Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Transformacja: Epidemia SARS-CoV-2, wywołująca COVID-19 wymusi na polskim biznesie gwałtowne przyspieszenie transformacji cyfrowej. Sukces będziemy zawdzięczać w głównej mierze szerokiemu użyciu technologii, uważają eksperci Boston Consulting Group (BCG). Podkreślają jednocześnie, że firmy będą musiały szybko przedefiniować swoje strategie cyfrowe, aby zaadresować cyfrowe potrzeby klientów i zbudować przewagę konkurencyjną w oparciu o nowoczesne rozwiązania technologiczne, takie jak architektury mikroserwisowe, platformy danych czy rozwiązania chmurowe. Źródło: ISBnews

5G: Niemal co piąty polski przedsiębiorca deklaruje, iż strategia jego firmy uwzględnia wykorzystanie technologii 5G, a ponad połowa z nich (53%) planuje wprowadzić to rozwiązanie w ciągu 2-3 lat, wynika z badania firmy Ericsson. Źródło: ISBnews

Finanse: Polacy wybierają płatności zbliżeniowe - w ten sposób zrealizowano 90% płatności kartą w I kw. br., wynika z badania Mastercard. Z kolei 68% polskich konsumentów pozytywnie ocenia podniesienie limitu płatności zbliżeniowych bez konieczności podawania PIN-u z 50 do 100 zł. Źródło: ISBnews

Chmura: Z badania ,,Chmura obliczeniowa w Polsce 2020" wynika, że tylko 4% z ponad setki respondentów nie planuje wdrażać w swoich organizacjach narzędzi i usług chmurowych. Aż 51% firm jest zdania, że technologie oparte na chmurze są przyszłością ich biznesów. Źródło: spółka

Cyberobrona: Źródłem aż 39% ataków ransomware na polskie firmy są złośliwe linki lub załączniki przesyłane e-mailem - wynika z badania firmy Sophos. Zdecydowana większość zaatakowanych przedsiębiorstw odzyskuje dostęp do zaszyfrowanych przez przedsiębiorców informacji. Tylko co czwarte decyduje się na zapłacenie okupu, 56% polega natomiast na kopiach zapasowych. Źródło: spółka

E-commerce: Według najnowszego raportu ExpertSender dotyczącego o turystyki i mody zainteresowanie tymi kategoriami wiadomości email wzrosło o 4% w przypadku mody i o aż 45,6% w przypadku podróży. Źródło: spółka

Raport: Badanie SAP i Oxford Economics wskazało na wzorcowe zachowania, które pozwalają zminimalizować ryzyko strat i zmaksymalizować szanse w łańcuchu dostaw, nawet w sytuacjach kryzysowych, co pozwala na wytypowanie najlepszych graczy na rynku. Raport wskazuje na cztery główne cechy liderów łańcucha dostaw, które mimo przeciwności w globalnej gospodarce, pomogą osiągnąć sukces. Skupienie się na poniższych elementach jest skorelowane z dobrymi wynikami biznesowymi i zadowoleniem pracowników: Skupienie się na potrzebach klientów; Zrównoważony rozwój na każdym etapie procesu; Działanie w oparciu o rzeczywiste, bieżące dane wspierane przez analizy predykcyjne i sztuczną inteligencję; Wdrożenie zaawansowanych technologii.

Cyberobrona: Szerząca się epidemia koronawirusa stwarza idealne warunki dla cyberprzestępców. W związku ze wzrostem m.in. liczby płatności bezgotówkowych szczególnie zagrożone są instytucje finansowe. Od lutego do końca kwietnia liczba cyberataków na banki wzrosła już prawie trzykrotnie - wynika z najnowszego badania VMware Carbon Black. W samym tylko marcu ataki na banki stanowiły 52 proc. wszystkich zaobserwowanych naruszeń bezpieczeństwa. Źródło: spółka

Smart home: Zdaniem ekspertów globalny rynek technologii, urządzeń smart home może odnotować wzrost sprzedaży o 30 proc. r/r w nadchodzących miesiącach pomimo negatywnego wpływu COVID-19. W III kwartale 2019 r. rynek inteligentnych domów rozwijał się szczególnie dynamicznie w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie wzrósł o 51 proc. W Polsce najpopularniejsze wśród smart urządzeń są obecnie systemy oświetleniowe (21 proc. udziału w rynku) oraz głośniki (16 proc.) . Analitycy oczekują, że światowy sektor inteligentnych zamków w najbliższych latach dorówna im i osiągnie wartość ok. 2 mld USD do 2023 r. Wzrost świadomość na temat bezpiecznych rozwiązań dla domu, stały wzrost liczby urządzeń smart, rosnący dochód do dyspozycji konsumentów oraz rozpowszechnianie Internetu rzeczy (IoT) są jednymi z głównych czynników napędzających ten rynek. Powszechność smartfonów i coraz większa liczba ich użytkowników powoduje, że sektor aplikacji mobilnych oraz łączących się z nimi urządzeń również będzie rósł w szybkim tempie -

dodaje Andrzej Kaszycki, wiceprezes zarządu tedee. Źródło: spółka

Chmura: Nowe badanie Forrester Consulting zlecone przez Oracle podkreśla kluczową rolę, jaką odgrywają hybrydowe platformy wielochmurowe w łączeniu ze sobą ogromnych ilości informacji w celu wyciągania z nich wniosków i wykorzystywania ich do podejmowania kluczowych dla przedsiębiorstwa decyzji. W badaniu tym, zatytułowanym ,,Moving the Needle: Data Management for the Multi-Hybrid Age of IT", 82% spośród 670 przedstawicieli kadry kierowniczej wyższego szczebla podejmujących decyzje w sprawach informatycznych stwierdziło, że inwestycja w odpowiednią strategię zarządzania danymi zaowocuje lepszymi wynikami biznesowymi. 73% przyznaje jednak, że ich firmy stosują rozproszone i odizolowane strategie zarządzania danymi, które uniemożliwiają im dostarczenie potrzebnych danych interesariuszom biznesowym. ,,Przedsiębiorstwa zdają sobie sprawę z tego, że potrzebują wniosków opartych na danych, aby działać w sposób innowacyjny i reagować na różne, często nieoczekiwane priorytety biznesowe. Klienci powinni być w stanie

