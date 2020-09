Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Telekomunikacja: Haitong Bank oczekuje, że aukcja 5G odbędzie się w połowie 2021 r., a jej budżet wyniesie 550 mln zł na telekom, podano w raporcie analitycznym. Źródło: ISBtech

TV: Udział w oglądalności w Grupie Polsat (wiek 16-49) w sierpniu wyniósł 24,6% (-0,2p% r/r, +0,4p% m/m). W tym kanał główny 9.2% (-1,5p% r/r) i kanały tematyczne 15,3% (+1,3% r/r). Największy wzrost odnotował kanał Polsat News, o 1,1p% r/r do 1,9%. W Grupie Discovery oglądalność wyniosła 24,8% (-0,7p% r/r, -1,3p% m/m). - Grupa TVP miała 19,5% udziału w rynku (-1,6p% r/r, +0,3p% m/m). Źródło: Trigon

Trendy: Praca zdalna i elektroniczne podpisywanie dokumentów to najbardziej popularne usługi zdalne, z których korzystamy w czasach epidemii. 17 proc. badanych deklaruje, że w takiej czy innej formie korzystało również ze zdalnej edukacji realizowanej przez szkoły, jednak widać wyraźnie że niekoniecznie chcą do tego wracać - wynika z badania Blue Media "Finanse Polaków w czasach epidemii". Wśród najpopularniejszych usług świadczonych przez internet, z których korzystaliśmy lub korzystamy, znalazły się kolejno: praca zdalna, elektroniczne podpisywanie dokumentów, edukacja zdalna realizowana przez szkołę, zdalne podpisywanie umów oraz medycyna zdalna. Źródło: spółka

Badanie: Aż 53% badanych boi się utraty pracy z powodu kryzysu gospodarczego po pandemii COVID-19. Polacy, jako główne obawy związane z ryzykiem utraty pracy wskazują: recesję (59,6%) dłuższą izolację wywołaną zakażeniem (41,6%) oraz automatyzację ich stanowiska pracy (18,7%). Blisko 40% badanych wskazuje, że z powodu wszechobecnej pandemii do ich pracy zostały wprowadzone nowe narzędzia technologiczne. Dwóch na trzech badanych przyznaje, że obecna sytuacja zmusiła ich do częstszego korzystania ze smartfonu i komputera. Jednocześnie w pracy zdalnej pracują oni znacznie dłużej i ciężej niż dotychczas - wynika z raportu Procontent Communication pt. ,,Pandemia automatyzuje Polskę?". Źródło: spółka

GAMING

Rynek: Z raportu PARP ,,The game industry of Poland" wynika, że w 2019 roku dochody ze sprzedaży polskich gier przekroczyły 2,1 mld zł. W Polsce gry produkuje obecnie ponad 440 firm , które zatrudniają 9,7 tys. osób. Co roku do graczy trafia ok. 480 nowych polskich produkcji, a 96 proc. sprzedaży to eksport. Źródło: spółka

PCF Group S.A. (People Can Fly): Złożyła prospekt w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Spółka zamierza do końca tego roku przeprowadzić publiczną ofertę akcji i zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (IPO), podano w komunikacie. O giełdowych zamierzeniach People Can Fly agencja ISBnews informowała już w ubiegłym tygodniu. Źródło: ISBtech

Huuuge Inc.: Złożył prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w związku z rozważaną przez spółkę pierwszą ofertą publiczną i rozpoczęciem notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. Źródło: ISBtech

CD Projekt: Odnotował 146,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 51,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Kampania reklamowa gry "Cyberpunk 2077" rozpoczyna się w internecie we wrześniu, natomiast w TV, radiu, kinach i druku ruszy od października, a w kanale OOH - w listopadzie, poinformował prezes Adam Kiciński. Szczególnie intensywne działania odbędą się od I połowy listopada. CD Projekt ocenia, że optymalizacja gry "Cyberpunk 2077" idzie dobrze i jednocześnie rozpoczęto finalną certyfikację, poinformował prezes Adam Kiciński. CD Projekt szykuje na 2021 rok nową edycję gry "Wiedźmin 3: Dziki Gon" na konsole nowej generacji Xbox Series X i PlayStation 5 oraz komputery PC, poinformował prezes Adam Kiciński. Gra mobilna "The Witcher: Monster Slayer", realizowana przez Spokko z grupy CD Projekt, jest w fazie soft launch, poinformował prezes Adam Kiciński. Źródło: ISBnews

Moonlit: Dokonał przydziału 499 999 akcji wyemitowanych w ramach drugiej oferty publicznej. Wartość kwoty pozyskanej z emisji akcji wynosi 2,5 mln zł, podała spółka. Inwestorzy złożyli łącznie zapisy na 892 800 akcji o wartości 4,45 mln zł. Źródło: ISBnews

Skinwallet: Zadebiutował na NewConnect i chce podtrzymania kwartalnej dynamiki wzrostu oraz dalszego zwiększania rentowności, poinformował prezes Kornel Szwaja. Źródło: ISBnews

Live Motion Games: Spółka z Grupy PlayWay planuje debiut na NewConnect w I połowie 2021 r., podała spółka. Obecnie jej gra "Supermarket Manager" trafiła na listę Top Wishlist platformy Steam, a niebawem do sprzedaży trafi gra "Car Trader Simulator", którego prolog jest już dostępny na rynku. Gra "Supermarket Manager" z portfolio produkcyjnego Live Motion Games (LMG) trafił na listę najbardziej oczekiwanych gier platformy Steam, podała spółka. Premiera symulatora budowy i zarządzania marketem planowana jest na przyszły rok. Rolę wydawcy projektu pełni PlayWay, jednocześnie główny udziałowiec spółki. Źródło: ISBnews

Artifex Mundi: Udostępnił użytkownikom urządzeń z systemem iOS aplikacji Unsolved umożliwiającej darmową grę w bestsellery "HOPA" z portfolio spółki, podał Artifex Mundi. Źródło: ISBnews

