UKE: 92,9% Polaków korzystało z telefonu komórkowego, 70,5% z internetu w 2019r.

"Średnie miesięczne wydatki na telefon komórkowy wynoszą 52,2 zł. Z kolei najwyższa zadeklarowana kwota wydatków w miesiącu to 500 zł. Niemal tyle samo respondentów płaci miesięczny rachunek w wysokości od 31 do 50 zł, co do 30 zł. Z kolei dla nieco ponad jednej piątej (21,9%) koszt ten waha się od 51 do 80 zł za miesiąc" - wskazano także.