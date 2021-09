Orlen zaprzyjaźnia się z wiatrem. Obajtek: to atrakcyjny obszar dla rozwoju biznesu

"Jako Grupa Orlen wiemy, że morska energetyka wiatrowa odegra jedną z kluczowych ról w transformacji energetycznej i osiągnięciu neutralności emisyjnej koncernu. To także nowy, atrakcyjny obszar dla rozwoju przemysłu i biznesu w Polsce" - podkreślił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

"Aby morska energetyka wiatrowa stała się nowym impulsem dla gospodarki, potrzebne są działania określające ramy jej funkcjonowania. I po to powstała umowa sektorowa" – dodał.

Dokument określa kierunki rozwoju branży offshore wind. Sygnatariusze porozumienia mają dążyć do jak największego zaangażowania polskich firm w realizację inwestycji na Bałtyku.

Orlen realizuje projekt Baltic Power – morska farma wiatrową o mocy do 1,2 GW powstaje w partnerstwie z kanadyjską spółką Northland Power. Ma powstać na obszarze ok. 131 km kw., ok. 23 km na północ od linii brzegowej Bałtyku na wysokości Choczewa i Łeby. Rozpoczęcie budowy planowane jest w 2023 roku, a zakończenie w 2026 roku.