, płatnicze i SaaS - podaje raport PhishLab. Źródło: spółka

3M: Producent szerokiego wachlarza wyrobów, m.in. tworzyw sztucznych, materiałów ściernych czy elektronicznych, wdrożył chmurowe rozwiązanie do zarządzania transportem MIXMOVE Match. System pozwolił firmie obniżyć koszty logistyki aż o 35%. Źródło: spółka

Obido.pl: Inwestuje w sztuczną inteligencję, która pomaga użytkownikom znaleźć nieruchomość, poprawia efektywność i jakość obsługi klientów, a w bliskiej przyszłości ma umożliwić dostęp do unikalnych usług opartych o analizę danych innym podmiotom z branży nieruchomości. Źródło: spółka

Aon: Krakowskie centrum usług biznesowych firmy wdrożyło ekosystem rozwiązań do współpracy Cisco. Za ich implementację i integrację odpowiadała firma Trecom. Jak podkreślają przedstawiciele Aon, narzędzia do pracy grupowej pozwalają zmaksymalizować efektywność pracy. Dzięki zastosowanej technologii pracownicy mogą z powodzeniem prowadzić spotkania z kolegami z oddziałów w Wielkiej Brytanii, USA czy Indiach bez konieczności podróżowania. Źródło: spółka

OPPO: Zapowiedział wprowadzenie trzech nowych technologii szybkiego ładowania baterii: 65W SuperVOOC Fast Charge 2.0, 30W Wireless VOOC Flash Charge i VOOC Flash Charge 4.0. Źródło: spółka

e-KRN+: Rusza budowa platformy informatycznej, która będzie miejscem gromadzenia i analizy danych z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narządowych. Platforma umożliwi integrację funkcjonujących na niej rejestrów z systemami świadczeniodawców leczących choroby nowotworowe. Projekt usprawni gromadzenie danych o nowotworach, a także posłuży do analiz naukowych, medycznych i ekonomicznych w oparciu o dane rzeczywiste (Real World Data). Dziś odbyła się konferencja prasowa na ten temat. W załączeniu przesyłam komunikat prasowy. Jeśli byliby Państwo zainteresowani rozmową z ekspertami lub zdjęciami z dzisiejszej konferencji proszę o kontakt. Źródło: spółka

Oracle: Oferuje usługi Always Free dla autonomicznej bazy danych i infrastruktury chmurowej. Nowe usługi Always Free umożliwiają programistom i studentom poznanie nowych technologii, tworzenie aplikacji oraz uzyskanie praktycznego doświadczenia dzięki nieograniczonemu czasowo dostępowi do chmury Oracle Cloud. Oracle Corp. i VMware ogłosiły partnerstwo w zakresie współpracy usług chmurowych, które umożliwi klientom migrację i uruchamianie obciążeń wirtualnych VMware na platformie Oracle Cloud. Klienci VMware, uruchamiający środowiska wirtualne w chmurze Oracle, będą od teraz mogli liczyć na wsparcie techniczne firmy z Redwood City. W ramach ogłoszonej współpracy firma Oracle została również oficjalnym partnerem VMware, działającym w ramach programy VMware Cloud Provider Program. Obie firmy podkreślają, że chcą znacznie uprościć firmom migrację do środowisk chmury hybrydowej. Źródło: spółka

Grupa Me & My Friends: Stworzyła dla Międzynarodowej Rady Piłkarskiej pierwszą w historii aplikację mobilną z Przepisami Gry. Z globalnego narzędzia The IFAB skorzystali do tej pory użytkownicy w 188 krajach na sześciu kontynentach. Źródło: spółka

Zebra Technologies Corporation: Zaprezentowała nowe rozwiązania usprawniające pracę sieci handlowych na każdym etapie ich działalności. Wykorzystując swoje doświadczenie z platformą Android, Zebra wprowadza do swojej oferty dwa nowe produkty: komputer mobilny EC30 Enterprise Companion oraz wytrzymałe tablety ET51 i ET56. Źródło: spółka