łączyć dane ze wszystkich źródeł na jednej platformie, aby interpretować je niezależnie od ich lokalizacji. Liczy się zarówno to, co mogą zrobić z kluczowymi danymi już teraz, jak i wykorzystanie ich do podejmowania decyzji dotyczących przyszłości. Coraz częściej dokonuje się tego w hybrydowym środowisku wielochmurowym" - powiedział Reinier van Grieken, wiceprezes Oracle i szef działu systemów na region Europy i Bliskiego Wschodu. Źródło: spółka

Cyberobrona: Specjaliści z FortiGuard Labs firmy Fortinet zaobserwowali ostatnio znaczny wzrost liczby ataków phishingowych wymierzonych w osoby fizyczne oraz nowo powstałych złośliwych stron internetowych. Trzy lata po globalnym kryzysie wywołanym przez atak WannaCry okazuje się, że narzędzia typu ransomware do wymuszania okupów są wciąż skuteczne i często wykorzystywane przez cyberprzestępców. Źródło: spółka

Zatrudnienie: Wśród polskich przedsiębiorców istnieje silne przekonanie, że praca zdalna jest elastycznym trybem pracy, ze wszystkimi negatywnymi dla pracowników konsekwencjami - to wniosek z badania przeprowadzonego przez pracownię ARC Rynek i Opinia na zlecenie Gumtree.pl, przy współpracy z Randstad Polska. Zdecydowana większość pracowników doświadczyła w czasie pracy zdalnej kontaktu z przełożonymi i zlecania zadań ,,po godzinach". Zdarza się, że chwalą się tym nawet sami pracodawcy, mówiąc o tak pojmowanej elastyczności pracowników, jako jednym z plusów pracy zdalnej. Źródło: spółka

Finansowanie: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ogłosiła czwarty już konkurs w ramach programu CyberSecIdent - Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość. Pula środków przewidzianych na dofinansowanie innowacyjnych projektów z zakresu cyberbezpieczeństwa wynosi 70,1 mln zł. Nabór wniosków ruszy 15 czerwca 2020 r. Źródło: Trigon

Wydarzenie: Czwarta edycja konferencji Gaming na Giełdzie - tym razem w wersji online - odbędzie się w dniach 3-4 czerwca. Agencja ISBnews jest partnerem medialnym wydarzenia.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW): Nie przewiduje tworzenia możliwości handlu na ujemnych wartościach, poinformował ISBtech rzecznik prasowy GPW Paweł Lasiuk.Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) nie przewiduje migracji do chmury obecnych rozwiązań IT, rozważa natomiast udostępnianie w ten sposób nowej platformy transakcyjnej lub obecnie budowanego systemu TCA Tool zainteresowanym podmiotom, poinformował ISBtech.pl rzecznik prasowy GPW Paweł Lasiuk.

Vivid Games: Ocenia, że w optymistycznym scenariuszu przyspieszone postępowanie układowe (PPU) może zakończyć się już we wrześniu, poinformował ISBtech prezes Remigiusz Kościelny. W jego ocenie, portfolio gier ma wysoki potencjał skalowania, a wzrost przychodów wskazuje na "otwartą drogę" do realizacji prognoz finansowych. Źródło: ISBtech

Asseco: Rozwój Internetu Rzeczy i świadczenie usług IT w modelu Software as a Service to najważniejsze trendy technologiczne, do których przyczyni się upowszechnienie sieci 5G. Współpraca Asseco z Cyfrowym Polsatem i Polkomtelem, operatorem sieci Plus, pozwoli na szybsze dostosowanie 5G do sektora przedsiębiorstw (B2B), poinformował ISBtech dyrektor Pionu Telekomunikacji i Mediów Asseco Poland i członek zarządu Polkomtel Radosław Semkło. Źródło: ISBtech

Selvita: Oczekuje zbudowania nowego strumienia przychodów dzięki stworzeniu innowacyjnego rozwiązania łączącego technologię HCS (High Content Screening - badania przesiewowe o wysokiej wydajności) z wieloparametrową analizą danych za pomocą sztucznej inteligencji (AI), poinformowała ISBtech członek zarządu Selvity Edyta Jaworska. Źródło: ISBnews

Asseco Poland: Odnotowało 81,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 79,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.Portfel zamówień Grupy Asseco na 2020 rok wynosi obecnie 8 588 mln zł, co oznacza wzrost o 20% w skali roku, podała spółka. Źródło: ISBnews

CD Projekt: Odnotował 91,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 17,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. CD Projekt zakłada, że sytuacja na kluczowych rynkach wróci do normy do czasu premiery gry "Cyberpunk 2077", poinformował członek zarządu Michał Nowakowski. W czerwcu dostęp do gry uzyskają liderzy opinii. CD Projekt mógłby rozważyć dual listing w dalszej przyszłości, aby uzyskać dostęp do dodatkowego finansowania, poinformował prezes Adam Kiciński.

Ten Square Games: Odnotował 35,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 10,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.Ten Square Games zdecydowanie zwiększył wydatki marketingowe i liczy, że inwestycja będzie zwracać się w długim terminie, poinformował COO spółki Arkadiusz Pernal. Ten Square Games planuje ponadto global launch nowych gier w II półroczu. Źródło: ISBnews

Software Development Academy (SDA): Celuje w przekroczenie w tym roku 50 mln zł zakontraktowanej sprzedaży, poinformował prezes Michał Mysiak. Spółka planuje kontynuację ekspansji zagranicznej w zarówno w modelu nauki stacjonarnej, jak i zdalnej w efekcie obostrzeń związanych z pandemią. Źródło: ISBnews

Grupa WP: Odnotowała 6,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 14,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Huawei:Zwiększy inwestycje w rozwój lokalnego ekosystemu, koncentrując się na budowaniu talentów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) i Skandynawii, podał koncern. W ciągu najbliższych trzech lat, firma zamierza przeszkolić ponad 18 tys. lokalnych studentów i partnerów w zakresie umiejętności cyfrowych nowej generacji. Źródło: ISBnews

TCG Process: Szwajcarska firma, która dostarcza DocProStar - narzędzie służące do cyfrowego pozyskiwania danych biznesowych - wchodzi na polski rynek, podano w komunikacie. Źródło: ISBnews

