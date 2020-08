Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Reklama: Wartość rynku reklamowego w Polsce w I półroczu 2020 r. wyniosła 4 mld zł, co oznacza spadek o 15,3% r/r, podał Publicis Groupe. Redukcja wydatków reklamowych o 27,9% r/r w drugim kwartale to najgorszy wynik w historii. Źródło: ISBnews

Reklama: W scenariuszu braku kolejnego lockdownu spadek wartości polskiego rynku reklamy TV i sponsoringu mógłby ograniczyć się do poziomu około 10% r/r, przewiduje Cyfrowy Polsat. Źródło: ISBnews

IT: Dla 78% specjalistów IT podstawowym czynnikiem wpływającym na decyzję o zmianie pracy jest niezadowolenie z wynagrodzenia, a na kolejnych miejscach są kultura pracy w firmie i atmosfera w zespole, wynika z badania "Offboarding w IT" portalu No Fluff Jobs. Aż połowa informatyków zmienia pracę przynajmniej raz na 2 lata, a nową posadę co trzeci z nich znajduje już w ciągu miesiąca. Źródło: ISBnews

Transport: Badanie branżowe przeprowadzone przez DHL ujawnia, że 60 proc. profesjonalistów z sektora uważa swoje łańcuchy dostaw za niedostatecznie przejrzyste. W najbliższej przyszłości 75 proc. ankietowanych menedżerów zarządzających łańcuchami dostaw planuje wdrożenie przynajmniej jednej technologii bezprzewodowej nowej generacji, aby zwiększyć transparentność procesów logistycznych. Nowa generacja technologii kontynuuje napędzanie cyfrowej transformacji, wprowadzając branżę logistyczną w przyszłość pełną transparentności, automatyzacji na szeroką skalę i dokładniejszych przewidywań. Trzy główne trendy technologiczne w logistyce będą dotyczyły: całkowitej przejrzystości procesów, autonomiczności pojazdów czy robotów oraz doprowadzenia przewidywań do perfekcji, czyli rozwoju systemów predykcyjnych. Źródło: spółka

Cyberobrona: Nowa, jeszcze bardziej destrukcyjna forma malware'u Qbot, przejmującego dane przeglądarki, numery kart kredytowych i inne dane bankowości elektronicznej zagraża firmom i osobom fizycznym - ostrzegają eksperci z firmy Check Point. Do tej pory ofiarą trojana padło 100 tys. użytkowników na całym świecie, co czyni go obecnie prawdopodobnie najbardziej rozpowszechnionym złośliwym oprogramowaniem. Źródło: spółka

E-commerce: Polacy chętnie korzystają z sieci przygotowując wyprawki szkolne swoim dzieciom. Jak wynika z badania Wonga Polska zrealizowanego przez Kantar Millward Brown, w internecie zamawia je 28 proc. ankietowanych. Sklepy stacjonarne wybiera 30 proc., z czego 7 proc. wcześniej sprawdza produkty w sieci. Rodzice cenią zakupy online między innymi za wygodę, niższą cenę i łatwy dostęp do opinii innych użytkowników. Źródło: spółka

IoT: Z obserwacji Next IoT, firmy zajmującej się przetwarzaniem i analizą danych wynika, że zapotrzebowanie na implementacje technologii Internetu Rzeczy wzrośnie o 30 proc. Największy popyt będzie panował wśród firm z branży produkcyjnej. Niepewna sytuacja gospodarcza wymusza na firmach produkcyjnych konieczność optymalizacji kosztów oraz zwiększenia efektywności pracy. Z szacunków Next IoT, tylko cztery na dziesięć firm w Polsce nie skarży się na brak specjalistycznej wiedzy, aby móc wykorzystać duże zbiory danych do dalszej analizy. Kluczowe znaczenie będzie miało w Polsce znalezienie sposobów na krótko- i długoterminową archiwizację oraz zarządzanie danymi. Zdaniem ekspertów z Next IoT agregacja danych z wielu źródeł oraz wygenerowanie wysokopoziomowej bazy pozwoli zwiększyć wyniki działów produkcji, jakości czy logistyki o średnio 15 proc. Źródło: ISBtech

Marketing: Small talk to rozmowa na niezobowiązujące tematy. Wydaje się więc, że nie trzeba wiele wysiłku, aby rozpocząć taką rozmowę. Jak się jednak okazuje, duża część Polaków nie przepada za krótkimi pogawędkami i nie czuje się w nich komfortowo. Badanie SW Research ukazało, że aż 30% osób nie lubi i nie czuje się komfortowo prowadząc small talk. Jeszcze więcej respondentów (43%) nie wie jak odpowiedzieć na to pytanie. Najczęściej poruszanym tematem podczas rozmowy o niczym jest pogoda (wskazało tak 57,3% ankietowanych). ,,Dla niektórych osób prowadzenie small talków to codzienność zawodowa. To właśnie na tej umiejętności zbudowali swój biznes. Zagajenie rozmowy, poznanie potrzeb swojego rozmówcy oraz sprzedaż jest oparta na takiej rozmowie - mówi dr Iwona Tyrna-Łojek, ekspertka ds. komunikacji w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie. Źródło: spółka

Telekomunikacja: Komisja Europejska opublikowała wstępny projekt regulacji o maksymalnych stawkach terminacji w sieciach - Docelowa stawka MTR to 0,2 eurocenta (0,87 gr.) a FTR 0,07 eurocenta (0,30 gr.), wobec dzisiejszych stawek maksymalnych odpowiednio 4,29 gr. i 2,05 gr. Spadek MTR miałby trwać do roku 2024 natomiast FTR tylko przez jeden rok dostosowawczy. Źródło: Trigon

Cyberobrona: 60% przedsiębiorstw doświadczyło wzrostu liczby prób naruszenia bezpieczeństwa IT podczas przechodzenia na pracę zdalną, a 34% zgłosiło realne ataki na swoje sieci - wynika z badania przeprowadzonego przez firmę Fortinet. Jako najtrudniejsze aspekty dotyczące przejścia na nowy model pracy wymieniano: zapewnienie bezpiecznych połączeń, ciągłości działania i dostępu do aplikacji o krytycznym znaczeniu dla biznesu. Prawie 30% przedsiębiorstw spodziewa się, że także po ustaniu pandemii ponad połowa ich pracowników będzie pracować na odległość w pełnym wymiarze godzin. Będzie to wymagało dalszych inwestycji. Prawie 60% badanych wyda na to w ciągu najbliższych dwóch lat ponad 250 tys. USD. Źródło: spółka

IT: Według danych firmy Vertiv koszty przestoju w pracy centrum danych sięgają setek tysięcy dolarów. Ciągłość pracy takich obiektów ma krytyczne znaczenie dla wielu gałęzi gospodarki: sektora bankowego, usług IT, firm telekomunikacyjnych, branży usługowej czy komunalnej. Aby uniknąć tak kosztownych przestojów konieczna jest więc poprawa wydajności chłodniczej, zabezpieczenie systemu zasilania awaryjnego oraz optymalizacja wydajności instalacji elektrycznej. Konsekwencje usterki systemu zasilania sięgają znacznie dalej, niż uszkodzenia sprzętu. Okazuje się, że koszty naprawy lub wymiany urządzeń były jednymi z najniższych występujących w przypadku przestoju. Źródło: spółka

GAMING

People Can Fly: Jeden z czołowych polskich producentów gier szykuje się do wejścia na giełdę, wynika z informacji ISBtech. Źródło: ISBnews

