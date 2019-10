Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BIZNES I FINANSE: RYNEK

E-commerce: Około 1/3 Polaków robi e-zakupy minimum raz w miesiącu (30% badanych), a 46% deklaruje chęć tego typu zakupów częściej przy niższych cenach produktów niż w sklepach stacjonarnych, wynika z drugiego raportu wchodzącego w skład cyklu badań opinii publicznej w projekcie Polski Monitor Opinii - wspólnej inicjatywy Banku PKO BP, Fundacji Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) oraz Forum Zrównoważonej Technologii. Źródło:ISBnews

Informatyka: Powszechniejsze wykorzystanie danych gromadzonych przez administrację publiczną pomoże ekspertom i decydentom w projektowaniu skuteczniejszych polityk społeczno-gospodarczych, stwierdzili naukowcy i przedstawiciele ministerstw podczas seminarium zorganizowanego przez Instytut Badań Strukturalnych (IBS). Źródło:ISBnews

Legislacja: Rada Ministrów zaakceptowała uchwałę w sprawie programu "GovTech Polska", przedłożoną przez szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Głównym celem programu jest zwiększenie efektywności wdrażania innowacji przez sektor publiczny poprzez dialog ze społeczeństwem, sektorem prywatnym oraz zagranicą, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Źródło: ISBnews

Cyfryzacja: Dla 82% polskich menedżerów rozwój cyfrowych kompetencji zespołu to najważniejsza inicjatywa w ramach cyfrowej transformacji ich biznesu, wynika z badań zleconych przez Microsoft. Źródło: ISBnews

Cyberbezpieczeństwo: Odsetek przedsiębiorstw stosujących środki bezpieczeństwa ICT wyniósł 87,2%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w raporcie "Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2019 r." Źródło: ISBnews

Internet: Dostęp do internetu posiadało w br. 86,7% gospodarstw domowych. Odsetek ten był wyższy o 2,5 pkt proc. niż rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w raporcie "Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2019 r.". Źródło: ISBnews

Gospodarka: Długi Polaków wobec firm dostarczających sygnał telewizyjny przez rok niemal się podwoiły i przekraczają już 143 mln zł, a średnia wartość rachunków nieopłaconych przez jedną osobę wynosi niemal 2 tys. zł, wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Źródło: ISBnews

Raport: Większość przedsiębiorstw udostępniających pracownikom urządzenia elektroniczne posiada regulaminy określające zasady ich użytkowania (75%), wynika z badania "Smartfon w firmie. Bezpieczeństwo danych w telefonach służbowych" przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A., dystrybutora telefonów BlackBerry. Najczęściej dotyczą one konieczności zabezpieczania komputera przenośnego hasłem podczas nieobecności (56%). Ponad połowa pracodawców ogranicza za pomocą takiego dokumentu możliwość korzystania z firmowych laptopów, tabletów, czy telefonów tylko do celów służbowych (54%). Ponadto użytkownicy mają też obowiązek zgłaszania utraty służbowego urządzenia w wyniku kradzieży lub zgubienia oraz sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych administratorowi bezpieczeństwa informacji (53%). Nieco rzadziej respondenci wskazywali na istnienie w ich firmowym regulaminie wymogu regularnego tworzenia kopii danych na serwerze (47%) czy konieczności szyfrowania danych na dysku i

zabezpieczania ich hasłem (45%). Przeważająca część respondentów (61%) została też przeszkolona w zakresie zasad użytkowania służbowego telefonu. Źródło: spółka

Raport: Aż 88% osób biorących udział w badaniu "Kompas lojalności w B2B. Oczekiwania uczestników a rzeczywistość" przyznało, że chętnie przystępuje do programów lojalnościowych. Z największym entuzjazmem robią to respondenci z branży budowlanej (93%) oraz przedstawiciele sektorów motoryzacja (91%) i OTC (91%), wynika z badania zrealizowanego przez IRCenter na zlecenie Sodexo Benefits and Rewards Services Polska. Źródło: spółka