Artifex Mundi: Odnotowało 1,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 0,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Spyrosoft:Od początku tego roku przyjął do pracy 80 osób, przy czym w samym tylko kwietniu i maju br. powiększyła zespół o 20 pracowników, podała spółka. W firmie realizowane są nowe projekty m.in. takie jak współpraca z Pro-PLUS nad systemem monitorowania pacjenta z COVID-19. Źródło: ISBnews

Comp: Odnotował 4,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 0,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

PlayWay: Odnotował 12,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 11,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

T-Bull: Odnotował 2,1 mln zł jednostkowego zysku netto w 2019 r. wobec 0,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

BoomBit: Odnotował 6,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 0,13 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Agora: Odnotowała 42,73 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 5,05 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Wybuch pandemii COVID-19 oraz jej długofalowe skutki dla polskiej gospodarki i Grupy Agora uniemożliwią Agorze zrealizowanie celów finansowych ustalonych w strategii Grupy Agora na lata 2018-2022 r. w horyzoncie czasowym do końca 2022 r., podała spółka. Grupa Agora w związku z pandemią spodziewa się, że jej przychody istotnie spadną i zanotuje także stratę operacyjną w całym 2020 r., poinformował prezes Bartosz Hojka. Najbardziej negatywnie odczują to takie segmenty, jak: kino, reklama zewnętrzna i radio, a najmniej - internet. Źródło: ISBnews

Asseco Poland: Grupa stworzy z niemieckim Adesso joint venture w celu walki o kontrakty na systemy bankowe w krajach niemieckojęzycznych Źródło: Trigon

Zalando, SAC, Higg Co: Ustanawiają nowy standard zrównoważonego rozwoju dla marek i sprzedawców. Współpraca mająca na celu zbadanie wpływu branży modowej na środowisko i zrównoważony rozwój społeczny jest teraz ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej, ponieważ branża boryka się z kryzysem spowodowanym pandemią koronawirusa. Zalando jest pierwszą platformą, która zastosowała moduł Higg Brand & Retail Module stworzony przez Sustainable Apparel Coalition, dzięki któremu ocena zrównoważonego rozwoju będzie obowiązkowa dla marek własnych firmy oraz marek partnerskich. Dzięki tej inicjatywie branża modowa uzyska dostęp do systemu ustandaryzowanej oceny, który umożliwi istotną i trwałą poprawę. Źródło: spółka

eSky.pl: Uruchomił NDC linii lotniczych British Airways i Iberia, który umożliwia bezpośredni dostęp do pełnej oferty linii. Jest to gwarancją możliwości sprzedaży wszystkich dostępnych taryf lotniczych, a także usług dodatkowych, oferowanych przez British Airways oraz Iberia.

Pay Ukraine: Polski startup, dotąd tworzący jedno z najpopularniejszych rozwiązań do przelewania pieniędzy dla Ukraińców, zdobył 100 tys. użytkowników i zmienia nazwę na SPOKO. Zamierza dotrzeć do imigrantów różnych narodowości mieszkających w krajach zachodniej Europy. Ma umożliwiać wysyłanie pieniędzy z 51 krajów do 86 krajów takich jak Indie, Filipiny, Pakistan, Nigeria, Brazylia czy byłe republiki radzieckie. Źródło: spółka

Kogifi: System szkoleniowy AIDAR LMS wrocławskiej firmy, opracowany przy użyciu technologii wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości (AR/VR), znalazł dodatkowe zastosowanie poza podstawową funkcją edukacji kadr. Jako partner rządowego Programu Dostępność+, firma wdraża to rozwiązanie także w celu aktywizacji i zapewnienia dostępu do pracy osobom o szczególnych potrzebach, np. niepełnosprawnym czy czasowo wykluczonym z powodu choroby lub sytuacji rodzinnej. Z rozwiązania korzysta już m.in. fabryka Mercedesa w Jaworze. Źródło: spółka

Warsaw Equity Group: Do prywatnej grupy inwestycyjnej realizującej inwestycje typu venture capital/private equity, dołączył Dawid Bieńkowski w roli Head of People & Culture. Będzie on odpowiedzialny za wspieranie zespołu funduszu i wszystkich spółek portfelowych w procesie zarządzania kapitałem ludzkim, budowania i wzmacniania zaangażowania pracowników oraz zwiększania kompetencji organizacyjnych."Head of People and Culture to stanowisko, ale też nowa perspektywa, która pozwoli nam spojrzeć zarówno na naszą organizację, jak i nasze spółki portfelowe przez pryzmat tego, co najważniejsze - ludzi.Technologia, produkt, efektywność finansowa i ambitne cele są niezwykle ważne, jednak to zaangażowani pracownicy, inspirujący liderzy i magnetyczna kultura organizacyjna stanowią motor napędowy każdego przedsięwzięcia. Głęboko wierzymy, że wspólnie z Dawidem dodamy wszystkim naszym obecnym, jak również przyszłym spółkom portfelowym bardzo unikalną wartość, która wyróżni naszą grupę na rynku PE i VC - komentuje

Przemysław Danowski, członek zarządu Warsaw Equity Group. Źródło: spółka

DoxyChain: Wchodzi na polski rynek. "Jesteśmy startupem, który w swoim rozwiązaniu używa technologii blockchain. Gwarantuje ona niezmienność dokumentów oraz zapewnia jedyne prawdziwe źródło informacji (np. jedyny egzemplarz umowy podpisywany przez różne strony). Łańcuch bloków jest rodzajem bazy danych, która uniemożliwia wprowadzanie zmian bezpośrednio w danych już w nim zapisanych" - mówi Gabriel Dymowski, CEO w DoxyChain. Źródło: spółka

Google: Startuje program wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które borykają się z trudnościami w utrzymaniu firmy wynikającymi z trudnej sytuacji gospodarczej spowodowanej pandemią COVID-19. Inicjatywę finansowaną przez Google.org realizuje Youth Business International (YBI), którego częścią jest Youth Business Poland. W ramach realizacji programu Youth Business Poland uruchomi telefoniczną linię pomocy, webinary i szkolenia grupowe, na których zyskają wiedzę na temat digitalizacji firmy, budowania społeczności w Internecie, zarządzania kryzysowego, marketingu i efektywnej sprzedaży. Webinaria będą prowadzone przez ekspertów YBP oraz Google. Właściciele mikro-, małych i średnich firm, będą mogli wziąć również udział w bezpłatnym mentoringu, doradztwie i konsultacjach online. W ramach programu wsparcie trafi do ponad 200 000 właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw w 32 krajach Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki i regionu Azji i Pacyfiku. Źródło: spółka

