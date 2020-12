Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Innowacje: Wzrost wdrożeń koncepcji Industry 4.0 dotyczył 7,2% polskich firm MŚP (wobec 4,5% firm w 2018 r.), dwukrotnie wzrosły również plany przedsiębiorców dotyczące wdrożenia tej koncepcji - z 11% w 2018 do 25,5% w 2020 r., wynika z badania "Smart Industry Polska 2020" przeprowadzonego przez agencję badawczą Kantar Polska na zlecenie firmy Siemens i Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. W porównaniu do wyników poprzedniej edycji badania, odnotowano wyraźny wzrost odsetka ankietowanych deklarujących, że technologie zgodne z koncepcją Industry 4.0 stanowią element strategii ich firmy - odnosi się to zwłaszcza do planów wdrożenia (ponad dwukrotny wzrost z 11% do 25,5%). Decyzja o cyfryzacji powoduje rzeczywiste zmiany, między innymi w wymaganiach odnośnie kompetencji pracowników. W efekcie zdefiniowania na nowo priorytetów i nastawienia strategicznego na informatyzację i automatyzację procesów produkcyjnych przedsiębiorstwa częściej zmieniają oczekiwania względem pracowników, uwzględniając w nich

potrzeby związane z transformacją cyfrową. Z badania wynika, że w 30% firm, w których koncepcja Industry 4.0 stanowi element strategii firmy, określono nowe oczekiwania lub zmieniono wymogi względem pracowników odnośnie kompetencji cyfrowych. Źródło: ISBnews

E-handel: Świąteczne zakupy Polacy zrobią w znacznej mierze przez internet - 93% ankietowanych planuje kupić w nich świąteczne upominki, a 85% kupujących korzysta ze sklepów online co najmniej raz w miesiącu, wynika z badania "Świąteczne zakupy w online - jak pandemia zmienia zwyczaje zakupowe Polaków", zrealizowanego na zlecenie eService i Mastercard w ramach kampanii sklepywsieci.com. Polacy robią zakupy w internecie od dawna. 95% korzystających obecnie ze sklepów online robiło to już wcześniej. Jednak 40% badanych kupuje obecnie częściej lub nawet znacznie częściej niż przed pandemią, a 5% deklaruje wręcz, że zakupy online zaczęło robić dopiero po jej wybuchu. Najczęściej zakupy w sieci robimy 2-3 razy w miesiącu (blisko 40%), ale równie liczni są klienci kupujący tak raz albo kilka razy w tygodniu. Podobnie planują zrobić zakupy świąteczne. Źródło: ISBnews

Cyberbezpieczeństwo: Co piąta firma w Polsce z powodu pandemii COVID-19 zwiększyła budżet na cyberbezpieczeństwo, wynika z badania przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Fortinet. Najwięcej środków przeznaczono na zakup nowych rozwiązań ochronnych oraz licencji na narzędzia zabezpieczające środowisko pracy w domach pracowników. Mimo, że 84% firm zwiększyło liczbę osób pracujących zdalnie, to w większości przypadków zmiana modelu wykonywania obowiązków odbyła się bezproblemowo. 58% ankietowanych wdrażało pracę zdalną na podstawie dotychczasowej polityki bezpieczeństwa, a 34% potrzebowało wprowadzić jedynie niewielkie poprawki. Świadczy to dobrze o dotychczasowej polityce firm w zakresie bezpieczeństwa IT. Źródło: ISBnews

Innowacje: Rozwiązanie, które ułatwia sprawdzanie precyzyjności testów na Covid-19; platforma dla przedsiębiorców do szybkiej analizy sytuacji finansowej firmy i otoczenia rynkowego oraz aplikacja wskazująca, jak aktualnie prowadzony tryb życia wpływa na zdrowie użytkownika - to innowacyjne projekty, które zwyciężyły w konkursie Aplikacje Jutra PFR w kategoriach Zdrowie, Praca i przedsiębiorczość oraz Społeczeństwo. Jury przyznało także trzy wyróżnienia dla WARMIE, Lanpocet i Tripsomnia. Do konkursu Aplikacje Jutra PFR zgłoszono prawie 800 rozwiązań, spośród których wyłonionych zostało 12 finalistów. W październiku wzięli oni udział w specjalnych 3-dniowych warsztatach prototypowania z udziałem ekspertów i mentorów, podczas których dopracowywali założenia swoich pomysłów. Gala finałowa, wieńcząca 4 miesiące rozwijania prototypów, w formule online odbyła się 8 grudnia br. Jury przyznało 3 nagrody główne po 250 000 zł i 3 wyróżnienia po 100 000 zł na przygotowanie prototypów (MVP). Źródło: PFR

Medycyna: Żadna placówka medyczna nie będzie w stanie samodzielnie utrzymywać bezpieczeństwa swoich systemów. Dlatego potrzebna jest współpraca z zewnętrznymi dostawcami rozwiązań. W wypadku Microsoft firma wydaje rocznie ponad 1 bilion USD na rozwój zabezpieczeń już funkcjonujących systemów. Za bezpieczeństwo rozwiązań chmurowych w Microsoft odpowiadają setki tysięcy pracowników, czego nie jest w stanie zagwarantować żadna placówka na świecie. Dodatkowo służba zdrowia ma swoje własne, unikatowe regulacje prawne, w tym regulacje bezpieczeństwa. Microsoft opracował w związku platformę Microsoft cloud for Healthcare dedykowaną telemedycynie i służbie zdrowia. Jest to pierwsza na rynku chmura dedykowana branży opieki zdrowotnej, mówi w rozmowie z ISBtech Ruthy Kaidar, Dyrektor ds. sektora Zdrowia dla Europy Centralnej i Wschodniej w Microsoft. Źródło: ISBnews