Universal Robots: Wprowadził na rynek nowego cobota do cięższych zadań - UR16e, który łączy duży udźwig (16 kg) z zasięgiem do 900 mm i zapewnia powtarzalność na poziomie +/- 0,05 mm. Dzięki temu idealnie nadaje się do automatyzowania zadań, takich jak przenoszenie ciężkich materiałów, obsługa ciężkich elementów i obsługa maszyn. Źródło: spółka

Samsung: Rok temu, podczas targów IFA, koncern wprowadził do sprzedaży pierwszy telewizor QLED 8K. Tą premierą firma wyznaczyła kierunek rozwoju branży, a tegoroczna edycja berlińskich targów pokazała, że był on słuszny. Według prognoz, tegoroczna globalna sprzedaż telewizorów 8K wniesie ok. 215 tys., a do 2022 roku wrośnie aż do 2,8 mln. To 13 razy więcej w zaledwie 3 lata. Samsung Q950R to już druga generacja telewizora QLED 8K. W Polsce produkt jest dostępny od maja br. Podczas tegorocznych targów IFA Samsung zapowiedział rozszerzenie oferty telewizorów 8K o model 55-calowy, który trafi do sprzedaży jeszcze w tym roku. Źródło: spółka

Toshiba Home Appliances: Podczas tegorocznych targów technologicznych IFA w Berlinie ogłosiła wprowadzenie kompleksowej linii produktów AGD na rynki EMEA, w tym również do Polski. W nowej serii urządzeń znajdą się m.in. lodówki, pralki, kuchenki mikrofalowe, zmywarki i oczyszczacze powietrza, które łączy jedno hasło ,,Details Matter". Urządzenia będą dostępne w Polsce już tej jesieni. Źródło: spółka

Tauron: W Polsce powstała pierwsza cyfrowa stacja energetyczna. Zbudował ja Tauron Dystrybucja modernizując rozdzielnię 110 kV w stacji elektroenergetycznej Oborniki Śląskie na Dolnym Śląsku. Została w niej zastosowana w pełni cyfrowa komunikacja z wykorzystaniem tzw. szyny procesowej. Źródło: spółka

Logitech: Nowa, bezprzewodowa mysz G604 ma aż 15 programowalnych przycisków. Użytkownicy mogą swobodnie przełączać się z technologii LIGHSPEED na połączenie Bluetooth poprzez naciśnięcie jednego przycisku. G604 oferuje także możliwość przełączania się między dwoma różnymi komputerami bez konieczności przepinania odbiornika. G604, korzystając z tylko jednej baterii AA, oferuje do 240 godzin grybezprzewodowej o wysokiej wydajności przy użyciu łączności bezprzewodowej LIGHTSPEED i nawet do 5,5 miesiąca przy użyciu Bluetooth. Źródło: spółka

Shoper: Tylko co dziesiąte wejście do sklepu w sieci odbywa się w "klasyczny" sposób, czyli przez wpisanie w przeglądarce internetowej adresu www sklepu. Ponad 60% internautów, trafia do nich z wyszukiwarki Google - wskazują dane z kilkunastu tysięcy sklepów na platformie Shoper. ,,Część właścicieli sklepów korzystających z oprogramowania Shoper dużo lepiej zna się na handlu niż na pozycjonowaniu, więc postanowiliśmy dać im proste narzędzie online, pozwalające w dwie minuty zbadać, czy robią wszystko w zgodzie ze sztuką" - wyjaśnia Jacek Zientkiewicz, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu Shoper, który odpowiada za nową usługę audytu SEO dla sklepów. Źródło: spółka

HP: Zapowiedział kolejną edycję OMEN Challenge. Turniej odbędzie się w piątek w londyńskiej dzielnicy Camden Town. Podczas OMEN Challenge 2019 światowa czołówka graczy Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) powalczy o 50 tys. USD. Źródło: spółka

Play: Długoterminowe partnerstwo największego w Polsce operatora sieci komórkowej Play oraz światowego lidera wśród serwisów streamingowych firmy Netflix, wchodzi na kolejny poziom. Już teraz na platformie dostępna jest nowa opcja płatności, dzięki której klienci Play zakładający konto na stronie Netflix.pl będą mogli połączyć rachunek za telefon z rachunkiem za subskrypcję Netflix. Źródło: spółka