BTC Studios: Zawarł strategiczne partnerstwo z IDG Consulting w celu wzmocnienia i przyspieszenia rozwoju. Partnerstwo ma również wesprzeć starania BTC Studios do pozyskania m.in. nowych, atrakcyjnych praw licencyjnych. ,,Cieszymy się z partnerstwa z IDG Consulting, organizacją niezwykle uznaną w świecie gamingu i związaną z wieloma sukcesami branży. My też jako spółka mamy globalne cele, stąd nasze zainteresowanie partnerem mającym odpowiednie doświadczenie rynkowe i relacje, mogące znacznie przyspieszyć rozwój BTC Studios na arenie międzynarodowej. Mamy nadzieję, że już niebawem będziemy mogli ogłosić owoce tego partnerstwa w postaci pozyskania nowych praw licencyjnych do rozpoznawalnych globalnie tytułów - mówi Jarosław Zeisner, członek zarządu BTC Studios. Źródło: spółka

SoftBlue: Ponad 5 mln zł przychodów ze sprzedaży netto wypracowało w 2019 roku notowana na NewConnect spółka z obszaru nowych technologii. W tym czasie firma otrzymała status Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz zawarła i zrealizowała kilka istotnych kontraktów biznesowych, m.in. z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych i Skarbem Państwa. Obecnie spółka wspiera realizację bydgoskiego Centrum Innowacyjnych Symulacji Medycznych wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Źródło: spółka

KODA Bots: Zawarło partnerstwo technologiczne z Genesys, globalną firmą, która rocznie obsługuje ponad 70 mld interakcji klientów w ponad 100 krajach i umożliwia pracę zdalną pracownikom Call i Contact Centers. KODA Bots to polska firma oferująca platformę do automatyzacji komunikacji i rozwijająca swój autorski system NLP (ang. natural language processing). Teraz, dzięki integracji tych dwóch platform możliwe będą interakcje z wirtualnym asystentem rozmawiającym w języku polskim. Chatboty, dzięki AI będą wiedziały, w którym momencie podjąć rozmowę z klientem odwiedzającym stronę i jakie treści do niego dopasować. Połączenie automatyzacji obsługi klienta i sztucznej inteligencji to wg Forrester Research jeden z megatrendów w obsłudze klienta na rok 2020. Tu głównie wskazuje się na rozpowszechnianie rozwiązań self service i prescriptive AI. Dzięki nim można w znaczny sposób odciążyć konsultantów a użytkownikom dać spersonalizowaną, szybką pomoc. Źródło: spółka

MIT: 26 startupów pochodzących z regionu Europy Środkowo-Wschodniej rozpoczyna akcelerację w ramach 3. edycji programu MIT Enterprise Forum CEE. Wśród wybranych firm technologicznych tym razem znaleźli się m.in. właściciele narzędzia do automatyzacji trend-spottingu i projektów typu foresight, wynalazcy inteligentnego selektora testów regresyjnych, twórcy systemu biometrii głosowej, technologii szybkiego chłodzenia czy elektronicznego języka. Celem programu akceleracji MIT Enterprise Forum CEE jest wspieranie i promowanie innowacyjnych startupów technologicznych z regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz pomoc w ich rozwoju na nowych rynkach. Źródło: spółka

Philips: Polacy ruszyli po telewizory i sprzęt audio - w maju na rynek powrócił optymizm. TPV Technologies - właściciel marek Philips TV oraz Philips Audio informuje, że po trudnym marcu i kwietniu tego roku, w maju znacząco rośnie sprzedaż telewizorów i sprzętu audio. Co ciekawe - wyraźną poprawę wyników widać nie tylko w porównaniu z wcześniejszymi miesiącami, ale również r/r. ,,Po atmosferze niepewności, jaka panowała na początku pandemii, w maju daje się zauważyć poprawa nastrojów. Stosunkowo niewielki - w porównaniu z innymi krajami - wzrost liczby bezrobotnych to powód, dla którego polski konsument statystycznie nadal zachowuje optymizm i jest gotowy do zakupów - stwierdza Marcin Habzda, dyrektor zarządzający TPV Technologies. Lepsze wyniki sprzedażowe w sektorze TV i audio to również efekt ponownego otwarcia galerii handlowych 4 maja. ,,W trakcie epidemii wzrosło znaczenie sprzedaży w kanałach e-commerce. Według danych agencji Cyrek Digital, od 13 marca do 3 kwietnia o 71% wzrosła wartość sprzedanego

sprzętu RTV i AGD na Allegro, a samych telewizorów aż o 100% w porównaniu z analogicznym okresem w 2019 roku. Z drugiej strony wielu Polaków przed zakupem wciąż woli obejrzeć sprzęt na żywo, zwłaszcza jeśli inwestuje w droższy produkt, dlatego otwarcie galerii handlowych na początku maja przełożyło się na poprawę sprzedaży - komentuje Marcin Habzda.

Grupa Kapitałowa Transition Technologies (GK TT): Przychody I kw. 2020 wyniosły ponad 100 mln zł i były wyższe o 25% od analogicznego okresu ubiegłego roku. Ten trend będzie utrzymany przez całe I półrocze 2020 i grupa osiągnie przychody brutto ponad 210 mln złotych. GK TT ocenia, że koronawirus nie miał do tej pory negatywnego wpływu na działalność organizacji i ma ona szansę przejść przez obecną recesję kontynuując trend wzrostowy przychodów w całym roku 2020. ,,Wielokrotnie prognozowaliśmy nadchodzący kryzys, choć oczywiście nikt nie mógł przewidzieć samego koronowirusa i obecnej skali problemów. Przygotowane plany kryzysowe zadziałały, a samo przejście prac firmy w tryb zdalny w praktyce trwało jeden dzień - mówi Konrad Świrski, prezes zarządu Transition Technologies. Na razie wciąż przychody są rekordowo wysokie, a nasza baza klientów jest stosunkowo mniej dotknięta spowolnieniem, choć w drugim kwartale, podobnie do całego sektora IT w Polsce, widzimy postępujące sygnały zmniejszania zamówień. Bardziej

dotyczy to przychodów z gospodarki światowej, mimo, że koniunktura jest radykalnie słabsza także w kraju. Widzimy też symptomy powrotu do quasi-normalności, co budzi nadzieję na ożywienie gospodarcze, szczególnie na rynkach europejskich, gdzie uruchomiono znacznie większe pakiety pomocowe dla biznesu - dodaje prof. Świrski. Źródło: spółka

