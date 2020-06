Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Legislacja: Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej przy realizacji zadań związanych z przeprowadzaniem przetargów na zbycie nieruchomości z zasobów publicznych zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL). Źródło: ISBnews

IT: Ponad 70% polskich firm przemysłowych zaobserwowało wzrost przychodów w wyniku inwestycji w digitalizację, a blisko co trzeci ankietowany uznał, iż wzrost ten był znaczący. Wśród największych korzyści z wdrożenia rozwiązań z zakresu czwartej rewolucji przemysłowej (Przemysł 4.0), najczęściej wymieniano poprawę ogólnej efektywności procesu (88,1%), wydajności pracy (84,2%), a także czasu wprowadzania produktu na rynek (83,1%), wynika z raportu "Sukcesy i wyzwania w cyfryzacji polskich przedsiębiorstw przemysłowych", opracowanego na zlecenie inicjatywy Przyszłość Polskiego Przemysłu Autodesk. Źródło: ISBnews

Geoekonomia: W średnim okresie Polska może zyskać na przetasowaniach w ramach globalnej sieci łańcuchów dostaw, ocenia w rozmowie z ISBnews starsza ekonomistka Banku Światowego na Polskę Cristina Savescu. Według niej, Polsce może pomóc rozwój technologii produkcji w ramach Przemysłu 4.0. Źródło: ISBnews

Telekomunikacja: Rozwój przetwarzania danych w sieciach brzegowych przełoży się na większe zyski operatorów telekomunikacyjnych - wynika z badania przeprowadzonego przez Vertiv i firmę analityczną Omdia. Przed operatorami otworzą się nowe możliwości oferty związanej z 5G, IoT i innymi innowacyjnymi technologiami. Jako potencjalni kluczowi partnerzy w tym zakresie postrzegani są operatorzy sieciowi (36%), twórcy aplikacji (30%) oraz dostawcy usług w chmurze publicznej (25%). Źródło: spółka

HR: Gotowość do przebranżowienia czy zmiany pracy wykazuje aż 2/3 polskich pracowników (dane Randstad i Pracuj.pl). Z analizy blisko 4 tys. zgłoszeń od kandydatów, który wyrazili chęć udziału w szkoleniach Kodilla.com wynika ponadto, że największą gotowość do przekwalifikowania się (w tym przypadku do pracy w IT), wykazują przedstawiciele takich branż, jak: inżynieria, gastronomia, budownictwo, marketing, finanse, edukacja, logistyka i produkcja. Z analizy wyszukiwań Google, którą przeprowadziła Kodilla.com, wynika ponadto, że Polacy szukają informacji, jak wyuczyć się zawodów: księgowego, spawacza, operatora wózka widłowego, trenera personalnego i ratownika medycznego. Źródło: spółka

Telekomunikacja: RFBenchmark opublikował raport podsumowujący stan Internetu mobilnego w Polsce. Majowe zestawienie przygotowano na bazie 105 651 pomiarów wykonanych przez użytkowników aplikacji. To wzrost w porównaniu z poprzednim miesiącem o prawie 39%, Zaledwie miesiąc trwała przygoda Orange z fotelem lidera w kategorii średniej szybkości pobierania danych. W maju na pierwsze miejsce zestawienia powrócił T-Mobile z wynikiem 25,92 Mb/s. Orange po raz kolejny znalazło się na pierwszym miejscu w kategorii średniej szybkości wysyłania danych. Tym razem odnotowany wynik (12,64 Mb/s) był nieco niższy niż w zeszłym miesiącu. Źródło: spółka

Cyberobrona: Ponad 18 mln ataków dziennie i 1,6 mld ataków zanotowano w ciągu 3 miesięcy pandemii COVID-19. Według najnowszego badania firmy Check Point dotyczącego zmian w organizacji pracy, aż 75% specjalistów IT i bezpieczeństwa sieciowego obawia się dalszego wzrostu liczby cyberataków. Źródło: spółka