Raport: Z międzynarodowego badania przeprowadzonego przez firmę Salesforce wynika, że producenci mimo olbrzymich nakładów na promocję w sklepach stacjonarnych, realizują jedynie około połowę założeń marketingowych. Rozwój sektora dóbr konsumpcyjnych wynikający z rozwoju e-commerce, coraz silniejszych marek własnych promowanych przez sieci marketów oraz rosnących oczekiwań klientów koniecznością staje się analizowanie danych o klientach i coraz szersze zastosowanie nowych technologii przetwarzania danych. Źródło: spółka

Szkolenia: Do połowy grudnia br. trwać będą w całej Polsce bezpłatne szkolenia dla menadżerów MŚP, mające za cel kształtowanie dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstw. Udział MŚP w PKB wynosi blisko 50%, więc od ich aktywności zależy polska gospodarka. A wg wskaźnika DESI (Digital Economy and Social Index) Polska bardzo słabo radzi sobie z cyfryzacją. Pomysłodawcą szkoleń (o wartości 3 mln zł) jest Platforma Przemysł Przyszłości, która powstała z inicjatywy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Ebury: Liczy, że dzięki przejęciu Frontierpay przyspieszy rozwój w Polsce, ponieważ coraz więcej rodzimych przedsiębiorców deleguje swoich pracowników do pracy za granicą, poinformował ISBnews Jakub Makurat, country manager Ebury na Polskę, Czechy i Słowację. Źródło: ISBnews

SAP: Ma w Polsce ponad 100 tys. użytkowników globalnej platformy zarządzania zakupami w chmurze SAP Ariba, poinformował senior vice president general manager sales SAP Intelligent Spend Group Pat McCarthy. "Inteligentne przedsiębiorstwo używa świadomie danych, które posiada, aby rozwijać się, wzmacniać swoje procesy i dostarczać klientom coraz większą wartość oraz satysfakcję. W tym procesie dział zakupów staje się coraz bardziej strategicznym obszarem działania firm, zwłaszcza w obliczu postępującej transformacji cyfrowej. SAP odpowiada na tę tendencję globalną platformą chmurową SAP Ariba, która umożliwia użytkownikom kompleksowe zarządzanie procesem zakupowym, dostosowane do epoki cyfrowej gospodarki i globalnego rozwoju. Tworzymy jakością sieć partnerów i dostawców, również dla polskich firm. W Polsce z SAP Ariba korzysta już ponad 100 tys. firm w roli dostawców globalnej sieci" - powiedział McCarthy podczas SAP Procurement Roundtable. Źródło: ISBnews

Klabater: Liczy na bardzo szybki zwrot środków zainwestowanych w produkcję Crossroads Inn, poinformował ISBnews członek zarządu Klabater Michał Gembicki. Długotrwałe działania, które zaplanowano, mają doprowadzić do rozwoju symulatora tawerny i zwiększenia zysków Klabater. Źródło: ISBnews

Discovery, Cyfrowy Polsat: Utworzą wspólnie nową platformę OTT, podano w komunikacie. Źródło: ISBnews

Asseco Business Solutions (Asseco BS): Odnotowało 15,68 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 14,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Sonka: Liczy na dalszy wzrost wyników finansowych dzięki koncentracji na pozyskiwaniu gier do portowania i własnych produkcjach, poinformował prezes Rafał Sankowski. Źródło: ISBnews

Mr Jeff: Wchodzi na rynek usług pralniczych w Polsce z ofertą franczyzy, podała spółka. Pierwsze punkty franczyzowe powstaną w Warszawie, Gdańsku i Poznaniu. Źródło: ISBnews

Velis Real Estate Tech: Wchodzi na amerykański rynek nieruchomości komercyjnych i przemysłowych ze swoimi rozwiązaniami PropTech, podała spółka. Źródło: ISBnews

LPP: Zakończyło proces wdrażania systemu identyfikacji radiowej (RFID) w marce Reserved w Polsce, podała spółka. Źródło: ISBnews

T-Mobile Polska: Uruchomił eksperymentalną instalację 5G w Krakowie, podał operator. Źródło: ISBnews

Continental: Rynek sprzedaży opon w Polsce notuje w tym roku lekką korektę, ale segment UHP (opony powyżej 17 cali) rośnie dynamicznie, poinformował generał manager Continental Polska Dariusz Wójcik. Koncern wprowadza nowe rozwiązania technologiczne, związane z elektromobilnością i technologią 5G. Źródło: ISBnews