Agora: Media i marki Grupy w specjalnej, wieloformatowej kampanii reklamowej będą wspierać krajową premierę ,,Cyberpunk 2077", jednego z najbardziej oczekiwanych tytułów w 2020 r. To kolejna odsłona wspólnych działań Agory i CD PROJEKT, które z ogromnym sukcesem współpracowały przy wprowadzeniu na polski rynek gier ,,Wiedźmin 2: Zabójcy Królów" i ,,Wiedźmin 3: Dziki Gon". Źródło: spółka

Uber: Przyspieszył rozwój usług dla firm. Od teraz firma umożliwia tworzenie dopasowanych i bezpiecznych programów dojazdu do miejsca pracy w odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorstw. Usługa obejmuje wyznaczanie stref odbioru i punktu docelowego oraz budowanie spersonalizowanego harmonogramu w celu zapewnienia pracownikom bezpiecznego transportu w tradycyjnych godzinach lub w porach wynikających z nowego trybu pracy zmianowej. Na świecie z usług Ubera dla firm korzysta już 65 tys. przedsiębiorstw. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A Maxcom: Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę zysku netto za 2019 r. w wysokości 3 014 tys. i 2 386 tys. z kapitału zapasowego, co oznacza wypłatę w wysokości 2 zł na akcję, podała spółka. Źródło: ISBnews

Ultimate Games: Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 2,09 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,4 zł na akcję, podała spółka. Źródło: ISBnews

Alior Bank: Ogłasza nabór do programu współpracy ze startupami RBL_START. Bank poszukuje partnerów, których rozwiązania pozwolą rozwinąć jego aplikację mobilną w ramach wyzwania "More than a banking app". Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 czerwca, podał bank. Źródło: ISBnews

Asseco Poland: Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 249 830 912,03 zł, co oznacza wypłatę w wysokości 3,01 zł na akcję, podała spółka. Źródło: ISBnews

Simteract: Chciałby zadebiutować na rynku NewConnect w tym roku lub w I kw. 2021 r., poinformował prezes Marcin Jaśkiewicz. Źródło: ISBnews

Grupa WP: Nadal jest zainteresowana akwizycjami w Polsce i w regionie, ale przede wszystkim w segmencie e-commerce, poinformował prezes Jacek Świderski. Wirtualna Polska Media - spółka zależna Wirtualna Polska Holding - zawarła z Kamilem Rucińskim (KR) oraz Nocowanie.pl porozumienie do umowy wspólników z 7 czerwca 2016 r. - na jego mocy Wirtualna Polska Media nabędzie 10% udziałów w Nocowanie.pl uprawniających do wykonywania 10% głosów na zgromadzeniu wspólników, podało WP.pl. Źródło: ISBnews

hyperCREW: Narzędzie wypracowane przez specjalistów będzie analizować dane użytkowników mediów społecznościowych i wyciągać wnioski z ich aktywności. Ma służyć marketerom i agencjom do lepszego profilowania przekazów marketingowych i zwiększania ich efektywności. Fundusz Czysta3.vc właśnie zainwestował w jego rozwój 1 mn zł. Źródło: spółka

PlayWay: Objęcie udziałów w spółce Dev4Play za kwotę 90tys. zł. Źródło: spółka

InventionMed: Technologiczna spółka z branży medycznej podpisała list intencyjny z nowym inwestorem. SoftBlue, firma z branży IT zadeklarowała wsparcie w realizacji Centrum Innowacyjnych Symulacji Medycznych VR i AR w Bydgoszczy. Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Rozwoju kwotą 16 mln zł, a dzięki zaangażowaniu inwestora, możliwe będzie rozpoczęcie prac rozwojowych i budowlanych. Źródło: spółka

Continuum Industries: Założona w Szkocji przez dwóch Polaków firma zasilająca rynek projektowania infrastruktury liniowej rozwiązaniami opartymi o sztuczną inteligencję, zamierza wrzucić wyższy bieg i agresywniej powalczyć o rynek wart globalnie 2,5 bln USD. Jej ekspansję zagraniczną rozpędzić mają środki w wysokości 1,5 mln funtów pozyskane od grupy renomowanych inwestorów w rundzie seed, której przewodziły fundusze VC - Credo Ventures i Playfair Capital, a uczestniczyli również Techstart Ventures i grupa prywatnych inwestorów. W ciągu 2 lat spółka zamierza otworzyć biuro w Polsce, ale już teraz przystępuje do procesu budowania w niej struktury operacyjnej. Interesują ją największe projekty infrastrukturalne, takie jak zaplanowana na ponad 1600 km linia kolejowa do obsługi Centralnego Portu Komunikacyjnego. Źródło: spółka

Wirtualna Polska: Wprowadzenie do obrotu giełdowego 8,2 tys. akcji serii D i 19,2 tys. akcji serii F z dniem 27 maja 2020 roku. Źródło: spółka

Forever Entertaiment: Przyjęcie polityki dywidendowej zakładającej wypłatę 20-70% jednostkowego zysku netto na dywidendę. Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

DataWalk Inc.: Spółka zależna DataWalk otrzymała zamówienia z Research Innovations Inc. w USA (RII) w ramach realizacji zlecenia od Departamentu Sprawiedliwości USA (DOJ), podał DataWalk. Zamówienie dotyczy sprzedaży licencji wieczystej w zakresie pełnego produkcyjnego wykorzystania platformy analitycznej DataWalk w wydziale Money Laundering and Asset Recovery Section DOJ (MLARS). System DataWalk zostanie wdrożony w celu wsparcia działalności MLARS związanej ze ściganiem i koordynowaniem wrażliwych, wielostronnych, międzynarodowych dochodzeń dotyczących prania pieniędzy i odzyskiwania majątku. Źródło: ISBnews

Google: Wprowadził nowe funkcje na Mapach Google oraz w wyszukiwarce, dzięki którym przedsiębiorcy mogą informować swoich klientów o nowych opcjach swojej działalności oraz możliwościach wsparcia ich biznesów, podał koncern. Wśród partnerów globalnego wdrożenia nowych funkcji znalazła się również polska firma Booksy. Źródło: ISBnews