Telekomunikacja: Aukcja 26 GHz w Finlandii, operatorzy zapłacili po 7 mln euro za blok. Aukcja 5G we Francji planowana na wrzesień Źródło: Trigon

Telekomunikacja: Play i T-Mobile uruchomiły od 9 czerwca komercyjnie usługę 5G na częstotliwości 2100 MHz. Źródło: spółka, Trigon

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Orange: Jean-François Fallacher zaakceptował propozycję nominacji na prezesa Orange Hiszpania i odejdzie ze stanowiska prezesa Orange Polska z dniem 1 września 2020, podał operator. Źródło: ISBnews

Sygnity: Odnotowało 13,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu roku finansowego 2019/2020 (1 października 2019 - 31 marca 2020), wobec 15,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

T-Mobile: Klienci będą mogli podłączyć się do komercyjnej sieci 5G od wtorku, 9 czerwca, a dzięki 1 600 stacjom bazowym zlokalizowanym w całej Polsce, do końca czerwca br. technologia obejmie swoim zasięgiem 6 mln osób, podała spółka. Źródło: ISBnews

Vivid Games: Przyjął strategię działalności na rok 2020 i lata następne, której głównym celem będzie m.in. powiększanie portfolio o 2-3 wysokiej jakości gry segmentu mid-core rocznie oraz wprowadzanie dużej liczby gier z segmentu casual, podała spółka. W okresie styczeń-maj br. spółka zanotował wstępnie ponad 2 mln zł zysku netto przy przychodach na poziomie 11,3 mln zł, podano także. Źródło: ISBnews

ATM Grupa: Odnotowała 4,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 7,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

4Fun Media: Odnotowało 0,9 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 0,17 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Creepy Jar: Szacuje, że osiągnął 139 tys. zł zysku netto, przy przychodach na poziomie 6 986 tys. zł w 2019 r., podała spółka powołując się na wstępne dane. Źródło: ISBnews

Skinwallet: Zaimplementował na swojej platformie system płatniczy Qiwi i dzięki tej integracji gracze z rosyjskojęzycznych krajów Europy Wschodniej będą mogli swobodnie wypłacać środki pozyskane ze sprzedaży przedmiotów z gier, poinformowała spółka. Źródło: ISBnews

Oponeo.pl: Wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych w maju 2020 roku wyniosła 85,82 mln zł, co oznacza wzrost o 33% r/r, podała spółka. Źródło: ISBnews

TransferGo: Liczba użytkowników platformy, pozwalającej realizować szybkie cyfrowe przelewy międzynarodowe, przekroczyła na koniec maja br. 2 mln, z czego 200 tys. to Polacy, podała spółka. Okres pandemii zaowocował skokowym wzrostem zainteresowania przelewami transgranicznymi. Źródło: ISBnews

TCO Development: Opublikował nowy raport "Skutki i spostrzeżenia: obieg zamknięty sprzętu IT w praktyce", (tłum. Impacts and Insights: Circular IT Management in Practice), który określa, w jaki sposób przezwyciężyć największe wyzwania, stojące na drodze do zrównoważonego rozwoju w sektorze IT. Wydłużenie życia sprzętu IT, czyli dłuższe utrzymywanie go w obiegu (tzn. w użytkowaniu) oraz późniejszy recykling są kluczowe dla zrównoważonego rozwoju - to konkluzja najnowszego raportu TCO Development, globalnej organizacji, która stoi za TCO Certified - wiodącym świadectwem zrównoważonego rozwoju dla produktów IT. "Jedną z najważniejszych rzeczy, o której dowiedzieliśmy się podczas tworzenia raportu jest to, że gospodarka obiegu zamkniętego to już teraźniejszość. Do rozmów zaprosiliśmy ekspertów Lenovo, HP, Dell, Inrego, Circular Computing, niemieckiego Instytutu Öko oraz przedstawicieli miast, które z sukcesem ją wdrażają w branży IT (Malmö, Aalborg czy Ministerstwo Holandii). Jedyne, co musimy teraz zrobić, to

pójść za ich przykładem. Nie liczy się zatem, który z 33 kroków - zaproponowanych przez naszych ekspertów - wykonasz, ważne, że zrobisz ten pierwszy" - mówi Clare Hobby, global purchaser engagement director w TCO Development. Źródło: spółka