CD Projekt: Studio Spokko, będące częścią grupy, zapowiedziało "The Witcher: Monster Slayer" - osadzoną w świecie Wiedźmina grę role-playing wykorzystującą technologię rzeczywistości rozszerzonej, podała spółka. Tytuł wydany zostanie w modelu free-to-play na iOS oraz Android, a dokładne daty premiery obu wersji zostaną podane jeszcze w tym roku, zaznaczono w informacji. Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy zdecyduje 22 września o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 4 mln zł w drodze emisji nie więcej niż 4 mln akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1 zł każda, wynika z projektów uchwał. Podjęcie powyższej uchwały ma na celu umożliwienie spółce realizacji programu motywacyjnego. Źródło: ISBnews

Ten Square Games: Prowadzi rozmowy z podmiotami, które docelowo chciałby przejąć i skupia się przede wszystkim na rynku europejskim, poinformował prezes Maciej Zużałek. Ten Square Games planuje dla trzech nowych gier, które znajdą się w tzw. globalnym testowaniu, łączny budżet marketingowy na poziomie 1,5 mln USD w pierwszym miesiącu, poinformował prezes Maciej Zużałek. Ten Square Games (TSG) odnotowało 60,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 23,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Spółka zmieniła ujęcie kosztu sprzedaży akcji w ramach programu motywacyjnego - W efekcie zmian, spółka nie wykaże za półrocze jednorazowego kosztu w kwocie 72,4 mln zł, a będzie ujmować ten koszt proporcjonalnie przez 3 najbliższe lata. W I półroczu 2020 spółka rozpozna ok. 6 mln zł kosztów z tego tytułu Źródło: ISBnews, Trigon

Ten Square Games: Jest skoncentrowany na dalszym rozwoju Fishing Clash i zarządzaniu kampaniami UA, planuje utrzymywanie obecnej bazy graczy. W zakresie rynku w Chinach, spółka jest zadowolona ze współpracy NetEase i zrobiła wszystko, by dostać licencje, ale zgody legislacyjne chińskiej administracji są poza kontrolą. Obecnie firma ma 8 teamów produkujących/zarządzających zawartością gier. Spółka potrzebuje czasu by podjąć decyzję odnośnie perspektyw SoliTales. W perspektywie 6 miesięcy możliwy global launch nowych gier. Zespół w Warszawie rozpoczął prace nad nowym produktem. Spółka przy wyborze celu akwizycji z mniejszych podmiotów, analizuje możliwość przeskalowania się i dywersyfikacji. Nie wyklucza także większej transakcji (100mln USD+) na zasadzie wymiany kompetencji. Nie wykluczałaby przy tym kredytu bankowego, środków własnych lub wymiany akcji. Zmiany polityki prywatności Apple we wrześniu są na zbyt wczesnym etapie by rozstrzygać o wpływie na wydatki marketingowe. Spółka nie zakłada, by zmiany

miały wpływ na budżety marketingowe. Źródło: Trigon

CI Games: Przeprowadzi emisję do 21 mln akcji, przy cenie minimalnej ustalonej na poziomie nie niższym niż 1,2 zł, podała spółka. Zamiarem spółki jest pozyskanie środków przede wszystkim od inwestorów profesjonalnych. Minimalny wartość zapisu wynosi 0,5 mln zł. Pierwszeństwo w składaniu zapisów będą mieli akcjonariusze, którzy posiadają co najmniej 0,25% akcji CI Games. CI Games odnotował 4,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2020 r. wobec 8,1 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Emisja akcji ma pozwolić spółce m.in. na prace nad grami bez udziału współwydawcy Prezes zarządu zadeklarował m.in. objęcie akcji za 0,5mln PLN oraz zwołanie walnego zgromadzenia, które ma dotyczyć odwołania obecnego kapitału docelowego spółki. Źródło: ISBnews, Trigon

7Levels: Zawarł umowę o udzielenie licencji ze studiem Home Net Games Teresa Dymek na grę "Warplanes: WW1 Sky Aces", podała spółka. Umowa dotyczy udzielenia przez licencjodawcę na rzecz spółki licencji w zakresie niezbędnym do wydania gier na platformę Nintendo Switch. Źródło: ISBnews

Draw Distance: Podpisał umowę z Humble Bundle, w wyniku której gra "Vampire: The Masquerade - Coteries of New York" będzie dostępna w usłudze Humble Choice, podała spółka. Dostęp do gier w ramach oferty mają użytkownicy serwisu, którzy opłacają miesięczny abonament. Draw Distance ustalił datę premiery gry "Vampire: The Masquerade - Shadows of New York" na PC (Windows, Linux), Mac, PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch na 10 września br., podała spółka. Źródło: ISBnews

SimFabric: Podpisał umowę z ASI Gaming Investment Group, które zobowiązało się do nabycia 150 tys. akcji serii C MobileFabric oraz 150 tys. akcji serii B VRFabric, poinformowała spółka. Cenę emisyjną ustalono na poziomie 17 zł za akcję i w wyniku transakcji do każdej ze spółek wpłynie kwota 2,55 mln zł. Źródło: ISBnews

Polyslash: Akcje spółki zadebiutowały na rynku NewConnect. Polyslash podpisał umowę z Movie Games dotyczącą stworzenia gry o roboczym tytule "Drug Dealer Manager", podała spółka. Premiera gry planowana jest na IV kwartał 2021 r. Źródło: ISBnews

No Gravity Games: Gra "KIDS: Animal Colouring" od premiery na platformie Nintendo Switch 20 sierpnia wygenerowała sprzedaż, która zapewniła zwrot wszelkich wydatków na produkcję portu i jej wydanie, poinformowała spółka. Data premiery gry " Connection Haunted" na konsolę Nintendo Switch w Ameryce Północnej, Europie, Australii i Hong-Kongu została ustalona na 3 września, podało No Gravity Games.

Games Operators: Podpisał z Console Labs umowę, której przedmiotem jest wykonanie na rzecz spółki portu oraz wydanie gry o nazwie "Radio Commander" na platformy Xbox One, Playstation 4 oraz Nintendo Switch, podała spółka.

Pyramid Games: Cele programu motywacyjnego na lata 2020-2023 zakładają ukończenie produkcji nad co najmniej 6 grami komputerowymi lub grami na inne platformy w okresie od dnia 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2021 roku, uzyskanie w tym okresie co najmniej 3 mln zł zysku netto, a łącznie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. - uzyskanie co najmniej 10 mln zł zysku netto, podała spółka. Źródło: ISBnews

ESL: W regionie EMEA rusza nowa seria turniejów online w grę CS:GO, pod nazwą Predator League. Nowy cykl to efekt współpracy firm Acer i ESL. Liga będzie rozgrywana w Niemczech, Holandii, Szwecji, Danii oraz na Bliskim Wschodzie i pozwoli młodym talentom wygrać swoje pierwsze trofeum w Counter-Strike'u: Global Offensive (CS:GO). To także dobra na uzyskanie pro-coachingu z jednymi z najlepszych trenerów na świecie, a wszystko to dzięki platformie Planet9. Źródło: spółka

Kool2Play: Studio udostępniło graczom nową, darmową wersję demonstracyjną ich nadchodzącej gry Uragun. Produkcja wzbudza zainteresowanie w Polsce oraz poza granicami naszego kraju - informacje na temat tytułu autorstwa Kool2Play pojawiły m.in. w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Francji, Czechach, Rosji, Turcji, oraz na Węgrzech. Premiera Uragun we wczesnym dostępie na Steam odbędzie się w czwartym kwartale 2020 roku, jednak już teraz widoczne jest zainteresowanie graczy oraz mediów. Jest to dla nas znak, że podążamy w dobrym kierunku. Liczymy, że nadchodząca wielkimi krokami premiera wersji EA okaże się sukcesem. - komentuje Marcin Marzęcki, prezes Kool2Play. Źródło: spółka