Bloober Team NA: Amerykańska spółka zależna Bloober Team, ustaliła datę światowej premiery gry "Blair Witch" na platformę Nintendo Switch na 25 czerwca 2020 r., podała Bloober. Źródło: ISBnews

Alior Bank: Klienci od dziś mogą rezerwować wizytę w oddziale poprzez system Booksy. Usługa jest dostępna nie tylko dla klientów indywidualnych, ale również dla mikroprzedsiębiorców, którzy chcą lub muszą osobiście udać się do placówki, podał bank. Alior Bank udostępni swoim klientom agregator kont, tj. możliwość podglądu rachunków osobistych w innych bankach, podał bank. To kolejne wdrożenie, po uproszczonym procesie kredytowym, które wykorzystuje możliwości otwartej bankowości. Źródło: ISBnews

Poczta Polska: Z usługi odbioru listów poleconych w eSkrzynce zaczęło korzystać 5 tys. osób w ciągu miesiąca od jej uruchomienia, podała Poczta Polska. Zamiast tradycyjnej papierowej przesyłki klienci otrzymują polecony w formie elektronicznej. Źródło: ISBnews

Comarch: Wprowadza na rynek system CRM do zarządzania sprzedażą w segmencie bankowości korporacyjnej oraz w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), podała spółka. Źródło: ISBnews

Goodyear: Uruchomił w Polsce sprzedaż opon online, podała spółka. Klienci mogą nabyć produkty marki w sklepie internetowym. Z poziomu platformy www będzie można także umówić montaż ogumienia w wybranym serwisie Premio. Źródło: ISBnews

Drageus Games: Gra "Pew Paw" zadebiutuje na konsoli Nintendo Switch 12 czerwca, podała spółka. Źródło: ISBnews

Bank Credit Agricole: Uruchomił pierwszy w swojej sieci oddział bez obsługi gotówkowej, podał bank. W placówce nie ma kas, za to doradcy mają więcej czasu na rozmowę z klientem. Źródło: ISBnews

PKN Orlen: Liczba klientów aplikacji Orlen Pay, umożliwiającej płatność za paliwo bezpośrednio przy dystrybutorze, wzrosła w ciągu ostatniego roku o 500%, do ok. 200 tys. użytkowników, poinformował dyrektor wykonawczy ds. sprzedaży detalicznej w PKN Orlen Wojciech Muszyński. Źródło: ISBnews

Ultimate Games: Zawarło z PlayWay oraz z 2 osobami fizycznymi umowę na port i wydanie gry "Uboat" na Xbox One i PlayStation 4, podała spółka. Planowany termin premiery gry to 2021 r. Źródło: ISBnews

Play: Rozszerzył ofertę pakietów telewizyjnych dla użytkowników Play Now i Play Now TV o pakiet "News" z kanałami informacyjnymi, podał operator. Źródło: ISBnews

Pekao: Jako pierwszy bank w Polsce umożliwił obsługę e-dowodu, czyli nowego dowodu osobistego zawierającego specjalną warstwę cyfrową (tzw. chip), który umożliwia szybką i precyzyjną identyfikację, podał bank. Pierwsze placówki banku zostały już wyposażone w czytniki e-dowodów. Źródło: ISBnews

COIG: Spółka zależna Wasko złożyła do Sądu Okręgowego w Katowicach pozew przeciwko miastu Katowice o zapłatę łącznej kwoty 18 178 404,93 zł w związku z przerwaniem przez zamawiającego realizacji umowy, podała spółka. Źródło: ISBnews

Red Dev Studio: Planuje premiery gier: "Doubles Hard", "Powetris" i "Space Shift" jeszcze w II kw., podała spółka. Źródło: ISBnews

Fortinet: Wyniki finansowe za I kwartał są rezultatem strategicznych wewnętrznych inwestycji, poczynionych w celu dostarczania wiodących w branży produktów i usług, ekspansji na sąsiednie rynki oraz rozwijania kanału sprzedaży - komentuje Ken Xie, założyciel, prezes i dyrektor generalny Fortinet. Dodał, że autorski układ zarządzający działaniem procesów ochronnych FortiASIC może zapewniać 10-krotnie większą przepustowość wirtualnych sieci prywatnych VPN niż rozwiązania konkurencji i tym samym wspierać pracowników zdalnych. ,,Mamy nadzieję, że dzięki tej znaczącej przewadze będziemy dalej zdobywać udziały w rynku w trudnych obecnie warunkach gospodarczych. Wierzymy, że nasza sprawdzona w działaniu oferta dla pracowników zdalnych oraz SD-WAN, wraz z firewallem FortiGate, platformą Security Fabric oraz rozwiązaniami hybrydowymi i wielochmurowymi, wpłyną na efektywność kosztową infrastruktury cyfrowej w przedsiębiorstwach" -dodał Xie. Źródło: spółka

Colliers International: Firma doradcza na rynku nieruchomości komercyjnych, rozpoczęła strategiczną współpracę z holenderskim twórcą platformy Office App wprowadzającej inteligentne rozwiązania do budynków biurowych. Od teraz to kompleksowe narzędzie będzie dostępne również dla najemców i właścicieli budynków biurowych w Polsce. Źródło: spółka

Google: Wprowadził właśnie nowe funkcje na Mapach Google oraz w wyszukiwarce, dzięki którym przedsiębiorcy mogą łatwo i szybko informować swoich klientów o nowych opcjach swojej działalności oraz możliwościach wsparcia ich biznesów. Już teraz klienci mogą m.in. nabyć kartę upominkową czy dokonać rejestracji online bezpośrednio na profilu Google Moja Firma. Wśród partnerów globalnego wdrożenia nowych funkcji znalazła się również polska firma Booksy. Źródło: spółka

Porówneo.pl: Porównywarka ubezpieczeń komunikacyjnych i kredytów rozszerza swoje portfolio. Tym razem stawia na telemedycynę. Od 25 maja 2020 r. każdy klient, który kupi polisę komunikacyjną w Porówneo.pl przez 3 miesiące będzie objęty bezpłatną opieką medyczną z telemedycyną w SIGNAL IDUNA. Marka w ten sposób reaguje na potrzeby klientów i promuje nowoczesne metody gwarantujące bezpieczeństwo w każdym momencie życia. Źródło: spółka