SimFabric: Wyznaczył datę premiery gry "Saboteur SiO" w wersji na Nintendo Switch na 18 września, podała spółka. Cenę gry ustalono na 8,99 euro. Premiera gry na konsole PS4 oraz Xbox One planowana jest na w IV kw. 2020 roku. Umowa wydawnicza na grę "Driftland: The Magic Revival" została rozwiązana, podał SimFabric. SimFabric w ramach umowy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu (PAIH) otrzyma dofinansowanie w wysokości 200 tys. zł na przygotowanie strategii wejścia na rynek chiński i pozyskanie tam pierwszych kontraktów, podała spółka. Źródło: ISBnews

QubicGames: Podpisało w ostatnim czasie trzy umowy wydawnicze na gry rodzinne / casual: "Stencil Art", "Arcane Arts Academy" oraz "Love Colors" i planuje ich wydanie na platformie Nintendo Switch w IV kw. 2020 r., podała spółka. Źródło: ISBnews

Gaming Factory: Udostępnił pierwszy zwiastun zapowiadający grę z gatunku tower defense "Big Battle: Defend the Wall", podała spółka. Wersja gry na PC trafi do sprzedaży jesienią 2021 roku. Źródło: ISBnews

Games Operators: Gra "Transport INC", która miała swoją premierę na platformie Steam 27 sierpnia br., została sprzedana w liczbie 8,73 tys. sztuk na platformie Steam, podała spółka. Łączny koszt wytworzenia i marketingu gry nie przekroczył 200 tys. zł i został zwrócony w 89% w przeciągu 3 dni sprzedaży w sklepie Steam. Źródło: ISBnews

BoomBit: Łączne przychody Grupy wyniosły 11,9 mln zł w sierpniu 2020 r., co oznacza wzrost o 22% m/m, podała spółka. Nakłady marketingowe wyniosły w tym okresie łącznie 5,5 mln zł (wzrost o 18% m/m), natomiast koszty prowizji platform wyniosły w sierpniu 1 mln zł (+8% m/m). Źródło: ISBnews

Movie Games: Ma umowę nabycia 92% udziałów spółki Spalion Investments. Przedmiotem działalnosci Spalion po zmianie nazwy na Movie Games Mobile bedzie produkcja gier komputerowych na telefony komórkowe oraz portowania gier. Spalion zakłada realizacje kilku produkcji rocznie. Źródło: ISBnews

CD Projekt: Skupił 516 700 akcji własnych w celu zaoferowania ich uczestnikom Programu Motywacyjnego do częściowej realizacji uprawnień w Programie Motywacyjnym. Zniesienie ograniczenia zbywalności tych akcji ma umożliwić sfinansowanie realizacji Programu Motywacyjnego w tym pokrycie przyszłej ceny emisyjnej nowo emitowanych akcji serii M. Jednocześnie realizacja części uprawnień poprzez zaoferowanie akcji własnych spółki skupionych z rynku miała ograniczyć rozwodnienie kapitału poprzez zmniejszenie wielkości przyszłej emisji akcji serii M. Źródło: Trigon

DRAGO entertainment: Nawiązało współpracę z Markiem Kamińskim, pierwszym zdobywcą obu biegunów. Znany podróżnik zostanie konsultantem nowego, nie zapowiedzianego jeszcze projektu spółki. Premiera gry łączącej elementy survivalu i symulacji planowana jest na 2021 rok. Źródło: ISBtech

Ten Square Games: Przychody Fishing Clash za sierpień 2020 wyniosły 9mln USD - Sensor Tower. Źródło: Trigon

Games Opertors: Zawarł umowy z Humble Bundle Inc. na udział gier spółki w abonamencie Super Simulation Bundle. Źródło: ISBnews

Forever Entertainment: Zawarł umowę z Sleepy Spider Studios na wydanie gry Project Aether. Gra będzie wydana na Nintendo Swith, PlayStation 4 i Xbox One w 2020r. Źródło: spółka, Trigon

Huckleberry Games: Notowane na rynku NewConnect studio gamingowe kontynuuje proces rebrandingu prowadzonej działalności. Neurone Studio, bo docelowo tak będzie się nazywało Huckleberry Games, skupi się przede wszystkim na produkcji nisko i średniobudżetowych małych gier na konsole i PC, stanowiące tzw. meaningful entertainment, czyli rozrywkę z drugim dnem. Nowoprzyjęta strategia zakłada wydanie kilku gier rocznie. Źródło: ISBtech

Live Motion Games: Supermarket Manager trafił na listę najbardziej oczekiwanych gier platformy Steam. Premiera symulatora budowy i zarządzania marketem planowana jest na przyszły rok. Rolę wydawcy projektu pełni PlayWay, jednocześnie główny udziałowiec spółki. Wkrótce do sprzedaży trafi także - Car Trader Simulator autorstwa LMG, którego prolog jest już dostępny na rynku. Spółka szykuje się do debiutu na NewConnect. Studio już w pierwszej połowie 2021 roku dołączy do grona firm notowanych na warszawskiej giełdzie. Źródło: ISBnews

Creepy Jar: Warszawski developer gier z gatunku survival, przedstawił na targach Gamescom trailer nadchodzącego dodatku do bestsellerowej gry Green Hell - The Spirits of Amazonia. Źródło: ISBtech

CI Games: Zakończyła proces bookbuildingu i ustaliła ostateczną wielkość emisji na poziomie 21 mln akcji zwykłych na okaziciela serii I, oferowanych po cenie emisyjnej 1,2 zł. W jej ramach spółka może pozyskać od profesjonalnych inwestorów 25,2 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na produkcję gier w zakresie marek Lords of the Fallen oraz Sniper Ghost Warrior. Źródło: ISBnews, Trigon