Telekomunikacja: Warunki postępowania na obsługę prawną w związku z aukcją na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz (aukcja 5G) podyktowane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) są niezwykle wyśrubowane, ocenił w rozmowie z ISBtech prof. Stanisław Piątek z Katedry Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Źródło: ISBnews

Cyberobrona: Analitycy FortiGuard Labs firmy Fortinet od początku września obserwują wzmożoną falę ataków na sektor e-commerce. W październiku zanotowali ponad miliard takich prób - niemal 140% więcej w porównaniu z poprzednim miesiącem. Za cel obierani są kupujący, zaś jako narzędzie rozpoczęcia ataku służą phishing oraz fałszywe reklamy. Na kradzież danych narażone są również firmy. Źródło: ISBtech

Cyberobrona: Hakerzy podszywają się pod kurierów firm Amazon, DHL i FedEx wysyłając e-maile na temat przesyłek. W ten sposób chcą zmusić internautów do ujawnienia ich danych finansowych i osobowych - ostrzegają analitycy Check Pointa. W okresie wyprzedaży Black Friday i Cyber Monday tego typu oszustwa wzrosły o 440%. Źródło: ISBtech

Cyberobrona: Firma Trend Micro Incorporated, lider w dziedzinie ochrony danych w chmurze, przewiduje, że w 2021 roku sieci domowe, oprogramowanie do pracy zdalnej i systemy oparte na chmurze znajdą się na celowniku nowej fali ataków. Źródło: ISBtech

Legislacja: Profil zaufany, który pozwala potwierdzić tożsamość w kontaktach z e-administracją i korzystać z e-usług, założyło w 2020 r. już ponad 4 mln osób - poinformowała KPRM w komunikacie. Według Kancelarii Premiera, z profilu korzysta już ponad 8,6 mln Polaków. Źródło: spółka

E-commerce: Polacy przenoszą się z zakupami do sieci: według przewidywań w okresie świątecznym ruch w sektorze e-commerce wzrośnie o około 60% w porównaniu z rokiem 2019. W samym listopadzie liczba transakcji w sklepach internetowych przebiła ubiegłoroczny wynik o 88%. W świątecznej gorączce zakupów łatwo jednak stracić czujność i paść ofiarą cyberprzestępców. Nieuwaga może kosztować nie tylko utratę wrażliwych danych osobowych, ale też pieniędzy z konta bankowego, podał Sophos. Źródło: ISBtech

E-commerce: Gumtree.pl przyjrzało się najnowszym analizom dotyczącym wpływu pandemii koronawirusa na tegoroczne przedświąteczne szaleństwo zakupowe. Kluczowe wnioski: tylko 3 na 4 Polaków zamierza kupić w tym roku prezenty świąteczne; przeciętna polska rodzina wyda 471zł na tegoroczne prezenty, natomiast w 2019 była to kwota 541zł; jeden na czterech Polaków deklaruje, że zamierza kupić prezent świąteczny "z drugiej ręki". Źródło: spółka

Edukacja: Nastolatkowie korzystają z internetu również w celach edukacyjnych. Obecnie sieć jest im potrzebna do uczestnictwa w lekcjach zdalnych, ale pozostaje także źródłem wiedzy oraz informacji wykorzystywanych do odrabiania lekcji czy zgłębiania zainteresowań naukowych. Ponad dwie trzecie zapytanych przez Fundacje Adamed uczniów w wieku 14-19 lat odwiedza w tym celu specjalistyczne strony internetowe, a aż 50% zagląda do mediów społecznościowych. Dr Monika Koperska ze Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki zwraca przy tym uwagę, by świadomie dobierać internetowe źródła i uważać na powielane nieprawdziwe informacje. Źródło: spółka

Reklama: Jak podał Zenith, dzięki wydatkom na reklamę video oraz e-commerce, globalny rynek reklamy wraca do formy szybciej niż zakładano. Obecnie szacowany spadek wydatków na reklamę w roku 2020 wyniesie 7,5%, to mniej w porównaniu z lipcową prognozą zakładającą spadek o 9,1%. Wydatki na reklamę w Polsce spadną o 9,3% r/r w 2020. Źródło: spółka

Trendy: Cyfryzacja, digitalizacja i automatyzacja procesów - te zjawisko zdaniem 82% przedstawicieli firm przybierze na sile i będzie się rozwijać na rynku pracy po pandemii. Zespół OLX Praca, z pomocą ekspertów oraz instytutów badawczych, przeanalizował trendy, obecną sytuację oraz wizję przyszłości rynku pracy. Źródło: ISBtech

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Allegro: Od początku 2020 roku na platformie sprzedano prawie 50 mln sztuk odzieży. Moda, ze średnio ponad 1000 użytkownikami na minutę, to jedna z najczęściej odwiedzanych kategorii na Allegro. Wybór produktów w jej ramach wzrósł o 50% w porównaniu do 2019 roku. " Na Allegro pojawiło się blisko 40% więcej sprzedawców w porównaniu do zeszłego roku. Powitaliśmy na platformie takie znane i lubiane marki, jak Puma, New Balance, Yes, Born2Be czy Lacoste. Wszystkie nasze główne kategorie w ramach segmentu mody odnotowały kilkudziesięcioprocentowe wzrosty" - skomentowała Celestyna Lendo-Zachariasz, dyrektor segmentu Moda na Allegro. Źródło: spółka

Deutsche Bank, Google Cloud: Zawarły wieloletnie, strategiczne porozumienia, aby przyspieszyć przejście banku na korzystanie z technologii chmury obliczeniowej i rozpoczynają współpracę przy wprowadzaniu innowacji nowej generacji w zakresie usług finansowych. To pierwsze tego typu partnerstwo w tej branży. Źródło: ISBtech