Razer: Marka dla graczy, ogłosiła niezaudytowane wyniki finansowe za okres 6 miesięcy 2020. ,,Rok 2020 jest wyjątkowy dla wszystkich ludzi na całym świecie. Pomimo niepewności na globalnym rynku spowodowanej pandemią COVID-19, Razer odnotował spektakularny początek roku, napędzany przez dominującą pozycję marki, poszerzanie bazy użytkowników i trendy związane z koniecznością pozostawania w domu" - powiedział Min-Liang Tan, współzałożyciel i CEO Razera. ,,Światowe zjawisko 'zostań w domu' zwiększyło zainteresowanie użytkowników grami i esportem do rekordowych poziomów. Dzięki naszemu ekosystemowi urządzeń, oprogramowania i usług skierowanych do graczy i młodzieży, Razer jest dobrze przygotowany do wykorzystania możliwości płynących z tych trendów. Dzięki naszej ugruntowanej pozycji lidera, atrakcyjnej ofercie sprzętu, oprogramowania i usług oraz skutecznemu zarządzaniu, podstawy naszej działalności pozostają niezmiennie mocne. Jesteśmy przekonani, że powyższe elementy, w połączeniu z naszą zdyscyplinowaną

kontrolą kosztów operacyjnych oraz silną pozycją gotówkową wynoszącą ponad 500 milionów USD, dają nam dobrą pozycję, nawet w tym pełnym wyzwań okresie dla globalnej gospodarki" - dodał. Spółka zanotowała rekordowo wysokie przychody na poziomie 447,5 mln USD przy wzroście o 25,3% r/r. Skorygowany zysk EBITDA w wysokości 3,2 mln USD. Źródło: spółka

The Knights of Unity: Prezes Piotr Sobolewski, podpisał w imieniu firmy umowę objęcia 14 026 404 akcji serii G Oxygen z NewConnect za łączną kwotę w wysokości ponad 3,5 mln zł. Zostały one objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w spółce Mousetrap Games. Objęcie tych akcji jest konsekwencją podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Oxygen, uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii G. Akcje te mają zostać zaoferowane udziałowcom Mousetrap Games oraz objęte przez nich do 30 września 2020 roku. Kapitał zakładowy Oxygen po zarejestrowaniu emisji akcji serii G wynosić będzie 8.623.860,10 zł. ,,Objęcie akcji Oxygen przez udziałowców Mousetrap Games to realizacja zapowiadanych wcześniej zmian w Spółce. Cieszę się, że mimo sytuacji pandemii działamy konsekwentnie i rozwijamy naszą Grupę Kapitałową. Współpraca z The Knights of Unity przebiega wzorowo i jest to dla naszych spółek potężne wsparcie merytoryczne - mówi Edward Mężyk, Prezes Oxygen. ,,W The

Knights of Unity mamy doświadczenie w tworzeniu gier na różne platformy, a dzięki współpracy z Oxygen możemy wkroczyć w świat wydawania gier mobilnych. Uważamy, że w game devie warto się wspierać, dlatego chętnie pomagamy na co dzień w rozwoju spółek z grupy Oxygen. Wymiana doświadczenia za doświadczenie to najzdrowszy barter - mówi Piotr Sobolewski, Prezes The Knights of Unity. Źródło: spółka

Game Island: Prezes Michał Ojrzyński ma w planach ekspansję na rynku gier związanych tematyką survivalu wzbogaconą o wyjątkową fabułę. Podstawowe mechaniki związane z survivalem zostaną wzbogacone o emocjonalne przeżywanie historii zawartych w grach. Do końca br. pojawią się co najmniej dwie zapowiedzi produkcji. Źródło: spółka

11bit studios: Odnotowało 10,5 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2020 r. wobec 2,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zmiana księgowania kosztów Programu Motywacyjnego 2017-19 oraz prezentowania ulgi IP BOX. Zmiana księgowania kosztów PM polega na tym, że 11B ujmie całość kosztu programu w kwocie 18,3mln zł do końca 2019r. W związku ze zmianą, wyniki za 2020r. nie będą obciążone kosztem programu przypadającym na ten rok w kwocie 4,05mln zł. W związku z powyższą zmianą, spółka dokonała przekształcenia wybranych danych prezentacyjnych za 2018 i 2019 rok, I półrocze 2019 roku oraz za II kwartał 2019 roku. 11bit wprowadził także zmiany w prezentacji wpływu ulgi IP BOX na wyniki finansowe tak, że będą one prezentowane za dany okres, a nie w dopiero w raporcie rocznym. Pozytywny wpływ ulgi w I półroczu 2020 to ok. 3,5mln zł. Źródło: ISBnews, Trigon

Bloober Team: Rozwiązanie umowy wydawniczej oraz powrotne nabycie praw dotyczących gry ,,Observer" Gra ,,Observer: System Redux" zostanie wydana w IV kwartale 2020 roku. Gra "Observer: System Redux" zostanie wydana na komputery PC za pośrednictwem platformy Steam, na terytorium całego świata, w IV kwartale 2020 r., podała spółka. Cena wyniesie 29,99 USD/euro. Źródło: ISBnews

Gamescom: Targi odbywają się w formie wirtualnej konferencji i potrwają od 27 do 30 sierpnia - Z polskich, developerów gier na liście uczestników znajdują się podmioty: All in! Games, Bloober Team, Creepy Jar, Game Operators, Klabater, KOOL2PLAY, QubicGames, Pyramid Games, Varsav Studio. Źródło: ISBtech, Trigon

Movie Games, Iron VR: Poczyniły kolejny krok na drodze do przeniesienia czołowych produkcji warszawskiego studia do wirtualnej rzeczywistości. Oba podmioty podpisały umowę, w ramach której Iron VR będzie wprowadzała wybrane gry Movie Games na platformy Virtual Reality. Źródło: ISBnews

7Levels: W ramach umowy z Home Net Games, przeportuje i wyda na Nintendo Switch grę Warplanes: WW1 Sky Aces w wersji premium. Krakowski producent gier na bazie umowy będzie odpowiadał za działania wydawnicze, dystrybucyjne, oraz promocyjne. Cena gry została ustalona na poziomie 9,99 EUR/USD. Źródło: Trigon

RemoteMyApp: Technologia polskiej spółki zasila uruchomioną właśnie przez Deutsche Telekom platformę cloud gamingową MagentaGaming. Deutsche Telekom uruchomił własną platformę cloud gamingową MagentaGaming, dającą użytkownikom dostęp do popularnych gier komputerowych online. Za nowym produktem telekomunikacyjnego giganta stoi RemoteMyApp, polski startup dostarczający technologię cloud gamingową biznesom na całym świecie i właściciel serwisu gamingowego Vortex.gg. MagentaGaming została oficjalnie udostępniona na rynku niemieckim 25 sierpnia, tuż przed otwarciem znanych targów gier komputerowych Gamescom 2020. Źródło: ISBtech

CreativeForge Games: Nabycie udziałów w spółkach KG LIV i KG XCVIII za łączną kwotę 11,2tys. zł. Jednocześnie podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w obu firmach do kwoty 100 tys. zł, w wyniku czego spółka będzie posiadała 78% udziałów w obu podmiotach. Jednocześnie zarząd dodaje, że NWZ ww. spółek postanowiły o zmianie firmy nazwy KG LIV na Maximus Games sp. z o.o. a KG XCVIII na Gambit Games Studio sp. z o.o. Źródło: spółka, Trigon