SimFabric: Wydawca i producent gier wideo z Grupy PlayWay zawarł umowę z Polską Agencją Handlu. W jej ramach do spółki trafi 200 tys. zł grantu na przygotowanie strategii wejścia na rynek chiński i pozyskanie tam pierwszych kontraktów. Dofinansowanie pochodzi z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Jednocześnie SimFabric rozwija strategię zrównoważonego rozwoju. W ostatnich tygodniach spółka poszerzyła działalność o gry mobilne oraz dedykowane wirtualnej rzeczywistości. Źródło: ISBnews

Ovid Works: Notowane na NewConnect niezależne studio gamingowe z Warszawy, podsumowuje pierwsze tygodnie po premierze Metamorphosis. Gra zyskuje wciąż bardzo dobre recenzje, na platformie Steam otrzymała 85 proc. pozytywnych ocen, a na Metacritic 73 proc. Bardzo dynamicznie rośnie także wishlista, która aktualnie zgromadziła ponad 56 tys. graczy. Co prawda sprzedaż gry jest poniżej oczekiwań zarządu - aktualnie sprzedało się ponad 5 tys. kopii - jednak jej wysoka jakość, która została doceniona przez recenzentów oraz graczy wskazuje na długi ogon sprzedażowy. W najbliższym czasie, Ovid Works rozpocznie nowe działania marketingowe wokół gry Metamorphosis. Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Huawei Polska: Na bazie swojej pozycji rynkowej, doświadczenia i oferty, skupia się na rozwoju w Polsce wspierając cyfrowy rozwój polskiego społeczeństwa. Duża część infrastruktury sieciowej w Polsce jest zbudowana na rozwiązaniach Huawei i firma chce nadal uczestniczyć w ich rozwoju przez budowę ekosystemu mającego zapewnić cyberbezpieczeństwo, powiedział w rozmowie z ISBtech dyrektor strategii i komunikacja Huawei Polska Ryszard Hordyński. Jak dodał podczas uroczystości rozdania nagród ,,Serce dla Serca", koncern zna się na biznesie, ale nie zapomina o wsparciu służby zdrowia w kryzysowym momencie. Źródło: ISBtech

Click&Boat: Platforma czarterów online szacuje, że wolumen rynku wynajmu łodzi w Polsce oraz przez polskich klientów (przede wszystkim w rejonie śródziemnomorskim) szacowany jest na ok. 100 mln euro. Firma widzi duży potencjał rozwoju czarterów łodzi w Polsce. Chce zdobywać rynek zarówno organicznie, jak i przez kontynuację akwizycji, poinformował ISBtech prezes Edouard Gorioux. Źródło: ISBtech

Sygnity: ,,Mamy obecnie biznes pozwalający generować regularnie stały strumień gotówki. Naszym priorytetem pozostaje efektywność biznesu a także rozwój oferty usługowej i produktowej. To pozwoli nam, oprócz generowania oczekiwanej marży, oferować naszym obecnym i nowym klientom innowacyjne rozwiązania wspierające kluczowe cele ich przedsiębiorstw, a nam umożliwi wzrost przychodów" - powiedział ISBtech Bogdan Zborowski, prezes Sygnity. Źródło: ISBtech

Allegro: Wprowadza wyświetlanie przewidywanego czasu dostawy oraz uruchamia specjalny filtr ułatwiający wyszukiwanie ofert z szybkimi dostawami. W efekcie liczy, że zwiększy to sprzedaż uczestników platformy, poinformował prezes Allegro Francois Nuyts. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął postępowanie wyjaśniające dotyczące praktyk Allegro, w którym sprawdzi, czy mogło dojść do naruszenia przepisów antymonopolowych, podała instytucja. Chodzi o zasady współpracy między Allegro a sprzedawcami. Źródło: ISBnews

Comarch: Odnotował 20,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 20,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

LiveChat: Odnotował 20,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. roku obrotowego 2020/2021 (kwiecień-czerwiec 2020) wobec 14,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Bank Millennium: Regularnie z kanałów elektronicznych korzysta 2 mln klientów, podał bank. Oznacza to, że logują się oni przynajmniej raz w miesiącu do Millenetu lub aplikacji mobilnej. Źródło: ISBnews

Totalizator Sportowy: Ma ponad 582 tys. zarejestrowanych klientów usług online, poinformował prezes Olgierd Cieślik. Firma rozwija kanały zdalne i we współpracy z KIR wdrożyła usługę mojeID, która umożliwia zdalne uwierzytelnienie tożsamości. Źródło: ISBnews

IMS: Odnotowało 0,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 2,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

MCI Capital: Odnotowało 9,7 mln zł zysku netto w II kw. 2020 r. wobec 5,97 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Komputronik w restrukturyzacji: Miał ok. 132,8 mln zł wyniku na sprzedaży w roku finansowym 2019/2020 (spadek o 25,8% względem 2018 roku), przy 1 491 mln zł przychodów (spadek o 16,8% r/r). Spółka szacuje, że bez uwzględnienia czynników jednorazowych, wynik na sprzedaży pomniejszony o koszty działalności (koszty sprzedaży oraz ogólnego zarządu) zamknie się stratą z przedziału -24 mln zł a -26 mln zł, podała także spółka, prezentując wstępne dane. Źródło: ISBnews

Comp: Odnotował 0,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 2,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

ATM: Rada nadzorcza powołał Adama Ponichtera na członka zarządu, poinformowała spółka. Ponichtera swoje obowiązki obejmie 1 września br. Źródło: ISBnews

T-Mobile Polska, Alior Bank: Podjęły decyzję o zakończeniu współpracy pod marką T-Mobile Usługi Bankowe. Wkrótce z rynku zniknie marka T-Mobile Usługi Bankowe, a jej klienci będą mogli korzystać z pełnego portfolio usług i produktów Alior Banku. Źródło: ISBnews