Transition Technologies: 1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie pierwszy etap reformy Rynku Bilansującego oraz rozpoczyna się realizacja obowiązków w ramach Rynku Mocy. Płynne przejście w nowy rok znacząco mogą ułatwić systemy informatyczne. Transition Technologies jest wiodącym dostawcą systemów klasy CTRM (Commodity Trading and Risk Management) na polskim rynku, w szczególności dla podmiotów branży energetycznej. W listopadzie 2019 roku Polskie Sieci Energetyczne opublikowały koncepcję reformy Rynku Bilansującego. Firma Transition Technologies, która jest partnerem technologicznym wielu spółek energetycznych, rozpoczęła analizę dokumentów w celu zaprojektowania zmian funkcjonalnych. W związku z pandemią koronawirusa rynek dość niechętnie zareagował na konieczność wdrożenia pełnego zakresu w niecałe 14 miesięcy. "Jako spółka informatyczna nie mieliśmy problemów z przystosowaniem się do pracy zdalnej, więc nasza analiza pełnego zakresu zmian była gotowa na początku wiosny 2020 roku i wtedy również rozpoczęliśmy

jej implementację. Dziś mogę powiedzieć, że nasze systemy są w pełni gotowe na zmiany związane z Rynkiem Bilansującym, a pod koniec roku planujemy wprowadzenie aktualizacji u naszych klientów. Z przyjemnością przyjęliśmy certyfikat PSE potwierdzający zgodność naszego systemu WIRE/UR z nowym standardem 13.0. Już teraz pracujemy nad kolejnym pakietem zmian, który wchodzi w życie od 2022 roku"" - mówi Ewa Kwapis, Dyrektor ds. Rynku Energii w Transition Technologies. Źródło: ISBtech

Orange: Grupa myśli o powrocie do dywidendy, ale aby podjąć decyzję, musi m.in. znać skalę kosztów związanych z 5G oraz znaleźć współfinansowanie w ramach FiberCo. W najbliższych tygodniach rozpocznie negocjacje z inwestorami w sprawie FiberCo, poinformował J. Ducarroz. Nowa strategia Orange Polska ma być bardziej ewolucją niż rewolucją. Cele finansowe zostaną wyznaczone na lata 2021-2023. Źródło: Trigon, BDM

Huawei: Aplikacja mBanku, od maja dostępna w AppGallery, została zintegrowana z Huawei Mobile Services. Oznacza to, że użytkownicy najnowszych urządzeń Huawei opartych o HMS otrzymują pełnoprawne, w pełni transakcyjne narzędzie do wygodnego zarządzania swoimi finansami. Źródło: spółka

EIT Health Catapult: Zakończyła się tegoroczna edycja najbardziej prestiżowego konkursu dla startupów branży medycznej w Europie. Polska firma, UVera, została wybrana najlepszym startupem w Europie w kategorii biotechnologii. Źródło: ISBtech

Intive: Ogłosił, że zwiększa swoją obecność w Europie, otwierając nowe centrum rozwoju oprogramowania na Ukrainie. Centrum rozwoju oprogramowania w Kijowie, nowa spółka intive od 1 stycznia 2021 r., wspiera plany ekspansji firmy w regionie i wzmacnia jej potencjał do wprowadzania innowacji, przy wsparciu globalnych zespołów inżynierów. "Dzięki naszym 7 lokalizacjom w Polsce i nowemu centrum na Ukrainie, rozszerzamy nasze możliwości w regionie, aby zwiększyć swoją zdolność operacyjną i podwyższyć odporność na zawirowania gospodarcze. Kluczowe znaczenie ma dla nas dostosowanie się do stale zmieniających się potrzeb naszych klientów na całym świecie i upewnienie się, że skalujemy działalność zgodnie z ich oczekiwaniami. Nasze plany na 2021 rok są ambitne i budujemy solidne podstawy dla dalszego rozwoju" - powiedział Gurdeep Grewal, dyrektor generalny intive. Źródło: spółka

Nokia: Jako lider projektu Hexa-X, odgrywa wiodącą rolę w tworzeniu sieci bezprzewodowych nowej generacji, flagowej inicjatywy badawczej Komisji Europejskiej w zakresie 6G. Cele projektu obejmują między innymi opracowanie unikalnych przypadków i scenariuszy wykorzystania sieci 6G, stworzenie podstawowych technologii, na których będzie się ona opierać oraz zaprojektowanie nowej architektury dla inteligentnej struktury integrującej kluczowe elementy technologii 6G. Źródło: ISBtech

Dadelo: Chce zwiększać przychody w co najmniej dwucyfrowym tempie. Celem strategicznym spółki jest wzrost udziału w rynku rowerów, akcesoriów, części i ubrań rowerowych do poziomu 10% w perspektywie średnioterminowej (3-5 lat). Ekspansja zagraniczna może być kolejnym etapem rozwoju spółki, choć priorytetem rozwój na polskim rynku. Źródło: Trigon

GIEŁDA, EMISJE, M&A

PKN Orlen: PKN Orlen przejmuje spółkę Polska Press od niemieckiej Verlagsgruppe Passau Capital Group - jednego z największych wydawców w Polsce, podał koncern. Spółka podkreśla, że transakcja ta wpisuje się w strategiczne plany PKN Orlen w zakresie wzmacniania sprzedaży detalicznej, w tym pozapaliwowej. Poprzez przejęcie Polska Press, koncern uzyska m.in. dostęp do 17,4 mln użytkowników internetu i możliwość pozyskania nowych klientów. Źródło: ISBnews