Vivid Games: Akcjonariusze upoważnili zarząd do przeprowadzenia skupu akcji własnych w licznie nie więcej niż 5% ogólnej liczby walorów spółki, podano w uchwałach walnego zgromadzenia. Źródło: ISBnews

BTC Studios: Zarząd otrzymał podpisaną umowę "binding short-form agreement" od PVP Games Incorporation z siedzibą w Québec w Kanadzie "PVP", wiodącego międzynarodowego producenta gier oraz filmów animowanych, posiadającego umowę licencyjną na produkcję gier wideo pod marką "Zorro Chronicles", na podstawie uzyskanej licencji od Zorro Productions Inc. Źródło: ISBtech

Logitech: Przedstawił pełnowymiarową mysz M190, która została zaprojektowana z myślą o większych dłoniach w technologii bezprzewodowej. Źródło: spółka

Drageus Games: Gra "WeakWood Throne" na konsolę Nintendo Switch zadebiutuje 11 września 2020 r., podała spółka. Źródło: ISBnews

Starward Industries: Krakowski producent gier z segmentu AA+, zadebiutował jako 7. spółka na rynku NewConnect w 2020 r. oraz jako 31. spółka z branży gier w historii polskiego rynku kapitałowego. Na otwarciu wyceniono je na 168 zł - blisko 310% wyżej od ceny odniesienia, którą była cena akcji w pre - IPO (41 zł), pierwsze transakcje odbyły się 6 dni po debiucie. Źródło: spółka

Arts Alliance: Podpisał umowę zakupu 50 udziałów w spółce Figure Investment. W wyniku zawarcia umowy posiada 50% udziałów w kapitale zakładowym spółki. Jednocześnie w najbliższym czasie zgromadzenie wspólników spółki podejmie decyzję o zmianie firmy spółki z obecnej Figure Investment Sp. z o.o. na Noma Level Up! Sp. z o.o., a także zmianie przedmiotu działalności. Zgodnie z poczynionymi ustaleniami, głównym przedmiotem działalności Spółki będzie tworzenie nowoczesnych rozwiązań w odniesieniu do optymalizacji grywalności gier z jednoczesnym wytwarzaniem rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji (AI) w połączeniu z analizą zachowań graczy. Spółka w swoim zakresie zakłada także tworzenie oraz produkcję innowacyjnych gier mających wpływ na behawiorystykę graczy. Źródło: spółka

Varsav Game Studios: Zakończyła się faza projektowania i rozpoczęto etap pre-produkcji gry realizowanej przez spółkę zależną Moonaeaters o nazwie "Everdream Valley". Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Astronika: Łukasz Wiśniewski , członek zarządu w rozmowie z ISBtech wskazał, że spółka dzięki dofinansowaniu NCBiR realizuje projekt 'Astromoduły' i docelowo sprzedawać seryjnie. ,,Na pewno wiele osób słyszało o konstelacjach satelitów - to obecnie popularny temat i jeden z obszarów gdzie możemy pozyskiwać potencjalnych klientów" - wskazuje członek zarządu Astroniki. Astronika jest wiodącą spółką w segmencie mechanizmów kosmicznych i będzie umacniać tą pozycję stając się znaczącym graczem w Europie. W spółce pracuje ok. 40 specjalistów i jak wskazał Wiśniewski ta liczba będzie stabilna. ,,Dostarczamy podzespoły dla wielkich konsorcjów przemysłowych budujących satelity komercyjne i na tym etapie się na tym skupiamy. Druga część działalności to misje naukowe, gdzie dostarczamy jednostkowe mechanizmy dostosowane do trudnych warunków. Nasze doświadczenie obejmuje takie rozwiązania jak mechanizmy udarowe, które umożliwiają wbijanie się pod powierzchnię. Widzimy rosnące zainteresowanie wiodących graczy powrotem na

Księżyc i oceniamy, że mamy tu swój duży potencjał do wykorzystania dla takich inwestorów" - ocenia Wiśniewski. Źródło: ISBtech

Grupa Asseco: Portfel zamówień na 2020 rok wynosi obecnie 10 270 mln zł, co oznacza wzrost o 13% w skali roku, podała spółka. Asseco Poland odnotowało 95,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 80,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Asseco Poland przy wsparciu partnerów technologicznych - IBM, Google Cloud i Red Hat - stworzyło nowy model platformy Asseco Convergent Services Environment (Asseco CSE) w chmurze, którego oferta skierowana jest do branży telekomunikacyjnej, a także mediowej, podała spółka. Źródło: ISBnews

Grupa WP: Odnotowała 7,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Bez wyników Wakacje.pl EBITDA całej grupy wzrosłaby o 14% r/r w II kw. 2020. Wyniki w segmencie TV w najbliższym kwartale nadal będą obciążone przez skutki pandemii. Spadek przychodów w biznesie medialnym o 2% r/r mimo rekordowej oglądalności serwisów w II kw. 2020. Obecnie spółka powróciła już do jednocyfrowych wzrostów. Stopniowa obniżka cen w Domodi doprowadziła w sierpniu do osiągnięcia równowagi z oczekiwaniami sklepów, co zakończyło trend spadku liczby sklepów obecnych na platformie. Spółka pracuje nad poprawą rentowności w Domodi (karta produktu, automatyzacja procesu obsługi sklepów, oskryptowanie sklepów pozwalające na poprawę efektywności, budowanie lojalności użytkowników do marki Domodi). Niewielka strata EBITDA możliwa w drugim półroczu w Wakacje.pl. Źródło: ISBnews, Trigon

ATM: Miał 83 mln zł przychodów ze sprzedaży (15,3% wzrostu r/r) oraz 34,3 mln zł zysku EBITDA (22,1% wzrostu r/r) w I połowie 2020 r., podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. Źródło: ISBnews

Cyfrowy Polsat: Jest gotowy na wybudowanie całej sieci 5G, obecnie współpracuje z Nokią i Ericssonem, poinformowali przedstawiciele spółki. "Oczywiście, jesteśmy gotowi na budowę całej sieci 5G. Współpracujemy z Ericssonem i Nokią i nie mamy tutaj żadnych zagrożeń ani problemów" - powiedział prezes Cyfrowego Polsatu i Polkomtela Mirosław Błaszczyk podczas wideokonferencji. Cyfrowy Polsat odnotował 288,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 263,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Wynik EBITDA w II kw. 2020 r. wyniósł 960 mln zł wobec 1 076,1 mln zł rok wcześniej, natomiast skorygowana EBITDA - odpowiednio: 1 001,5 mln zł wobec 1 076,1 mln zł. Źródło: ISBnews

Cyfrowy Polsat: Wzrost ARPU na kliencie o 3,7% r/r wsparty wyższymi przychodami interconnect. Spadek przychodów z reklamy i sponsoringu o 34,5% r/r do 213 mln zł. Koszty związane z COVID-19 w wysokości 42 mln zł, w tym ok. 30 mln zł darowizn. Łącznie 4% negatywnego wpływu na wynik EBITDA (skorygowana EBITDA wyniosła 1,002 mln zł). Koszty złych długów wzrosły r/r z 17 mln zł do 37 mln zł, ale spadły z 44 mln zł w I kw. 2020. Na wynik netto pozytywnie wpłynął jednorazowy przychód wynikający z modyfikacji umowy kredytowej (45 mln zł). Dług netto do LTM EBITDA (skorygowana) był bez zmian q/q na poziomie 2,86x (i tylko nieznacznie wyższy r/r vs. 2,77x mimo akwizycji udziałów w Asseco). Nominalnie dług netto spadł o 236 mln kw/kw do 11,75 mld zł, a średni ważony koszt odsetek od kredytu i obligacji wynosi 1,9%. Skorygowane przepływy pieniężne po odsetkach spadły r/r z 393 mln zł do 271 mln zł obciążone wysokim zapłaconym podatkiem (273 mln zł) i wsparte dywidendą z Asseco Poland. Źródło: Trigon