Schneider Electric: Nawiązał partnerstwo z EcoDataCenter w celu stworzenia centrum danych o ujemnym śladzie węglowym w szwedzkim Falun. Celem jest stworzyć najbardziej zrównoważone ekologicznie centrum danych w krajach nordyckich. W tym celu wykorzystano takie rozwiązania, jak m.in. EcoStruxureTM Building Operation, litowo-jonowe Galaxy VX UPS oraz MasterPact(TM) MTZ. Gwarantują one, że centrum kolokacyjne pozostaje przyjazne klimatowi. Ponadto, Connected Services Hub od Schneider Electric zapewnia zdalny monitoring i całodobowy dostęp do krytycznej infrastruktury obiektu. Źródło: spółka

Vertiv: Prezentuje nową grupę produktową urządzeń do klimatyzacji precyzyjnej Vertiv(TM) Liebert(R) OFC z bezolejowymi sprężarkami odśrodkowymi turbocor. Szeroka gama produktów Liebert OFC obejmuje modele ze skraplaczami chłodzonymi wodą oraz chłodzonymi powietrzem. Wprowadzane są one na rynek we współpracy z firmą Geoclima. Źródło: spółka

Zarabiaj Online: To kampania organizowana przez Agencję Rozwoju Przemysłu, która umożliwia małym firmom i sklepom, które do tej pory nie działały w e-handlu, łatwy startu ze sprzedażą w internecie. Shoper dołączył do akcji jako jej partner. ,,Gotowy sklep internetowy z podstawowymi elementami do sprzedaży uruchamiamy już w 24 godziny i jest to najszybszy czas, w jakim można wystartować z profesjonalnym biznesem online. Biorąc udział w kampanii Zarabiaj Online chcemy pokazywać te możliwości przedsiębiorcom, którzy wcześniej nie rozpatrywali w ogóle takiej sposobności, ale do zmiany kanału sprzedaży na internet zmusiła ich obecna sytuacja - podkreśla Oliwia Tomalik, Marketing Manager Shoper. Źródło: spółka

Klabater: Wspólnie ze studiem Mandragora podjął decyzję o przeniesieniu premiery gry SKYHILL: Black Mist z 28 maja na 18 czerwca 2020 r. Źródło: spółka

Draw Distance: Najpopularniejszy tytułu notowanego na NewConnect studia - Serial Cleaner - trafił do ponad 1 mln posiadaczy na wszystkich dostępnych platformach: PC, Mac, Linux oraz konsolach PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Wydawcą projektu jest brytyjski Curve Digital, który częściowo sfinansował produkcję gry. W najbliższych dniach studio planuje wyprzedaże Serial Cleanera w wybranych sklepach. Źródło: spółka

Kingston Digital, Inc.: Rozszerzył swoją ofertę o SSD SATA Data Center 500R (DC500R) i 450R (DC450R) o pojemności 7,68 TB. W modelu DC1000M U.2 NVMe urządzenia o tej pojemności pojawią się na rynku w czerwcu. Zapewniają one dodatkową pamięć masową i spełniają rygorystyczne wymagania w zakresie gwarantowanej jakości usług (QoS). Centrom danych, które korzystają z urządzeń NVMe i/lub SATA, zapewniają przewidywalną wydajność obsługi operacji wejścia/wyjścia i niewielkie opóźnienia. Źródło: spółka

Turbo Trade: Ponad 10 tys. pobrań aplikacji mobilnej Vision w dwa tygodnie. Polska firma stworzyła aplikację wykorzystującą Sztuczną Inteligencję, która pozwala rozmawiać z domem. Jej celem jest ułatwienie zarządzania domem za pomocą komend głosowych oraz prowadzenie swobodnej konwersacji z człowiekiem. Źródło: spółka

Fortinet: Zaprezentował nową zaporę sieciową FortiGate 4200F wyposażoną w układ NP7. Jest to autorski procesor sieciowy siódmej generacji, który zapewnia 10-krotnie większą wydajność niż konkurencyjne urządzenia. Nowy FortiGate zapewnia szybką analizę pakietów sieciowych, przyspiesza proces wewnętrznej segmentacji oraz gwarantuje bezpieczeństwo firmowych informacji w centrum danych i na brzegu sieci. Źródło: spółka

OPPO: Bezprzewodowe słuchawki OPPO Enco W31 debiutują na polskim rynku od razu w wyjątkowej ofercie. Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka, przy zakupie smartfona OPPO Reno3, słuchawki będą dostępne za symboliczne 1 zł, zamiast 399 zł. Źródło: spółka

Huawei: Assistant będzie dostępny na kolejnych smartfonach Huawei, wraz z rozpoczynającą się aktualizacją oprogramowania telefonów do wersji Android 10. Aktualizacja obejmuje wybrane modele, między innymi smartfony P30 lite (256 GB), P20 Pro oraz Mate 10 Pro. Huawei rusza z akcją ,,Otwórz się na lato", w której można uzyskać kupon upoważniający do tańszych zakupów w sklepie internetowym huawei.pl. W zależności od wielkości zamówienia, klienci Huawei mogą uzyskać rabat nawet do 400 zł. Oferta obowiązuje do 7 czerwca. Każdy, kto do 7 czerwca kupi smartfon Huawei P40 lub P40 Pro, otrzyma w zestawie najnowszy smartwatch Huawei Watch GT 2e za 1 zł. Promocyjne zestawy dostępne są w sklepach Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV EURO AGD, x-kom, w oficjalnym sklepie Huawei Warszawa w galerii handlowej Westfield Arkadia oraz w internetowym sklepie Huawei - huawei.pl. Źródło: spółka

Logitech G: Marka firmy Logitech ogłosiła nową, mechaniczną klawiaturę gamingową Logitech G915 TKL LIGHTSPEED Wireless RGB, oferującą te samą technologię i jakość, co wielokrotnie nagradzana G915, ale w mniejszej formie. G915 TKL oferuje bezprzewodowe połączenie za pomocą technologii LIGHTSPEED, technologię LIGHTSYNC RGB oraz niskoprofilowe precyzyjne mechaniczne przełączniki, które zamknięte są w ultracienkiej -- a wszystko to przy 40 godzinach pracy na baterii. Źródło: spółka

Ultimate Games: Zawarcie umowy na port i wydanie gry ,,UBOAT" naXbox One i Playstation 4. Źródło: spółka

