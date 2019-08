technologie 38 minut temu

Ultimate Games ma umowę na wydanie gry 'All Walls Must Fall' na Nintendo Switch

Ultimate Games zawarł z inbetweengames UG umowę, na mocy której zobowiązał się do wykonania portu i wydania gry "All Walls Must Fall" na konsolę Nintendo Switch, podała spółka. Planowany termin premiery gry na konsoli Nintendo Switch to IV kw. 2019/I kw. 2020.