Allegro: Liczba firm prowadzących sprzedaż na platformie wzrosła o 14% od końca ub.r. do 117 tysięcy na koniec czerwca 2020 r., a liczba ofert w tym okresie - o 21% do 164 mln, podało Allegro. "Pierwsza połowa 2020 roku to okres dynamicznego rozwoju całego ekosystemu Allegro, mimo wyzwań związanych z pandemią. Rośnie liczba firm oferujących swoje produkty na Allegro, a Polacy coraz częściej robią tu zakupy. Korzystają z szerokiej oferty, niskich cen i dużej wygody, szczególnie dzięki usłudze Allegro Smart! Tylko w pierwszej połowie tego roku dzięki darmowym dostawom nasi klienci zaoszczędzili łącznie 540 mln zł, a od uruchomienia Smart! w 2018 r. ich łączne oszczędności przekroczyły już 1 mld zł" - powiedział prezes Allegro Francois Nuyts, cytowany w komunikacie. Źródło: ISBtech

Legimi: Po przeanalizowaniu wyników finansowych za I połowę 2020 roku, oraz uwzględniając dotychczasowy wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na metryki biznesu, zarząd podjął uchwałę aktualizującą prognozę finansową na rok 2020. Zakłada ona m.in. wzrost sprzedaży o 21%, przy wzroście kosztów o 26% oraz spadek zysku netto o 9% - do 2,33 mln zł, podała spółka. Źródło: ISBnews

Larq: Anna Krawczyńska-Nowak złożyła rezygnację z funkcji prezesa, podała spółka. Źródło: ISBnews

realme: Madhav Sheth zostanie nowym CEO realme w Europie. Sheth obejmie stanowisko Wiceprezesa realme, oprócz przejęcia kierownictwa nad działaniami w Europie, pozostanie CEO realme w Indiach. Źródło: spółka

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: Do dobiegającego końca, pierwszego programu akceleracyjnego dedykowanemu elektromobilności ,,Elektro ScaleUp" trafiło 140 zgłoszeń, a 35 nowatorskich technologii wybrano do objęcia wsparciem finansowym i mentorskim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła listę przedsiębiorców rekomendowanych do otrzymania dotacji w ramach programu ,,Wsparcie prawne dla start-upów". Najwyższe dofinansowanie przyznane w konkursie to ponad 17,1 tys. zł. 72 start-upy, które dostaną pomoc mogą ją przeznaczyć na pokrycie kosztów usług prawnych związanych m.in. z realizacją procesu inwestycyjnego, analizą legal due-diligence lub treści umów inwestycyjnych, a także na wsparcie prawne w procesie zamówień i zawierania umów. Źródło: spółka

Huawei: Zarówno sprzęt sieci rdzeniowej, jak i bezprzewodowej 5G od Huawei (5G RAN gNodeB, 5G Core UDG, UDM, UNC, UPCF i LTE eNodeB) pomyślnie przeszedł weryfikację w ramach Schematu Zapewnienia Bezpieczeństwa Sprzętu Sieciowego (NESAS). GSMA NESAS to obiektywna metoda weryfikacji bezpieczeństwa sprzętu telekomunikacyjnego, dostarczająca rzetelnych informacji operatorom czy organom państwowym. Źródło: spółka

Pyszne.pl: Użytkownicy złożyli w ciągu 10 lat działalności serwisu ponad 40 mln zamówień o łącznej wartości przekraczającej 430 mln euro (prawie 2 mld zł). Na przestrzeni ostatnich 5 lat serwis zanotował około 30-krotny wzrost. Pod względem obrotu generowanego dla restauracji, przychodów i liczby restauracji partnerskich serwis Pyszne.pl pozostaje zdecydowanym liderem polskiego rynku zamówień jedzenia online. W samym 2019 roku wygenerował dla restauracji prawie 15 mln zamówień o łącznej wartości znacznie przekraczającej 700 mln zł (169,2 mln euro). Średnia wartość zamówienia sięgnęła 51 złotych. Partnerstwo z około 9,5 tys. restauracji 3 przekłada się na szeroką i różnorodną ofertę. Serwis nadal nie powiedział ostatniego słowa. Przy rokrocznych dwucyfrowych wzrostach, potencjał dalszego rozwoju jest ogromny, stwierdzono w informacji. ,,Gdy zaczynaliśmy w 2010 roku, branża gastronomiczna była sceptycznie nastawiona do pomysłu zamawiania jedzenia online. Również klienci potrzebowali czasu, aby przekonać się co

do zalet takiego rozwiązania - wygody, oszczędności czasu, dostępu do szerokiej oferty. Na naszą korzyść zadziałała zmiana stylu życia. Polacy coraz bardziej cenią swój czas i chcą go poświęcać na to, co dla nich ważne - dla rodziny, na rozwój zawodowy czy pasje. Polubiliśmy też nowoczesne technologie i nauczyliśmy się z nich korzystać, aby ułatwić sobie codzienne funkcjonowanie" - wyjaśnia Arkadiusz Krupicz, współzałożyciel i dyrektor zarządzający Pyszne.pl. Źródło: ISBtech

K.I.D.S.: Fundacja opublikowała raport nt. trendów technologicznych innowacji w szpitalach. Megatrendy jakie zidentyfikowano to: szpital jako przestrzeń jak najbardziej udomowiona, smart hospital, pacjentocentryzm (dbanie o dostęp do informacji i jak najbardziej świadome doświadczenie pacjenta), obszary transformacji cyfrowej: pacjent w centrum uwagi, zintegrowana opieka, szpital ceniony pracodawca, centrum innowacji. W ramach współpracy z Centrum Zdrowia Dziecka przeprowadzono projekty na 2 mln ł obejmujące poprawę: komunikacji z pacjentem, wdrożeń nowych technologii w CZD, modernizacja banku krwi, wdrożenia robota do obsługi pacjentów. W trakcie implementacji są projekty z zakresu: VR, telemedycyna, unitdose, robotyzacja, apteki szpitalne. Fundacja pracuje również nad uruchomieniem aplikacji pacjenta do końca bieżącego roku. Źródło: ISBtech

Uber: Rozpoczął świadczenie usług w swojej aplikacji w Lublinie, podała platforma. Źródło: ISBtech

GlobalLogic: Ogłosił wprowadzenie usługi transformacji cyfrowej TAO dla firm. Aplikacja mobilna TAO zapewnia małym, średnim i dużym przedsiębiorstwom dostęp do rozbudowanej bazy informacji i umiejętności z zakresu transformacji cyfrowej w łatwym do wdrożenia i przystępnym cenowo pakiecie. Użytkownicy rozpoczynają proces od oceny dojrzałości cyfrowej. Na podstawie podanych odpowiedzi TAO określi możliwości cyfrowe firmy i prześle szczegółowy raport wraz z wynikiem oceny dojrzałości cyfrowej. Informacje te dadzą wgląd we względną pozycję firmy, jej mocne strony i szanse. Wyniki analizy są wysyłane na adres e-mail użytkownika w ciągu kilku minut. Źródło: ISBtech

