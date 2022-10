Ukryta groźba Putina? "Po atakach na Nord Stream zagrożona jest każda infrastruktura"

Pod koniec września doszło do wybuchów, które uszkodziły trzy z czterech nitek Nord Steam 1 i 2 na dnie Morza Bałtyckiego. Z ustaleń Duńczyków oraz Szwedów wynika, że do wycieków doszło w wyniku wysadzenia setek kilogramów trotylu. Zachód jest coraz bardziej przekonany, że atak na gazociągi przeprowadziła Rosja. Kreml do winy się nie przyznaje. Do tego Władimir Putin właśnie stwierdził, że po atakach na rurociągi NS zagrożona jest każda infrastruktura - podaje agencja Bloomberga.