Asbisc Enterprises Plc: Wypracował we wrześniu 2019 roku skonsolidowane przychody na poziomie ok. 167 mln USD, co oznacza spadek o ok. 11% r/r, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. Źródło: ISBnews

Revolut, Mastercard: Ogłosiły początek globalnej współpracy, której pierwszym efektem będzie oferowanie kart Revolut z logo Mastercard na rynku amerykańskim, podał Revolut. Nastąpi to jeszcze w tym roku. To kolejny etap współpracy, której początki sięgają 2015 roku i udziału Revolut w programie akceleracyjnym Mastercard Start Path. Źródło: ISBnews

Twisto: Liczy, że w 2022 roku z jego usług będzie korzystało 0,5 mln klientów w Polsce, poinformował CEO Twisto Michał Smida. Obecnie wprowadza kartę płatniczą pod swoją marką do codziennych płatności, połączoną z aplikacją. Źródło: ISBnews

Amazon: W nadchodzącym okresie przedświątecznym chce zatrudnić ponad 9 tys. osób, które wesprą 16 tys. obecnie zatrudnionych pracowników przy realizacji zamówień klientów, poinformowała firma. Źródło:ISBnews

Eesti Energia: Proces cyfryzacji, który Grupa przeprowadza w ramach programu ,,e-Energy" ma na celu optymalizację modelu biznesowego i przyniesienie wymiernych korzyści dla użytkowników końcowych. Dzięki wykorzystaniu nowych technologii aż 94% klientów Grupy jest obsługiwana za pośrednictwem kanałów cyfrowych, takich jak aplikacja mobilna czy e-usługi dostępne z poziomu komputera. Ponadto 90% kontraktów energetycznych jest podpisywanych lub przedłużanych cyfrowo za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza na stronie internetowej. Podobnie w przypadku faktur - tylko 10% rozliczeń jest w dalszym ciągu dokonywanych sposobem tradycyjnym. Źródło: spółka

C.H. Robinson: Zapowiedział największe w swojej historii inwestycje w innowacje, nowoczesne technologie i pracowników - podparte ostatnimi gruntownymi badaniami swoich klientów - które ukształtują przyszłość ekosystemu logistycznego. Wizja firmy dotycząca cyfrowego łańcucha dostaw była głównym tematem wystąpienia Arkadiusza Glinki, dyrektora transportu C.H. Robinson w Europie Środkowo-Wschodniej, podczas konferencji HyperLOG. Źródło: spółka

AliExpress: Globalna platforma sprzedaży detalicznej online w ramach Grupy Alibaba, zaprasza konsumentów z całego świata do udziału w Festiwalu Zakupów, który odbędzie się 11.11 jako prawdziwie globalna uroczystość. W tym roku AliExpress po raz pierwszy umożliwi udział w wydarzeniu zagranicznym sprzedawcom z Włoch, Hiszpanii, Turcji i Rosji, dając im jednocześnie możliwość uczestniczenia w największym światowym wydarzeniu zakupowym. "Wprowadzenie lokalnych zagranicznych małych i średnich przedsiębiorców, zarejestrowanych na AliExpress, do Światowego Festiwalu Zakupów 11.11 to dopiero początek. Systematycznie będziemy włączać większą liczbę przedsiębiorców po to, aby przyczyniać się do ich rozwoju i sukcesu" - powiedział Wang Mingqiang, dyrektor generalny AliExpress. Źródło: spółka

Stopklatka: Spółka z Grupy Kino Polska TV w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2019 r. osiągnęła przychody na poziomie 20,3 mln zł, czyli o 8,5% więcej niż rok wcześniej w tym samym czasie. Ze wstępnych danych finansowych opublikowanych przez spółkę wynika również, że przychody w samym III kwartale wzrosły o blisko 14% rok do roku. Dzięki rosnącym przychodom i efektom synergii, po włączeniu do Grupy Kino Polska TV, strata netto zmniejszyła się rok do roku zarówno w III kwartale jak i narastająco, po 9 miesiącach. Źródło: spółka