OVHcloud: W celu minimalizacji jej skutków z inicjatywy firmy powstała globalna akcja solidarnościowa Open Solidarity, w ramach której przedsiębiorstwa nieodpłatnie udostępniają swoje usługi i rozwiązania. Teraz do inicjatywy dołączyła także polska firma Sotrender udostępniając narzędzia analityczne, które ułatwiają optymalizację działań prowadzonych na kanałach społecznościowych. Źródło: spółka

Senetic: Rada nadzorcza zdecydowała o powiększeniu zarządu spółki i powołaniu Małgorzaty Schatton na stanowisko wiceprezes zarządu ds. finansowych. Małgorzata Schatton związana jest ze spółką od maja 2015 roku. Początkowo zajmowała stanowisko Specjalisty ds. Controllingu, następnie Kontrolera Finansowego oraz Dyrektora Finansowego. Obecnie w skład zarządu Senetic wchodzi Marcin Białożyt, Prezes Zarządu oraz Łukasz Bojar, Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu. Senetic Holding, w skład którego wchodzi Senetic, jest właścicielem kilkudziesięciu spółek zarówno krajowych, jak i zagranicznych działając globalnie jako dostawca rozwiązań IT dla firm oraz instytucji publicznych. Firma powstała w Katowicach 11 lat temu, a dzisiaj jest obecna na 151 rynkach na całym świecie. Źródło: spółka

SoftwareONE: Globalny dostawca platformy rozwiązań i usług w dziedzinie oprogramowania i technologii informatycznych, wprowadzi się do warszawskiego kompleksu biurowego Wola Retro na najwyższe, 13 piętro. W należącym do Develia S.A. obiekcie spółka zajmie 570 m kw. W negocjacjach najemcę reprezentowała firma doradcza Brookfield Partners. Źródło: ISBtech

Plantronics, Inc.: Ogłosiła decyzję o powołaniu Dave'a Shull'a na stanowisko CEO. Pan Shull zastąpił Roberta Hagerty'ego, który pełnił tę funkcję tymczasowo - od lutego 2020 roku. Hagerty pozostaje członkiem zarządu, w ramach którego jest odpowiedzialny za nadzór nad zespołami Zarządzania oraz Strategii, a także Fuzji i Przejęć. Z kolei Marv Tseu pozostaje na stanowisku wiceprzewodniczącego zarządu. Źródło: spółka

ExpertSender: W ślad za dynamicznym rozwojem branży planuje otwarcie nowych placówek w formule franczyzy lub sieci partnerskiej w wybranych krajach UE i na Bałkanach. Źródło: ISBtech

Grupa VRG: Pracuje nad nowymi aplikacjami online dla wszystkich swoich marek i liczy, że nowe rozwiązania technologiczne będą wspierać sprzedaż e-commerce w IV kwartale 2020 r., poinformował wiceprezes Radosław Jakociuk. Źródło: ISBnews

Veeam Software: "Rozwój i dynamika Veeam wynikają z wieloletniego doświadczenia oraz know-how w zakresie skutecznego zabezpieczania danych biznesowych. Niedawno ogłosiliśmy, że drugi kwartał tego roku był najlepszym w historii firmy, co pokazuje, że stale się rozwijamy i zdobywamy zaufanie coraz większej liczby klientów. To duże osiągnięcie, ale też odpowiedzialność - dlatego staramy się edukować, dzielić całą naszą wiedzą i najlepszymi praktykami. Dzięki temu nasi klienci czują się pewnie i mają możliwość podejmowania trafnych decyzji dotyczących ochrony ich danych" - powiedział Andrzej Niziołek, Regionalny Dyrektor Sprzedaży w Veeam Software Polska. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

OEX: Akcjonariusze zdecydowali o wypłacie najwyższej w historii spółki dywidendy w kwocie ok. 17,6 mln zł, co daje 2,32 zł na każdą akcję uczestniczącą w dywidendzie, podała spółka. Pozostała część z zysku wypracowanego w 2019 r., tj. ok. 14,9 mln zł, została przekazana na kapitał zapasowy. OEX podpisał umowę inwestycyjną, na podstawie której obejmie 43 tys. akcji nowej emisji iPOS S.A., stanowiących 51% w podwyższonym kapitale spółki za 6 mln zł, podała spółka.

R22: Zdecydowało o wypłacie zaliczkowej dywidendy w wysokości 0,28 zł na akcję, podała spółka. Źródło: ISBnews

Browar za Miastem: planuje kampanię crowdfundingową we wrześniu na platformie Crowdway.pl celem pozyskania 4,2 mln zł środków, podał Crowdway. Źródło: ISBtech

Cisco: Ogłosiło chęć przejęcia firmy BabbleLabs, której technologia pozwala niwelować hałasy podczas telekonferencji. Dzięki technologii BabbleLabs, Cisco wprowadzi funkcję redukcji szumów do swojego portfolio produktów do współpracy. Najpierw firma skoncentruje się na integracji BabbleLabs, aby zapewnić użytkownikom Cisco Webex najlepsze możliwe doświadczenia audio, niezależnie od tego, gdzie się znajdują i w jaki sposób łączą się z aplikacją Webex (np. w sali konferencyjnej, czy poprzez urządzenie mobilne). BabbleLabs wykorzystuje sztuczną inteligencję do odróżniania mowy ludzkiej od innych odgłosów, co wpływa na poprawę jakości telekonferencji. To coś więcej niż zwykłe tłumienie hałasu.Technologia BabbleLabs: Rozróżnia mowę od hałasów w tle; Usuwa hałas w tle w czasie rzeczywistym; Poprawia jakość rozmów i usprawnia komunikację, niezależenie od języka w jakim jest prowadzona. Źródło: spółka

Trusted Software Services: Fundusz Venture Capital Czysta3.VC i The Heart - korporacyjny ,,company builder", którego strategicznym partnerem jest Mastercard, wspólnie zainwestowały w spółkę z sektora fintech specjalizującą się w rozwiązaniach płatniczych, głównie dla branży transportowej. Źródło: ISBtech

Cyfrowy Polsat, Discovery Communications Europe Ltd: Komisja Europejska przekazała zbadanie proponowanego utworzenia spółki joint venture do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), poinformowała Komisja. Źródło: ISBnews

SoftBlue: Prezes Michał Kierul udzielił spółce pożyczki do maksymalnej kwoty 7,5 mln zł celem wsparcia przygotowań do jej inwestycji, podała spółka. Źródło: ISBnews

Cyfrowy Polsat: Monitoruje sytuację na rynku w kontekście pozyskania inwestora dla infrastruktury telekomunikacyjnej. Zarząd byłby zadowolony z uzyskania stabilnego wyniku EBITDA r/r w drugim półroczu. Źródło: spółka, Trigon

Netflix: Zwiększa zaangażowanie w Europie Środkowo-Wschodniej. Do zespołu dedykowanego regionowi CEE dołączyła Anna Żur na stanowisku Menedżera ds. komunikacji serwisu. Będzie odpowiadała za działania wizerunkowe i komunikacyjne firmy. Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Comarch: Wdrożył rozwiązania lojalnościowo-marketingowe w Costa Coffee, podała spółka. Strony rozmawiają o możliwości wdrożenia najnowszych mechanizmów opartych na sztucznej inteligencji oraz uczeniu maszynowym. Bank Handlowy integruje system bankowy z systemami Comarch ERP Optima i Comarch ERP XL poprzez CitiConnect API, podał bank. Rozwiązanie integruje system finansowo-księgowy firmy (ERP) z systemem banku dzięki czemu operacje finansowe można wykonać bezpośrednio w systemie firmy. Źródło: ISBnews

Letus Capital: Podpisał umowę na zbadanie globalnej zdolności patentowej drona o roboczej nazwie XFO 2020, podała spółka. Jest to system latający nowej generacji pozwalający przeskoczyć obecne ograniczenia standardowych dronów o napędzie śmigłowym, których budowa nie pozwala na dowolne skalowanie konstrukcji przy zachowaniu odpowiednich norm bezpieczeństwa. Źródło: ISBnews

Banki spółdzielcze: Klienci kolejnych 125 banków spółdzielczych mogą już nie tylko szybko założyć profil zaufany, ale i korzystać z serwisów e-administracji, gdyż banki te dołączyły do węzła krajowego, poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji (MC). Źródło: ISBnews

Santander: Usługa Santander Open powstała we współpracy z platformą banqUP pozwala na dostęp do rachunków z pięciu polskich banków z poziomu strony lub aplikacji mobilnej Santander Bank Polska, podał polsko-belgijski fintech. Testowany jest także szósty bank. Źródło: ISBnews

BNP Paribas Bank Polska: Umożliwia klientom umawianie wizyt w każdej swojej placówce za pomocą aplikacji Booksy. Bank zwiększa też liczbę kategorii tematycznych i oferuje opcję umówienia spotkania, na którym wirtualnie obecny będzie tłumacz języka migowego, podał bank. Bank BNP Paribas wykorzystuje usługę dostępu do informacji o rachunku (tzw. AIS) do potwierdzania tożsamości klienta w procesie kredytowym online. Nowa usługa działa w oparciu o infrastrukturę spółki Blue Media działającej w procesie jako TPP (z ang. third party provider, czyli licencjonowany podmiot trzeci). Źródło: ISBnews, spółka

Speedmail: Niezależny operator pocztowy, który kilka lat temu dał nadawcom możliwość śledzenia wszystkich przesyłek (z listami zwykłymi i marketingowymi włącznie), wprowadził kolejne innowacyjne rozwiązanie. Dzięki systemowi GPS on-line proces doręczania przesyłek można nadzorować w czasie rzeczywistym, a tym samym lepiej monitorować trasy doręczeń oraz zwiększać ich skuteczność. Po zakończonych pomyślnie testach w centrali firmy oraz wybranych punktach dystrybucji, operator wprowadził rozwiązanie do oddziałów w całej Polsce. Źródło: ISBtech

Fortinet: Zaprezentował pierwszą na świecie hiperskalowalną zaporę sieciową FortiGate 4400F. Dzięki autorskiemu procesorowi sieciowemu siódmej generacji (NP7) jest to jedyna wystarczająco szybka zapora sieciowa, aby zabezpieczyć centra danych i sieci 5G działające w bardzo dużej skali. Dzięki temu FortiGate 4400F może mieć zastosowanie w handlu elektronicznym, placówkach badawczych, instytucjach finansowych czy u dostawców usług chmurowych. Źródło: spółka

Uber: Po raz pierwszy od czterech lat dodaje do swojej mapy w Polsce nowe miasto. Już od dziś mieszkańcy Lublina mogą korzystać z aplikacji do zamawiania przejazdów. Uruchomienie platformy Uber w następnym mieście jest kolejną inwestycją na polskim rynku. W ostatnich miesiącach firma przeznaczyła ponad milion złotych na działania związane z Covid-19 oraz wspiera proces licencjonowania kierowców. Uber nie zwalnia tempa i po raz kolejny wychodzi naprzeciw oczekiwaniom użytkowników. Lublin jest dla firmy Uber szczególnie ważny, gdyż już trzy lata temu firma zainwestowała w mieście, tworząc największe i najważniejsze centrum BPO w Europie. Źródło: ISBtech

SkyCash: Od września mieszkańcy Katowic mogą opłacić postój w strefie płatnego parkowania za pomocą aplikacji SkyCash. Stolica Śląska dołącza do ponad 80 miast, w których usługa jest już dostępna. Źródło: ISBtech

Ericsson, UNICEF: Ogłosili trzyletnie globalne partnerstwo, które ma pomóc w zapewnieniu łączności internetowej w szkołach w 35 krajach do końca 2023 roku. Ta trzyletnia inicjatywa jest pierwszym kluczowym krokiem na drodze do podłączenia do sieci każdej szkoły na świecie. Według Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU), 360 mln młodych ludzi nie ma obecnie dostępu do internetu. Skutkuje to wykluczeniem, mniejszymi środkami na naukę i ograniczonymi możliwościami wykorzystania potencjału dzieci i młodzieży. Ericsson jest pierwszym partnerem z sektora prywatnego, który zaangażował się w tę inicjatywę. Firma będzie wspierać UNICEF finansowo, a także w zakresie inżynierii danych i data science, aby przyspieszyć mapowanie łączności w szkołach. W szczególności Ericsson będzie odpowiadać za gromadzenie, walidację, analizę, monitorowanie i wizualizację danych dotyczących łączności w szkołach w czasie rzeczywistym. Źródło: ISBtech

Nest Bank: Udostępnił swoim klientom możliwość korzystania z BLIKA. Od dziś mogą szybko i bezpiecznie płacić w internecie oraz sklepach stacjonarnych, a także wpłacać i wypłacać pieniądze z bankomatów z wykorzystaniem najpopularniejszego systemu płatności mobilnych w Polsce. Źródło: spółka

FRITZ: kolejne urządzenia otrzymały oprogramowanie FRITZ!OS 7.20, które oferuje ponad 100 nowych funkcji i usprawnień. Aktualizację otrzymały wzmacniacze sygnału FRITZ!Repeater 1750E oraz 3000 i tym samym wszystkie aktualnie oferowane przez firmę AVM wzmacniacze dysponują najnowszą wersją oprogramowania. Nową aktualizację otrzymał także FRITZ!Powerline 1260E. W ramach FRITZ!OS 7.20 firma AVM implementuje m.in. technologię WPA3 we wszystkich aktualnych modelach produktów FRITZ!. Nowy standard szyfrowania znacznie usprawnia uwierzytelnianie i podnosi bezpieczeństwo sieci Wi-Fi. Źródło: spółka

OnRobot: Producent narzędzi robotycznych do zastosowań współpracujących, zaktualizował system wizyjny Eyes. Nowe funkcje usprawniają procesy związane z kontrolą jakości. Dzięki aktualizacji system wizyjny może wykrywać wielu obiektów naraz oraz kolory i przebarwienia. Funkcja Landmark ułatwia zastosowanie systemu Eyes na robotach mobilnych, a także w konfiguracjach z wózkami, tacami i paletami. Landmarki mogą być również wykorzystywane do inicjowania określonych operacji robota: na przykład gdy system Eyes wykryje przyjazd załadowanego częściami do pobrania, mobilnego wózka w swojej przestrzeni roboczej, może uruchomić tryb pick & place. Źródło: spółka

DB Schenker: Wdrożył inteligentne okulary Picavi do operacji związanych z kompletacją zamówień. Podczas okresu próbnego rozwiązanie dokładnie przetestowano w Bremie i Rodgau w Niemczech, przy czym zespół w Rodgau pracował dodatkowo z inteligentną rękawicą do skanowania ProGlove. Źródło: spółka