Philips: Ostatnie trzy lata to dla TV marki okres znaczących wzrostów - sprzedaż na rynku europejskim wzrosła w tym czasie o 21%, a przychody i udziały w rynku - o ponad 30%, a wszystko to przy zachowaniu rentowności. W Polsce w ciągu ostatnich trzech lat nastąpił 24% wzrost sprzedaży jeśli chodzi o liczbę telewizorów, a w ujęciu wartościowym o 40%. W najbliższym czasie TP Vision, oprócz rozwoju biznesu w segmencie telewizorów, będzie również skupiać się na urządzeniach audio - w ramach marki Philips Sounds, w tym na odrodzeniu marki Philips Fidelio, oferującej słuchawki i soundbary klasy premium. W kategorii audio TP Vision zapowiada premiery w segmencie soundbarów i słuchawek. Źródło: ISBtech

LG: Opracowana platforma sztucznej inteligencji o nazwie LG ThinQ przez cały czas jest rozbudowywana i udoskonalana, co pozwala tworzyć nowe usługi, rozwiązania i modele biznesowe stanowiące podstawę nowatorskich koncepcji. LG ThinQ to fundament naszych innowacyjnych rozwiązań wzbogacających życie odbiorców -- powiedział dr Park podczas prezentacji zaktualizowanej wersji aplikacji LG ThinQ i jej możliwości udostępnienia środowiska zorientowanego na potrzeby użytkownika, obejmującego zarówno funkcje obsługi klienta, jak i zakupu materiałów eksploatacyjnych. Dostępna w aplikacji i oparta na sztucznej inteligencji funkcja Proactive Customer Care (PCC) potrafi analizować i zgłaszać informacje o statusie operacyjnym poszczególnych urządzeń, a także udostępniać porady dotyczące konserwacji i napraw sprzętu. ,,Z powodu niezwykłej sytuacji, w której się znaleźliśmy, z coraz większą niepewnością patrzymy w przyszłość. Uważamy, że mamy obecnie wyjątkową okazję doprowadzić do prawdziwych zmian, wykorzystując w naszych

domach nowe możliwości technologiczne. Jesteśmy liderem rynku innowacyjnych rozwiązań, które wpływają na styl życia użytkowników. Podwoiliśmy nasze wysiłki, aby opracować nowe i udoskonalić aktualnie oferowane produkty i usługi ułatwiające życie konsumentom na całym świecie" - powiedział Dyrektor LG ds. technicznych, dr I. P. Park. Źródło: ISBtech

Sentinic.com: Narzędzie do monitorowania słów kluczowych w Google jest już dostępne. Platforma do obserwacji wizerunku w najpopularniejszej wyszukiwarce na świecie, jest już w fazie testów. Źródło: ISBtech

Orange Polska: FiberCo nie będzie konsolidowane w bilansie (wspólna kontrola). Niewykluczone, że w pespektywie 5-10 lat spółka będzie chciała odzyskać pełną kontrolę na FiberCo (możliwość zawarcia opcji w umowie sprzedaży udziałów). Łącza budowane byłyby przez Orange dla FiberCo z marżą za usługi budowlane (standard rynkowy to 5-10%). W 2021 w Orange nadal będą wydatki na POPC, na sprzęt dla podłączanych klientów oraz na przyłączanie kluczowych klientów B2B, ale w 2022 byłoby już dużo mniej inwestycji FTTH - od tego roku powinien być widoczny wpływ przeniesienia capexu do FiberCo. Pod koniec roku spółka chciałaby już mieć konkretne propozycje w projekcie FiberCo, a w 1H21 (może w połowie roku) ruszyć już z rolloutem w FiberCo. Zależnie od zainteresowania proces może pójść szybciej lub wolniej, timing będzie w dużym stopniu zależny od inwestorów. Pozostaje też kwestia negocjacji z bankami dotycząca finansowania FiberCo. Nadal dobry popyt na światłowód, popyt powinien się utrzymać w kolejnych kwartałach.

Kontynuacja odbicia jest widoczna jeśli chodzi o sprzedaż sprzętu. Wpływ obecnych propozycji Komisji Europejskiej odnośnie stawek kończenia rozmów (w tym FTR) może w długim okresie przełożyć się na kilkaset mln ubytku przychodów. Wpływ na przychody i zyski będzie zależał od tempa spadku popularności usług głosowych. Możliwy ubytek EBITDA w 2021 rzędu małych kilkudziesięciu mln zł. Nadal pod presją jest segment pre-paid. Źródło: Trigon

VMware: Opublikował wyniki finansowe za II kwartał 2020 r. Firma uzyskała przychód w wysokości 2,88 mld USD, co stanowi 9 proc. wzrost w porównaniu do wyniku uzyskanego w analogicznym okresie ub. roku. Przychody z licencji SaaS wzrosły aż o 44% do poziomu 631 mln USD. ,,Mimo niepewnych czasów, udało nam się osiągnąć dobre wyniki finansowe w II kw. 2020 r. Dzięki realizacji naszej strategii ,,Dowolna chmura, dowolna aplikacja, dowolne urządzenie" pomagamy klientom rozwiązywać ich najtrudniejsze wyzwania technologiczne oraz nie tylko spełniać, ale i przekraczać ich cele biznesowe" - komentuje wyniki Pat Gelsinger, prezes i dyrektor generalny VMware. ,,Nasze wyniki w drugim kwartale odzwierciedlały siłę naszej oferty produktowej w zakresie subskrypcji i rozwiązań SaaS, której sprzedaż wzrosła o 44% w ciągu roku. Do końca roku planujemy przyspieszyć niektóre inicjatywy produktowe, co pozwoli na dalsze wspieranie cyfrowej transformacji realizowanej przez klientów i rozwój naszej oferty w obszarze subskrypcji oraz

SaaS" - dodaje Zane Rowe, wiceprezes i dyrektor generalny ds. finansów w VMware. Źródło: spółka

Siemens, SAP SE: Ogłosiły nawiązanie nowego partnerstwa. Oba podmioty wykorzystają wiedzę branżową i połączą komplementarne rozwiązania w zakresie oprogramowania do zarządzania cyklem życia produktu, łańcuchem dostaw i aktywami w spójne pakiety. Dzięki temu, klienci Siemens i SAP będą mogli tworzyć innowacje oraz nowe modele biznesowe, które przyspieszą globalną cyfrową transformację przemysłu. Źródło: spółka

