Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Legislacja: Ministerstwo Finansów przedłużyło umowę na utrzymanie Elektronicznego Systemu Poboru Opłat (ESPO) do 30 czerwca, co pozwoli zagwarantować okres przejściowy dla przewoźników i płynnie wdrożyć system e-Toll, podał resort. System e-Toll ma umożliwić przejazd odcinkami Konin - Stryków (autostrada A2) i Wrocław - Sośnica (autostrada A4) bez zatrzymywania się przed szlabanami od grudnia 2021 r. Źródło: ISBnews

Legislacja: Rząd planuje przyjąć w I kw. 2021 r. projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (KAS), którego celem jest wprowadzenie do systemu prawnego e-Urzędu Skarbowego, podano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Główne przyczyny wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie to konieczność umocowania prawnego e-Urzędu Skarbowego, jako powszechnego narzędzia informatycznego dla klientów KAS, który będzie serwisem informacyjno-transakcyjnym dla pięciu grup interesariuszy: podatników, płatników, pełnomocników, komorników sądowych i notariuszy, a także konieczność wprowadzenia delegacji do określenia zakresu i warunków korzystania z e-Urzędu Skarbowego, jak i określania zakresu spraw załatwianych za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego. Nowy system teleinformatyczny administracji skarbowej - e-Urząd Skarbowy ma powstać do września 2022 roku, a jego wdrożenie ma kosztować ponad 101,8 mln zł, wynika z

oceny skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (KAS). Projekt został skierowany do konsultacji społecznych, które mają potrwać do 11 stycznia 2021 r. Źródło: ISBnews

Trendy: Nexera podsumowała siedem kluczowych trendów, które nabrały wyjątkowej dynamiki w mijającym roku: telemedycyna, domowe biuro, streaming, boom na handel online, dostawa do domu, e-administracja, edukacja online. Źródło: ISBtech

Trendy: OVHcloud w swoim podsumowaniu trendów podkreślił przyspieszenie następujących tendencji: cyfryzacji, dążenia do cybersuwerenności Europy, rewolucji blockchain, technologii wirtualnych. W przyszłym roku OVHcloud oczekuje na umacnianie cyfrowego doświadczenia konsumentów, uruchomienie 5G, rozwój AI, technologie kwantowe, działania na rzecz suwerenności danych. Źródło: ISBtech

Trendy: W najnowszym raporcie firmy Ericsson Hot Consumer Trends" wskazano, że istnieje zapotrzebowanie na technologię, która zacznie się tłumaczyć. 86% badanych oczekuje, że do 2030 roku aplikacje na smartfony będą nam szczegółowo wyjaśniały, jakie dane gromadzą i jak będą je wykorzystywały. "Istnieje duża szansa, że gdy użytkownik dowiedziałby się więcej o tym, jak aplikacje wykorzystują jego prywatne dane, chciałby ograniczyć korzystanie z tych aplikacji, co w rezultacie odbiłoby się na przychodach developerów. Jednak 46% respondentów aktywnie korzystających z technologii uważa, że kwestie tłumaczących się aplikacji do roku 2030 będą regulowane i wymagane przez prawo" - tłumaczy ekspert Ericsson Marcin Sugak. Większość tendencji przedstawionych w raporcie Hot Consumer Trends wskazuje, że konsumenci pozytywnie podchodzą do wykorzystania nowych technologii w przyszłości. Istnieją jednak pewne wyjątki. Analogicznie do tłumaczących swoje działania aplikacji, powstaną również takie, których głównym celem

będzie wyrządzenie szkody. 77% konsumentów obawia się, że cyfrowe włamania i kradzieże w 2030 r. będą dokonywane przez inteligentne boty, które ucząc się ,,zachowań" różnych urządzeń będą stopniowo przejmowały nam nimi kontrolę i np. wykradały dane logowania do różnych systemów nie zostawiając po sobie śladu. - "To ma jeden pozytywny aspekt - widzimy, że cyberbezpieczeństwo wyszło już poza krąg specjalistów od IT i jest tematem ważnym i znanym w szerokim społeczeństwie. Konsumenci są coraz bardziej świadomie podchodzą do swoich działań w sieci" - mówi Marcin Sugak. Źródło: ISBtech