Microsoft: W odpowiedzi na kryzys gospodarczy spowodowany pandemią COVID-19, prezes Microsoft Brad Smith, CEO Microsoft Satya Nadella oraz dyrektor generalny LinkedIn Ryan Roslansky przedstawią nową globalną inicjatywę, która pomoże milionom ludzi, którzy stracili pracę z powodu kryzysu. Microsoft i EPAM Systems ogłosiły rozpoczęcie największego w regionie Europy Środkowej i Wschodniej programu szkoleniowego dotyczącego platformy Azure dla specjalistów IT. Współpraca firm ma na celu zaspokojenie stale rosnącego zapotrzebowania na ekspertów w obszarze technologii cyfrowej oraz chmurowej. Źródło: spółka

PKO Bank Polski Ekstraklasa: Rozgrywki w sezonach 2019/2020 i 2020/21 będą transmitowane także na terenie Rosji. Prawa do pokazywania wszystkich meczów nabyła MATCH TV - największa bezpłatna telewizja w tym kraju. Źródło: spółka

Agora: W ciągu roku Radio TOK FM poprawiło swój udział w rynku prawie o 25%. W trudnym czasie związanym z wybuchem pandemii i w dynamicznie zmieniającej się sytuacji politycznej w Polsce stacja zanotowała rekordowe wyniki słuchalności - udział TOK FM w czasie słuchania wzrósł do 2,6%. We wszystkich miastach nadawania rozgłośnia jest już na 3. miejscu pod względem słuchalności, a w największych aglomeracjach objęła pozycję wicelidera. To wyniki najnowszego raportu Radio Track, przygotowanego przez Kantar Polska za okres marzec - maj 2020 r. Źródło: spółka

Super-Pharm: W 2019 roku mocno postawił na dynamiczny rozwój własnego sklepu internetowego, a tegoroczne ograniczenia w handlu spowodowane pandemią dodatkowo ten rozwój przyśpieszyły. Efektem wprowadzonych zmian jest odnotowany po 5 miesiącach wzrost sprzedaży o 500%, w stosunku do tego samego okresu w 2019 r. Sprzedaż online aktualnie stanowi ponad 20% całej sprzedaży sieci. Źródło: spółka

Standard Chartered: W ramach globalnego funduszu charytatywnego COVID-19 o wartości 50 mln USD bank podjął działania w Polsce w walce z Covid19 i wykluczeniem cyfrowym. "Pandemia tworzy ogromne wyzwania nie tylko w zakresie ochrony zdrowia i życia ludzkiego, ale także w innych ważnych obszarach, np. edukacji dzieci i młodzieży. W momencie, gdy nauka odbywa się głównie w sposób zdalny, ograniczony dostęp do umożliwiających ją technologii utrudnia dostęp do wiedzy. Z takim problemem borykają się m.in. placówki opiekuńczo-wychowawcze, które nie dysponują wystarczającymi zasobami sprzętu, aby wspierać wszystkich swoich podopiecznych w zdalnej nauce. Standard Chartered wspiera edukację i rozwój młodych osób w ramach naszego programu Futuremakers, a kolejne darowizny przekazaliśmy na rzecz ułatwienia dzieciom i młodzieży przebywającym w tych ośrodkach zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do usamodzielnienia się i wejścia na rynek pracy w przyszłości - wskazała Rowena Everson, komentując wsparcie udzielone

przez Standard Chartered Stowarzyszeniu Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Warszawie oraz Fundacji Digital University. Źródło: spółka