NASK: Rejestr domeny .pl opublikował szczegółowy raport dotyczący domeny .pl za drugi kwartał 2020 roku. Na koniec czerwca 2020 roku w Rejestrze domeny .pl znajdowało się 2 455 561 aktywnych nazw, czyli o prawie 4,5 tysiąca więcej niż w poprzednim. Wskaźnik odnowień wzrósł i wyniósł w drugim kwartale 65,53%. Rejestrowano średnio ponad 2,1 tysiąca domen dziennie. W omawianym okresie liczba abonentów wzrosła o prawie 11 tysięcy. Abonenci najczęściej rejestrowali nazwy bezpośrednio w strefie .pl. Udział tej strefy w rejestracjach zwiększył się z 81,51% w pierwszym kwartale, do 83,75% na koniec drugiego. W ramach działań związanych z przeciwdziałaniem nadużyciom z wykorzystaniem nazw w domenie .pl, Rejestr zablokował 288 domen naruszających postanowienia Regulaminu nazw domeny .pl i polityki przeciwdziałania nadużyciom. Stwierdzone nadużycia dotyczyły głównie wykorzystywania domen do phishingu. Źródło: spółka

VULCAN: Na platformie funkcjonowało w ubiegłym roku szkolnym ponad 7000 szkół i 2 miliony użytkowników w ramach edukacji zdalnej. ,,Wzrost liczby aktywnych użytkowników systemu na przestrzeni drugiego semestru poprzedniego roku szkolnego sięgnął 80 %, zaś wykorzystanie modułu wiadomości w dzienniku elektronicznym wzrosło o 1000%. To było dla nas wielkie wyzwanie, które wzbogaciło Spółkę o ważne doświadczenia - mówi Jan Koziarski, Dyrektor Pionu Marketingu w firmie VULCAN. ,,Nasz system UONET+, czyli kompleksowe narzędzie zawierające w sobie dziennik, arkusze ocen, komunikaty ze szkoły, zadania domowe i stanowiące podstawowe narzędzie komunikowania się z nauczycielem został w krótkim czasie dodatkowo rozbudowany o nowe możliwości - wszystko po to, aby w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach, dziennik elektroniczny był gotowym środowiskiem wspierającym zdalne nauczanie - dodaje Koziarski. Źródło: spółka

Agora: UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie działań spółek AMS i Ströer Polska. Celem jest ustalenie, czy firmy nie zawarły porozumienia ograniczającego konkurencję na rynku reklamy zewnętrznej w Warszawie. Źródło: Trigon

Comarch: Portfel zamówień na 2020 rok wyższy o 7-8% r/r. Grupa spodziewa się w III i IV kwartale znacznego wzrostu przychodów ze sprzedaży rozwiązań dla telekomunikacji, mediów i IT. W III kwartale zatrudnienie powinno znowu rosnąć po spadku związanym z niepewnością w pierwszym półroczu. W pierwszych miesiącach III kwartału ożywienie nie tak silne jak w czerwcu, ale aktywność wyższa niż w zeszłym roku. Źródło: Trigon

LiveChat: W trakcie pandemii biznes producenta oprogramowania komunikacyjnego kwitnie. Źródło: Parkiet, BDM

Samsung: W Polsce sprzedaż telewizorów QLED jest dwa i pół razy wyższa niż modeli w technologii OLED. Dane podsumowujące pierwsze półrocze dla rynku telewizorów jednoznacznie wskazują mocną pozycję firmy Samsung - zarówno w naszym kraju, jak i w ujęciu globalnym. W tym okresie udział producenta w światowym rynku telewizorów pod względem wartości stanowił 31,3%. Pierwsze sześć miesięcy 2020 roku pokazało także, że Polacy najczęściej wybierają telewizory Samsung. Źródło: spółka

Mediacap: Przychody z działalności kontynuowanej Grupy w I półroczu 2020 wyniosły 50,8 mln zł (+3% r/r), wynik EBITDA wyniósł ok. 0,9 mln zł (wobec 2,6 mln zł EBITDA rok wcześniej). Wyniki te są zbieżne z planami finansowymi uwzględniającymi negatywny efekt COVID-19. W samym II kwartale 2020 przychody Grupy wyniosły 23,8 mln zł (-23% r/r), a wynik EBITDA +1,6 mln zł. Jednocześnie zarząd szacuje, iż negatywny wpływ COVID-19 na przychody i EBITDA w II połowie roku będzie już zdecydowanie mniejszy. W I półroczu 2020 stosunkowo najmniej dotknięty skutkami pandemii był segment influencer marketingu LTTM, gdzie prowadzono intensywne prace operacyjne i rozszerzano tym samym udział w rynku. W tym okresie segment zanotował 24,4 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 37 % r/r (w tym wpływ konsolidacji LifeTube od marca 2019). Segment reklamowy (Grupa S/F) zanotował 19 mln zł przychodów w I półroczu 2020, spadek o 11% r/r, m.in. ze względu na odwołanie licznych zaplanowanych eventów oraz wstrzymania procesów tworzenia

reklam. Segment badań rynku pod marką IQS zanotował w I półroczu 30% spadek sprzedaży r/r do poziomu 7,4 mln zł, gdzie szereg zaplanowanych procesów badawczych np. grup fokusowych nie mogło być realizowanych. ,,Za nami najtrudniejszy w tym roku kwartał, a zarazem całe półrocze silnie naznaczone COVID-19. Po rekordowych przychodach w 2019 oraz zdobyciu pozycji największego gracza w Polsce w zakresie influencer marketingu musieliśmy bardzo szybko zmienić strategię z ataku na obronę: ciągłości biznesu, miejsc pracy i rentowności. Pomimo tego, iż COVID-19 wymusił głęboką rewizję planów na bieżący rok, a zarazem do tej pory uniemożliwia lub mocno ogranicza świadczenie niektórych usług np. eventów czy badań face-2-face,to mamy poczucie, że jego najgorszy impakt jest już za nami a zarazem część wniosków z tej nieprzewidzianej sytuacji pomoże nam w rozwoju na przyszłość" - mówi Jacek Olechowski, prezes Mediacap. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Comp: Akcjonariusze upoważnili zarząd do skupu do 295 910 akcji spółki za cenę od 80 do 150 zł za walor w celu umorzenia, wynika z uchwał walnego. Źródło: ISBnews