Rynek cloud computing: Zaczął wyraźnie rozwijać się w Polsce w ciągu ostatnich kilku lat i obecnie analitycy spodziewają się jego wzrostu na poziomie 15-20% rocznie. Mimo to, sektory silnie regulowane, w tym bankowość, ubezpieczenia, ochrona zdrowia czy energetyka, podchodzą zachowawczo do technologii chmurowej. Odpowiedzią na obawy przedsiębiorców są rozwiązania hybrydowe oferowane przez SER Group, w których część danych przechowywanych jest w chmurze, a część pozostaje na serwerach. Rozwiązania te pozwalają na dostosowanie platformy Doxis4 ECM do wymagań każdego klienta. Firmom działającym w branżach ściśle regulowanych oferujemy rozwiązania hybrydowe. Dzięki temu spółka może wykorzystać wszystkie zalety technologii chmurowej, zapewniając jednocześnie pełną zgodność z przepisami dotyczącymi przechowywania wrażliwych danych klientów w siedzibie firmy. W przypadku Polski to rozwiązanie jest zgodne ze styczniowym komunikatem Komisji Nadzoru Finansowego dotyczący przetwarzania przez podmioty nadzorowane

informacji w chmurze obliczeniowej - wyjaśnia Marcin Somla, dyrektor SER Group Polska. Przedsiębiorstwa, które zdecydują się na rozwiązania hybrydowe, będą mogły nadać tempo własnej cyfryzacji. Jeśli w przyszłości zdecydują się na usługi w pełni chmurowe, będą miały już gotową infrastrukturę, która pozwoli im zoptymalizować wydatki na IT. Źródło: spółka

IT: Tylko 20% dyrektorów ds. bezpieczeństwa to kobiety - wynika z raportu "Jumping the hurdles: Moving women into cybersecurity's top spots" opracowanego przez Accenture. Badanie wskazuje, że kobiety nie decydują się na karierę w tym sektorze m.in. ze względu na niewystarczającą liczbę menedżerów aktywnie wspierających ich rozwój w tym obszarze, poczucie izolacji, ograniczone możliwości rozwinięcia pełnego zakresu kompetencji wymaganych do awansu na stanowiska menedżerskie oraz brak jasnych ścieżek kariery. Jednocześnie rośnie zapotrzebowanie na ekspertów w zakresie cyberbezpieczeństwa, a zachęcenie kobiet do rozwoju kariery w tym obszarze jest koniecznością. Eksperci przekonują, że odpowiedzią na to wyzwanie jest wdrożenie programów aktywizujących, wspieranie doświadczonych ekspertek chcących rozwijać się w tym obszarze, zapewnienie większej elastyczności pracy, wspieranie kobiet po urlopach macierzyńskich, czy zagwarantowanie sprawiedliwych płac bazujących na kompetencjach. Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

MCI Capital: MCI.PrivateVentures FIZ z subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. zawarł umowy przyrzeczone z AMC Capital IV Albatros (sprzedający) oraz Taviomer Investments (Global Compute Poland) (kupujący) w wykonaniu umowy przedwstępnej zawartej pomiędzy sprzedającymi a Terve Bidco 17 października 2020 r., dotyczącej zakupu udziałów w AAW III oraz akcji zwykłych ATM, z której prawa i obowiązki kupującego zostały przeniesione na Taviomer Investments 22 grudnia 2020 r. Na podstawie umów, fundusz sprzedał kupującemu: 596 278 udziałów w AAW III sp. z o.o. (AAW III) oraz 606 438 akcji imiennych ATM spółka akcyjna (ATM) za łączną cenę 527,9 mln zł. Źródło: ISBnews

XTPL: Podpisał umowę o dofinansowanie kwotą 11,67 mln zł projektu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w zakresie projektu pt. "Innowacyjna technologia precyzyjnej depozycji siatek przewodzących do zastosowań w wyświetlaczach OLED nowej generacji", podała spółka. Źródło: ISBnews

DataWalk: DataWalk Inc. - spółka zależna DataWalk - otrzymała zamówienie z Procurador Fiscal de la Federacion w Meksyku na sprzedaż licencji wieczystej w zakresie pełnego produkcyjnego wykorzystania platformy analitycznej DataWalk, podała spółka. Źródło: ISBnews

PMPG Polskie Media: Rada nadzorcza powołała do zarządu, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2021 roku, Ilonę Weiss - wcześniej m.in. prezes zarządu ABC Data - oraz Jolantę Kloc, podała spółka. Ilonie Weiss powierzono pełnienie funkcji prezesa zarządu, a Jolancie Kloc - wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za pion finansowy. "Spółki mediowe stają się dziś spółkami technologicznymi. O ile publikacje wytwarzane są w formie tradycyjnej, o tyle w modelu dystrybucji prasy nastąpiła radykalna zmiana - stanie się ona w najbliższych latach całkowicie cyfrowa i kluczowa w sposobie interakcji czytelnika z treścią" - powiedziała Weiss. Źródło: ISBnews

Plus: Od 1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie nowa promocja "W Wielkiej Brytanii jak w domu", dzięki której klienci Plusa i Plusha będą mogli nadal korzystać z usług w Wielkiej Brytanii tak jak do tej pory, czyli zgodnie z zasadą "Roam like at home", a pobyty na terenie tego kraju będą traktowane tak samo jak w państwach Unii Europejskiej. Oznacza to, że klienci zapłacą tyle samo co do tej pory za korzystanie z połączeń głosowych, SMS-ów, MMS-ów i za usługi transmisji danych w ramach przyznanych pakietów roamingowych. Źródło: spółka

Nevomo (wcześniej Hyper Poland): Została zaproszona do udziału w holenderskim programie Hyperloop Development Program. Efektem prac przedsięwzięcia, na które przeznaczono łącznie 30 mln euro i w którym udział bierze 18 europejskich podmiotów, będzie m.in. stworzenie European Hyperloop Center oraz rozwój technologii hyperloop jako szybkiego i bezemisyjnego rozwiązania transportowego. Źródło: spółka

Glovo: Hiszpańska aplikacja dołączyła do największego na świecie wyzwania technologicznego Extreme Tech Challenge i organizuje regionalną edycję wydarzenia w ramach Samsung Challenge. Glovo XTC skierowane jest do start-upów z Europy i Azji i połączy młodych przedsiębiorców z inwestorami i liderami branży. Zwycięzcy będą reprezentować region w międzynarodowych finałach XTC. Źródło: spółka

Gremi Media: Począwszy od stycznia 2021 roku będzie wydawał ukazującą się na południu Polski gazetę sportową 'Sport'. Nowy właściciel planuje wykorzystanie nowego tytułu do zbudowania nowoczesnego ogólnopolskiego medium zajmującego się tematyką sportową. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Vercom: Spółka zależna od R22 - Vercom złożyła prospekt w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w związku z planowanym debiutem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Debiut Vercom na warszawskiej giełdzie planowany jest w I półroczu 2021 r. Źródło: ISBnews

Medinice: Akcje spółki zadebiutowały na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 30 grudnia br. Kurs akcji na otwarciu sesji wyniósł 18 zł, a o godz. 9:57 spadał o 6,11%.We wrześniu spółka przeprowadziła nową emisję akcji (12,2 mln zł). Środki pozyskane od inwestorów przede wszystkim pomogą przeprowadzić badania kliniczne u ludzi w dwóch najważniejszych projektach Medinice - MiniMax i CoolCryo. Obecnie spółka prowadzi kilka projektów. Źródło: ISBnews

Empik, e-Muzyka: Empik ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 1 484 848 akcji spółki e-Muzyka, stanowiących 19,75% kapitału zakładowego i uprawniających do tyluż z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podał podmiot pośredniczący Trigon Dom Maklerski. Empik chce osiągnąć 100% udziału w spółce i wycofać ją z obrotu na rynku NewConnect. Źródło: ISBnews

Dadelo: Prawa do akcji (PDA) spółki Dadelo zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Dadelo jest 433. spółką notowaną na głównym rynku oraz 6. debiutem na tym rynku w 2020 roku. Dadelo zostało przejęte w 2017 roku przez notowaną na GPW spółkę Oponeo.pl. Spółka prowadzi sprzedaż online przez sklep internetowy działający pod marką centrumrowerowe.pl. Źródło: ISBnews

Atende: Zawarło z Custodia Capital Flix umowę sprzedaży 100% udziałów Atende Software za kwotę 52,5 mln zł, podało Atende. 30 listopada 2020 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS wpisał do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podział Atende Software poprzez wydzielenie do nowo zawiązanej Atende Industries spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa i przeniesienie części majątku Atende Software związanej z systemami informatycznymi dla energetyki (Smart Grid) na Atende Industries oraz pozostawienie pozostałej części majątku Atende Software, czyli działalności w sektorach dystrybucji treści multimedialnych w internecie i bezpieczeństwa IT w Atende Software. Źródło: ISBnews

Mid Europa Partners, Sage: Welary Investments - spółka należąca do funduszu private equity Mid Europa Partners - złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Sage, podał Urząd. Wniosek wpłynął 22 grudnia, sprawa jest w toku. Na początku grudnia br. Mid Europa Partners podało, że podpisało umowę w sprawie przejęcia spółki Sage od Sage Group. Jak wówczas informowano, finalizacja transakcji spodziewana jest na początku 2021 roku, po uzyskaniu zgód antymonopolowych. Źródło: ISBnews

Stava: Przedłużyła czas na złożenie zapisów i opłacenie ich w ramach emisji do 17 stycznia 2021 roku, poinformował prezes Paweł Aksamit. Stava - wiodąca gastro-kurierska sieć franczyzowa - jest w trakcie emisji akcji w modelu crowdfundingu. Planuje pozyskać od inwestorów do ok. 4,3 mln zł, które pozwolą przyspieszyć rozwój sieci franczyzowej w Polsce i Europie. Źródło: ISBnews

Oponeo.pl: Podpisało ze spółką TIM umowę przenoszącą własność wszystkich akcji Rotopino.pl za cenę 35 mln zł, podała spółka. Rotopino.pl podaje na swojej stronie internetowej, że jest liderem w internetowej sprzedaży szerokiej oferty narzędzi dla profesjonalistów, a także majsterkowiczów w Polsce. Poza krajem, społka realizje sprzedaż również w krajach Unii Europejskiej takich jak: Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Holandia. Źródło: ISBnews

Rendin: Estoński startup, który ułatwia i zabezpiecza proces najmu mieszkań, pozyskuje 1,2 mln euro finansowania. Środki zostaną wykorzystane na ekspansję. Pierwszym celem jest wejście do Polski. Źródło: ISBtech

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Poczta Polska: Podpisała umowę z firmą Integrated Solutions na dostawę licencji wsparcia technicznego oraz wsparcia do usług pakietów biurowych, poczty elektronicznej oraz oprogramowania do posiadanych już stacji roboczych i serwerów o wartości ponad 95 mln zł, podała spółka. Umowa została podpisana na okres 36 miesięcy. Źródło: ISBnews

PKN Orlen, BLIK: Klienci korzystający z aplikacji Orlen Vitay mogą realizować płatności BLIK-iem, podał PKN Orlen. Mobilne płatności za paliwa bezpośrednio przy dystrybutorze dostępne są na wszystkich 1800 stacjach własnych i franczyzowych Orlen w Polsce. Źródło: ISBnews

Unidevelopment: Spółka z końcem listopada umożliwiła rezerwację mieszkań online we wszystkich swoich inwestycjach w Warszawie, Radomiu oraz Bielsku Podlaskim. Na przełomie stycznia i lutego planuje wprowadzić ją również w inwestycjach w Poznaniu. Deweloper oferuje także pełne spektrum narzędzi internetowych służących do zapoznania się z ofertą. Źródło: spółka

Simple: Podpisało umowę na usługę rewdrożenia posiadanego rozwiązania systemu finansowo-księgowego opartego na systemie informatycznym Simple.erp w ramach projektu "Kompleksowy Programu Rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego". Za wykonanie przedmiotu umowy spółka otrzyma łączne wynagrodzenie w wysokości 2,4 mln zł netto tj. ok. 3 mln zł brutto. Realizacja przedmiotu umowy zostanie zakończona w terminie 600 dni od dnia zawarcia umowy tj. w III kwartale 2022 r. Źródło: spółka

Polsat: W nowej, dostępnej od 28 grudnia ofercie telewizji internetowej OTT Cyfrowego Polsatu, klienci zyskali możliwość łączenia jej z usługami telefonicznymi i internetowymi z Grupy Polsat w ramach flagowego programu smartDOM. Ponadto, otrzymają pełną ofertę programową nawet na 3 miesiące bez opłat oraz możliwość korzystania z dekodera Evobox Stream - umożliwiającego odbiór kanałów telewizyjnych przez Internet od dowolnego dostawcy (po Wi-Fi lub kablu) - bez comiesięcznych opłat za czynsz. Źródło: ISBtech

KIR: Centrum Medyczne Enel-med, największa firma z polskim kapitałem na rynku prywatnej opieki medycznej, udostępniło swoim klientom potwierdzanie tożsamości za pomocą usługi mojeID, dostarczanej przez KIR. Dzięki temu wdrożeniu, uzyskanie pełnego dostępu do systemu enel-med online nie będzie już wymagało wizyty w placówce, a sposób weryfikacji tożsamości zapewni najwyższy poziom bezpieczeństwa danych pacjentów. To drugie w ostatnich tygodniach grudnia wdrożenie mojeID - możliwość zdalnego potwierdzenia tożsamości wprowadziło niedawno Ultimo, jedna z czołowych firm w Polsce zajmujących się wierzytelnościami. Klienci mogą w bezpieczny sposób potwierdzić swoją tożsamość przy rejestracji na platformie eUltimo, gdzie zdalnie zawrą ugodę spłaty długu czy dokonają płatności rat online. Źródło: ISBtech, spółka

Colt Technology Services, Equinix: Firmy ogłosiły współpracę. Dzięki niej, przedsiębiorstwa, intensywnie przetwarzające dane zyskają znacznie szybszy dostęp do chmury, będą mogły korzystać z usług łączności na żądanie, a także łatwo dostosowywać wymagania dotyczące przepustowości i dowolnie je skalować. Źródło: ISBtech

Huawei: Unowocześnia swój sklep internetowy huawei.pl. W styczniu konsumenci będą mogli korzystać z nowej witryny, która zaoferuje im rozbudowane funkcje zwiększające wygodę zakupów, m.in. nowe opcje płatności i dostawę do paczkomatów InPost. Źródło: spółka

Panattoni: Lider rynku nieruchomości przemysłowych w Europie, najczęściej wybierany przez e-commerce. W ukończonym Panattoni Park Poznań IV w Komornikach firma Arvato Supply Chain Solutions w Polsce wynajęła 15 600 m2. Operator logistyczny obsługuje sprzedaż internetową jednej z wiodących międzynarodowych firm z branży modowej. Źródło: spółka

LG Electronics: Podczas wirtualnych targów CES 2021 firma zaprezentuje swój pierwszy telewizor QNED Mini LED - flagowy produkt z linii LCD Premium. Źródło: ISBtech

Epson: Indonesia Epson Industry, fabryka drukarek globalnej firmy technologicznej Epson, otrzymała platynowy status od organizacji Responsible Business Alliance (Stowarzyszenia na rzecz odpowiedzialnego biznesu, RBA) za osiągnięcie najwyższego standardu w sferze społecznej odpowiedzialności biznesu. Źródło: spółka

Polkon: Producent modułowych kontenerów specjalnego przeznaczenia, podpisał umowę na dostarczenie kilkudziesięciu kontenerów medycznych Agencji Rezerw Materiałowych. Wartość kontraktu wynosi prawie 1 mln zł. Kontenery będą przeznaczone do wykonywania wstępnych badań pacjentów przy szpitalach na terenie całej Polski. Zostaną dostarczone i zainstalowane w wyznaczonych placówkach do

końca grudnia 2020. Źródło: spółka