Huawei: Od początku roku dostarczył na świecie ponad 200 mln smartfonów, co oznacza znaczne przyspieszenie sprzedaży wobec roku 2018. Wynik ten został osiągnięty aż 64 dni wcześniej niż w zeszłym roku, co stanowi nowy rekord marki, będący efektem wprowadzenia na rynek szeregu innowacyjnych, wyróżniających się i nagradzanych urządzeń, cieszących się zaufaniem konsumentów. Źródło: spółka

7N: Nowy raport "Cloud Adoption. Executive Brief 2019" autorstwa ekspertów firmy udowadnia, że rozwiązania chmurowe to nie chwilowa moda, a jedno z większych wyzwań, przed jakim stoją dziś organizacje - twierdzi takaż 43% menadżerów firm. "Powstanie internetu wprowadziło świat na nowy poziom szybkości funkcjonowania. Rezygnujemy z gromadzenia płyt na rzecz usług strumieniowania, a klasyczną telewizję zastępują usługi VoD. Analogiczne trendy obserwujemy w świecie biznesu. Firmy rezygnują z klasycznych modeli posiadania na rzecz modeli korzystania. Dzięki rozwiązaniom chmurowym, firma może w trybie niemal natychmiastowym skalować dostęp do infrastruktury, zasobów a nawet funkcjonalności wykorzystywanych aplikacji. To przyszłość nowoczesnego IT - zauważa Sebastian Podleśny, dyrektor zarządzający 7N w Polsce. Źródło: Spółka

PGS Software: Miał wstępnie w III kw. 2019 r. przychody netto ze sprzedaży: ok. 38,07 mln zł; zysk z działalności operacyjnej: ok. 8,44 mln zł; zysk netto: ok. 6,93 mln zł. Na wynik netto miały pozytywny wpływ wypłaty z zysków spółek zależnych za 2018r. w wysokości około 1,26 mln zł.

Vertiv: Branża ochrony zdrowia zmierza ku nowemu modelowi biznesowemu, u podstaw którego leżą dane medyczne, koncentracja na pacjencie i wymiana informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami sprawującymi opiekę nad nim - uważają eksperci firmy Vertiv. Interoperacyjność uważana jest za czynnik, który znacznie usprawniłby te procesy. Wprowadzenie jej ma na celu zapewnienie dostępu do danych, ich wymiany i wspólnego wykorzystywania przez różne placówki ochrony zdrowia. Pozwoliłoby to w konsekwencji na optymalizację stanu zdrowia publicznego. - Taka strategia wykracza poza korzystanie ze skomplikowanych narzędzi cyfrowych i oprogramowania. Będzie wymagać również przeniesienia zasobów IT bliżej personelu medycznego i pacjentów, czyli wdrożenia rozwiązań przetwarzających dane na brzegu sieci - mówi Gerard Dermont, head of territory sales management w firmie Vertiv Poland. Źródło: Spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Play Communications: Zamierza ustanowić program emisji obligacji, w ramach którego emitent będzie mógł dokonywać wielokrotnych emisji obligacji do maksymalnej łącznej wartości nominalnej wyemitowanych w ramach programu i niewykupionych obligacji w wysokości do 2 mld zł, podał Play. Źródło:ISBnews

CrossLend: Santander InnoVentures, fundusz venture capital Grupy Santander, ogłosił, że przewodził rundzie finansowania serii B na 35 mln euro dla ogólnoeuropejskiej platformy fintech działającej na rynku cyfrowej sekurytyzacji długu CrossLend, podano w komunikacie. CrossLend ma plany ekspansji m.in. w Polsce. Źródło:ISBnews

Szopi.pl: Włoska firma Supermercato24 przejęła - największy w Polsce serwis online dostarczający produkty spożywcze na życzenie z różnych sklepów stacjonarnych, podał Supermercato24. W wyniku akwizycji polskiej spółki, Supermercato24 staje się pierwszym tego typu podmiotem w Europie, który rozwija się na rynkach wielu krajów. Źródło:ISBnews

Pinio: LT Capital, fundusz typu pre-seed i seed, którego partnerem finansowym jest Movens Capital, zrealizował swoją pierwszą inwestycję - 1,25 mln zł trafiło do dostawcy zautomatyzowanego systemu do zdalnego zarządzania krótkoterminowym wynajmem lokali, podał LT Capital. Źródło:ISBnews