Ardigen: Firma stosująca technologie sztucznej inteligencji (AI) w rozwoju nowoczesnej medycyny spersonalizowanej, zawarła z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) umowę na dofinansowanie autorskiego projektu. Spółka otrzyma 12 mln zł na stworzenie technologii wykorzystującej sztuczną inteligencję do projektowania receptorów TCR jako kluczowego składnika nowoczesnych przeciwnowotworowych immunoterapii komórkowych TCR-T. Całkowity budżet projektu opiewa na kwotę ponad 20 mln zł i będzie prowadzony przez trzy lata. Źródło: ISBnews

Ricoh: Ogłosił zakup polskiej firmy SimplicITy. Dzięki tej transakcji Ricoh wzmocni swoją dotychczasową ofertę w zakresie usług IT i rozwiązań wspierających cyfrową transformację. SimplicITy nadal będzie działało pod swoją marką i będzie zarządzane jako niezależna firma. SimplicITy będzie ściśle współpracować z Ricoh Polska i Ricoh Europe oraz z działającym w Warszawie Service Operations Centre. Źródło: ISBtech

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Wasko: Konsorcjum z Enigma Systemy Ochrony Informacji podpisało umowę z Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF) na rozbudowę infrastruktury tej instytucji - rozbudowę posiadanych macierzy dyskowych Hitachi VSP F1500 i VSP G800m za maks. 33,29 mln zł brutto, w tym zamówienie podstawowe 16,98 mln zł (z czego na Wasko przypada 8,6 mln zł) oraz prawo opcji 16,3 mln zł (z czego na Wasko przypada 75% przychodu brutto), podało Wasko. Konsorcjum firm w składzie: Wasko (lider konsorcjum) oraz Trax elektronik A. Moryc, M. Tomecki, L. Turczyński (uczestnik konsorcjum), podpisało umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, działającym przez GDDKiA oddział we Wrocławiu, na realizację zamówienia publicznego pn. "Regionalne projekty wdrożeniowe Wrocław - krajowy system zarządzania ruchem drogowym na sieci TEN-T Etap 1. Część 2 w Oddziałach GDDKiA we Wrocławiu i Opolu - drogi A4 i A8 oraz CZR Wrocław-Widawa", podało Wasko. Wartość oferty w ramach zamówienia podstawowego wynosi 166 619 863,2 zł

brutto, z czego na Wasko przypada około 24%. Źródło: ISBnews

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), Deloitte: Zawarły pierwszy w Polsce kontrakt IASP (IBM Authorized SAM Partner), podał Deloitte. W ramach programu firma Deloitte, jako autoryzowany partner IBM, będzie odpowiedzialna za zarządzanie licencjami oprogramowania PGNiG. Eksperci Deloitte będą także certyfikowali okresowe raporty dla producenta oprogramowania. Źródło: ISBnews

Twisto: Z możliwości przesunięcia płatności na później niż 45 dni skorzystało rekordowe 45% posiadaczy konta, podała spółka. Średnia wartość przesuniętego rachunku wyniosła około 700 zł. Źródło: ISBnews

Carrefour: Rozszerzył system click&collect o zakupy spożywcze, które zamówić można z dostawą do domu i odbiorem osobistym we wszystkich ponad 200 hiper- i supermarketach Carrefour w Polsce, podała sieć. Źródło: ISBnews

Comp Platforma Usług: Spółka zależna od Compu - uruchamia aplikację "e-Mka - Twoje Zakupy" z dostępem do najnowszych promocji w sąsiedzkich sklepach, podała spółka. Źródło: ISBnews

Samsung Electronics: Zaprezentował swoje najnowsze osiągnięcia w obszarze smartfonów, wearables, telewizorów, urządzeń audio i sprzętu AGD pod wspólnym szyldem Life Unstoppable, pokazując ofertę dla współczesnego stylu życia opartego o wzajemne połączenia. Wydarzenie online zrealizowane zostało na platformie gamingowej Unreal firmy Epic Games. Koncern zaprezentował najnowsze urządzenie lifestyle'owe - The Premiere, inteligentny projektor,monitor gamingowy Samsung Odyssey G55, najnowsze urządzenia z serii Galaxy, a wśród nich modele: Tab A7, Galaxy Fit2, A42 5G i Galaxy Z Fold2, ładowarkę Wireless Charging Trio pokaz lodówki RB7300T Classic Refrigerator z technologią SpaceMax(TM) i debiutującą na rynkach europejskich gamę lodówek Bespoke z opcją personalizacji, pralkę WW9800T i suszarkę do ubrań DV8000T Tumble Dryer - obydwa urządzenia wyposażono w uczące się rozwiązania smart, a także możliwość automatycznego połączenia z innymi sprzętami. ,,W tym roku poddaliśmy ponownej, całkowitej weryfikacji nasz związek

z technologią w sposób, jakiego nikt się nie spodziewał. Samsung akceptuje i docenia zachodzące zmiany, ale stara się też przewidywać i wybiegać myślami w przyszłość, wprowadzając innowacje. Nieustannie wypełniamy naszą misję, zgodnie z którą, chcemy tworzyć odważne, rewolucyjne technologie. W związku z tym, nie ma lepszego sposobu na zaprezentowanie naszej oferty na rok 2020, niż prezentacja gamy urządzeń całkowicie zmieniającej doświadczenia oparte na wirtualnej technologii. Dziś zaproponowaliśmy tylko przedsmak tego, w jakim kierunku firma Samsung chce podążać w najbliższej przyszłości, gdyż naszym celem jest ciągłe dostarczenie rozwiązań, które umożliwią użytkownikom życie pełnią życia"- mówi Benjamin Braun, Chief Marketing Officer, Samsung Europe. Źródło: ISBtech