BETFAN: Współpraca z TVBET, jednym z wiodących światowych dostawców gier na żywo, to kolejny etap poszerzania portfolio oraz element konsekwentnie realizowanej strategii spółki. Obok możliwości obstawiania wyników sportowych i esportowych na żywo, BETFAN jako jedyna firma w Polsce oferuje szeroki zakres zakładów na rozrywkę, obejmujących tematy okołosportowe, a także te z sektora mediów, polityki oraz show-biznesu. Od teraz gracze BETFAN przez całą dobę mogą zakładać się również o wyniki w popularnych grach karcianych, takich jak poker, wojna czy blackjack. Źródło: spółka

OPPO: Wprowadza na rynek stylowy i intuicyjny smartwatch OPPO Watch. Źródło: spółka

Brother: Modele RJ-2035B oraz RJ-2055WB to przenośne i kompaktowe dwucalowe drukarki etykiet, które są odporne na upadki z wysokości 2,5 m oraz zapewniają stopień ochrony IP54 w futerale. Dzięki lekkiej i poręcznej konstrukcji świetnie sprawdzą się podczas pracy w terenie. Mogą być również wykorzystywane w sektorach takich jak logistyka i magazynowanie, jak również przez sprzedawców mobilnych i instytucje wykorzystujące wszelkiego rodzaju bilety i pokwitowania. Źródło: spółka

Bluerank: Rozszerza zakres współpracy z GOG, platformą cyfrowej dystrybucji gier należącą do Grupy CD Projekt. Poza konfiguracją kampanii search oraz shopping agencja będzie od teraz odpowiedzialna także za zarządzanie nimi i ich optymalizację. GOG zdecydował się także na skorzystanie z autorskiego narzędzia R&D Bluerank do automatyzacji reklam. Źródło: spółka

Canal+, TVP: Uzyskały prawa do transmisji Ekstraklasy na kolejne dwa sezony. Canal+ będzie transmitować wszystkie mecze PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2021/22 i 2022/23. Jedno spotkanie z każdej kolejki będzie pokazywane w otwartym kanale TVP. Według nieoficjalnych informacji w ramach obecnej umowy Canal+ płaci za prawa prawie 200 mln zł, a TVP nieco poniżej 50 mln zł rocznie. Z łącznej kwoty ok. 25 mln zł rocznie to koszt produkcji transmisji, a 225 mln zł wypłacono klubom. Źródło: spółka

Sygnity: Według słów prezesa, spółka liczy na podobne r/r przychody w całym roku obrotowym 2019/20, wzrost o około 5% w kolejnym roku, chce utrzymać poziom rentowności. W planach refinansowanie zadłużenia, po wstępnych rozmowach widać zainteresowanie ze strony banków. Obecny portfel zamówień spółki wynosi 193,5 mln zł. Sygnity jest w trakcie negocjacji dodatkowych umów w sektorze publicznym, energetycznym oraz bankowym o łącznej wartości 35 mln zł, które mogą uzupełnić backlog jeszcze w tym roku. Pogorszenie koniunktury może złagodzić presję na wzrost zarobków w branży IT. Na razie nie ma w spółce planów zwiększenia zatrudnienia. Widoczny jest wzrost liczby przetargów po spowolnieniu na początku pandemii. Źródło: Trigon

Fujitsu: Jest pierwszym dostawcą IT, który oferuje hiper-wydajne środowisko Nutanix HCI z wykorzystaniem technologii serwerowej opartej na architekturze firmy Intel. Rozwiązanie Intel Select Solutions for Nutanix HCI działające na platformie Fujitsu PRIMEFLEX for Nutanix Enterprise Cloud i zapewnia nowy poziom wydajności dla przedsiębiorstw, które chcą efektywnie wykorzystywać firmowe dane. Pomaga również wyeliminować wyzwania związane z przestojami wywołanymi obciążeniami systemów IT. Źródło: spółka

Infobip: Reprezentująca interesy operatorów komórkowych GSMA przyznała firmie, specjalizującej się w globalnej komunikacji w chmurze, status zaufanego partnera w programie Identity Revenue Acceleration Initiative. Wspiera to systematyczne działania Infobip ukierunkowane na tworzenie rozwiązań i zwiększanie przychodów dla operatorów sieci komórkowych korzystających z technologii tożsamości cyfrowej. Zgodnie z niedawnym raportem Juniper Research ,,Digital Identity: Technology Evolution, Regulatory Analysis & Forecasts 2019-2024" usługi związane z weryfkacją tożsamości za pomocą kart SIM, wygenerują ponad 7 miliardów dolarów dla operatorów telefonii komórkowej w 2024 roku. To wzrost o ponad 800% w stosunku do oczekiwanych 859 milionów dolarów za 2019 r. Richard Cockle, Head of Identity, IoT and Big Data w The GSMA, wyjaśnia: ,,W GSMA odnotowujemy duże zapotrzebowanie operatorów na dane weryfikujące tożsamość, szczególnie pomocne w kwestii ochrony przed oszustwami i ulepszenia cyfrowych doświadczeń użytkowników.

Naszym celem jest wspieranie współpracy operatorów sieci komórkowych w celu wykorzystania tych danych z korzyścią dla całego ekosystemu, od użytkowników po marki i ich partnerów technologicznych. Wierzymy, że Infobip ma odpowiednie kwalifikacje, które pomogą nam w realizacji tej inicjatywy ". Źródło: spółka

Cyfrowy Polsat: Zaktualizował ofertę Plus Światłowód. Zależnie od limitu prędkości ceny wynoszą 40/50/60 PLN/mies. za odpowiednio 300/500/1,000 Mb/s. Ceny uwzględniają rabat za e-fakturę (10 PLN) i smartDOM (10 PLN). - Pierwsze trzy miesiące bezpłatnie. Źródło: spółka

Fortinet: Zaprezentował pierwszą na świecie hiperskalowalną zaporę sieciową FortiGate 4400F. Dzięki autorskiemu procesorowi sieciowemu siódmej generacji (NP7zapora jest wystarczająco szybka, aby zabezpieczyć centra danych i sieci 5G działające w bardzo dużej skali. Dzięki temu FortiGate 4400F może mieć zastosowanie w handlu elektronicznym, placówkach badawczych, instytucjach finansowych czy u dostawców usług chmurowych. Źródło: spółka

Trend Micro Incorporated: Opublikował raport podsumowujący pierwsze półrocze 2020. Wynika z niego, że najwięcej ataków cybernetycznych w tym okresie miało związek z pandemią COVID-19. W ciągu minionych sześciu miesięcy firma zablokowała 8,8 mln takich zagrożeń, z czego 92 proc. stanowiły ataki na pocztę elektroniczną. Źródło: spółka

OVHcloud: Wzbogaciła swoje portfolio produktów o innowacyjną technologię transmisji danych NVMe-of. Pozyskana technologia pozwoli firmie OVHcloud na stworzenie oferty zaawansowanych, elastycznych rozwiązań pamięci masowych z zachowaniem odpowiedniej relacji wydajności do ceny. Źródło: spółka

LTTM: Wspólnie z Cyber Marianem (jednym z najpopularniejszym youtuberów w Polsce) stworzyliśmy nową na polskim rynku ofertę dla marek, które chcą dotrzeć do konsumentów w ciekawy sposób - za pomocą gifów na Facebooku, w Messengerze i platformie GIPHY. Pierwszy sponsorowany gif stworzony dla marki Gaminate osiągnął już 2,5 miliona wyświetleń. Podobna usługa będzie dostępna dla wszystkich klientów i twórców zrzeszonych w sieciach partnerskich LTTM. Źródło: spółka