Orange Polska: BlueSoft, spółka zależna od Orange Polska, zawarła umowę na podstawie której przejmie 100% udziałów w spółce Craftware sp. z o.o. w celu wzmocnienia swojej działalności na rynku klientów biznesowych poprzez ekspozycję na szybko rozwijający się rynek rozwiązań CRM. Oczekuje się, że całkowita wartość przedsiębiorstwa 'enterprise value' zgodnie z umową wyniesie około 110 mln zł. Kwota 87 mln zł została zapłacona przy podpisaniu umowy i obejmuje również zwyczajowe rozliczenia związane z gotówką, zadłużeniem, kapitałem obrotowym i wartością pieniądza w czasie. Pozostała część zostanie rozliczona przed końcem 2024 roku i zostanie oparta o osiągnięcie przez Craftware określonych celów finansowych w latach 2021-2022 a także będzie uzależniona od spełnienia określonych innych warunków. Nabycie zostanie sfinansowane ze środków własnych Orange Polska oraz dostępnych źródeł finansowania. Transakcja nie wymaga zgody organów regulacyjnych. Źródło: ISBnews

Vercom: Spółka zależna od R22 podjęła uchwały dotyczące m.in. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie jej akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie, podało R22. Upublicznienie spółki planowane jest na pierwszą połowę 2021 r. Źródło: ISBnews

Simple: TSS Europe B.V. wzywa do sprzedaży 4 812 160 akcji uprawniających do 100% udziałów w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Simple. Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 13,01 zł za jedną akcję. Zapisy potrwają od 5 stycznia do 5 lutego. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 10 lutego, przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji - 12 lutego. Źródło: ISBnews

Dadelo: Spółka w suplemencie do prospektu emisyjnego podała, że odnotowała 4,16 mln zł jednostkowego zysku netto w I-III kw. 2020 r. wobec 25 tys. zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 5,11 mln zł wobec 0,14 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 5,74 mln zł wobec 0,91 mln zł rok wcześniej. Jednostkowe przychody ze sprzedaży sięgnęły 52,03 mln zł w I-III kw. 2020 r. wobec 25,57 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Sage: Fundusz private equity Mid Europa Partners podpisał umowę w sprawie przejęcia spółki Sage od Sage Group. Finalizacja transakcji spodziewana jest na początku 2021 roku, po uzyskaniu zgód antymonopolowych. Sage Poland jest liderem rozwiązań chmurowych dla małych i średnich przedsiębiorstw, działającym pod znaną marką "Symfonia". Spółka oferuje takie produkty, jak Symfonia 50Cloud, Symfonia ERP, Symfonia Kadry i Płace One Payroll czy Symfonia Start dla zdywersyfikowanej i lojalnej grupy klientów, poinformowano. Źródło: ISBnews

TenderHut: Spółka planuje wejście na NewConnect w I kwartale 2021 r., a w następnym kroku - przeprowadzenie emisji akcji na cele rozwojowe przy przechodzeniu na rynek główny GPW. Prezes Robert Strzelecki zapowiedział, że następnie spółka zakłada przeprowadzenie oferty związanej z przejściem na rynek główny. Celem oferty byłby rozwój, a szczególnie przejęcia. Źródło: ISBnews

Noctliuca: Spółka nadsubskrybcją zakończyła emisję akcji realizowaną w formule private placement, pozyskując 4,2 mln zł. Akcje zostały objęte m.in. przez zarządzających funduszami inwestycyjnymi, a także - na zasadzie inwestycji kontynuowanej - przez zespoły funduszy VC obecnych w akcjonariacie. Środki zostaną przeznaczone na rozwój technologii emiterów OLED nowej generacji, nad którymi pracuje Noctiluca. Źródło: ISBnews

Ailleron: Ailleron i jego spółka zależna Software Mind (SM) zawarły z Polish Enterprise Fund VIII zarządzanym przez Enterprise Investors (EI) przedwstępną umowę sprzedaży istniejących udziałów oraz umowę dotyczącą objęcia nowych udziałów w kapitale zakładowym Software Mind.. Transakcja będzie składać się z dwóch części: za 40 mln zł EI odkupi od Ailleron 26,7% akcji Software Mind, a następnie podwyższy kapitał własny spółki o 71 mln zł, co zwiększy udział funduszu do 50,2%. Zawarta umowa przedwstępna wynika z negocjacji prowadzonych z kupującym na podstawie term-sheet i określa warunki inwestycji kupującego i objęcia nowych udziałów w kapitale zakładowym SM. Pozyskane przez Ailleron środki w wysokości 40 mln zł pozwolą spółce na rozwój i realizację strategii w obszarze segmentu FinTech w ramach obecnie istniejących linii produktowych jak również dzięki akwizycjom poszerzającym obecną ofertę firmy zwłaszcza w obszarze zdalnych kanałów obsługi klientów, w którym obecnie zauważalne jest wzmożone zainteresowanie

rozwiązaniami spółki wpisującymi się znakomicie w trwającą transformację cyfrową. Źródło: ISBnews

GPW: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) i Sieć Badawcza Łukasiewicz nawiązały współpracę, która ma doprowadzić do rozpoczęcia obliczania i publikacji od 1 kwietnia 2021 r. indeksu obejmującego spółki giełdowe zaangażowane w działalność badawczo-rozwojową. Prezes GPW Marek Dietl wyjaśnił, że wspólnie z Siecią Badawczą Łukasiewicz bazują na tym, że kilkadziesiąt firm notowanych na giełdzie prowadzi działalność badawczo-rozwojową i chcą prosić je o zgodę, aby mogły one zostać uwzględnione w indeksie Łukasiewicza. Początkowo będzie to indeks promocyjny i będzie się opierał na tym, że wszystkie spółki będą miały równą wagę niezależnie od swojego rozmiaru i będzie to korygowane wielkością i zakresem działań B+R i zakresem działań z siecią Łukasiewicza. Źródło: ISBnews