SonarHome: Polski startup pozyskał kolejne 5 mln zł na rozwój działalności w nowatorskim modelu iBuyingu, podała spółka. W spółkę zainwestował m.in Maciej Noga oraz fundusz Ataraxy Ventures, który wcześniej wziął udział w rundzie pre-seed. W sumie SonarHome pozyskał już 8 mln zł. Źródło: ISBnews

1C Entertainment: Złożył do Komisji Nadzoru Finnasowego (KNF) wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia jej prospektu emisyjnego, podała spółka. Zarząd spółki podjął decyzję o przesunięciu debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na późniejszy okres. Źródło:ISBnews

Vivid Games: Akcjonariusze zdecydowali o udzieleniu zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału poprzez emisję nowych akcji z częściowym lub całkowitym wyłączeniem prawa poboru, wynika z komunikatu dotyczącego uchwał walnego. Źródło:ISBnews

Kreditech: Działający w Polsce pod marką Monedo Now, pozyskał 20 mln euro finansowania i chce być liderem rynku pożyczek online w segmencie klientów "near-prime", podała spółka. Źródło: ISBnews

CreativeForge Games (CFG): Utworzyło spółkę Ancient Games, w której jest właścicielem 100% udziałów, podało CFG. 10-osobowy zespół będzie odpowiedzialny za realizację projektów z gatunku symulacje. W pierwszej kolejności nowo utworzona spółka zajmie się realizacją trzech preprodukcji. Wszystkie trafią na rynek w przyszłym roku. Źródło:ISBnews

Signify: Zawarł z firmą Eaton umowę zakupu spółki Cooper Lighting Solutions za 1,4 mld USD (ok. 1,270 mln euro) w gotówce. Finalizacja umowy podlega zgodzie organów regulacyjnych oraz innym zwyczajowym warunkom i oczekuje się, że nastąpi w pierwszym kwartale 2020 roku. Źródło: spółka

Trend Micro: Przejęła spółkę Cloud Conformity, producenta innowacyjnych rozwiązań do zarządzania bezpieczeństwem w chmurze (ang. Cloud Security Posture Management CSPM). To przejęcie automatycznie rozszerza zakres usług w chmurze, którym Trend Micro może zapewnić ochronę. Umożliwi również rozwiązywanie często niedostrzeganych problemów z bezpieczeństwem, spowodowanych nieprawidłową konfiguracją infrastruktury chmurowej. Źródło: spółka

Tikrow: W spółkę zainwestował Black Forest, fundusz inwestycyjny Michała Sołowowa. Tikrow to platforma pośrednicząca między firmami poszukującymi elastycznych form zatrudnienia a osobami gotowymi pracować w systemie "na godziny". Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

DataWalk Inc.: Spółka zależna DataWalk rozpoczęła projekt pilotażowy z Integratorem Systemów w USA, którego celem będzie wsparcie oferty technologicznej klienta kierowanej do rządowych instytucji na terenie Stanów Zjednoczonych, podała spółka. Źródło: ISBnews

Creepy Jar: Sprzedaż gry "Green Hell" studia osiągnęła poziom ok. 300 tys. sztuk, podała spółka. Na przełomie roku pojawi się tryb co-op oraz wersja na Nintendo Switch. Źródło: ISBnews

Synthos: Dążąc do zwiększenia możliwości produkcyjnych zdecydował się na wdrożenie nowego systemu ERP - SAP HANA w chmurze obliczeniowej Polcom, podano w komunikacie. Źródło: ISBnews

Bloober Team: Zawarł z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości (MCP) umowę w przedmiocie max. 20,16 mln zł dofinansowania wartego 38,12 mln zł projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy Bloober Team S.A. na rynku światowym dzięki opracowaniu innowacyjnej technologii niezbędnej do tworzenia gier fabularnych z gatunku horror/thriller", podała spółka. Źródło: ISBnews

Play: Wraz z Fantasyexpo startuje z pierwszą w Polsce esportową ligą gier mobilnych, poinformowały firmy w komunikacie. Źródło: ISBnews