SoftBlue: AirDron to system identyfikujący i wychwytujący przypadki spalania odpadów w paleniskach przydomowych. System doskonale sprawdza się jako rozwiązanie prewencyjne - zapobiegające takim przypadkom. - Nasze badania wykazały, że na obszarach wykorzystujących system AirDron, spadła liczba przypadków używania niedozwolonych paliw w piecach o ponad 30 proc., a stan powietrza znacznie się polepszył. - komentuje Michał Kierul. - Zapraszamy więc do włączenia się do realizowanego przez Centrum Badawczo-Rozwojowego SoftBlue SA programu na rzecz monitorowania jakości powietrza w gminach i miastach. Dotychczas z rozwiązania skorzystały jednostki samorządowe, tj.: Gmina Raszyn, Miasto Mińsk Mazowiecki, Miasto Białystok, Miasto Otwock, Urząd Miasta Krakowa, Gmina Miasta Piastów, Gmina Mogilno, Miasto Bydgoszcz, Miasto Pabianice. Źródło: spółka

realme: Zadebiutuje na międzynarodowych targach IFA, pokaże portfolio produktów realme, podsumowanie efektów i plany strategiczne. Sky Li, Założyciel oraz CEO realme: "celem realme jest tworzenie wysokiej jakości produktów w zgodzie z duchem technologii i nowatorskiego designu. Taka strategia uplasowała firmę na pozycji siódmego największego producenta smartfonów w zaledwie 18 miesięcy. Co więcej, liczba użytkowników przekroczyła 45 milionów na całym świecie. Międzynarodowe targi IFA są idealną okazją do podzielenia się efektami naszej pracy na arenie międzynarodowej oraz motywacją do dalszego rozwoju." Źródło: spółka

mPay: Należność za postój w strefie płatnego parkowania w Katowicach, wniesiemy szybko i wygodnie poprzez aplikację. Źródło: ISBtech

Intel: Wprowadza procesory Intel Core jedenastej generacji z grafiką Intel Iris Xe, jak podaje najlepsze na świecie procesory do ultrabooków, które w porównaniu do konkurencyjnych produktów umożliwiają 2,7-krotne przyspieszenie tworzenia treści, przyspieszają pracę oprogramowania użytkowego o ponad 20%oraz ponad 2-krotnie zwiększają prędkość streamowania podczas gier przy użytkowaniu w rzeczywistych warunkach. Źródło: ISBtech

AIQLabs: Dostawca rozwiązań finansowych, do którego należą takie brandy, jak SuperGrosz, Finces czy SuperRata - rozwija markę ,,Kupuj Teraz - zapłać później". Źródło: ISBtech

Asseco Poland, Comarch, Comp: Spółki wygrały w KIO w sprawie przetargu na obsługe kluczowych systemów MF. Resort finansów musi podzielic wart 80mln zł przetarg na mniejsze komponenty (w tym usługi dostawy, budowy i rozwoju funkcjonalnosci). Łaczona oferte mógł wczesniej złozyc tylko wykonawca który posiadał odpowiednia oferte od firmy Oracle. Źródło: Trigon

DataWalk: Zawarł umowe z Comp w ramach współpracy z Komenda Główna Policji. Umowa dotyczy sprzedazy licencji wieczystej oraz usług wdrozeniowo-szkoleniowych w zakresie produkcyjnego wykorzystania platformy DataWalk w charakterze centralnego Systemu Informacji Operacyjnej Policji. Źródło: ISBnews

BNP Paribas: Na Platformie Autenti, służącej do elektronicznego podpisywania dokumentów, umowy z bankiem mogą podpisywać osoby współpracujące z bankiem na zasadzie kontraktu. W kolejnym kroku możliwość ta będzie oferowana pracownikom etatowym. Źródło: spółka

Zortrax: Uruchamia system inCloud do zarządzania drukarkami 3D w chmurze. Rozwiązanie umożliwia zdalne kontrolowanie jednego lub wielu urządzeń oraz nadzorowanie całego procesu druku z dowolnego miejsca na świecie. Usługa umożliwia zmniejszenie liczby roboczogodzin potrzebnych do obsługi farmy drukarek 3D w przedsiębiorstwach. Źródło: spółka

ITMAGINATION: Polski software house uzyskał certyfikat ISO/IEC 27001/2013, który ma świadczyć o najwyższych standardach zarządzania bezpieczeństwem informacji. Gruntowny audyt i wydanie dokumentu dokonane zostało przez instytucję LL-C Certification. Źródło: spółka

PSI: W centrum dystrybucyjnym CCC wózki widłowe mają możliwość korzystania z automatycznego sterowania, dzięki zintegrowaniu systemu zarządzania magazynem PSIwms z oprogramowaniem wózków Jungheinrich. Rozwiązanie jest kolejnym etapem rozwoju systemu PSIwms. Dzięki współpracy z firmą Jungheinrich zintegrowano system wms z funkcją samodzielnego poruszania się wózka widłowego, co zwiększy wydajność i bezpieczeństwo w magazynie. System zarządzania magazynem PSIwms komunikuje się z oprogramowaniem sterującym wózkami Jungheinrich i przekazuje mu informacje o lokalizacji konkretnych produktów w magazynie. Źródło: spółka

LifeTube: Wystartowała pierwsza kampania z influencerami dla Kuchni Świata, przygotowana przez sieć partnerską z grupy LTTM. Wprowadzenie nowego produktu na polski rynek - napojów Chupa Chups, których Kuchnie Świata są wyłącznym importerem i dystrybutorem na terenie Polski - komunikuje dwoje zasięgowych influencerów. Martyna Zabawa i Paweł Malinowski na swoich kanałach zrzeszonych w LifeTube mają łącznie prawie 900 tysięcy subskrypcji. Źródło: spółka

Samsung: Wprowadza na rynek Galaxy Z Fold2 5G - trzecią generację składanych urządzeń firmy. Źródło: ISBtech

Plus: Sukcesywnie poszerza portfolio sprzętów z obsługą 5G na częstotliwości 2,6 GHz. Tym razem do listy smartfonów dołącza świetnie wyposażona Motorola moto g 5G plus. Źródło: spółka

Sony: Ogłosiło debiut rodziny Cinema Line: nowej serii kamer dla twórców będącej owocem doświadczenia Sony w takich dziedzinach, jak jakość obrazu, dbałość o szczegóły oraz najnowsze technologie a także zamiłowanie do kina cyfrowego. Sony wzbogaca swoje kamery zdalnie sterowane z serii BRC o obsługę protokołu Free-D. Aktualizacja kamer BRC powstała z myślą o zdalnej produkcji i efektywności działań. Za jej sprawą będzie można przesyłać w czasie rzeczywistym aktualne parametry kamery co pozwoli zarówno na obniżenie kosztów jak również uproszczenie produkcji treści VR oraz AR. Funkcje mają pozwolić na dokładniejsze śledzenie obiektów i kadrowanie zdjęć, poprawę działania funkcji PTZ, odpowiedzialnej za parametry kamery, bardziej realistyczny i płynny efekt wyjściowych zdjęć, a także rejestrację ruchu, który w finalnym materiale wyglądać bardziej naturalnie. Źródło: ISBtech

OVHcloud: Wprowadza nową gamę rozwiązań Hosted Private Cloud, będącą odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstw związane z wydajnością, bezpieczeństwem, izolacją i lokalizacją danych. Hosted Private Cloud Premier spełnia rygorystyczne wymogi związane z funkcjonowaniem środowisk krytycznych i intensywnej pracy pod obciążeniem a przy tym stawia na bezpieczeństwo, potwierdzone szeroką gamą certyfikatów. Nowa generacja Hosted Private Cloud skierowana jest zarówno do dużych przedsiębiorstw i instytucji, jak również do sektora finansowego oraz sektora ochrony zdrowia. Źródło: spółka

Apator Rector: Wdrożył dla Energa Operator aplikację ZET Mobile, która doskonale sprawdza się w czasie pandemii, bowiem poprawia bezpieczeństwo ekip pracujących w terenie. Źródło: spółka

OPPO: Wprowadza na polski rynek stylowy i intuicyjny smartwatch wprost stworzony do bycia idealnym asystentem życia. OPPO Watch, dzięki bogatym funkcjom i wbudowanym aplikacjom, pomoże w organizacji codziennych zadań oraz ułatwi bezproblemowe łączenie obowiązków prywatnych z zawodowymi. Ponadto urządzenie będzie stało na straży dobrego snu oraz pełniło rolę prywatnego trenera personalnego, który przypomni o regularnej aktywności fizycznej. OPPO Watch jest dostępny w ofercie sieci komórkowych T-Mobile i Orange (oba rozmiary) oraz u partnerów detalicznych OPPO. Źródło: spółka

LG: Podczas targów IFA 2020 firma zaprezentuje nowe modele lodówek: udoskonaloną lodówkę InstaView Door-in-Door z funkcją UVnano, zmodernizowany zestaw lodówki z zamrażarką oraz najnowszą lodówkę InstaView ThinQ. W nowych lodówkach bogata lista funkcji, znanych z poprzednich modeli, została poszerzona o dodatkowe, które zapewnią najwyższy poziom higieny i komfortu w kuchni. Źródło: spółka

ControlTec: Mobilny i autonomiczny robot UV-C polskiej firmy już odkaża przestrzenie z wirusów i bakterii we wrocławskim szpitalu zakaźnym. Niebawem z jego zalet będą mogły skorzystać m.in. zakłady przemysłowe, obiekty handlowe i turystyczne. Źródło: spółka

Bank Millennium: Klienci posługujący się polskimi dowodami osobistymi, jeszcze wygodniej zaktualizują swój dokument tożsamości. Bank wprowadził w bankowości elektronicznej (w aplikacji mobilnej i serwisie internetowym Millenet) nowy, jeszcze prostszy formularz aktualizacji, dostępny od razu po zalogowaniu do serwisu. Źródło: spółka

Visa, Vipps: Koncern oraz wiodący norweski operator płatności mobilnych, ogłosiły dzisiaj zawarcie strategicznego partnerstwa, mającego przyspieszyć rozpowszechnienie płatności cyfrowych w Europie. Klienci i partnerzy Visa będą mogli wykorzystywać platformę Vipps, aby tworzyć swoje własne aplikacje płatnicze, oferować konsumentom nowe sposoby płacenia i otrzymywania płatności oraz zarządzać własnymi pieniędzmi. Źródło: spółka

Mennica Polska: Pasażerowie komunikacji miejskiej w Bydgoszczy - jako pierwsi w Polsce - mogą potwierdzać uprawnienia do przejazdu autobusem lub tramwajem na podstawie biletu okresowego zbliżeniową kartą płatniczą. Dotychczas nośnikiem i zarazem identyfikatorem tego typu biletów była wyłącznie elektroniczna karta miejska, emitowana przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Internetowy system sprzedaży biletów okresowych komunikacji miejskiej, których identyfikatorem jest bankowa karta zbliżeniowa - tak brzmi formalna nazwa projektu, zrealizowanego przez Mennicę Polską (podmiot wdrażający), we współpracy z Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (zleceniodawca) oraz z Mastercard (podmiot wspierający wdrożenie od strony doradczej). Źródło: ISBtech

Zortrax: System zarządzania drukarkami 3D Zortrax inCloud to sposób na kontrolowanie pracy wielu drukarek z dowolnego miejsca na świecie. Wprowadzenie tego rozwiązania zoptymalizuje proces zarządzania produkcją i farmami drukarek 3D oraz zmniejszy liczbę osób, które są w niego zaangażowane. Źródło: ISBtech

Tagi: technologie, media , telekomunikacja , giełda , wiadomości , giełda na żywo