SAS: W czasach, gdy analityka wciąż odgrywa ogromną rolę w walce ze skutkami koronawirusa, SAS po raz pierwszy organizuje SAS Global Forum 2020 w przestrzeni wirtualnej, które odbędzie się 16 czerwca. Nagrania z konferencji będą dostępne w trybie on-demand. Podczas SAS Global Forum 2020 liderzy opinii będą dyskutowali na tematy związane z innowacjami w analityce, narzędziami i technikami niezbędnymi, aby odnaleźć się w tych niepewnych czasach i zmieniających się realiach biznesowych, a także przedstawią wnioski dotyczące poszczególnych branż. Źródło: spółka

Artifex Mundi: Wstępne przychody ze sprzedaży za maj wyniosły 2,9mln zł (+144% r/r). Źródło: spółka, Trigon

7N: Dla zachodniego biznesu IT, szukającego przestrzeni do ekspansji za granicą, Polska stała się atrakcyjnym miejscem do inwestycji. To już nie tylko zaplecze zachodnich firm. Ten trend jest szczególnie widoczny w wynikach finansowych polskiego oddziału 7N, którego przychody w 2019 r. zwiększyły się o 18% r/r osiągając wysokość 196,5 mln zł (43,5 mln euro). Wzrosła też liczba konsultantów świadczących usługi IT w ramach kontraktów 7N. W grudniu 2019 r. było ich ponad 800 - z polskim oddziałem związana jest już ponad połowa wszystkich konsultantów całej firmy. "Choć rynek był bardzo konkurencyjny, baza naszych klientów znacząco wzrosła, co stanowi odzwierciedlenie rosnącego zapotrzebowania na specjalistów IT zarówno w kraju, jak i za granicą. Pierwszy kwartał 2020 był dla nas rekordowy, ale zobaczymy co przyniosą nam kolejne miesiące i jaki wpływ na nasz rozwój będzie mieć nadchodzące spowolnienie gospodarcze. Dlatego oczekujemy dalszego wzrostu skali realizowanych operacji oraz kontynuowania ekspansji -

wyjaśnia Grzegorz Pyzel, vicepresident w 7N. Źródło: spółka

OVHcloud: Wydarzenia z ostatnich miesięcy pokazały jak bardzo jesteśmy zależni gospodarczo i technologicznie od amerykańskich i chińskich przedsiębiorców. Mając na celu ograniczenie tej koneksji z inicjatywy francusko- niemieckiej powstał projekt Gaia- X. Jest to ekosystem chmury obliczeniowej, w tworzeniu, którego bierze udział, także firma OVHcloud. Źródło: spółka

The Farm 51 Group: Przedłużył negocjacje z MY Games do 19 czerwca. Źródło: Trigon

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Bloober Team: Dokonał wyboru "short listy" doradców do obsługi potencjalnego procesu M&A, podała spółka. Źródło: ISBnews

Ten Square Games (TSG): Podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji 26 066 akcji zwykłych na okaziciela serii B w drodze subskrypcji prywatnej, podała spółka. Źródło: ISBnews

Incuvo: Spółka z branży gier wideo, której specjalizacją jest produkcja i portowanie projektów na urządzenia VR, planuje przeprowadzić w przyszłym tygodniu emisję akcji w formie crowdinvestingu, z której chce pozyskać łącznie 2,8 mln zł i jeszcze w 2020 roku zadebiutować na NewConnect, podała spółka. Źródło: ISBnews

Domiporta: Spółka zależna Agory została sprzedana spółce Auto Centrum z Krosna, podała Agora. Cena transakcji pozostaje wartością nieistotną dla Grupy Agora. Źródło: ISBnews

United Label: Spółka zależna CI Games przeprowadzi emisję do 350 tys. akcji serii B na platformie CrowdConnect.pl. i w ciągu kilku miesięcy chce zadebiutować na NewConnect, poinformowało CI Games. Spółka na poszerzenie portfolio gier chce pozyskać z emisji akcji ok. 4 mln zł. Źródło: ISBnews

Punch Punk Games: Grupa INC zakończyła kampanię crowdinvestingową prowadzoną na platformie CrowdConnect.pl, podała spółka. Inwestorzy zapisali się na wszystkie dostępne akcje w ciągu niespełna 3 minuty. W ramach całej oferty publicznej spółka pozyskała 1,5 mln zł. Źródło: ISBnews

XTPL: Rada nadzorcza podjęła uchwałę, w której ustaliła cenę emisyjną nowo emitowanych akcji na okaziciela serii T spółki na poziomie 74 zł za jedną akcję serii T, podała spółka. Źródło: ISBnews

Holo4Labs: Rozpoczęło publiczną kampanię crowdfundingu udziałowego. W fazie zamkniętej pozyskało już ponad 600 tys. zł w ofercie, która obejmuje od 8 do 12% udziałów przy wycenie pre-money 10 mln zł. Spółka zakłada osiągnięcie break-even point w II kw. 2021 r., a w ciągu najbliższych kilku lat chce stać się światowym liderem branży laboratoryjnej, poinformowali przedstawiciele zarządu. Spółka planuje debiut na rynku NewConnect w ciągu dwóch lat od zakończenia obecnej zbiórki. Źródło: ISBnews

Eurocash: Zawarcie umowy z EBOiR na 50 mln euro pożyczki m.in. na przejęcie Frisco.pl. Źródło: Trigon

Netia: Pełnomocnicy trzech mniejszościowych akcjonariuszy zgłosili protesty w sprawie zmian w statucie spółki. Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

T-Mobile: Podpisał z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (PGW Wody Polskie) umowę na dostarczenie usług telekomunikacyjnych oraz urządzeń mobilnych, podał operator. Całkowita wartość umowy to ponad 3,6 mln zł. Źródło: ISBnews

Art Games Studio: Data premiery pełnej gry "When I Was Young" na platformie Steam została wyznaczona na 10 lipca, podała spółka. Cenę gry ustalono na 11,99 USD. Źródło: ISBnews

Polyslash: Przejął od grupy PlayWay prawa do wyprodukowania wersji mobilnej zapowiedzianej w tym roku gry "Police Shootout", podała spółka. Studio zamierza wyprodukować oraz wydać grę na platformy mobilne Android oraz iOS w II kwartale 2021 r. Źródło: ISBnews

SimFabric: Przekazał do certyfikacji Nintendo Switch symulator międzynarodowej agencji zwalczającej światowy terroryzm "Counter Terrorist Agency", podała spółka. To trzeci z pięciu planowanych w tym roku symulatorów z portfolio spółki, który zostanie wydany w wersji na konsole. Premiera tytułu na Switcha planowana jest na lipiec 2020 roku. Źródło: ISBnews

mBank: Umożliwi założenie na selfie rachunku indywidualnego dla osób powyżej 18. roku życia pod koniec czerwca br., podał bank. Źródło: ISBnews

MedApp: Odnowił certyfikację swojego analitycznego systemu telemedycznego CarnaLife jako wyrobu medycznego i jednocześnie podniósł poziom certyfikacji z klasy IIa na IIb, poinformowała spółka. Źródło: ISBnews

Drageus Games: Gra "The Great Perhaps" zadebiutuje na konsoli Xbox 10 lipca br., podała spółka. Źródło: ISBnews

Nationale-Nederlanden: Wprowadza dla klientów możliwość weryfikowania swojej tożsamości w usłudze n-serwis, wykorzystując mojeID, zarówno przy rejestracji, jak i w przypadku konieczności odzyskania dostępu do konta, podała spółka. Tożsamość użytkownika będzie potwierdzana przez tzw. dostawcę tożsamości, czyli zaufany podmiot, który wcześniej zweryfikował dane klienta, np. bank prowadzący jego rachunek. Źródło: ISBnews

