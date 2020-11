Ultimate Games wyda 'Car Mechanic Simulator Racing 2018' na Switcha w 2021 r.

"CMS18" to trzecia część serii poświęconej zabawie w mechanika warsztatu samochodowego. Zadaniem gracza jest diagnostyka oraz naprawa aut, poczynając od karoserii, kończąc na wymianie panewek czy świec zapłonowych. Zaawansowany symulator z dokładnością i realizmem oddaje złożoność różnych układów w aucie. Na graczy czeka ponad 40 aut do naprawy oraz mnóstwo narzędzi do wykorzystania, aby sprostać oczekiwaniom klientów, podano w materiale.