Vivid Games: Space Pioneer zadebiutuje na kolejnej po mobile i Switch platformie. Światową dystrybucją wersji PC zajmie się działający na rynku od 2012 francuski Plug In Digital. Źródło: spółka

Lenovo: Zapowiedziało najnowszą ofertę komputerów stacjonarnych ThinkCentre z wydajnymi technologiami, takimi jak szybkie procesory Intel Core 10 generacji i dostępne opcjonalnie w wybranych modelach procesory Intel Core vPro 10 generacji. Najnowsze urządzenia z serii ThinkCentre M70, M80 i M90 zapewniają firmom pełny wybór formatów: od Tower przez Small Form Factor (SFF) i All-in-One (AIO) po Tiny. Źródło: spółka

ASBISc Enterprises Plc: Został nowym partnerem dystrybucyjnym Bang & Olufsen w Europie Środkowo-Wschodniej oraz krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, z wyłączeniem Rosji. Umowa weszła w życie na początku maja 2020 roku i została podpisana na czas nieokreślony. Źródło: spółka

VULCAN: Dołączył do wąskiego grona 10 dostawców edu-tech na świecie, którzy potrafią integrować system szkolny z platformą Microsoft. Kompleksowe rozwiązanie łączy dziennik elektroniczny UONET+ z Office 365, co ułatwi funkcjonowanie szkoły, jak i zapewni prostą oraz efektywną komunikację nauczycieli z rodzicami i uczniami. Źródło: spółka

Games Operators: Gra ,,Cyber Ops" została sprzedana w ilości 0,95 tys. sztuk na platformie Steam od dnia premiery. Źródło: spółka, Trigon

SoftBlue: Podpisała umowę o poufności z jedną ze spółek Skarbu Państwa - Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych. Przedmiotem jej jest przeprowadzenie wspólnych projektów badawczo-rozwojowych i na ich podstawie wdrożenie rozwiązań związanych z aktualną kondycją społeczno-zdrowotną kraju. Źródło: spółka

iTaxi: Przejazdy ,,na trasie" do biura to nowa usługa dla pracodawców. Kierowcy odbywający takie specjalne kursy będą zatrzymywać się w wyznaczonych miejscach, jak na przystankach autobusowych, zapewniając bezpieczną podróż do biur pracownikom. Z tą jednak różnicą że wspomniany przystanek, może znajdować się bezpośrednio pod domem pracownika. Za organizację zatrzymywania się w konkretnych lokalizacjach i optymalizację trasy odpowiada iTaxi. Do dyspozycji są zarówno samochody osobowe, jak i busy. ,,Zapewnienie bezpiecznych, komfortowych i bezstresowych przejazdów pracownikom to w tej chwili priorytet wśród wielu pracodawców. W iTaxi po raz kolejny wychodzimy z inicjatywą, która ma na celu sprostanie bieżącej sytuacji na rynku. Niedawno nawiązaliśmy współpracę z Auchan oraz Warsaw Genomics, wspieramy także fundację Alivia w bezpiecznym transporcie ich podopiecznych na terenie całego kraju. Teraz skupiamy się na organizacji bezpiecznego powrotu do pracy. Liczymy, że dzięki naszemu wsparciu powrót do biur będzie

przebiegać sprawnie - wskazuje członek zarządu Andrzej Padziński. Oprócz standardowych przejazdów iTaxi umożliwia przejazdy między miastami, jak również wynajem na wyłączność aut doposażonych w specjalne zabezpieczenia." Źródło: spółka

Plantronics, Inc.: Zaprezentował nową serię rozwiązań Poly Room Solutions przeznaczonych do współpracy z Microsoft Teams (MTR). Zestawy te obejmują urządzenia audio i wideo, które zapewniają użytkownikom Microsoft Teams doskonałe wrażenia ze spotkań oraz pozwalają na dopasowanie do wielkości dowolnej sali. Źródło: spółka

Alior: Niemal 3,6 mln wyświetleń transmisji sprawia, że tegoroczny sezon Alior Bank Ultraligi, Mistrzostw Polski League of Legends, jest pod tym względem rekordowy. Dla porównania, pierwszy sezon Ultraligi odnotował 2,6 miliona wyświetleń. Ultraliga jest czwartą pod względem oglądalności ligą regionalną League of Legends w Europie - ustępuje miejsca tylko rozgrywkom niemieckim, francuskim i hiszpańskim. Źródło: spółka

eParagon: Bezkontaktowa obsługa transakcji ("touchless check-out"), propagowana przez stronę rządową i przedstawicieli rynku, może wkrótce stać się powszechnym standardem. ,,Platforma Detalistów, współpracując ściśle z przedsiębiorcami, wdraża kompleksowe rozwiązanie, dzięki któremu każdy sprzedawca będzie mógł wydawać elektroniczny dowód zakupu na urządzenie mobilne konsumenta już od sierpnia br. eParagon w tej postaci nie tylko spełni kluczowe oczekiwania przedsiębiorców, ale będzie również gwarantować prywatność, a jego wydanie będzie dobrowolne i niezależne od metody płatności - mówi Cezary Pierzan, Prezes Platformy Detalistów. Wdrożenie elektronicznych paragonów jest nie tylko kolejnym elementem cyfryzacji polskiej gospodarki, ale przede wszystkim dużym udogodnieniem dla detalistów oraz samych konsumentów. Źródło: spółka

GlobalLogic: Wnętrze domu lub mieszkania, które można oglądać w technologii 3D na ekranie telefonu komórkowego lub komputera z dowolnego miejsca na świecie, oddalonego nawet o setki kilometrów. Między innymi takie funkcjonalności oferuje system Smart Home opracowany przez specjalistów firmy GlobalLogic. Rozwiązanie informatyczne opiera się o technologię rzeczywistości rozszerzonej (AR) i agreguje dane z szeregu współdziałających sensorów. Do monitorowania pomieszczeń i sterowania domową elektroniką wykorzystywane są m. in. czujniki temperatury i wilgotności, pomagające w stworzeniu optymalnych warunków w domu czy ultradźwiękowy system wykrywania włamań. Rozwiązanie Smart Home GlobalLogic wciąż jest rozwijane i udoskonalane, aby zapewnić użytkownikom jak najwięcej możliwości. Źródło: spółka

