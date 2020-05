Ultimate Games wraz z innymi podmiotami utworzył spółkę 3T Games

Głównym przedmiotem działalności 3T Games będzie tworzenie preprodukcji gier komputerowych, w tym przygotowywanie koncepcji do produkcji pełnych wersji gier komputerowych, oraz produkcja pełnych wersji gier komputerowych. Wydawcą gier komputerowych tworzonych przez 3T Games będzie emitent, podano także.

a) Emitent objął 3 600 udziałów o wartości nominalnej po 50 zł każdy, w zamian za wniesienie do 3T Games wkładu pieniężnego w wysokości 180 000 zł, co stanowi 60% w kapitale zakładowym 3T Games;

b) osoby fizyczne objęły 2 097 udziałów o wartości nominalnej po 50 zł każdy, w zamian za wniesienie do 3T Games wkładu pieniężnego w wysokości 104 850 zł, co stanowi 34,95% w kapitale zakładowym 3T Games;

c) osoba prawna objęła 303 udziały o wartości nominalnej po 50 zł każdy, w zamian za wniesienie do 3T Games wkładu pieniężnego w wysokości 15 150 zł, co stanowi 5,05% w kapitale zakładowym 3T Games" - czytamy dalej.