Legimi: Akcjonariusze zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o upoważnieniu zarządu do podwyższenia do 31 stycznia 2024 r. kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 106 199,7 zł oraz do pozbawienia - za zgodą rady nadzorczej - prawa poboru w całości lub w części. Zarząd podał w opinii do projektu, że decyzja ta ułatwi pozyskanie środków finansowych na dalszy rozwój spółki w najbardziej optymalny sposób. Źródło: spółka

Novakid: Edukacyjny startup z branży EdTech specjalizujący się w nowatorskiej nauce języka angielskiego dla dzieci opartej na nowych technologiach - ogłosił zakończenie rundy finansowania serii A. Firma, dla której Polska jest jednym z głównych rynków, pozyskała od inwestorów z Europy, Azji i USA łącznie 4,25 mln USD. Środki zostaną przeznaczone na dalsze innowacje produktowe oraz rozwój działań marketingowych. Obecnie Novakid świadczy usługi dla uczniów z ponad 30 krajów, w tym Polski, Rosji, Hiszpanii, Niemiec i Turcji. Nieprzypadkowo główny oddział na rynku europejskim znajduje się w Krakowie. Z polskiej platformy korzysta już ponad 10 tys. osób, podczas gdy na całym świecie firma odnotowuje już 26 tys. aktywnych użytkowników. Mają oni do dyspozycji ponad 150 anglojęzycznych nauczycieli z całego świata. Język angielski jest ich językiem ojczystym (native) albo drugim ojczystym (near-native). Źródło: spółka

Cloud Technologies: Spółka podjęła uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i wyemituje 400 tys. akcji, stanowiących 8% w podwyższonym kapitale. Cena emisyjna akcji została ustalona na 7,00 zł za jedną akcję. W wyniku przeprowadzonej emisji do spółki trafi 2,8 mln zł. Środki pozyskane z emisji spółka planuje przeznaczyć na konsekwentną realizację strategii, w tym potencjalne akwizycje lub inwestycje kapitałowe w zagraniczne podmioty. Mają one na celu dalszą dywersyfikację kanałów monetyzacji danych. Do objęcia akcji uprawnione będą osoby z grona kadry kierowniczej Cloud Technologies oraz spółek zależnych, co ma na celu zwiększenie zaangażowania tych osób w kluczowe sprawy oraz długoterminowe związanie z Grupą Cloud Technologies. Akcje zostaną przydzielone na podstawie zawartych umów inwestycyjnych, które będą ograniczały możliwość dysponowania akcjami do dnia 31 grudnia 2021 roku. Źródło: spółka

Skriware: Zamierza pozyskać 4,5 mln zł do marca 2021 w trwającej obecnie rundzie pre-IPO i docelowo zadebiutować na NewConnect w IV kw. 2021, poinformował ISBnews CEO Karol Górnowicz. Źródło: ISBnews

Jutro Medical: Jutro Medical pozyskał od inwestorów 6,2 mln zł na budowę przychodni jutra dostępnej dla wszystkich pacjentów, podała spółka. W rundzie inwestycyjnej wziął udział syndykat aniołów biznesu, któremu przewodzi fundusz Kogito Ventures. W gronie inwestorów prywatnych znaleźli się m.in. Maciej Zużałek, Maciej Noga, Chris Guzowski i Marcin Tchórzewski. Już po rundzie inwestycyjnej spółkę zdecydowały się wesprzeć także niemiecki fundusz Rheingau Founders, a także polskie Inovo Venture Partners i Market One Capital. Źródło: ISBnews

Staffly: Czysta3.vc inwestuje 1 mln zł w startup elastycznej pracy tymczasowej. Gig economy to obszar rynku pracy, który opiera się na zarabianiu ,,na zleceniach" u nieokreślonej liczby pracodawców przez nieokreślony czas. Staffly, startup HR tech, ma plan by pomóc wprowadzić ten model zatrudnienia do Polski. Chce uruchomić system, który połączy pracowników z pracodawcami, wykorzystując do tego sztuczną inteligencję, analizę czynników psychometrycznych i machine learning. "Research rynku pokazał, że w segmencie pracy tymczasowej istnieje gigantyczny problem z pojawianiem się pracowników w wyznaczonym miejscu na ustalone rozpoczęcie pracy. Dla przykładu, pracodawca umawia na kolejny dzień 10 osób, rekrutując je za pomocą portali społecznościowych lub ogłoszeniowych, z czego na miejscu pojawiają się zaledwie 3. Często także pracownik, po jednym, dwóch dniach rezygnuje z pracy. I wydaje się, że niewiele można z tym zrobić" - mówi Filip Sobel, pomysłodawca i CEO Staffly. Źródło: ISBtech

Orange Polska: Jest zainteresowany przejęciami w branży teleinformatycznej podmiotów z zakresu cyberbezpieczeństwa, big data czy sztucznej inteligencji, ale przede wszystkim chce rosnąc organicznie.

Orange nie planuje sprzedaży wież Cellnexowi, zaprezentuje więcej szczegółów odnośnie swoich planów w lutym. Wiceprezes Orange SA Mari-Noelle Jego-Laveissiere potwierdziła, że spółka pracuje nad wydzieleniem TowerCo ale nie chce sprzedawać całości operatorowi infrastrukturalnemu. Preferowaną opcją monetyzacji będzie współpraca z innym operatorem lub pozyskanie inwestorów finansowych. Huawei pozostaje głównym partnerem technologicznych grupy Orange w Europie. Źródło: Trigon