Telestrada: Przedstawiciele spółki mogli wprowadzać konsumentów w błąd, że reprezentują ich dotychczasowego operatora, podał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Urząd wszczął postępowanie - jeśli zarzuty się potwierdzą, Telestradzie grozi kara do 10% obrotów. Źródło: ISBnews

COIG: Oferta spółki zależnej Wasko, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pt."Budowa i wdrażanie ośrodków przetwarzania danych i archiwizacji danych" dla Centrum Zasobów Informatycznych z siedzibą w Warszawie. poinformowała spółka. Źródło: ISBnews

Grupa IMS: Wdrożyła w 62 salonach obuwniczych Gino Rossi usługę aromamarketingu, podało IMS. Źródło:ISBnews

CI Games: Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy stwierdził, że spółka zaniżyła dochód za 2013 r. o 7,01 mln zł, w wyniku czego dochód podatkowy powinien wynosić 1,5 mln zł, podała spółka. Korekta deklaracji podatkowej za 2013 r. nie spowoduje powstania dodatkowego zobowiązania podatkowego, ponieważ zostaną rozliczone straty z lat ubiegłych. Jednakże w wyniku tej decyzji spółka złoży również korektę deklaracji CIT-8 za lata 2014-2017 dotyczącej ujęcia transakcji znakowych. CI Games zamierza pomniejszyć aktywo z tytułu podatku odroczonego o 12,49 mln zł. Źródło:ISBnews

PKO Bank Polski: Przekroczył 4 mln aktywnych aplikacji IKO i szacuje, że do końca roku liczba ta sięgnie 4,25 mln, a liczba dokonanych transakcji wzrośnie do 172,6 mln, poinformowali przedstawiciele banku. Źródło: ISBnews

Naval Group: Rozpoczyna budowę pierwszej cyfrowej fregaty dla sił morskich Francji. W stoczni Naval Group w Lorient miało miejsce uroczyste rozpoczęcie cięcia blach do budowy pierwszej fregaty FDI (Frégate de Défense et d'Intervention). Źródło: spółka

HP Inc: Zaprezentował w Polsce najlżejszy kompaktowy komputer konwertowalny na świecie, HP Elite Dragonfly. Urządzenie zapowiada nową erę mobilności i pomimo niezwykle smukłej konstrukcji, oferuje moc niezbędną do pracy i rozrywki oraz najwydajniejszą baterię w 13-calowym komputerze konwertowalnym, która wystarczy nawet na 24,5 godziny pracy. Źródło: spółka

ING Bank Śląski: Jako pierwszy bank na polskim rynku umożliwia klientom podgląd kont i kart z różnych banków w jednym miejscu. Nowe rozwiązanie w systemie bankowości internetowej i mobilnej Moje ING zostało wdrożone w oparciu o usługę dostępu do informacji o rachunku płatniczym (ang. Account Information Service, AIS) wprowadzoną przez Dyrektywę o usługach płatniczych 2 (PSD2). Podgląd kont i kart z różnych banków w Moim ING to prosty sposób na szybkie i bezpieczne zarządzanie finansami, bez logowania za każdym razem do kilku aplikacji. Na początek w systemie Moje ING będzie można zobaczyć konta i karty z mBanku i z Banku Millennium. Lista banków będzie rozwijana w przyszłości."Otwarta bankowość to zaproszenie do świata nowoczesnych finansów. Chcemy stale ułatwiać bankowanie naszym klientom i dlatego udostępniliśmy podgląd kont i kart z różnych banków w jednym miejscu, w Moim ING. Już dziś nasi klienci mogą testować z nami nową usługę. To ogromna oszczędność czasu i wygoda w przypadku posiadania kont lub kart

w kilku bankach. Wystarczy jedno spojrzenie na ekran telefonu, aby wiedzieć wszystko o swoich codziennych finansach" - powiedział wiceprezes ING Banku Śląskiego Marcin Giżycki. Źródło: spółka

Motorola: Zaprezentowała 3 nowe modele swoich smartfonów: motorola one macro, moto g8 plus i moto e6 play. Źródło: spółka

DB Schenker: W centrum logistycznym Arlandastad w okolicach Sztokholmu rozpoczął obsługę logistyczną MediaMarkt Szwecja w zakresie sprzedaży online i dostaw do sklepów detalicznych. Źródło: spółka

HPE: Porsche Holding Salzburg (PHS) wybiera HPE jako dostawcę infrastruktury komponowalnej w modelu as a Service, które będą stanowić fundament cyfrowej transformacji dla 30 tys. pracowników oraz globalnej sieci dealerów samochodowych. Porsche Informatik zyska na elastyczności, może zmniejszyć koszty i ograniczyć złożoność. Możliwe staje się dostarczanie usług w modelu chmurowym, który jest lepiej dopasowany do potrzeb globalnej społeczności pracowników, dealerów i klientów PHS. W HPE Synergy wbudowana jest technologia HPE OneView. Umożliwia ona Porsche Informatik łączenie serwerów, pamięci i sieci w wiele platform infrastrukturalnych zarządzanych z poziomu jednego interfejsu. Z kolei Global Dashboard, pulpit zarządzania HPE OneView, konsoliduje i upraszcza infrastrukturę hybrydową do jednego, intuicyjnego widoku całego środowiska chmurowego. Źródło: spółka

Cisco: Zaprezentowało firewalle nowej generacji Firepower NGFW serii 1000, stworzone z myślą o małych i średnich firmach oraz tych zarządzanych z domu (ang. SoHo - small office, home office). Źródło: spółka

Solectric GMBH Polska: Dystrybutor m.in. innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla szkół i klientów indywidualnych wprowadza do sprzedaży propozycję dla najmłodszych - programowalnego robota mTiny od marki Makeblock. Źródło: spółka

Avis: Marka wynajmu samochodów ogłasza nawiązanie współpracy z Bidroom - platformą rezerwacji hoteli opartą na modelu członkowskim. Dzięki partnerstwu uczestnicy programu lojalnościowego Avis Preferred w Polsce, Niemczech, Austrii, Szwajcarii oraz w Czechach otrzymają za darmo roczne członkostwo w Bidroom. Pozwoli ono rezerwować noclegi w hotelach do 25% taniej. Osoby należące do Bidroom otrzymają natomiast możliwość skorzystania z 15% zniżki na wynajem samochodów Avis w całej Europie. Źródło: spółka

Play2Chill: Ustalił datę premiery Counter Terrorist Agency - w Steam na 5 grudnia. Źródło: spółka

Ekstraklasa: Rozpoczęła przygotowania do nowego przetargu w zakresie sprzedaży praw mediowych. Przedstawiciele spółki prowadzą rozmowy na temat komercjalizacji praw do rozgrywek w sezonach 2021/22-2024/25 z najważniejszymi krajowymi i zagranicznymi nadawcami telewizyjnymi podczas targów SPORTEL w Monako. Źródło: spółka

Kingston Digital Europe Co LLP: Wprowadził na rynek dyski Data Center 450R (DC450R) klasy korporacyjnej. Są to wydajne dyski SSD SATA 6 Gb/s oparte na pamięci NAND 3D TLC, przeznaczone do obsługi aplikacji intensywnie korzystających z operacji odczytu. Zoptymalizowane dyski serwerowe odznaczają się dużą wydajnością i wyjątkową przepustowością IOPS, a przy tym niskim, przewidywalnym poziomem opóźnień. Urządzenia DC450R spełniają rygorystyczne wymagania firmy Kingston w zakresie jakości usług (QoS)234. Zaprojektowano je z myślą o uzyskaniu stałej, dużej wydajności w przypadku obsługi różnorodnych obciążeń intensywnie korzystających z operacji odczytu i buforowania odczytu. Źródło: spółka

Ubisoft:Przesuwa trzy premiery gier AAA na rok fiskalny 2021. Źródło: Trigon

Gaming Factory: Chains of Fury to nowa polska gra strzelanka (FPS), którą spółka wyda w przyszłym roku na PC i Nintendo Switch. Twórcy szykują m.in. komiksową oprawę graficzną, bardzo rozbudowany system zniszczeń otoczenia oraz intensywną i brutalną rozgrywkę. Datę premiery Chains of Fury zaplanowano na IV kwartał 2020 r. Źródło: spółka

(ISBnews/ISBtech)

Tagi: technologie, media , telekomunikacja , giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące