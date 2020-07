Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Edukacja: Polacy coraz chętniej korzystają z rat, kupując kursy online - 14% szkoleń jest opłacanych w taki sposób, a odsetek ten w przyszłości może jeszcze wzrosnąć, wynika z danych PayU. "Biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z utrzymującą się pandemią, liczba zwolenników e-edukacji na pewno jeszcze wzrośnie, tworząc nową kategorię zakupową. W e-usługach związanych z edukacją, profesjonalnymi szkoleniami czy rozwojem osobistym drzemie duży potencjał" - powiedziała head of consumer credit w PayU Martyna Szczepaniak, cytowana w komunikacie. Źródło: ISBnews

Telekomunikacja: Zadłużenie Polaków wobec telekomów wyniosło 899 mln zł w I połowie roku, co oznacza wzrost o 40% r/r, podał Krajowy Rejestr Długów (KRD). Według badania KRD "Jak Polacy korzystają z telefonu i internetu w czasie pandemii", po wybuchu pandemii ponad połowa (56,5%) osób przyznaje, że sięga po telefon częściej oraz więcej czasu spędza w internecie (54,3%). Źródło: ISBnews

Telekomunikacja: Program Polska Cyfrowa (POPC), stawiający sobie za cel upowszechnienie dostępu do szybkiego internetu, rozwój e-administracji oraz cyfrową aktywizację społeczeństwa, jako pierwszy zakontraktował wszystkie środki dostępne w perspektywie finansowej 2014-2020, podało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR). Źródło: ISBnews

E-commerce: Pandemia koronawirusa przyczyniła się do wzrostu popularności e-handlu, wynika z raportu Santander Consumer Banku (Santander CB) "Polaków portfel własny: wyjątkowe lato". Co szósty Polak (16,3%) deklaruje, że kupuje w sieci więcej niż przed pandemią. Ponad 4% zamawia w ten sposób zakupy spożywcze z dostawą do domu. Źródło: ISBnews

Media społecznościowe: PKN Orlen, LPP i mBank to najaktywniejsze spółki z WIG 30 na Linkedln, a Orange, PKN Orlen i PLAY na Twitterze. Pozycję lidera na YouTube zajmuje CD Projekt - to najważniejsze wnioski płynące z najnowszego raportu autorstwa analityków Martis Consulting. Źródło: spółka

Telekomunikacja: Polskie przedsiębiorstwa coraz częściej doceniają znaczenie szybkiego i stabilnego łącza w prowadzeniu biznesu. Potwierdzają to wyniki badania #RegionyNexery2020, przeprowadzonego na przełomie marca i kwietnia br. przez GfK dla Nexery. Rok temu tylko 20% reprezentantów firm wskazało, że zwiększenie prędkości internetu wpłynęłoby pozytywnie na dochodowość i rozwój działalności, w 2020 roku odsetek ten wzrósł niemal dwukrotnie. Co ciekawe, można zauważyć zależność pomiędzy prędkością wykorzystywanego łącza, a wielkością przedsiębiorstwa. Firmy zatrudniające 50 i więcej pracowników częściej korzystają z internetu o wyższej prędkości, częściej jest to również łącze symetryczne, czyli o równej prędkości wysyłania i pobierania danych. Źródło: spółka

IT: Zaledwie 28 proc. firm przewidziało skalę problemów związanych z COVID-19 i miało odpowiednie plany reagowania w sytuacji kryzysowej, gwarantujące zachowanie ciągłości działania biznesu - wynika z badania Atmana. Z analizy operatora centrum danych wynika ponadto, że aż 18 proc. firm nadal deklaruje, że nie chce wdrażać odpowiednich procedur i narzędzi umożliwiających płynne dostosowanie się organizacji do sytuacji nieprzewidywalnych oraz awarii. Źródło: spółka

Online: Clickmeeting przeprowadził badanie, którego celem było zebranie informacji na temat możliwości zarabiania dzięki webinarom. Łącznie dla 44% organizatorów wydarzeń na badanej platformie ta metoda komunikacji z odbiorcami zapewnia wpływy do ich budżetu. Raport z badania pokazuje panujące obecnie globalne trendy w obszarze wirtualnych spotkań: Aż 12% badanych zadeklarowało, że płatne webinaria są dla nich głównym źródłem dochodu, jednocześnie potwierdzając, że można utrzymać się z ich prowadzenia; Z kolei aż 32% ankietowanych stwierdziło, że wydarzenia online są ich dodatkowym źródłem dochodu; Liczba płatnych webinarów wzrosła o 547%; Zainteresowanie funkcjonalnością wydawania certyfikatu po ukończenia szkolenia/kursu wzrosła o 995%; O 41,91% wzrosła liczba nowych użytkowników w okrresie pandemii; Największą grupą użytkowników platformy są firmy zatrudniające między 10 a 50 pracowników (22,91%) i przedsiębiorstwa z 51 do 200 zatrudnionych (22,59%). Freelancerzy mają 18,66% udziału w grupie.

Najważniejsze sposoby wykorzystywania webinarów to edukacja 39%, profesjonalne sesje szkoleniowe 29%, spotkania biznesowe i organizacja spotkań z pracownikami 29% oraz wspólna praca nad projektami 24%. Źródło: spółka

Raport: 7 mln Polaków pracuje w branżach narażonych na konsekwencje kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią. 3 mln tej grupy stanowią kobiety, dla których skutki gospodarczo-społeczne mogą być szczególnie dotkliwe. Kryzys uderzył w sektory silnie sfeminizowane - od usług, po edukację, opiekę i sektor zdrowotny. Do tego dochodzi również gwałtowna transformacja cyfrowa przedsiębiorstw, które już teraz szukają oszczędności, m.in. poprzez zastępowanie najbardziej powtarzalnych procesów pracą maszyn i algorytmów, wskazuje raport ,,Cyfrowy klucz do przyszłości zawodowej. Kobiety na rynku pracy w kontekście kryzysu gospodarczego" opracowanym w ramach kampanii #WomanUpdate przez instytut badawczy Uniwersytetu Warszawskiego Digital Economy Lab (DELab) oraz Instytut Innowacyjna Gospodarka (INGOS). Źródło: spółka

Cyberobrona: Prawie połowa polskich firm doświadczyła w ostatnim roku incydentu naruszenia bezpieczeństwa danych w chmurze publicznej - wynika z badania Sophos. W zdecydowanej większości (84%) powodem były niewłaściwe ustawienia konfiguracyjne i zbyt szeroki dostęp do wrażliwych informacji. Europa zanotowała najmniejszy odsetek incydentów w porównaniu z resztą świata, co może mieć związek z koniecznością przestrzegania przepisów RODO. Źródło: spółka

AI: Capgemini zanalizowało tempo wdrożenia sztucznej inteligencji przez przedsiębiorstwa w ciągu ostatnich trzech lat, badając blisko tysiąc organizacji, z co najmniej miliardem dolarów przychodu rocznie, wdrażających inicjatywy oparte na AI, a także przeprowadziło obszerne, pogłębione wywiady z kadrą kierowniczą. Mimo, że coraz więcej przedsiębiorstw wykracza poza projekty pilotażowe, bo 53% (36% w raporcie z 2017 r.), to zastosowania produkcyjne z AI na szeroką skalę zainicjowało do tej pory tylko 13% liderów, a kryzys związany z pandemią nie pomaga tym, którzy tego nie zrobili. Mimo wszystko, to jednak większość z tej niewielkiej grupy liderów kontynuuje postępy w swoich inicjatywach związanych z AI w tym samym tempie co przed pandemią, a niektórzy z nich zwiększyli nawet tempo wdrożeń. Stanowi to jednak wyraźny kontrast w stosunku do organizacji, które zmagały się z problemami, z których blisko połowa wycofała się z inwestycji, a 16% w ogóle zawiesiło wszystkie inicjatywy z AI ze względu na dużą

niepewność biznesową związaną z pandemią Organizacje wdrażające AI liczą na korzyści w zakresie generowania przychodów, redukcji ryzyka, lepszej współpracy z klientami i optymalizacji kosztów. Aż 97% liderów z branży IT dostrzegło wymierne korzyści z zastosowań AI, przy czym 79% z grupy liderów AI na dużą skalę odnotowuje ponad 25% wzrost sprzedaży tradycyjnych produktów i usług. Ponadto w przypadku 62% liderów odnotowano spadek liczby skarg klientów o co najmniej 25%, a w przypadku 71% odnotowano spadek zagrożeń związanych z bezpieczeństwem o co najmniej 25%. Jeśli chodzi o pięć najważniejszych sektorów, które przodują w rozwijaniu AI, organizacje z sektora nauk przyrodniczych i handlu detalicznego znacznie wyprzedzają inne, które stanowią odpowiednio 27% i 21% wśród liderów we wdrażaniu sztucznej inteligencji na szeroką skalę. Na kolejnych miejscach znajdują się sektor motoryzacyjny i produkty konsumenckie po 17%, a następnie telekomunikacja (14%). Zaledwie 38% organizacji zajmujących się naukami

przyrodniczymi zawiesiło lub wycofało inwestycje z powodu pandemii, w porównaniu z sektorami ubezpieczeń (66%), bankowości (64%) i użyteczności publicznej (64%). Odzwierciedla to znaczenie e-zdrowia w dzisiejszym kontekście, gdzie wirtualni asystenci, aplikacje do śledzenia kontaktów i czaty rozwijają się w miarę jak organizacje, takie jak Światowa Organizacja Zdrowia, uruchamiają narzędzia oparte na sztucznej inteligencji w celu gromadzenia i dostarczania informacji podczas trwającej pandemii. Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

LiveChat Software: Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy w okresie kwiecień - czerwiec 2020 (I kwartał roku finansowego 2020/21) wyniosły 10 358 268 USD i były o 31,3% wyższe od osiągniętych w I kwartale 2019/20 roku finansowego, podała spółka.

T-Mobile Polska: Jako pierwszy operator telekomunikacyjny działający na polskim rynku, postanowił wdrożyć w całej organizacji jeden model zarządzania - Agile, który sprawił, że firma zautomatyzowała wiele procesów wewnętrznych, w tym testy produktów, które wkrótce pojawią się na rynku i będą z powodzeniem służyć klientom, podała spółka. T-Mobile rozpoczął budowę data center o całkowitej powierzchni 4 400 m2 przy ul. Szlacheckiej w Warszawie, podał operator. Generalnym wykonawcą inwestycji został europejski koncern budowlany Strabag. Źródło: ISBtech

Huawei Polska: Przychody wyniosły ponad 3,6 mld zł w 2019 roku, podała spółka. "Mimo trudnego otoczenia politycznego, kolejny rok z rzędu utrzymaliśmy pozycję jednej z największych firm informatycznych w Polsce. To dowód na to, że nasi klienci najbardziej cenią sobie dotychczasowe relacje biznesowe i najwyższą jakość produktów" - powiedział dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska Ryszard Hordyński,cytowany w komunikacie. Źródło: ISBnews

Polish Cloud Academy: W ramach programu edukacyjnego powołanego do życia przez Związek Banków Polskich (ZBP) wraz z firmami partnerskimi - już ponad 1500 pracowników banków zostało przeszkolonych. Źródło: ISBnews

Comarch: Ma umowę z Grupą Kapitałową GLUETEC na wdrożenie systemu Comarch ERP Enterprise. Projekt ma na celu powiązanie procesów zachodzących w trzech oddziałach firmy, które znajduję się w Niemczech i w Polsce, za pomocą scentralizowanego rozwiązania IT. Przedsiębiorstwo jest jednym z wiodących producentów kleju przemysłowego oraz materiałów uszczelniających na rynku europejskim. Comarch współpracuje z firmą Ford w zakresie dostarczenia i rozwoju programu lojalnościowego FordPass Rewards w ramach kompleksowej aplikacji mobilnej FordPass dla klientów firmy. Aplikacja FordPass zadebiutowała w Stanach Zjednoczonych w roku 2016, a obecnie działa również w Kanadzie, Chinach i na wybranych rynkach w Europie. Dzięki aplikacji FordPass użytkownicy mają kontrolę nad swoimi pojazdami, mogą lokalizować i konsolidować ważne dane o pojazdach, korzystać z pomocy drogowej oraz zdobywać i wymieniać punkty FordPass Rewards. Program, obsługiwany przez system Comarch Loyalty Management, umożliwia zdobywanie punktów FordPass

Rewards. Źródło: spółka

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL): Wszedł w skład nowo powołanej Globalnej Rady ds. Technologii i Usług Biznesowych. Jest to sojusz dwunastu międzynarodowych stowarzyszeń reprezentujących sektor technologii i usług biznesowych na Bałkanach, w Bułgarii, Czechach, Egipcie, Indiach, Malezji, na Łotwie, w Niemczech, Polsce, Południowej Afryce, Rosji, Rumunii, Sri Lance, na Ukrainie, w USA i Wielkiej Brytanii. Wspólnie stowarzyszenia te reprezentują interesy ponad 10 000 firm, w tym międzynarodowych, lokalnych firm technologicznych, MŚP i przedsiębiorstw typu start-up. Celem Rady jest m.in. stworzenie platformy dla globalnej społeczności, reprezentującej sektor do dzielenia się doświadczeniami i wprowadzania zmian w modelach biznesowych napędzających sektor i wspierających dalszy rozwój gospodarczy. Źródło: spółka

C.H. Robinson, Microsoft Corp.: Ogłosiły decyzję o połączeniu sił, aby cyfrowo przekształcić logistykę i łańcuch dostaw. Dzięki połączeniu potęgi swoich wiodących technologii - Navisphere(R) i Microsoft Azure oraz Azure IoT mogą sprostać dynamicznie zmieniającym się wymaganiom globalnej podaży łańcucha dostaw. Partnerstwo to dążenie do zapewnienia widoczności klientom C.H. Robinson w czasie rzeczywistym. Źródło: spółka

Hinter.ai: Organizacja i dostępność sprzętu to obszary, które w pracy poza biurem najbardziej wymagają usprawnień. Takie wnioski zawiera raport pt. ,,Które obszary w firmach są kluczowe dla efektywności pracy zdalnej" opracowany przez psychologów organizacji z Instytutu Gaussa na podstawie badań Hinter.ai, przeprowadzonych w trakcie trwającej pandemii koronawirusa SARS-Co-V-2. Hinter.ai to narzędzie, które wykorzystując wiedzę i doświadczenie pracowników, zapewnia wsparcie w zarządzaniu zespołami podczas pracy zdalnej. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

JR Holding ASI: Jest w trakcie analizy kilkunastu projektów pod kątem inwestycji, poinformował prezes January Ciszewski. "Aktualnie analizujemy kilkanaście projektów: gamingowe i biotechnologiczne" - napisał Ciszewski podczas czatu inwestorskiego, zorganizowanego przez inwestycje.pl i inwestorzy.tv. Źródło: ISBnews

Canal+ Polska: Złożył prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podała spółka. Jednak Canal+ i jej akcjonariusze nie podjęli jeszcze ostatecznej decyzji co do przeprowadzenia oferty publicznej i będą informować o kolejnych krokach po zatwierdzeniu prospektu przez KNF oraz rozważeniu warunków rynkowych i innych czynników. Źródło: ISBnews

Eurohit: Notowany na rynku NewConnect od 2010 r., podpisał term sheet z Sheepyard w sprawie połączenia obu spółek. Po połączeniu spółka będzie prowadziła działalność w branży gier mobilnych i będzie zajmowała się produkcją oraz wydawaniem gier typu free-to-play. Źródło: ISBnews

Skinwallet: Złożył w trybie formalnym dokument informacyjny na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) i liczy na debiut na NewConnect na przełomie lipca i sierpnia, podała spółka. Źródło: ISBnews

QubicGames: Sprzedał 150 000 akcji Drageus Games za łączną kwotę 1 269 500 zł na rynku NewConnect, podała spółka. Średnia cena sprzedaży akcji wyniosła 8,46 zł za akcję. QubicGames nie posiada już walorów Drageus Games. Źródło: ISBnews

MCI Capital: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) udzieliła zezwolenia na wykonywanie działalności jako wewnętrznie zarządzający alternatywną spółką inwestycyjną, podano w komunikacie. Źródło: ISBnews

ATM: Akcjonariusze zdecydują 10 sierpnia o wycofaniu akcji spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie. Źródło: ISBnews

All Good: Spółka matka Coffeedesk pozyskała ponad 2 mln zł, czyli 100% celu zbiórki, w ramach emisji crowdfundingowej na platformie Crowdway, podano w komunikacie. Źródło: ISBnews

Arts Alliance: Notowana na NewConnect grupa spółek gamingowych dokonała przejęcia 99,68% udziałów w spółce Hyperion Alfa Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo - Akcyjna, podano w komunikacie. Ideą przejęcia ASI jest aktywna działalność inwestycyjna w spółki lub zespoły deweloperskie z segmentu gier. Źródło: ISBnews

Merlin Group: Możliwa jest ewentualna zmiana w strukturze akcjonariatu, polegająca docelowo na nabyciu przez inwestora strategicznego akcji spółki, podał Merlin, powołując się na informacje pozyskane od akcjonariusza spółki, prowadzącego negocjacje z inwestorem strategicznym. Źródło: ISBnews

VC Movens Capital: Rozpoczynający działalność fundusz zamierza zainwestować 58 mln zł w polskie firmy technologiczne będące na wczesnym etapie rozwoju i mające potencjał do rozszerzenia swojej działalności na skalę globalną, podał fundusz. Źródło: ISBnews

Orange Polska: Wynajął doradców i rozważa sprzedaż do 50% udziałów w sieci światłowodowej - Bloomberg. Udziały mogłyby być warte ok. 1 mld euro. Z nieoficjalnych informacji wynika, że spółka zatrudniła bank inwestycyjny Lazard, który ma pomóc w poszukiwaniu inwestora. Celem transakcji byłaby między innymi kontynuacja inwestycji w FTTH po roku 2020 we współpracy z partnerem finansowym. Źródło: Trigon

The Farm 51 Group: Walne zdecyduje o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego. Źródło: spółka

Legimi: Przydzieliło 2 123 obligacji o łącznej wartości emisyjnej 2,123 mln zł. Pozyskane środki posłużą refinansowaniu zadłużenia spółki oraz rozwojowi i promocji Legimi 3.0 na rynku niemieckim i polskim. Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

ITMAGINATION: Polski software house rozpoczął realizację projektu dla światowego lidera branży FMCG - Nestle Polska. W polskim oddziale firmy zostanie wdrożony system z obszaru Document Management System, który zoptymalizuje wewnętrzny obieg dokumentów oraz pomoże firmie realizować strategię zrównoważonego rozwoju, poprzez ideę ,,paperless approach". Źródło: ISBtech

Blue Dot Solutions: Firma tworząca aplikacje oparte o dane satelitarne z powodzeniem zakończyła projekt Flamingo rozwijany w ramach programu Horyzont 2020. Ogólnoeuropejska inicjatywa na rzecz badań naukowych i innowacji pozwoliła na stworzenie urządzenia typu IoT dla precyzyjnego pozycjonowania pojazdów w przestrzeni zurbanizowanej. System dedykowany autobusom i tramwajom został przetestowany w warunkach miejskich, a jego wyniki porównano z "tradycyjnymi odbiornikami GPS", u których zanotowano błędy sięgające nawet 75 metrów w niesprzyjających warunkach. Dla porównania - stworzone przez Blue Dot Solutions autorskie urządzenie IoT przez większość testów oferowało precyzję pozycjonowania lepszą od 1 metra. Źródło: ISBtech

Sonka: Ustaliła datę premiery gry "Hamster Bob" tworzonej na platformy Nintendo Switch i inne konsole na rynku europejskim, amerykańskim i europejskim na 24 lipca br., podała spółka. Źródło: ISBnews

SimFabric: Złożył do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR) wniosek o dofinansowanie stworzenia centrum badawczo-rozwojowego - Space Engine Lab w ramach działania 2.1 PO IR - konkurs 1/2.1/2020, podała spółka. Łączna wartość projektu to ponad 25,31 mln zł, z czego wartość ewentualnego dofinansowania to ponad 15,18 mln zł. SimFabric wyznaczył datę premiery gry "Saboteur SiO" na PC 1 września br., podała spółka. SimFabric zajmuje się portowaniem i wydaniem produkcji. W ramach zawartej umowy wydawniczej spółka w IV kwartale br. planuje stworzyć także wersje konsolowe "Saboteur SiO" na Nintendo Switch, PS4 oraz Xbox One. Źródło: ISBnews

Silvair: Ogłosił partnerstwo z producentem rozwiązań oświetleniowych LSI Industries, notowanym na amerykańskiej giełdzie Nasdaq, podała spółka. W ramach partnerstwa LSI Industries wprowadza do oferty AirLink Blue - bezprzewodowe rozwiązanie z technologią Bluetooth Mesh do sterowania oświetleniem zewnętrznym. Źródło: ISBnews

Asbis Enterprises: Został dystrybutorem produktów firmy Tintri w Europie Środkowo-Wschodniej, krajach bałtyckich, krajach Zakaukazia, Azji Środkowej, Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej, podała spółka. Źródło: ISBnews

PGE Obrót: Spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) umożliwiła cyfrowe podpisywanie dokumentów przy użyciu smartfona i e-dowodu, podała spółka. Źródło: ISBnews

Forever Entertainment: Premiera gry "Mini Island Challenge Bundle" na platformie Nintendo Switch została ustalona na 23 lipca br., podał Forever Entertainment. Źródło: ISBnews

PWay: Spółka zależna PlayWay planuje w najbliższych miesiącach uruchomienie międzynarodowej platformy Need for a Game Idea, wykorzystującej technologię blockchain, podał PlayWay. Lista graczy oczekujących na zakup wszystkich gier z grupy kapitałowej PlayWay w sklepie Steam (wishlist) przekroczyła liczbę 8,16 mln, podała spółka. Źródło: ISBnews

Orange Polska: Podpisał kolejną umowę o dostępie do sieci światłowodowej Fiberhost, dotyczącą sieci wybudowanych w ramach trzeciego konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC3) i obejmie kolejnych 550 tys. gospodarstw domowych w kraju, podała INEA. Źródło: ISBnews

No Gravity Games: Gra "Creepy Tale" od premiery na platformie Nintendo Switch 10 maja wygenerowała sprzedaż, która zapewniła zwrot wszelkich wydatków na produkcje portu i jej wydanie, poinformowało No Gravity Games. Źródło: ISBnews

Movie Games: Ma list intencyjny z Iron VR, spółką zależną Carbon Studio, podała spółka. Obie spółki prowadzą negocjacje dotyczące szczegółów współpracy oraz ustalają listę tytułów, które zostaną przeniesione na platformy VR. Źródło: ISBnews

Auchan Retail, Glovo: Mają umowę o partnerstwie strategicznym w Polsce, Hiszpanii, Portugalii i na Ukrainie, która rozpocznie się latem, podała spółka. Firmy zapowiadają możliwość rozszerzenia zasięgu partnerstwa o kolejne kraje. Źródło: ISBnews

Bonair: Polska firma dołączyła do grupy Fellowmind, partnera Microsoft Business Applications w Europie, podała spółka. Źródło: ISBnews

Pekao: Aplikacja Banku Pekao PeoPay jest dostępna w Huawei AppGallery, podał bank. Aplikacja Pekao będzie docelowo zintegrowana z Huawei Mobile Services, a co za tym idzie - dostępna również na najnowszych smartfonach i tabletach tej marki. Źródło: ISBnews

Grupa CCC: Uruchomiła w Rumunii aplikację mobilną dostępną w sklepie Google Play oraz w App Store, podała spółka. Źródło: ISBnews

VMWare, AWS: Dzięki nowemu typowi instancji, zmienionej konfiguracji klastra produkcyjnego i dodanej usłudze zarządzania chmurą udostępnianą w modelu multi-tenant, VMware i AWS czynią swoją wspólnie zaprojektowaną chmurę bardziej dostępną dla szerszego grona klientów. Nowa odsłona wspólnego rozwiązania ma pomóc firmom w elastycznym aktualizowaniu środowisk aplikacyjnych oraz szybkim wdrażaniu mechanizmów zachowania ciągłości biznesowej. Źródło: spółka

Mio: Przygotowała serię dedykowanych nawigacji rowerowych Mio Cyclo Discover. W lipcu w ramach serii Cyclo Discover firma Mio zaprezentuje dwa modele Mio Cyclo Discover oraz Mio Cyclo Discover Plus. Nawigacja Mio Cyclo Discover to niewielkie, wodoodporne urządzenie, które dzięki wbudowanej baterii może nam towarzyszyć w podróży przez niemal 10 godzin. Nawigacja posiada czytelny, 3,5" kolorowy wyświetlacz o rozdzielczości 320x480pix Urządzenie ma wbudowaną bazę punktów POI, lokalizacji oraz możliwość personalizacji ekranu. Kolejnym urządzeniem z rodziny Cyclo Discover jest Mio Cyclo Discover Plus, który jest rozbudowaną wersją powyższego modelu. Źródło: spółka

Zalando: Wprowadza do oferty nowy brand z grupy H&M - Arket. Źródło: spółka

Huawei: Zaprezentował wyniki finansowe za pierwszą połowę 2020 roku. Globalnie firma wygenerowała w tym okresie przychody w wysokości 64,2 mld USD (454 mld CNY), co stanowi wzrost o 13,1% r/r, podczas gdy marża netto wyniosła 9,2%. Na łączne przychody składało się 22,6 mld USD (159,6 mld CNY) z segmentu rozwiązań dla operatorów, 5,1 mld USD (36,3 mld CNY) z działu enterprise oraz 36,2 mld USD (255,8 mld CNY) przychodu wypracowanego na sprzedaży produktów konsumenckich. Po przeprowadzeniu analizy ryzyka związanej z dostawcami usług sieciowych, belgijski minister telekomunikacji, Philippe De Backer, ogłosił, że Belgia nie będzie zmieniać swojej polityki telekomunikacyjnej, a tym samym dopuści Huawei do budowy infrastruktury sieci. Podobna deklaracja popłynęła także z Berlina, gdzie Jochen Homann, prezes federalnej Agencji do spraw Sieci zarekomendował, aby nie wykluczać Huawei, gdyż nie ma ku temu żadnych przesłanek. Homann uzasadnił swoje stanowisko katalogiem bezpieczeństwa, opracowanym przez Agencję ds.

Sieci wraz z Federalnym Biurem ds. Bezpieczeństwa Technologii Informacyjnych i inspektorem ochrony danych. Według niego wymagania zapewniły, że wszyscy dostawcy dostarczają niezawodną technologię, a katalog jest gotowy i wystarczający do kontroli bezpieczeństwa. Źródło: spółka

Huawei: Wprowadza do sprzedaży pierwszy na świecie router wspierający najnowszy standard WiFi 6 Plus. Urządzenie, w porównaniu do routerów obsługujących wcześniejszy standard, zapewnia nawet trzykrotnie szybszy i stabilniejszy transfer danych oraz większy zasięg sieci, nawet wtedy, gdy podłączono do sieci domowej kilkanaście urządzeń. Router został opracowany z myślą o użytkownikach poszukujących wydajnego urządzenia wspierającego sieć w domu lub biurze. Huawei wprowadza do sprzedaży nowy tablet do multimedialnej rozrywki - MatePad. Został on wyposażony w wysokiej jakości ekran FullView 2K, który wyświetla blisko 17 milionów kolorów, system czterech głośników Harman Kardon oraz pojemną baterię 7250 mAh pozwalającą np. na oglądanie filmów nawet przez 12 godzin. Rekomendowana cena sprzedaży Huawei MatePad w wersji z WiFi to 1399 zł, a w wersji WiFi+LTE - 1599 zł. Źródło: spółka

Netia: Już trzy usługi chmurowe przeszły gęste sito weryfikacyjne i weszły na - realizowaną przez Ministerstwo Cyfryzacji - platformę Zapewniania Usług Chmurowych (ZUCH) dla administracji, w szczególności samorządowej. Źródło: spółka

TP Vision: Będąca właścicielem marki Philips TV & Sound oraz legendarny brytyjski producent sprzętów audio z najwyższej półki Bowers & Wilkins zdecydowały się kontynuować współpracę na zasadzie wyłączności. W tym do sprzedaży wejdą zarówno telewizory OLED+, których wcześniejsze generacje miały swoje premiery w latach ubiegłych, jak również zupełnie nowe modele LCD zaprojektowane z myślą o konsumentach poszukujących odbiorników o mniejszych calarzach i oferujących ponadprzeciętne brzmienie. Źródło: spółka

Dimedic.eu: Przychodnia online dodała możliwość wyboru e-recepty, którą może otrzymać każdy pacjent, który przejdzie pozytywnie konsultację medyczną online. Źródło: spółka

Realme: Marka smartfonów na świecie, prezentuje technologię 125W UltraDART Flash, czyli super szybki system ładowania. W ten sposób staje się jednym z pierwszych producentów, którzy sięgają po to innowacyjne rozwiązanie. W dobie rozwoju technologicznego, smartfony, szczególnie modele obsługujące 5G, potrzebują coraz więcej energii, dlatego rozwijanie technologii szybkiego ładowania ma dzisiaj ogromne znaczenie. Źródło: spółka

Kingston Technology Europe Co LLP: Przedsiębiorstwo Phison odsprzeda jej swoje udziały w Kingston Solutions Inc. (KSI). Jest to spółka joint venture założona razem z Kingston Technology Corporation. Dzięki tej transakcji Kingston stanie się większościowym udziałowcem KSI. Phison skoncentruje się na technologii oraz badaniach i rozwoju. W dalszym ciągu będzie zapewniać firmie Kingston najwyższej klasy wsparcie i serwis. Źródło: spółka

DRAGO entertainment: Nadał oficjalny tytuł najważniejszemu projektowi ze swojego portfolio produkcyjnego. Robocza nazwa FrostFall zmieniona została na Red Frost. Średniobudżetowa rozgrywka, utrzymana w konwencji FPS/survival, zyska także nowe aspekty gry. Tytuł od stycznia br. znajduje się w rankingu Steam TOP Wishlist. Wydawcą tytułu jest Movie Games. Gra we wczesnym dostępie trafi do sprzedaży w 2021 roku. Demo zostanie udostępnione w Q4 2020. Źródło: spółka

T-Bull: Liczba pobrań gier w czerwcu 2020 roku wyniosła 6,6 mln. Źródło: spółka

Sony: Kamera POV HDC-P31 firmy Sony zostanie wprowadzona do sprzedaży już w listopadzie tego roku. Tym samym wzbogaci obecną ofertę firmy z zakresu kompaktowych kamer o funkcje HD HDR i przetwornik obrazu CMOS typu 2/3" z globalną migawką, który zapewnia dużą czułość, niski poziom szumów oraz lepsze właściwości optyczne. Kamera POV HDC-P31 spełni oczekiwania nabywców, którzy pragną usprawnić produkcję multimediów poprzez zdalne wybieranie menu oraz nadzorowanie stanu. Źródło: spółka

HP Inc.: Zaprezentowała HP Amplify. To pierwszy taki na rynku globalny program partnerski dla channel, zoptymalizowany tak by wspierać dynamiczny rozwój partnerów oraz by zadbać o satysfakcję klientów. Zbudowany na jednej, zintegrowanej strukturze, HP Amplify zapewnia możliwości i narzędzia współpracy niezbędne do tego by efektywnie rozwijać biznes w erze cyfrowej transformacji i ewoluujących zachowań zakupowych klientów. Nowy program wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2020 r. dla partnerów handlowych, a w drugiej połowie 2021 r. dla partnerów detalicznych. Źródło: spółka

Nokia: Ogłosiła aktualizację oprogramowania, które umożliwi płynną migrację stacji bazowych 4G/LTE do 5G/NR. Stanowi to ogromną wartość dla klientów Nokii, którzy uzyskają dostęp do funkcjonalności 5G na około 1 mln urządzeń. Baza ta osiągnie poziom 3,1 mln do końca roku i ponad 5 mln w 2021 roku. Umożliwiając takie rozwiązanie za pośrednictwem aktualizacji oprogramowania, Nokia oferuje bezproblemową i efektywną kosztowo ścieżkę modernizacji do standardu 5G/NR. Źródło: spółka

mPay: Podsumowuje pierwszy miesiąc obecności z ofertą regulowania należności za płatne parkowanie w Zakopanem. W czerwcu blisko 66 proc. osób, które dokonały operacji, to nowi użytkownicy aplikacji. Z mPay zaparkujemy już w 31 miastach w Polsce. Źródło: spółka

Sharp: Wprowadził przenośne głośniki imprezowe PS-919 oraz PS-929. Źródło: spółka

OPPO: Przedstawił rozwiązania z dziedziny szybkiego ładowania. Znalazły się wśród nich technologia szybkiego ładowania 125 W, opcja bezprzewodowego szybkiego ładowania AirVOOC 65 W, ultrakompaktowa, przenośna miniładowarka SuperVOOC o mocy 50 W, a także miniładowarka do szybkiego ładowania o mocy 110 W. Źródło: spółka

Uber: Rusza kampania "Jest maseczka, jest przejazd", która zachęca użytkowników aplikacji Uber do zakrywania nosa i ust podczas każdego przejazdu. Już od wielu tygodni użytkownicy otrzymują powiadomienia w aplikacji przypominające o obowiązku noszenia masek oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny. Dodatkowo zostały wprowadzone nowe zasady anulowania przejazdu, jeśli użytkownik lub kierowca uzna, że wymogi bezpieczeństwa nie są spełnione. Źródło: spółka

Creator Cash: Twórcy treści na You Tube mają teraz natychmiastowy dostęp do wynagrodzenia za prowadzone kampanie na kanale. Jednocześnie, dzięki Creator Cash mają możliwość skorzystania analizy przychodów w czasie rzeczywistym. Debiutancki produkt ChannelMeter jest częścią pierwszego banku stworzonego specjalnie dla twórców treści. Wielomiliardowy sektor twórców przyciąga coraz większe zainteresowanie świata fintech. Według Pawła Działaka, CEO Tpay jesteśmy świadkami rozkwitu nowej branży łączącej finanse z influencerami - 'finflu'. Dodaje, że rynek zaczyna otwierać się na ten obszar. Zaledwie w ubiegłym miesiącu startup o nazwie Karat wprowadził kartę Black Card dedykowaną twórcom zarabiającym na YouTube, Instagram Twitch i innych platformach. Źródło: spółka

Google: Ogłosił wprowadzenie nowych technologii w zakresie inteligentnej analizy danych i zabezpieczeń: BigQuery Omni, Confidential Computing i Confidential VMs. Pomogą one przyspieszyć zdolność klientów do cyfrowej transformacji dzięki chmurze obliczeniowej. Źródło: spółka

Xbox: Zaprezentował jak zaprojektowana została technologia Xbox Velocity Architecture, zwana duszą Xbox Series X. Głównym celem nowego rozwiązania było uzyskanie niespotykanego dotąd w grach konsolowych poziomu głębi i realizmu - elementów oferujących nowy poziom wrażeń z rozgrywki. Cztery komponenty architektury Xbox Velocity pozwalają Xboxowi Xbox Series X zapewnić efektywną wydajność wykraczającą poza surowe specyfikacje sprzętowe. W efekcie gracze zobaczą nowe techniki renderingu, eliminację czasów ładowania gier i większe, bardziej dynamiczne światy. Źródło: spółka

Agora: Otrzymała od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie pierwszą transzę dofinansowania wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w wysokości 2,79 mln zł. Otrzymane środki odpowiadają jednej trzeciej kwoty, o którą wnioskowała spółka (tj. 8,37 mln zł). Spółki z Grupy Agora wnioskowały łącznie o dofinansowanie w wysokości 13,9 mln zł. Źródło: spółka

Chmura Krajowa: Uzyskała certyfikację na zgodność z czterema normami ISO oraz standardem CSA Star. Na polskim rynku stawia to spółkę w gronie liderów w obszarze bezpieczeństwa przetwarzanych danych. Źródło: spółka

Signify, SAP: Kontrola tłumu, monitoring zanieczyszczeń czy system łączności internetowej obejmujący całe miasto - dzięki nowoczesnej technologii te koncepty krok po kroku stają się rzeczywistością, zapewniając lokalnym społecznościom wyższy komfort życia. Chcąc zwiększyć poczucie bezpieczeństwa mieszkańców i sprawność wykrywania ulicznych incydentów, firma Signify opracowała inteligentne słupy oświetleniowe BrightSites zintegrowane z platformą analityczną SAP Analytics Cloud. Stanowią one multifunkcyjne platformy komunikacyjne, odpowiadające na potrzeby nowoczesnych smart cities. Źródło: spółka

Grupa Polsat: Wraz z Zygmuntem Solorzem przeznaczyli w sumie kwotę ponad 30 mln złotych na wsparcie społeczeństwa i służby zdrowia podczas dotychczasowej walki z pandemią koronawirusa. Ostatnie nasze inicjatywy to przekazanie respiratorów szpitalom zakaźnym oraz koncert dla Śląska, przygotowany i wyemitowany przez Telewizję Polsat. Źródło: spółka