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Revolut: Revolut wprowadził na polski rynek ofertę depozytowo-kredytową banku Revolut Bank, podała spółka. Klienci Revolut Bank mogą zgłaszać swoje zainteresowanie kredytem lub kartą kredytową bezpośrednio z poziomu aplikacji. Firmy mogą zaoszczędzić na kursach przyjmując płatności w 14 walutach (EUR, GBP, USD, CAD, CHF, JPY, AUD, HKD, SEK, DKK, NOK, NZD, PLN, ZAR). Środki pochodzące z płatności mogą być przechowywane w walucie transakcji lub wymienione na inną walutę po kursie międzybankowym. Źródło: spółka

mBank: Aplikacja mBanku, od maja dostępna w AppGallery, została zintegrowana z Huawei Mobile Services. Będą mogli z niej skorzystać użytkownicy najnowszych smartfonów i tabletów Huawei, w tym najnowszego smartfona Mate 40 Pro. Aplikacja mBanku na urządzeniach Huawei z HMS obsługuje płatności mobilne Blik (nie obsługuje płatności Google Pay). Aplikacja oferuje użytkownikom takie funkcje jak QR kody, skanowanie faktur oraz Mapy, które dla urządzeń Huawei z HMS zostaną udostępnione niebawem. Źródło: spółka

Itmagination: Ceny tylko jednej trzeciej produktów były w listopadzie najniższe podczas Black Friday. Według ekspertów data science z Itmagination, podczas Black Friday ceny wybranych produktów AGD i RTV były średnio wyższe o ponad 3% w stosunku do ich minimalnej ceny z ostatniego miesiąca. Rozbieżność rośnie, gdy weźmiemy pod uwagę perspektywę 90 dni. W takim ujęciu poziomy cenowe były wyższe średnio o ponad 8%. Co ciekawe, ceny analizowanych artykułów podczas Black Friday były najniższe względem całego Black Week jedynie w 79%. Minimalną cenę w ciągu ostatnich 30 dni w trakcie Czarnego Piątku osiągnęło tylko 32% produktów, a średnia obniżka to niecałe 5%. Eksperci Itmagination przeprowadzili analogiczne badanie w zeszłym roku. Okazało się, że ceny w sklepach online rosły w trakcie tygodni poprzedzających Black Friday. Rzeczywisty średni spadek cen podczas Czarnego Piątku (w stosunku do początku miesiąca) wyniósł 5,5%. Po zakończeniu Black Friday, gdy pojawia się Cyber Monday i Black Week analiza wykazała,

że ceny większości produktów elektronicznych we wszystkich kategoriach ponownie wzrosły. Źródło: spółka

Alior Bank: Bank wprowadza usługę Autostrady umożliwiającą korzystanie z Autopay - systemu automatycznych opłat za przejazdy autostradami. Klienci banku mogą płacić za przejazdy bezpośrednio ze swojego konta bankowego. Rozwiązanie dostępne jest w aplikacji mobilnej banku - Alior Mobile. Aby skorzystać z usługi Autopay w Alior Banku, należy ją aktywować w zakładce Autostrady w aplikacji mobilnej, a następnie dodać dane pojazdu oraz wskazać konto, z którego ma być pobierana opłata. Aplikacja umożliwia bieżący podgląd historii wszystkich przejazdów i faktur.Automatyczny system płatności Autopay działa od lata 2019 roku na wszystkich bramkach poboru opłat AmberOne Autostrady A1 pomiędzy Toruniem a Gdańskiem oraz na A4 na odcinku Katowice-Kraków. Źródło: spółka

Comarch: 4 grudnia kolejne stanowiska ekspertów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zostały podłączone do systemu, który umożliwia umawianie e-wizyty. Dzięki temu klienci ZUS zyskali możliwość rezerwacji e-wizyt na kolejnych 100 stanowiskach obsługi z zakresu emerytur i rent, zasiłków czy prowadzenia firmy. Wcześniej system e-wizyt działał na 172 stanowiskach, na których przeprowadzono ok. 10 tysięcy spotkań online. Podłączenie kolejnych stanowisk ekspertów ZUS pozwoli na równoczesne prowadzenie 300 rozmów pracowników ZUS z klientami. Źródło: spółka

Passus: Producent i integrator specjalistycznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa oraz wydajności sieci i aplikacji, podpisał umowę z podmiotem należącym do Skarbu Państwa. Kontrakt zakłada kompleksową ochronę przed oprogramowaniem typu malware. Podstawową część zamówienia, o łącznej wartości blisko 2,2 mln zł, Passus dostarczy do 25 grudnia br. Płatność będzie realizowana w cyklach kwartalnych. Źródło: spółka

Getin Noble Bank: Prośba o przelew i Podział rachunku to nowe usługi w ramach płatności BLIK w Getin Banku. Są dostępne w aplikacji mobilnej, razem z Przelewami na telefon BLIK. Pierwsza z funkcji umożliwia użytkownikowi aplikacji Getin Mobile wysyłanie i odbieranie prośby o przelew. Dodatkowo wprowadzona została również opcja podziału rachunku, która ułatwia proces rozliczania się ze wspólnych wydatków. Usługi Prośba o przelew i Podział rachunku są darmowe. Źródło: spółka

Smartney: Fintech, który zadebiutował na polskim rynku dwa lata temu oraz operator płatności Blue Media rozpoczęły współpracę. Jej efektem jest nowy produkt, dzięki któremu klienci kupujący w internecie mogą zapłacić za swoje zakupy później lub w ratach. Obecnie usługa testowana jest w wybranych sklepach, które mają wdrożone Płatności Online Blue Media. Konsument, w momencie dokonywania płatności może wybrać opcję Pay Smartney, a więc zakupić towar teraz i zapłacić wybraną przez siebie metodą później. Jeśli kupujący w ciągu 30 dni dokona pełnej spłaty kwoty, za którą dokonał zakupu, nie poniesie żadnych kosztów pożyczki. Po tym terminie może wybrać płatności w ratach. Źródło: spółka

MedApp: Spółka z branży medtech wykorzystująca mieszaną rzeczywistość, sztuczną inteligencję oraz analizę dużych zbiorów danych, poszerza zakres usług dla partnerskich placówek medycznych. Spółka we współpracy z firmą TechData będzie oferowała swoim klientom chmurę Microsoft Azure. Dzięki temu MedApp poszerzy zakres świadczonych usług, a klienci MedApp'u będą mogli w szerszym zakresie wykorzystywać oferowane przez Microsoft rozwiązania w chmurze. Źródło: spółka

Vertiv: Został uznany przez firmę analityczną Omdia największym na świecie producentem rozwiązań do chłodzenia centrów danych. W dokumencie ,,Data Center Thermal Management Report 2020" stwierdzono, że Vertiv ma 23,5% udziału w światowym rynku - ponad 10% więcej niż jego najbliższy konkurent. Według szacunków Omdia, rynek rozwiązań klimatyzacji precyzyjnej dla centrów danych ma wzrosnąć z 3,3 mld dolarów w 2020 r. do ponad 4,3 mld dolarów w 2024 r. Źródło: spółka

Fortinet: Został uznany za lidera w rankingu 2020 Gartner Magic Quadrant for Network Firewalls. To już jedenasty raz, gdy firma została wyróżniona w tym obszarze za kompletność wizji i zdolność do jej realizacji. Rozwiązania Fortinetu otrzymały również tytuł 2020 Gartner Peer Insights Customer's Choice for Network Firewalls na podstawie ocen wystawianych przez klientów. Źródło: spółka

Lofty: Oparta o mechanizmy sztucznej inteligencji, integrująca się z tablicą inspiracji na Pintereście, zasysające propozycje mebli z takich miejsc jak allegro czy Pakamera aplikacja stworzona przez architekta, który swoją karierę związał ze światem technologii teraz może być dostępna dla każdego. Lofty opiera się na zaawansowanych technologiach sztucznej inteligencji takich jak uczenie głębokie czy widzenie komputerowe. I to właśnie technologia odróżnia polską aplikację od podobnych tego typu istniejących za oceanem, działających bardziej jak wnętrzarski Uber. Źródło: ISBtech

Alior Bank: Wprowadza usługę Autostrady umożliwiającą korzystanie z Autopay - systemu automatycznych opłat za przejazdy autostradami. Klienci banku mogą płacić za przejazdy bezpośrednio ze swojego konta bankowego. Rozwiązanie dostępne jest w aplikacji mobilnej banku - Alior Mobile. Źródło: ISBtech

Etisoft: Poszerza portfolio o produkty wpisujące się w technologię Przemysłu 4.0. Źródło: ISBtech

Grupa ANG: Oferta produktów Ikano Banku została rozszerzona o kredyt gotówkowy na cele konsumpcyjne. Proces kredytowy jest w pełni zdalny, a umowa podpisywana cyfrowo. Jedyną firmą pośredniczącą, która go oferuje jest Grupa ANG. Źródło: spółka

Huawei: Do marca 2021 roku zaktualizuje nakładkę do najnowszej wersji EMUI 11 dla 20 modeli smartfonów i tabletów. Aktualizacja oferuje szereg nowych funkcji, poprawki prywatności i bezpieczeństwa, a także płynniejszą i bardziej intuicyjną obsługę urządzeń.

TIDAL to pierwsza z 5 aplikacji, które są bohaterami filmów promujących sklep AppGallery w ramach grudniowej kampanii prowadzonej w kanałach digital Huawei. Wideo opublikowane dziś na profilu AppGallery na Facebook'u komunikuje atrakcyjność całej kategorii ,,muzyka" w sklepie marki, z aplikacją TIDAL w roli głównej. W najbliższych dniach zostaną opublikowane kolejne filmy, gdzie bohaterami będą aplikacje z innych kategorii, takie jak OLX, InPost, World of Tanks i AutoMapa. Źródło: ISBtech

Oponeo: Oczekuje wzrostu przychodów w 2021 roku, tegoroczne przychody mogą zostać na poziomie z 2019 roku, tj. blisko 1mld zł. Źródło: Trigon

Playtech: Norweski monopolista hazardowy, Norsk Typping ogłosił, że przetarg na produkty do jego kasyna online oraz stacjonarnych punktów automatowych wygrał Playtech w przetargu, który prowadził polski oddział firmy. Doświadczenie firmy właśnie przy obsłudze ,,wiodących operatorów na rynkach regulowanych", jakim jest polski Totalizator Sportowy, posłużyło jako argument w zwycięskim przetargu. "Bardzo się cieszę, że udało nam się sfinalizować umowę po wygranym przez Playtech przetargu. Tym bardziej, że miałem okazję go współprowadzić ze strony Playtech. Było to ogromne wyzwanie, gdyż konkurowaliśmy z dużą liczbą firm z równie dużym doświadczenie w przetargach publicznych. Tutaj Playtech zdecydowanie postawił na świetnej jakości produkt oraz doświadczenie na rynkach regulowanych, w tym w Polsce gdzie jesteśmy dostawcą jedynego legalnego kasyna. Przetargi publiczne, to zawsze praca pod presją czasu połączona z pełna transparentnością w stosunku do organizatora. Natomiast aby wygrać, trzeba mieć produkt

idealny, niemalże uszyty na miarę pod specyfikę danego rynku i wymogi regulacyjne, a także zdecydowanie wyprzedzający konkurencję - nie o włos, a o lata. Podstawą sukcesu Playtech, obok technologii jest zespół ekspertów, dzięki którym zaszliśmy tak daleko. Jedocześnie niezmiernie cieszę się, że doświadczenie z rynku tak uregulowanego, jak Polska, pomaga na się rozwijać na innych rynkach, w tym w Norwegii" - powiedział Tomasz Mogiła, Country Manager na Polskę Playtech, który prowadził przetarg dla Norsk Typping. Źródło: ISBtech

Zortrax: Wykorzystując technologię druku 3D, firma stworzyła funkcjonalną linię produkcyjną zdolną wytwarzać około 6,24 mln masek ochronnych rocznie. Źródło: ISBtech

T-Mobile: Klienci mogą kupić kompleksowe produkty i usługi w sklepie Microsoft, a płatność dodać do swojego rachunku za telefon. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które nie mają karty kredytowej albo debetowej lub nie chcą z nich korzystać przy zakupach w internecie. Źródło: spółka

Otovo: Norweski startup, działający w modelu e-commerce, postawił sobie za cel objęcie pozycji lidera w sprzedaży paneli słonecznych w Polsce. Źródło: ISBtech

Savangard: Wprowadza na rynek nowe rozwiązanie z zakresu otwartej bankowości. Whizzapi to gotowy agregator API, który pozwala na szybką integrację ze wszystkimi API bankowymi w Polsce przy użyciu jednego interfejsu. Otwiera to całkowicie nowe możliwości, nie tylko bankom, ale również firmom z innych sektorów, m.in. ubezpieczeniowego czy energetycznego, które mogą od teraz zyskać dostęp do pełnego potencjału otwartej bankowości. Źródło: ISBtech

Zmorph: Wrocławska spółka zaprezentowała nowy produkt - wielofunkcyjną drukarkę 3D Zmorph Fab. Nowe urządzenie jest następcą wielokrotnie uznawanej za najlepszą drukarkę w swojej kategorii Zmorph VX. Kolejne produkty pojawią się w portfolio już w pierwszym kwartale 2021 roku. Dzięki rozszerzeniu portfolio produktów polska firma chce ugruntować pozycję silnego gracza na światowym rynku druku 3D. Zmorph planuje w jeszcze większym stopniu kierować swoje działania ku profesjonalnemu segmentowi rynku. Długofalowym celem jest stworzenie całego ekosystemu druku 3D, którego elementami będą nie tylko same urządzenia drukujące, ale także oprogramowanie i materiały do druku 3D. Źródło: ISBtech

Mio: Poszerza swoją ofertę o nowy model wideorejestratora Mio MiVue 812. Dostępne od grudnia urządzenie posiada innowacyjną funkcję informowania o odcinkowym pomiarze prędkości oraz pozwala nagrywać w 60 FPS. Źródło: ISBtech

Sony: Technologia oparta na łączach IP i formacie UHD firmy została wybrana przez nadawcę telewizyjnego TV2000 - narzędzie to ma posłużyć do znalezienia najlepszego sposobu migracji obecnej infrastruktury produkcyjnej do przyszłościowego systemu nowej generacji, opartego na otwartych standardach. TV2000 wybrało kamery systemowe nowej generacji - Sony HDC3500, miksery wideo XVS-6000 i system IP Live System Manager, łączący najwyższą jakość, możliwość natywnej pracy w formatach UHD i HDR oraz rozszerzone funkcje, takie jak zdalna diagnostyka i aktualizacja. Źródło: ISBtech

Veeam Software: Poinformował o dostępności nowej wersji Veeam Backup for AWS v3 - w pełni zautomatyzowanego rozwiązania do natywnego tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych po awarii, opracowanego na potrzeby integracji z Amazon Web Services (AWS). Rozwiązanie to zaprojektowano w celu zapewnienia dodatkowej ochrony i możliwości zarządzania w usługach Amazon Elastic Cloud Compute (Amazon EC2) oraz Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Źródło: spółka

Checkpoint Systems: Dostarcza kompleksowe rozwiązania, oparte na technologii RFID, dzięki którym właściciele mogą nie tylko dołożyć swoją część do polityki przeciwdziałania marnowaniu żywności, ale także nie muszą się martwić o swoje przychody. Nowoczesne rozwiązanie ExtrACT oferuje wysoki poziom dokładności przy minimalnych nakładach finansowych. Dzięki temu sprzedawca detaliczny posiada pełną wiedzę nie tylko na temat ilości towaru, ale także jego lokalizacji, dacie ważności i innych przydatnych informacjach w czasie rzeczywistym. Aplikacja ExtrACT oparta na technologii RFID, zapewnia możliwość zapisu i odczytu danych w tagach RFID, za pomocą fal radiowych. Co istotne, przesył informacji jest możliwy od kilkudziesięciu centymetrów aż do kilkunastu metrów i pozwala na ich odczyt z wielu różnych tagów jednocześnie. Technologia RFID znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu, w tym dzięki firmie Checkpoint Systems zrewolucjonizowała rynek handlu, polepszając czas dostaw, eliminując błędy w zliczaniu

towarów, a także zmniejszając czas inwentaryzacji. Źródło: ISBtech

Adyen: Globalna platforma płatnicza dla wielu wiodących firm na świecie rozwija działania z firmą Microsoft, aby zapewnić jeszcze bardziej kompleksowe i zoptymalizowane płatności. Wszystko dzięki wdrożeniu Adyen Network Token Optimization, które pozwoli na zwiększenie wskaźnika autoryzacji transakcji, gwarantując tym samym jeszcze lepsze doświadczenie użytkownika. Źródło: ISBtech

ML System: W ramach konsorcjum z Pilkington Automotive Poland podpisało umowę z NCBR na dofinansowanie projektu pn. "QDrive - innowacyjne szkło aktywne dla branży automotive". Całkowita wartość dofinansowania wynosi nie więcej niż 12,2 mln zł. Źródło: spółka, BDM

Cisco: Podczas konferencji WebexOne firma ogłosiła wprowadzenie innowacji w platformie Webex, które pomogą płynnie pracować w grupach, a także zapewnią zupełnie nowy komfort użytkowania pracownikom i klientom. Ponadto Cisco zaprezentowało linię nowych urządzeń: kamerę biurkową Webex, Webex Desk Hub i Webex Desk. Źródło: spółka