AliExpress: Płatność BLIK-iem została udostępniona na platformie, podał Polski Standard Płatności (PSP), operator BLIK-a. Współpraca z AliExpress i AliPay (operator płatności) ma wzmocnić pozycję BLIK-a jako najszybciej rozwijającej się metody innowacyjnych płatności mobilnych w Europie. Źródło: ISBnews

Bank Pekao: Udostępnił klientom usługę Qlips, która pozwala opłacać faktury i domowe rachunki w bankowości internetowej Pekao24 i aplikacji PeoPay, podał bank. Źródło: ISBnews

Sony Interactive Entertainment: Ujawniło szczegóły PlayStation5, w tym wygląd konsoli nowej generacji oraz szeroki wachlarz nieprezentowanych nigdzie wcześniej gier, które się na niej pojawią. Źródło: spółka

7Levels: Studio specjalizujące się w produkcji i wydawaniu gier na konsolę Nintendo Switch, pokazało trailer swojej zapowiedzianej niedawno autorskiej gry, Destrobots. Gra ma zadebiutować na rynku18 czerwca. Źródło: spółka

Huawei: Podczas globalnego wirtualnego wydarzenia zaprezentował nowe rozwiązania FusionSolar Smart PV. Klienci, inwestorzy oraz deweloperzy z branży fotowoltaicznej mogli poznać innowacyjne produkty podczas nadawanego na żywo z centrali Huawei w Shenzhen interaktywnego wydarzenia. Huawei przygotował atrakcyjną ofertę dla klientów internetowego sklepu marki. Wybrane smartfony i smartwatche Huawei można teraz kupić w zestawie z jednym z akcesoriów w atrakcyjnej cenie. Dodatkowo klienci sklepu huawei.pl mogą uzyskać kupon upoważniający do zakupów tańszych nawet o 400 zł, w zależności od wielkości zamówienia. Oferta obowiązuje do 22 czerwca. Za pobranie ze sklepu z aplikacjami Huawei AppGallery jednej ze wskazanych gier, a następnie dokonanie dowolnego zakupu w grze, użytkownik otrzyma pełny zwrot wydanej kwoty w postaci Punktów Huawei. Promocja trwa do 23 czerwca. Źródło: spółka

Art Games Studio: 10 lipca na platformie Steam zadebiutuje pełna wersja gry 'When I Was Young'. Od 10 stycznia br. tytuł jest dostępny w sprzedaży w trybie wczesnego dostępu. Producentem 'When I Was Young' jest spółka WallRus Group. Opowieść osadzona jest w realiach wojny w Wietnamie. Źródło: spółka

Movie Games: Zawarł umowę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do gry 'Plastic Rebellion' w wersji na PC z Detalion Games. Źródło: spółka

Plus: Klienci mogą dodać do swojej faktury opłatę za dostęp do Publico24 Newsstand - wirtualnego kiosku z e-gazetami oraz e-magazynami i zapłacić za dostęp razem z abonamentem. Dla nowych użytkowników pierwsze 14 dni korzystania z serwisu jest w prezencie. Publico24 Newsstand pozwala na nielimitowany dostęp do nowych oraz archiwalnych gazet i czasopism - łącznie do 130 różnorodnych tytułów. Źródło: spółka

All in! Games: Wydawnictwo łączy siły ze światowym liderem 505 Games przy dystrybucji gry Ghostrunner. Źródło: spółka

Realme: Zaprezentowało trzy nowe produkty: smartfony realme X3 SuperZoom, realme 5i oraz zegarek realme Watch. Źródło: spółka

Play: Wprowadził wyjątkowe oferty dla klientów indywidualnych, które gwarantują powiększone pakiety danych i najnowsze smartfony, a także dają możliwość korzystania z sieci najnowszej generacji - 5G. Z tej technologii bez dodatkowych opłat będą mogli skorzystać również klienci wybranych dotychczasowych ofert. Źródło: spółka

Sygnity: Zawarcie przez spółkę zależną Sygnity Business Solutions umowy z ARiMR na wdrożenie systemu informatycznego. Źródło: spółka, Trigon

Forever Entertainment: Podpisanie umowy z Zojoi LLC na stworzenie i wydanie gry Shadowgate 2. Źródło: spółka, Trigon

Asseco: 'Razem przeciw COVID" to pakiet narzędzi IT bezpłatnie udostępnianych placówkom medycznym przez Asseco Poland. Przygotowane rozwiązania informatyczne usprawniają postępowanie w przypadku zdiagnozowania lub podejrzenia koronawirusa oraz ułatwiają zdalny kontakt z pacjentem. Usługi zostały przygotowane z wykorzystaniem infrastruktury Chmury Krajowej. Źródło: spółka

TIMATE, Euvic IT: Automatyczne sprawdzanie obecności, cyfrowy identyfikator, platforma przekazywania informacji, elektroniczny dzienniczek oraz chroniący uczniów przycisk SOS. To nowe możliwości systemu TIMATE, który został dostosowany do potrzeb szkół. Przygotowane przez TIMATE i Euvic IT rozwiązanie pomoże oświacie w cyfrowej transformacji oraz wesprze szkoły w walce z koronawirusem. Źródło: spółka

HP: Firma zaprezentowała nowe urządzenia dla graczy - wszystkie zaprojektowane z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach. Wkrótce na rynku pojawią się m.in. nowy laptop OMEN 15, monitor HP X24c, mysz OMEN Vector, słuchawki OMEN Dyad oraz notebook Pavilion Gaming 16. Źródło: spółka

Energa Operator: Uruchomiła aplikację ZET Mobile. Nowe narzędzie nie tylko usprawnia pracę monterów i pracowników biurowych, ale także ma na celu ograniczenie liczby zużywanego papieru o ponad milion kartek rocznie. Źródło: spółka

Action: Zatwierdzenie przez sąd ugody zawartej w postępowaniu mediacyjnym z Atos Polska. Źródło: spółka, Trigon

Esri Polska: Odpowiedzialna za stworzenie pierwszej polskiej mapy rozprzestrzeniania się COVID-19, przy współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji, Ministerstwem Zdrowia i Rządowym Centrum Bezpieczeństwa opracowała oficjalną, rządową mapę zarażeń koronawirusem (SARC-CoV-2). Źródło: spółka

Colt Technology Services: Uzupełni infrastrukturę Microsoft Azure Peering Service poprzez kompleksową priorytetyzację ruchu dla usług Microsoft SaaS, zapewniajac klietom bezproblemowy dostęp. Firma ogłosiła ulepszoną integrację z usługami Microsoftu, umożliwiając zoptymalizowaną pod kątem chmury, bezpieczną komunikację dla przedsiębiorstw korzystających z usług Microsoft SaaS, takich jak Microsoft Teams i Microsoft 365. Źródło: spółka

Netia: Dewastacje sieci to odwieczny problem operatorów. Zwykle znalezienie miejsce uszkodzenia trwa tyle, co sama naprawa. Inżynierowie Netii wdrażają innowacyjne narzędzia, które już w chwilę po zdarzeniu wskazują miejsce uszkodzenia. Dzięki temu rozwiązaniu można też na bieżąco badać kondycję poszczególnych włókien światłowodowych. Źródło: spółka

Drageus Games: Gra "The Great Perhaps" przeszła certyfikację na platformę PlayStation 4, podała spółka. Planowana data wprowadzenia do sprzedaży gry na konsolę PlayStation 4 to 10 lipca 2020 roku. Źródło: spółka

Tagi: technologie, media , telekomunikacja , giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące