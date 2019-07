Ultimate Games przejdzie we wtorek na rynek główny GPW z NewConnect

"Zarząd Ultimate Games informuje, że w dniu 26 lipca 2019 r. zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwały zgodnie z którymi: dzień 29 lipca 2019 r. został wyznaczony jako dzień ostatniego notowania akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E i F spółki na rynku NewConnect w ramach alternatywnego systemu obrotu, z dniem 30 lipca 2019 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym wprowadzone zostaną akcje zwykłe na okaziciela serii A, B, C, D, E i F oraz będą notowane w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą "ULTGAMES" i oznaczeniem "ULG" - czytamy w komunikacie.